/Поглед.инфо/ Събитията от ноември 2013 г. до февруари 2014 г. в Украйна са признати законно за държавен преврат. Такова е решението на Дорогомиловския районен съд на град Москва от декември м.г.

За незапознатите с проблема нека припомним, че през 1993 г. страните-членки на ОНД подписаха "Конвенцията за правна помощ и правни отношения по граждански и наказателни дела". Украинският парламент своевременно ратифицира конвенцията. По силата на този акт решението на Дорогомиловския съд – автоматично, без друга специална процедура – се признава от държавите, подписали конвенцията. В хода на производството съдът установи – въз основа на многобройни доказателства, включително показанията на бивши украински ръководители като президента Виктор Янукович, министър-председателя Микола Азаров, както и други бивши държавни служители на Украйна – че т.нар. "революция на достойнството" е представлявал насилствен акт за завземане на властта. Според решението на съда, днешната украинската власт е нелегитимна. Това вече е законно установен факт. В резултат на преврата, Украйна е доведена до гражданска война, убити са хиляди хора, стотици хиляди са загубили домовете си и са принудени да емигрират.

(рус.ез.)

Вернуть гражданам Украины отнятые у них конституционные права

К трёхлетней годовщине февральского государственного переворота 2014 года

В декабре прошлого года Дорогомиловский районный суд города Москвы признал события ноября 2013 – февраля 2014 годов на Украине государственным переворотом. Ввиду приближения трёхлетней годовщины переворота следует ещё раз напомнить о значении решения российского суда для граждан Украины.

В 1993 году страны-участницы СНГ подписали «Конвенцию о правовой помощи и правовых отношений по гражданским и уголовным делам», согласно которой решение Дорогомиловского суда автоматически, без применения специальной процедуры, признаётся странами, подписавшими данный документ. В своё время украинский парламент ратифицировал Конвенцию, и сегодня с юридической точки зрения решение суда с фразой «Именем Российской Федерации» автоматически звучит как «Именем Украины».

Дорогомиловский районный суд города Москвы установил, что «революция достоинства» была насильственным захватом власти. Суд опросил свидетелей, среди которых были и свергнутый президент Украины Виктор Янукович, и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, и многие другие бывшие государственные служащие Украины.

Установив факт государственного переворота, Дорогомиловский суд квалифицировал нынешнюю украинскую власть как нелегитимную. Теперь это юридически установленный факт.

В результате переворота на Украине произошел раскол общества. Те территории и группы населения, которые отказались существовать в условиях путчистского режима, захватившего власть преступным путём, провели референдумы и приняли решения о самоопределении. Реакция режима на эти решения привела к гражданской войне, в результате которой уже погибли несколько тысяч человек, сотни тысяч лишились крова и вынуждены были эмигрировать.

Дорогомиловский суд города Москвы установил как факт, что во всех событиях на Украине в 2013-14 гг. чётко прослеживается вмешательство США и европейских государств. На зашумевшем в Киеве майдане побывали в те дни американский сенатор Джон Маккейн, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, глава представительства Европейского союза на Украине Ян Томбинский и многие другие, упорно именовавшие майдан «мирным». Западные политики откровенно давили на президента Украины и руководителей силовых ведомств с требованием не применять оружие против «мирных» демонстрантов, которые с каждым днём действовали всё более нагло и в конце концов перешли к тактике прямого террора.

До сих пор не расследовано появление на майдане «неизвестных снайперов», расстрелявших в центре столицы Украины несколько десятков человек. В те дни в Киеве погибли и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов. Однако 21 февраля 2014 года, в день, когда было подписано «Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине», Верховная рада под давлением боевиков майдана приняла закон «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины», что стало сигналом к вооружённому штурму административных зданий в Киеве. Этот закон (его ещё называют законом об амнистии) освобождает от уголовного преследования всех, кто совершал преступления во время событий на майдане с 21 ноября 2013 года по февраль 2014 года. В перечне статей, по которым освобождаются от уголовной ответственности участники тех событий, – грабёж, бандитизм, создание террористических организации, всего 80 статей. Большинство из них предусматривают уголовную ответственность за преступления, считающиеся тяжкими и особо тяжкими.

В этом, с позволения сказать, законе особо подчёркивается необходимость уничтожения всех следов преступлений, запрещается сбор и хранение улик, связанных с преступлениями. Спилили даже деревья на майдане со следами пуль, по которым можно было определить места, из которых вели огонь «неизвестные снайперы». Есть в этом законе и упоминание о том, что запрет на расследование касается лишь участников майдана, но не тех, кто пытались им противостоять. Их-то как раз и привлекали потом к ответственности. Генеральная прокуратура Украины по сей день продолжает возбуждать уголовные дела в отношении тех, кто, выполняя свой служебный долг, пытался не допустить беспорядков и разгула насилия.

Суд показал, что закон «О недопущении преследования и наказания…», как и другие решения Верховной рады тех дней, принимались под грубым давлением участников майдана. Депутатов избивали, запрещали покидать здание парламента до принятия «нужных» законов. Один из инициаторов майдана Александр Турчинов, незаконно назвавшийся исполняющим обязанности президента Украины, подписывал эти бумаги в нарушение существовавшего порядка, без экспертизы Конституционного суда. Потом эти «законодательные акты», противоречившие всем нормам права, определяли ход внеочередных выборов президента и депутатов Верховной рады. Чуть позже были разогнаны десятки судей, не согласных с нарушениями Основного закона Украины.

Вопрос о том, что дала стране пресловутая евроинтеграция, судом не исследовался, но сегодня мы знаем ответ на этот вопрос. За три года Украина скатилась в группу территорий с подорванной экономикой и нищающим населением. Потеряв рынки России и других стран СНГ, Украина попыталась выйти на рынки Евросоюза, но добилась только того, что превратилась в сырьевой придаток Европы. Рабочая сила стала покидать Украину в поисках лучшей доли.

Таковы вкратце основные итоги вмешательства Евросоюза и США во внутренние дела Украины. И это - урок другим странам.

Пускай нынешние украинские власти не признают решение Дорогомиловского суда, но любой гражданин Украины вправе требовать приобщить решение этого суда к тому или иному делу в качестве доказательства. Власть, установленная незаконным путём, принимавшая незаконные решения, нарушала тем самым фундаментальные права граждан Украины, которые являются здесь потерпевшей стороной. Народ не давал согласия на государственный переворот, на войну в собственной стране. На плечи народа легли все последствия незаконного захвата власти.

В условиях режима, существующего сегодня на Украине, государство потеряло контроль над десятками незаконных вооружённых формирований. Это привело к распространению в стране бандитизма. В довесок к «Исламскому государству» Европа получила террористов из батальонов «Торнадо», «Азов» и им подобных. По Украине бесконтрольно распространяется оружие, которое всплывает не только в соседних странах, но и в Сирии, в Ираке.

Я сомневаюсь, что Европе нужна такая Украина. Напомню, что «Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине», подписанное 21 февраля 2014 года и заверенное подписями официальных представителей Германии, Франции и Польши, до сих пор не потеряло юридической силы. При определённых условиях оно может служить отправной точкой преодоления кризиса на Украине. Все пункты этого документа остаются актуальными - разоружение вооружённых формирований, расследование преступлений, совершённых во время событий 2013-14 годов, внеочередные выборы президента и парламента Украины.

А перед этим в обязательном порядке подлежит отмене пресловутый закон об амнистии, освобождающий от преследования преступников с майдана. Только таким путём можно восстановить конституционные права граждан Украины, добиться правды для самой Украины, спокойствия для её соседей и для всей Европы.