/Поглед.инфо/ Кризата около отравянето на предателя Скрипал в Англия се развива стремително и даже някак си без интрига, ако не се смята колко далеч ще отиде правителството на Мей в своите „ответни действия“. Виновниците „са установени“ (Великобритания не допуска друго), дипломатите ги гонят, светът негодува, Русия отвръща на удара, конфликтът се разширява и стигна до ООН, където Русия успяха да я „изпързалят“ с текста на резолюцията за необходимостта да се разследва и сътрудничи все същите англичани, които приписаха нещо от типа на „но за всичко е виновна Русия!“.

Англичаните включват към разследването ОЗХО (Организацията по забрана на химическото оръжие) към ООН. Знаете ли, след «боинга“ и Хан Шейхун аз мислех, че въпросът е в политизиране на нещата и от тук такива скорострелни „виновности“. Но сега ми се струва, че въпроса е по-широк – това е криза на правосъдието на Запада? Ще се опитам да разкажа защо мисля така.

Разбира се за правосъдието на Запада ние знаем главно по слухове, освен онези нещастници, които попадат в лапите му. А за разследването веднага си спомням конандойловския Шерлок Холмс и Лестрейд от полицейския Скотланд Ярд, книгите на Агата Кристи. Като че ли е същата Англия, родината на полицейското търсене, на разследването, на строгия съд. Ама че времена! Сложни престъпления, дедуктивен метод. После ни показват всякакви ДНК експертизи, безброй камери за наблюдение, и прочее и прочее... Процеси, продължаващи години и години, състезание между защитата и обвинението... И изведнъж се оказва едно след друго, че всичко това е „въздух под налягане“!

Оказва се, че всички доказателства при желание може да заменим с аналога на „мамо, кълна се!“!!!Не трябва да очакваме резултати от разследването, посочване на заподозрените, намиране на улики! Не трябва да се борим в съда... Нищо не трябва! И това в страната с най-старата правна култура (след римската, разбира се), както ни я поднасяха!!!

(рус.ез.)

А тут смотришь на премьер-министра чьи речи которые говорят по сути о его низкой правовой культуре. Парные фрики во власти? Вместе с Борисом Джонсоном? Так вот что тут интересно это такие юридически "неподкованные" люди оказались у власти? Типа какой народ такую и выбрал власть? Кстати как сам народ и почему де-факто верит в эти антиюридические бредни? Проблемы с законами, или того хуже с причинно-следственными связями?

Стоп, но ведь такого же было много и раньше! И "русские хакеры", и "вмешательство в выборы", и "химатака" в Хан-Шейхуне, и "боинг" в Донбассе, и "звуковая атака" в Гаване и прочее и прочее... Во многих вещах и Британия участвовала хотя бы на вторых ролях. И никогда не требовались ни доказательства, ни конкретные обвиняемые. Только обвинение и наказание! Притом Шерлок Холмс (даром из интеллектуала из книг он стал боевико-суперагентом в последних фильмах) "отдыхает" со своей дедукцией по сравнению с ребятками из США и прочего НАТО. Так быстро всё "раскрывать"! Притом в случае с Хан-Шейхуном - ДИСТАНЦИОННО!!! Все медиумы и колдуны с РЕН-ТВ хором начинают выть на Луну - ОЗХОооо! ОЗХОооо! Конечно, зачем к русским применять или там к Асаду юридические практики! Ну а такая скорость "шитья нитками" обвинений несмотря даже на факты наводит на то что или там на Западе двойные стандарты в юриспруденции (когда различают своих и чужих и к чужим можно всё даже на закон начхать) или того интереснее - может так статься что их "дом сгнил" и на самом деле у них не осталось права. Впрочем у англичан понятие прецедента вполне себе как у нас понятия вместо закона. Так что не удивлюсь если они привыкли к мистификациям в полицейских протоколах, а тут полицейский эксперт вдруг вспомнил про недавно просмотренный сериал про который нам сегодня напомнила камрад Колокольчик. И всё - готовую бурду начальнику а тот по команде - премьеру. Ведь был же недавно случай когда в США попалась эксперт которая давала липовые заключения СОТНЯМИ (тут же было - на АШ)!!! В общем это частный случай деградации - это расследование отравления. А может и помноженный на политику.

Я не удивлюсь если их следствие и правосудие массово скатываются к профанации деятельности, и тут виной и образование и финансирование и политические моменты от голубизны и прочей толерастии. Например со "святыми" мигрантами из Пакистана и соседних стран которые успели изнасиловать английских девиц сотнями (278 в Ньюкасле) но которых было нельзя ловить пока всё не вышло на уровень ВПР - тоже было на АШ, а тут оказалось что это нефига не закончилось - теперь всплыл Ротерем закончится Лондоном и тысячами изнасилованных? Точно также и тут - даёшь результат и эксперты бегом его состряпали, может даже и не включив свои анализаторы. Потому что премьеру - НУЖНО. И притом не сегодня а ВЧЕРА!!! Я не говорю что у нас всё замечательно (вон с "пьяным" мальчиком сколько наворотили) - но граждан Запада почти становится жаль. Притом есть ли что с британской хвалёной системы камер наблюдения тоже неизвестно. Про то что кого-то ищут по этому делу ведь никакой информации не было.

Кончено не все там в Мелкобритании сошли с ума, к примеру есть и такое:

Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин призвал воздержаться от антироссийских шагов, дождавшись результатов следствия по делу Скрипаля. Это вызвало негодование многих парламентариев, прерывавших его речь криками. Корбин также выразил недоумение тем, что Лондон, предъявляя Москве претензии, нарушил Конвенцию о запрещении химоружия.

...

Однако лидер оппозиции призвал сперва дождаться итогов расследования и четких улик виновности российских властей:

«Наш ответ как государства должен руководствоваться верховенством закона, поддержкой международных соглашений и уважением к правам человека. Он должен быть решительным и соразмерным, но в то же время основанным на четких доказательствах».

Слова Корбина вызвали ропот недовольства среди парламентариев, которые неоднократно прерывали его речь гулом и выкриками.

«Если правительство считает, что все еще есть возможность, что Россия по недосмотру потеряла контроль над военным нервно-паралитическим веществом, то должны быть предприняты действия через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) вместе с нашими союзниками», – указал Корбин. Он задался вопросом, были ли приняты премьер-министром шаги, предусмотренные Конвенцией по запрещению химического оружия. Затем Корбин напомнил, что в соответствии со статьей 9.2 необходимо было сделать официальный запрос доказательств у российского правительства.

«Как премьер-министр ответила на запрос российского правительства о предоставлении образца вещества, использованного при атаке в Солсбери, чтобы провести собственные тесты?» – спросил Корбин. Он также поинтересовался, был ли проведен следовой анализ проб вещества и определил ли он какие-либо свидетельства о местоположении его производства или личности тех, кто его использовал.

Лейборист также попросил Мэй рассказать, проведены ли какие-то контакты с российскими властями за время расследования и каково их содержание. Если премьер отменяет запланированные контакты на высоком уровне, то согласна ли она вообще, что необходимо поддерживать полноценный диалог с Россией, спросил оратор.

...

Глава ЛП в конце речи также призвал прилагать больше усилий, чтобы противостоять угрозам, которые исходят от мафиозных группировок и коррумпированных олигархов, именно они подчас и угрожают отношениям между государствами.

«Мы должны также раскрывать потоки добытых нечестным путем денег между российскими государством и миллиардерами, которые становятся невообразимо богатыми, обирая свою страну, а впоследствии используют Лондон, чтобы защитить свое богатство», – добавил Корбин, что также вызвало бурное недовольство парламентариев.

А последнее вполне интересно - называется цифра в 40 беглых бизнесменов которых Лондон отказался выдать Москве. И ведь подвижки были!!! Начиная с 2016 года были несколько судов когда крадунов из России начали "раздевать" в интересах российских бенефициаров, например АСВ. Тот же Пугачёв укравший денгьги Межпромбанка заработал два года тюрьмы за неуважение к суду удрав незаконным образом во Францию. Да и суды по газовым вопросам радовали. А тут такое...

Возможно кабинет Мэй долго не протянет и следующий будет конструктивнее. Но надо сначала пережить этот кризис.

Кстати, ИМХО, англичане отчаянно рискуют привлекая ОЗХО. В результате их анализа виновным окажется... Асад. Ведь разбуди среди ночи и спроси ничего не соображающего "эксперта" ОЗХО: "Газовая атака, кто виноват?" - он автоматически вякнет про Асада. И английская версия может потерпеть таким образом сокрушительное фиаско! Конечно это же шутка тут, как и в заголовке, но, знаете ли, всякое может оказаться... Пока я сочинял текст шутка и анекдот ниже почти перестали быть таковыми, предоставим слово Захаровой:

Слова Захаровой 15.03.2018

Таким образом паззл почти сложился - Россия делает химоружие для Асада и покрывает его применение. Вот к этому нас скорее и ведут. Ждём что будет в Сирии. А пока тысячи бегут из Восточной Гуты, её северного "котла". Таки удалось открыть коридор из Думы.

ЗЫ

Пока у правительства Мэй появились замечательные шансы спустить в унитаз наработки по сотрудничеству с КНР, которыми гордилось (ИМХО) прежнее правительство. Навряд ли китайцев привлекает перспектива оказаться в аналогичном положении. То что их службы охотятся за беглыми коррупционерами и ворами по всему миру тут писали и риск трений с местом "откуда выдачи нет" (лонДоном) вполне есть. А тут такое несёт целый премьер-министр! Вот и представитель МИД Лу Кан:

Китай выражает надежду, что Великобритания «будет оперировать реальными фактами, на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе», передает ТАСС.

ЗЫ2

Самопальный анекдот от меня:

По поводу вины в покушении на Скрипаля мнения в мире разделились:

Голландская прокуратура считает, что это были ополченцы Донбасса.

КНР считает что это были уйгурские сепаратисты.

ОЗХО считает что это был Асад.

В США же представители сената и демпартии нашли свидетелей как некто ОЧЕНЬ похожий на Д.Трампа садился у места покушения в машину российского посла.

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