/Поглед.инфо/ От военна гледна точка НАТО "рядко е бил в такава добра форма", но от политическа - "е в развалини", коментира Едуард Лукъс наблюдател на лондонския вестник The Times. Въпреки военната си мощ "помпозният и капризен Тръмп" може да "потопи алианса" само с един twitter.

С този парадокс алиансът предстои да се сблъска на срещата си в Брюксел следващия месец, коментира журналистът на The Times.

Военната мисия на алианса е ясна - сдържане на "руската агресия" в Източна Европа. От военна гледна точка обхваща войските на прикритие на НАТО в прибалтийските страни и Полша са немногочислени, само няколко хиляди войници, които нямат противовъздушна отбрана и поддръжка от морето. Но те се състоят от 25 национални армии. НАТО изпраща на Кремъл недвусмислено послание: "Като се намесвате във вашите бивши колонии, вие убивате войници на една от най-богатите и най-могъщите страни в света".

Благодарение на Пентагона и на американския Конгрес, които отпускат средства за отбраната на Европа, Съединените щати играха централна роля в тази област. "Изказваме също нашата благодарност към Владимир Путин, чието нападение срещу Украйна през 2014 г. ни отвори очите и засили алианса", пише Лукас.

Но сега алиансът е с опънати нерви и за всичко това виновен не е Путин, а "помпозният" Тръмп.

(рус.ез.)

Обозреватель Times: с политической точки зрения — НАТО в руинах

С военной точки зрения, НАТО «редко бывало в такой хорошей форме», но с политической — «оно в руинах», считает обозреватель The Times Эдвард Лукас. Несмотря на военную мощь, «напыщенный и капризный Трамп» может «потопить альянс» всего одним твитом.

С военной точки зрения, НАТО «редко бывало в такой хорошей форме». С политической — «оно в руинах». С этим парадоксом альянсу предстоит столкнуться на своём саммите в Брюсселе в следующем месяце, утверждает обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Военная миссия ясна — сдерживание «российской агрессии» в Восточной Европе. С военной точки зрения, войска прикрытия НАТО в странах Прибалтики и Польше немногочисленны — всего несколько тысяч военнослужащих, не имеющих противовоздушной обороны и поддержки с моря. Но они состоят из 25 национальных армий. НАТО посылает Кремлю недвусмысленное сообщение: «вмешиваясь в свои бывшие колонии, вы убиваете солдат одной из самых богатых и могущественных стран мира».

Благодаря Пентагону и конгрессу, который выделил деньги на оборону Европы, США сыграли центральную роль в этом деле. «Выражаем также благодарность Владимиру Путину, чьё нападение на Украину в 2014 году открыло глаза и укрепило альянс», — пишет Лукас.

Однако сейчас альянс весь на нервах, и виноват во всём не Путин, а «напыщенный» Трамп.

Во время предвыборной кампании Трамп называл альянс устаревшим и неоднократно жаловался, что он обходится слишком дорого. Во время первого визита Ангелы Меркель в Белый дом американский президент даже представил канцлеру Германии «дилетантски составленный счёт» за помощь США в обороне. По его мнению, так называемые союзники — это не только «халявщики», они ещё и «обводят США вокруг пальца» в торговых делах.

Но американское величие и мир, возглавляемый американцами, основываются «на создании союзов, а не на их уничтожении», напоминает обозреватель The Times. Да, европейские страны поскупились на оборону. Но сейчас их расходы на оборону растут, а в некоторых случаях даже довольно быстро. Это правда, что США тратят больше средств на оборону, чем остальные члены НАТО, но большая часть этих денег идёт на обязательства в Тихоокеанском регионе, Азии и в других странах, не входящих в НАТО.

Поведение Трампа вызывает антиамериканские настроения в Европе. НАТО стало труднее делать публичные заявления. В Германии 58% населения считают Россию надёжным партнёром, 43% относят к этой категории и Китай. Только 14% всё ещё доверяют США. Даже когда администрация Трампа делает правильные с политической точки зрения вещи — например, поддерживает Украину или пытается помешать новому российскому газопроводу, который будет экспортировать на Запад влияние Кремля, а не углеводороды, — это встречают с недоверием.

Восхищённый тем, что, по его мнению, было успешным саммитом с Ким Чен Ыном, Трамп хочет «повторить этот трюк» и с Путиным на встрече, которая может состояться чуть позже. «Союзники дрожат от того, что на встрече с глазу на глазу он может прогнуться под стального экс-шпиона, которым он так открыто восторгается, — пишет Эдвард Лукас. — Отменит ли он столь необходимые военные учения НАТО в скандинавско-балтийском регионе — так же, как он беспечно пообещал положить конец «военным играм» в Южной Корее?»

Самой главной ценностью альянса является обязательство коллективной обороны, о котором говорится в статье №5 договора НАТО. «Но прикажет ли американский главнокомандующий, разбуженный в ранний час в Белом доме, американским войскам сражаться, в случае неожиданного вторжения России в страны Прибалтики? Позвонит ли он Путину, чтобы попытаться заключить сделку? Или пожмёт плечами и снова заснёт? Мы не знаем» — утверждает автор статьи.

Даже и без кризисной ситуации есть вероятность того, что «капризный президент потопит НАТО», послав сигнал Кремлю о том, что Америка больше не будет бороться за своих друзей. Если Трамп почувствует неуважение к себе в Брюсселе, он может написать следующие строки в Twitter: «Только что покинул последний саммит слабого, неуспешного НАТО. Для наших так называемых союзников, ненавистников и лузеров время вышло. Вы хотите, чтобы США защищали вас, когда вы за это ничего не платите и надуваете нас в торговле? Ни за что! Наша страна уходит из Европы с её проблемами. Привыкайте!», иронизирует Лукас.

В статье №5 договора НАТО 146 слов. Наряду с семью десятилетиями безопасности в Европе её можно уничтожить при помощи 280 символов, предупреждает обозреватель The Times.

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