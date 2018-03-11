/оглед.инфо/ Според наблюдателя от Bloomberg Хел Брендс „американският век“ свърши и това се случи в Сирия. Сега в света на смяна на демокрацията идва конфликта между великите държави и новата автокрация се казва в статията.

„Американският век“ свърши и неговият край настъпи в Сирия, пише наблюдателят Хел Брендс в статията си за Bloomberg. На смяна на силите на демокрацията и внушителните морални постижения на новия световен ред идва конфликта между великите държави и новата автокрация.

За всички, които мислеха, че приключването на кампанията срещу „Ислямска държава“* ще доведе до това, че гражданската война в Сирия ще престане да бъде една от главните теми в средствата за масова информация, последните няколко седмици станаха неприятно събуждане. Сирийският конфликт не само че не тръгна към спад, но и става все по-напрегнат поради яростното настъпление на правителствените сили в района, близо до Дамаск заради сблъсъците между израелски, ирански и сирийски сили поради неотдавнашната конфронтация между американските сили и „руските наемници“ се казва в статията.

Тези събития не просто демонстрират, че сирийският конфликт остава плашеща хуманитарна катастрофа. По важното обаче е това, че Сирия стана свързващо звено между редица „дестабилизиращи тенденции“, които подтикват към криза целия световен ред.

(рус.ез.)

Этот порядок был изначально создан после Второй мировой войны, но достиг «полного расцвета» уже после развала Советского Союза. Эпоха, наступившая после холодной войны, характеризовалась надеждой многих людей на то, что силам порядка и цивилизации удастся, наконец, одержать верх над агрессией и бесчеловечностью, что демократия станет поистине всемирной и что борьба великих держав уйдёт в прошлое. В то время опасность крупной войны была низкой, как никогда. Однако почти 30 лет спустя на смену опрометчивому оптимизму пришли более мрачные тенденции, которые можно наблюдать в Сирии.

Эта арабская страна, уверен автор, представляет собой атаку на саму идею морального прогресса. Но она не одна в своём роде. По всему миру наблюдается отход от давно устоявшихся правовых и этических норм. Мир тянут в «более безжалостную и менее просвещённую эпоху». Китай, у которого, возможно, появится пожизненный правитель, отходит от принципов свободного мореплавания в западной части Тихого океана, а Россия на Украине «нарушила табу на ведение агрессивных и завоевательных войн», говорится в статье.

Однако наиболее серьёзный отход от правовых и этических норм происходит в Сирии. И последствия этого крайне ужасны. Как утверждается в статье, сирийский «режим» продолжает использовать против мирного населения голодные осады, бочковые бомбы и нелегальные вооружения.

«В конце концов, некоторые войны запоминают не столько за пугающий вред, который они нанесли своим участникам и сторонним наблюдателям, сколько за то, что они говорят о состоянии мира в более широком масштабе. Сейчас мы видим, что гражданская война в Испании, например, — это не просто трагический эпизод в истории страны, а демонстрация того, что вся международная система находится в напряжённом состоянии. Сегодня наша собственная международная система становится всё менее эффективной. Если этот процесс продолжится, то однажды, оглянувшись назад в прошлое, мы можем увидеть в Сирии кризис, который стал предвестником более крупномасштабного краха», — подытоживает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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