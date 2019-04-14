/Поглед.инфо/ Очевидно на президентските избори в Украйна те все пак прибягнаха до масови фалшификации. Анти-рейтингът на сегашния президент на Украйна Петро Порошенко е извън скалата и според почти всички проучвания на общественото мнение преди изборите той дори не трябва да бъде на втори тур. Въпреки това, както може да се разбере, включително като се има предвид огромната подкрепа на Порошенко от САЩ и Канада, настоящият президент няма да се откаже от президентството. Във втория тур на изборите той може да разчита само на масово фалшифициране на резултатите от гласуването - същото, което "го постави" пред Юлия Тимошенко в първия кръг на гласуването .../Рус.ез./

По сообщениям журналистов, политиков, политологов, правоохранителей и правозащитников, в стране ведётся работа по созданию механизмов и схем выборных фальсификаций невиданных ранее масштабов. Подготовка идёт по множеству направлений. Будут задействованы как хорошо известные механизмы фальсификаций, так и многие новые разработки политтехнологов Порошенко. Если вся эта чудовищная система заработает – то счёт фиктивных голосов за кандидата Порошенко пойдёт на миллионы, а установить реальные результаты голосования будет невозможно. Они просто утонут в море вбросов и подтасовок.

Но вот западные наблюдатели, не исключено – по приказу из Вашингтона, совершенно «не заметили» того, о чём почти каждый день буквально кричат сами украинские граждане. 1 апреля, на пресс-конференции в Киеве представители более двух тысяч наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента в своём предварительном отчёте отметили, что первый тур президентских выборов в Украине прошёл без нарушений, которые могли бы исказить результаты голосования. Итогом долгосрочного наблюдения за президентскими выборами в Украине, а также краткосрочного отслеживания голосования в первом туре 31 марта стал предварительный вывод о том, что выборы были конкурентными, избиратели имели широкие возможности для выбора, а явка людей на избирательные участки была высокой.

Правда, в тексте заявления содержится немало замечаний к избирательному процессу. В частности, указывается на «многочисленные свидетельства покупки голосов и злоупотребления государственными ресурсами», что подрывало доверие избирателей. По оценкам наблюдателей, пресса была свободной и разнообразной, но освещение ею избирательной кампании не содержало глубокого анализа и часто было предвзятым. Наблюдатели рекомендовали накануне второго тура провести публичные дебаты кандидатов в президенты. Работа ЦИК признана хорошей, при этом отмечены «некоторые процессуальные проблемы при подсчёте голосов». Кроме того, условия для подведения итогов иногда казались западным наблюдателям неадекватными. Представители международной миссии также, конечно, заявили, что вынужденное неучастие в выборах украинцев из аннексированного Россией Крыма и неконтролируемых Киевом территорий Донбасса, а также многих украинцев, находящихся в России, повлияло на исход голосования. Однако это влияние не было ни значительным, ни решающим, полагают западные наблюдатели. Об этом сообщала Deutsche Welle.

«Государственный ресурс» - это тот самый пресловутый административный ресурс. Который был в руках исключительно Порошенко и, скажем так, его «американских друзей и защитников». Нам остаётся лишь гадать, как это в мозгах западных наблюдателей итоги первого тура вдруг оказались «неискажёнными», если они признали задействование властью административного ресурса, если они признали «многочисленные подкупы избирателей» и так далее. Ведь, ещё раз напомним – по предварительным соцопросам, Порошенко не был даже третьим по рейтингу среди кандидатов в президенты, и во второй тур вместе с «киндер-сюрпризом» в виде комика Владимира Зеленского, должна была выйти Юлия Тимошенко… Мне вот точно не понять, на основании чего можно было назвать нынешние украинские выборы честными, но – для Европы, для Запада, приказ из США, видимо, уже основание принимать любого «сукиного сына, но – американского сукиного сына» в качестве законно избранного. Доказательством тому служит и многомесячная конфронтация США с законными властями Венесуэлы – приказал Вашингтон? И Европа послушно «признала законным», да ещё «президентом», незадачливого и трусливого путчиста Хуана Гуйадо. Хотя его вообще никто в этой Венесуэле не выбирал. Фишка же в том, что финты, которые не прошли сейчас в Венесуэле – пишу о текущем политическом моменте – в 2014 г. США успешно, из-за таких «подстилочных» деятелей, как Порошенко, осуществили на Украине. И посему трёп Запада с сетованиями о том, что, мол «вынужденное неучастие в выборах украинцев из аннексированного Россией Крыма и неконтролируемых Киевом территорий Донбасса, а также многих украинцев, находящихся в России», повлияло на исход голосования, вызывает лишь гомерический хохот. И Крым не аннексирован, проамериканские рабы из Европы, и Донбасс сам самоопределился. Будьте уверены – даже при участии населения Республики Крым, ДНР и ЛНР – голосов у американской марионетки Порошенко точно бы не прибавилось…

Ситуация же сейчас такова – перед вторым туром выборов. Более 50% избирателей на Украине заявили, что поддержат кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг» 11 апреля 2019 г. «На вопрос, за кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины, опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% — за Порошенко», — говорится в сообщении. При этом 18% респондентов заявили, что ещё не определились с выбором, ещё 10% сообщили, что вообще не намерены голосовать.

А у тех, кто жёстко намерен голосовать во втором туре, шансы Порошенко ещё ниже. Читаем: «Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 61% отдают голоса за Зеленского, 24% — за Порошенко. Ещё 15% не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% — за Зеленского, 29% — за Порошенко», — сказано в сообщении «Рейтинга». Причём кандидат Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко во всех возрастных категориях. «Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. Только на Западе позиции обоих кандидатов почти равны», — уточняется в сообщении.

Согласно результатам опроса, 61% респондентов верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% — Порошенко, ещё 22% не определились с ответом. «Анализ динамики мотивов голосования за кандидатов в втором туре выборов президента свидетельствует о росте протестного голосования среди избирателей обоих кандидатов», — подчёркивается в исследовании.

Ещё раз напомню - во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля за пост главы государства будут бороться представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. По итогам первого тура Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко, но я не уверен, что тандем Порошенко-Запад готовы к капитуляции. Очевидно, что сейчас в Европе активно ищут ответы на вопрос, кто же он, Владимир Зеленский? Уже известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая поздравила Порошенко с попаданием во второй тур выборов, приглашала на встречу ведущих немецких политологов и знатоков Украины. Никто не скрывает, что темой разговора были именно выборы на Украине. Например, немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» считает, что многие избиратели проголосовали не за самого Зеленского, а за честного и идеалистического президента, каким они его знают по одному из самых успешных украинских телесериалов.

Я же предумышленно не стану пока обсуждать и рассуждать, что это за явление такое – «комиков в политику», и это же не только Зеленский на президентских выборах на Украине, это и комик Айк Марутьян в кресле мэра армянской столицы Еревана, и так далее. Как и не стану повторять то, что говорят на Украине о Зеленском сами же украинские граждане – что это креатура «создателя» партии «Укроп», полукриминального бизнесмена-олигарха Бени (Игоря) Коломойского. Мне просто ясно, что и в случае с победой Зеленского реальная власть останется в руках олигархата, а рядовые граждане Украины опять получат «дырку от бублика».

Арсен Левонян

Симферополь, Республика Крым, Россия

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