/Поглед.инфо/ „Както е известно, Уинстън Чърчил наричаше Русия "страна-загадка". Министър-председател Чърчил, запознайте се с Владимир Путин.”

Така започва представянето на Фарид Закария, водещ коментатор на американската медия CNN, на извадки от изявления за Владимир Путин на президента Доналд Тръмп, на видни американски политици като Хилъри Клинтън, Хенри Кисинджър, Джон Маккейн, Робърт Гейтс и др., на водещи американски журналисти, както и на Дмитрий Песков, прес-секретар на Владимир Путин.

Доналд Тръмп: "Той е истински лидер, в много по-голяма степен е лидер в сревнение с нашия президент.”

Хилъри Клинтън: "Той е бил агент на КГБ, той определено не може да има душа."

Джон Маккейн: "Владимир Путин е главорез и убиец."

Уилям Браудър: "Той е най-богатият човек на света, при него се стичат стотици милиарди долари."

В заключение Фарид Закария казва: „Путин разбира Русия. Но той също така разбира света. Той не е глупав, за да атакува директно Америка или Европа. Той знае как да използва силата си асиметрично, използвайки кибер-инструменти и дезинформация. Той знае слабите страни на свободния свят, вижда вътрешните му разногласия и разделения, вижда генетичната му уязвимост. Той е наясно с крехкостта на структури като Европейския съюз и НАТО, както и такива идеи като интеграция и многообразие. С други думи, Путин много добре ни разбира. Въпросът е дали ние го разбираме, както и дали Доналд Тръмп го разбира.”

(рус.ез.)

Самый влиятельный человек в мире

Как известно, Уинстон Черчилль назвал Россию «тайной за семью печатями». Премьер-министр Черчилль, знакомьтесь, Владимир Путин.

Дональд Трамп: «Он — настоящий лидер, он в большей степени лидер, чем наш президент».

Хиллари Клинтон: «Он был агентом КГБ, у него по определению не может быть души».

Джон Маккейн: «Владимир Путин — головорез и убийца».

Уильям Браудер: «Он — богатейший человек в мире, там утекают сотни миллиардов долларов».

Что ему надо от Дональда Трампа?

Юлия Иоффе: «Путин просто сожрет его заживо».

Хиллари Клинтон: «Ему нужна марионетка вместо президента». Трамп: «Вы сами — марионетка».

Насколько он влиятелен?

— Путин обладает неограниченной властью.

— Я не вижу, чтобы кто-либо сдерживал его власть.

Неужели он настолько могущественен, что подтасовал результаты выборов в США?

— Разумеется, Путин хочет, чтобы Хиллари Клинтон проиграла.

— Он презирал Хиллари Клинтон.

Дмитрий Песков: «А кто бы вам больше понравился?»

Пока Россия празднует, американцы задаются вопросом: что ему нужно, и действительно ли он — самый влиятельный человек в мире?

5 декабря 1989 года. В Восточной Германии, в Дрездене наступила холодная ночь, которая изменит ход жизни Владимира Путина. Берлинская стена только что была разрушена. По всей Восточной Германии на улицы вышли толпы разгневанных людей, сносивших символы коммунистической власти. В ту ночь в Дрездене они нашли свою цель — местную штаб-квартиру КГБ. Толпа окружила здание. Время шло, и толпа становилась все больше. Из здания на происходящее в окно смотрел молодой подполковник, которого звали Владимир Путин.

Маша Гессен: «Он был в ужасе от мысли, что они будут штурмовать здание».

Путин был младшим офицером, но начальство было в отъезде, и он был за старшего

Эдвард Лукас, ведущий редактор журнала The Economist: «Берлинская стена пала, полиция не помогает, и он звонит, чтобы получить инструкции».

Отчаянно ища поддержку, Путин набрал номер московской штаб-квартиры КГБ. Он набирал его снова и снова. Наконец, один чиновник ответил ему, произнеся только одну фразу: «Москва молчит».

Маша Гессен, автор биографии Путина: «Я думаю, он воспринял это как страшное предательство».

Владимир Путин был совсем один.

Он спустился в подвал здания и затопил печь.

Дэвид Ремник, редактор журнала The New Yorker: «Он оказывается в подвале, у печи, уничтожает документы, а снаружи доносятся крики демонстрантов».

Эдвард Лукас: «Он так быстро сжигал секретные документы, что печь взорвалась».

Путин сжигал тысячи страниц документов и тайн КГБ, а толпа обступала здание все плотнее. Огонь все еще полыхал, когда Путин вышел к толпе один. «В здании находится вооруженная охрана», — сказал он им. — Они будут стрелять в вас».

Эдвард Лукас: «Он смог сблефовать, сказав толпе, не устраивайте здесь беспорядков, иначе вам не поздоровится».

Угроза Путина сработала: толпа разошлась.

Дэвид Ремник: «Этот драматический момент запомнился Путину на всю жизнь. Страх перед народными волнениями».

Владимир Путин подавляет этот страх при помощи абсолютного контроля. И вот как этот контроль выглядит. В Москве, одном из наиболее оживленных городов мира, дороги освобождаются для проезда путинского эскорта. 12 миллионов человек просто исчезают в день инаугурации Путина.

Это мероприятие было идеально продумано для российского телевидения. Все детали были безупречно спланированы. Ну, почти все детали. Несколько россиян действовали не по сценарию.

Юлия Иоффе, журналистка, ставшая свидетелем жестких действий ОМОНА в день инаугурации: «Буквально в квартале от места проведения его инаугурации находится кафе «Жан-Жак», где собирается оппозиция, пьет вино, кофе… Вдруг в кафе заходит ОМОН, начинает задерживать людей, сидящих за своими столиками на улице, переворачивать столы, бить тарелки, чашки».

Контекст

Жесткие меры полиции не показывали на российском телевидении.

Юлия Иоффе: «Для 94% россиян основным источником новостей является телевидение. Если этого не показали на телевидении, значит, этого не происходило вообще».

Путин контролирует телевидение.

Дэвид Ремник: «В российском эфире не было никакой критики Владимира Путина, никакой, ни одного слова».

Путин контролирует все в России.

Роберт Гейтс, бывший министр обороны США: «Путин обладает безграничной властью».

Дэвид Ремник: «Я не вижу, чтобы кто-либо сдерживал его власть».

— Он способен принимать уникальные, быстрые решения, абсолютизм которых не сопоставим ни с чем, что я видел в России.

Вся эта власть поддерживается поразительным рейтингом одобрения, сохраняющимся на уровне 80%, и это результат американских социологических центров.

— Дональд Трамп одерживает победу на выборах президента США.

Однако когда США выбрали своего нового президента, создалось впечатление, будто Россия увлеклась новым лидером.

Это событие праздновали по всей Москве: в Государственной Думе, на ток-шоу и в барах.

И только одного человека, казалось, не удивила победа Трампа.

Маша Гессен: «Он радостно выдает это за результат своей работы, и это значит, что он одержал победу на выборах. То есть он был одновременно и президентом России, и держал под контролем США».

Повсюду в России появились двойники Трампа.

Дональд Трамп: «Вы уволены».

Но, возможно, одна американская телепередача лучше всего характеризует отношения Трампа и Путина.

Маша Гессен: «На мой взгляд, Путин видит в Трампе своего „ученика"».

Но в основе всего этого лежат жизненно важные вопросы: имеет ли Владимир Путин какое-то влияние на Дональда Трампа? Вмешивался ли он в выборы в США?

Фарид Закария: «Я хотел спросить его самого, но он отказался отвечать на мои вопросы, зато на них ответил его ближайший помощник Дмитрий Песков».

Песков: «Ответ очень прост — нет. Вы унижаете свою собственную страну, говоря, что другое государство может вмешаться в процесс ваших выборов. Америка — огромная страна, считающаяся самой могущественной страной в мире. Это просто невозможно».

Мы доберемся до правды, но для этого нам нужно вернуться к окончанию существования страны, которую любил Владимир Путин.

Роберт Гейтс: «Я думаю, глубоко внутри Путин испытывает чувство невероятного унижения, связанное с крахом Советского Союза. Потому что это не был просто Советский Союз, это была Российская империя».

Путин вернулся со службы в КГБ в 1990 году в страну, которую он не узнал. СССР пережил трансформацию благодаря Михаилу Горбачеву и его политике открытости, известной под названием «гласность».

Дэвид Ремник: «Многое происходит очень быстро. Страсть ко всему западному».

Свобода наступила быстро, обнажив гниль, таившуюся в корне советского коммунизма. По всему Советскому Союзу сотни тысяч людей стали требовать демократии и национальной независимости. И снова это было то, чего Путин больше всего опасался: народное восстание. И наконец народ победил.

— Сегодня ночью в Москве, в Кремле красный флаг распавшегося Советского Союза был спущен, и вместо него был поднят флаг России.

Роберт Гейтс: «300 лет истории были стерты».

Советские учреждения, такие как КГБ, просто перестают существовать.

Дэвид Сангер, журналист газеты The New York Times: «Владимир Путин считает распад Советского Союза, по его собственному выражению, величайшей геополитической трагедией XX века».

Это было тяжелое время, которое глубоко изменило Владимира Путина. Он стал политиком, заместителем мэра в своем родном городе Санкт-Петербурге. Это был не слишком значительный пост, но, совершенно очевидно, что у Путина были большие планы. Он заказал этот редко демонстрирующийся документальный фильм о самом себе: здесь Владимир Путин, как свидетельствуют титры, представляет «Власть». Удивительно, что саундтрек к фильму был взят из бродвейского мюзикла «Кошки».

Амбициозный Путин уже вполне мог нацелиться на Москву, потому что россияне отчаянно жаждали получить сильного лидера. При президенте Борисе Ельцине новая демократия представляла собой полный хаос.

Маша Гессен: «Вся советская система просто рухнула».

Олигархи, люди, получавшие прибыль с обломков коммунизма, становились баснословно богатыми.

— Автомобильные концерны в России продают больше своих машин, чем в любой другой стране в Европе.

В то же время обычные граждане утопали в отчаянной нищете. Они переживали дефицит еды и даже умирали от голода.

— Я не знаю, чем кормить детей, когда нет молока. Просто не знаю, что нам делать.

У власти был президент Борис Ельцин, но он перестал внушать доверие людям.

— Он выпивает. Он едва держится на ногах.

Россиянам требовался новый лидер.

— Они устали от неловкости за Ельцина.

А своего часа поджидал Владимир Путин. Он занял пост в Москве, в Кремле и молниеносно поднялся по карьерной лестнице.

— Из городского чиновника он стал кремлевской суперзвездой.

Он только что занял пост премьер-министра, когда стало ясно как день, что стране нужен новый президент.

— Ельцин был на грани краха, и ставку сделали на Путина, чтобы Ельцин ушел в отставку и не сел в тюрьму.

Борис Ельцин был замешан в грандиозной коррупции, но кремлевские силы хотели защитить его.

Дэвид Ремник: «Поэтому была заключено соглашение».

31 декабря 1999 года.

— Неожиданное заявление Бориса Ельцина о том, что он подает в отставку и передает власть своему премьер-министру Владимиру Путину.

В самом начале XXI века Владимир Путин стал президентом России. Его первые слова: «Идет очень жесткая конкурентная борьба, и мы не являемся в ней лидерами».

Путин незамедлительно стал менять свою страну. Он посетил солдат на линии фронта в Чечне, убедил россиян, что впереди их ждут лучшие времена.

— Я думаю, нам будут платить, и у нас будет работа.

Страна моментально полюбила Владимира Путина.

Песня номер один в России называлась «Такой, как Путин».

— Он просто очень… Он просто прекрасный человек, понимаете.

Но самый большой сюрприз состоял в том, что Америка тоже полюбила Владимира Путина. Президент Джордж Буш-младший считал, что нашел родственную душу.

Джордж Буш-младший: «Я посмотрел ему в глаза, он оказался очень открытым и благонадежным, я смог почувствовать его душу».

Даже Голливуд полюбил нового российского президента. Он общался со звездами на благотворительных ужинах, но их «медовый месяц» резко прервался.

Хиллари Клинтон: «Он же был агентом КГБ, у него по определению нет никакой души». Хиллари Клинтон: «Я так рада Вас видеть».

Далее: когда Владимир познакомился с Хиллари.

— Важно помнить, как сильно он презирал Хиллари Клинтон.

— Сколько раз она оставит свой след? Как она озарит мир? Вот эта женщина.

В центре хакерского скандала, потрясшего выборы 2016 года, были старые обиды.

Челси Клинтон: «Дамы и господа, моя мать, моя героиня и наш будущий президент Хиллари Клинтон!»

Это выходило за пределы идеологии, это было что-то личное. Владимир Путин не был поклонником Хиллари Клинтон.

Дэвид Ремник: «Разумеется, Путин хотел, чтобы Хиллари Клинтон проиграла, он ненавидел Хиллари Клинтон».

Хиллари Клинтон: «Премьер-министр, у нас очень много проблем…»

Напряжение между двумя лидерами назревало в течение многих лет. В 2001 году другой президент США Джордж Буш-младший поручился за Путина: «Я смог увидеть его душу». Но во время предвыборной кампании в 2008 году Хиллари выразила иную точку зрения: «Я могла сказать ему, он же был агентом КГБ, у него по определению нет никакой души, то есть это просто потеря времени».

— Недавно госпожа Клинтон сказала, что у Вас как у бывшего агента КГБ, по определению нет души.

Ответ Путина: «Я думаю, что государственный деятель должен прежде всего иметь голову».

У Клинтон было припасено много резких слов для Путина: «Он очень дерзок в общении», «Нам нужно противостоять его давлению», «Это человек, который будет брать столько, сколько сможет». Но точкой невозврата стало то, что произошло в 2011.

Все началось с протестных акций «Арабской весны», тех самых народных восстаний, которых не выносил Путин.

Дэвид Ремник: «Он начинает представлять себя на месте Хосни Мубарака».

Глава Египта Хосни Мубарак должен был предстать перед судом. Сирийский президент Башар Асад был в безвыходном положении. Самая жуткая участь ожидала ливийского авторитарного лидера Муаммара Каддафи: он был жестоко убит после того, как умолял о том, чтобы его оставили в живых. Путин мог опасаться, что его ожидает та же кровавая участь.

Всего несколько недель спустя протесты начали проходить в Москве. Десятки тысяч людей вышли на улицы Москвы, это были крупнейшие протестные акции со времен распада Советского Союза.

Юлия Иоффе: «Люди забирались на фонарные столбы, они выходили на улицы, это было настоящим шоком».

Теперь Путин переживал тот же самый кошмар, через который он прошел, будучи агентом КГБ в Восточной Германии в 1989 году, только на сей раз на своей собственной территории. А в это время он даже не был президентом. Он занимал пост премьер-министра, передав президентскую должность своему соратнику Дмитрию Медведеву.

Юлия Иоффе: «Чем дальше продолжалась зима, чем холоднее становилось, тем больше нарастали протесты».

Пока Путин смотрел, как народ обращается против него, Клинтон решила высказать свое мнение: «Россияне, как и граждане любой другой страны, заслуживают, чтобы к их голосам прислушивались, а их голоса на выборах учитывались».

Юлия Иоффе: «Когда Путин слышит нечто подобное, он наверняка слышит что-то вроде: Буш застрелил Саддама Хусейна, он слышит в этом „Они идут за мной, они хотят лишить меня власти, что вы, черт возьми, знаете о моем народе и о том, заслуживают ли они того, чтобы их голоса были услышаны, я сам решу, стоит ли к ним прислушиваться"».

У россиян было множество поводов для гнева. Осенью того года было принято решение о том, что Путин будет участвовать в гонке за президентское кресло. В третий раз. Это означало, что он фактически мог править Россией до 2024 года.

Юлия Иоффе: «Некоторые люди говорили: „Боже мой, я умру, а он все еще будет у власти"».

Несколько месяцев спустя выяснилось, что выборы в российский парламент были фарсом.

Хиллари Клинтон: «Мы серьезно обеспокоены тем, как проводились выборы».

Эдвард Лукас: «Хиллари Клинтон заявила во всеуслышание о фальсификациях во время выборов. Вряд ли она задумывалась, насколько плохой может быть ответная реакция».

Оказавшись в безвыходном положении, Путин использовал против своего врага его же собственное оружие. Он стал винить в организации протестов саму Хиллари Клинтон, заявив, что она подстрекала к ним своими заявлениями о выборах.

Хиллари Клинтон: «Все больше препон появляется для осуществления основного права».

Дэвид Ремник: «Она подала сигнал, — так он выразился».

Стратегия Путина привела его к победе. В марте 2012 года он ловко одержал победу на выборах, сдерживая слезы после напряженной борьбы за сохранение своей власти.

Он выиграл битву, но все еще помнил ту женщину, которая ударила его лежачего.

Фарид Закария: «Как Вы считаете, он вмешался в эти выборы, чтобы закончить эту игру?»

Роберт Гейтс: «Я думаю, эти размышления натолкнули его на мысль о вмешательстве в выборы, я совершенно уверен, что Россия в них вмешивалась и осуществляла тайные манипуляции».

Американская разведка вынесла заключение, что Путин лично руководил кампанией по осуществлению влияния на выборы в Америке, отчасти из-за того, что он «затаил обиду» на Клинтон в связи с ее комментариями в 2011 году.

Путин отрицал, что Россия организовала хакерское нападение на демократов: «Я ничего об этом не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня. Это крайне сложно проверить».

Россия сосредоточила свой удар на особенно уязвимой цели, Национальном демократическом комитете.

Дэвид Сангер: «НДК можно было бы взломать при помощи обычной открывашки для консервов. Для того, чтобы попасть в компьютерную сеть комитета, потребовалось меньше усилий, чем взломщикам попасть в уотергейтский офис НДК во время той предвыборной кампании».

Посреди напряженной предвыборной гонки о компрометирующих электронных письмах Клинтон заговорили во всех новостях: «WikiLeaks опубликовал очередной…», «еще одна часть украденных электронных писем…», «штаб Клинтон знает…», «это просто осуществившаяся мечта Трампа».

Дональд Трамп радовался неприятностям Клинтон: «Россия, если ты меня слушаешь, надеюсь вы сможете найти и недостающие 30 000 писем».

— Дональд Трамп станет 45-м президентом США.

В результате, американские выборы пошли так, как того хотел Путин.

Трамп: «Мне только что позвонила госпожа Клинтон».

Песков: «Хиллари Клинтон выражала довольно негативное отношение к нашей стране (Трамп: Было бы неплохо подружиться с Россией), а другой кандидат при этом говорил, что нам нужно найти какое-то понимание (Трамп: Если я нравлюсь людям, то и они нравятся мне, даже Путин), так кого бы вы предпочли?»

Хиллари Клинтон: «Это не тот результат, к которому мы стремились…»

Хиллари Клинтон перенесла одно из самых неожиданных поражений в истории США.

Хиллари Клинтон: «Я знаю, как вы расстроены, потому что я чувствую то же самое».

По крайней мере, отчасти, как считают некоторые наблюдатели, это произошло по причине предполагаемой хакерской атаки.

Хиллари Клинтон: «Это больно, и эта боль пройдет не сразу».

Очевидно, что Путин отомстил за свои старые обиды.

Трамп: «И да поможет мне господь».

И, возможно, он добился даже большего.

— 45-й президент США…

Дэвид Ремник: «Если Дональд Трамп в каком-либо отношении будет скомпрометирован, если у российского правительства есть какое-то влияние на него, какие-то рычаги, то это очень серьезно. Я даже на минуту не могу предположить, что у меня есть ответ на этот вопрос, но мы не можем просто взять и закрыть на это глаза».

Далее: «известный представитель российской оппозиции был застрелен», «у всех на виду, прямо напротив Кремля». Путину бы хотелось, чтобы мир позабыл об этой истории.

27 февраля 2015 года, почти полночь. Мужчина и женщина идут по Большому Москворецкому мосту, расположенном у самого Кремля, в районе, находящемся под усиленным наблюдением, усеянном камерами. При всех этих камерах удивительным образом сохранились только эти нечеткие кадры, где запечатлен решающий момент в российской истории. Внутри круга, как полагает один московский телеканал, находятся Борис Немцов и его подруга.

Немцов был знаменитым российским оппозиционным лидером, возглавлявшим протесты в 2011 году. Телеканал утверждает, что в то время, как снегоуборочная машина скрывает пару от камер, Немцову четыре раза выстрелили в спину.

— Известный представитель российской оппозиции был застрелен…

— Четыре выстрела в спину…

— На самом виду, прямо напротив Кремля.

Так кто же убил Бориса Немцова?

Владимир Путин осудил это убийство, назвав его позорным и дерзким. Пять чеченцев находятся сейчас под следствием за это преступление, но дело все еще открыто. В то же время остаются сомнения.

Юлия Иоффе: «Это убийство было совершено крайне профессионально».

Родившаяся в России журналистка Юлия Иоффе считает, что лишь одна группировка могла действовать с таким профессионализмом.

Юлия Иоффе: «Подруга Немцова, с которой он шел, не поняла, что в него стреляли, пока машина не отъехала. Это было сделано быстро и профессионально, и никто не обладает навыками такого уровня, кроме правительства».

Сенатор Джон Маккейн пошел еще дальше: «Владимир Путин — головорез, убийца и агент КГБ, он убил Бориса Немцова прямо перед Кремлем».

Песков: «Это личное оскорбление, это недостойное поведение для политика».

Это слова главного помощника Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Песков: «Это бред, здесь нечего комментировать».

За время правления Путина его режим обвиняли в причастности к смерти многих критиков власти, в том числе журналистки Анны Политковской и бывшего агента КГБ Александра Литвиненко. Специалист по России Стивен Коэн отмечает: «Не существует ни тени доказательства, ни одного факта, который подтверждал бы эти обвинения. Однако они стали своего рода фольклорной реальностью».

Подозрения о возможной причастности Путин к убийству Бориса Немцова могут быть отчасти связаны с тем, что Немцов собирал улики против Путина.

Немцов собирался опубликовать информацию, доказывающую участие России в конфликте на Украине.

Этот доклад по Украине был опубликован спустя несколько месяцев после убийства Немцова. Однако существовал и более ранний доклад Немцова, опубликованный в 2012 году, который также был крайне неприятен для Путина. Согласно ему, в распоряжении президента имелось 43 самолета, 15 вертолетов и четыре яхты, включая одну суперяхту. Кроме этого доклад рассказывал о президентских дворцах. В нем говорилось, что Путин в любой момент мог пользоваться 20 дворцами. Один из этих дворцов, который в прессе называли просто «дворцом Путина», предположительно, стоит миллиард долларов.

Песков: Это неправда. Точнее, это извращение реальности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивает, что все мировые лидеры, особенно лидеры ядерных держав — таких, как Россия или Соединенные Штаты — имеют доступ к принадлежащим государству домам, самолетам и вертолетам, безопасным и снабженным защищенными системами связи.

Песков: Разумеется, он использует эти автомобили, этот самолет, эти резиденции, но они — не его собственность. Слухи о его богатстве, слухи о дворцах не имеют никакого отношения к реальности. Это просто ложь.

Некоторые слухи о путинских богатствах поражают воображение.

Браудер: Некоторые (и я в том числе) считают, что он — самый богатый человек в мире. Или один из самых богатых людей в мире.

Билл Браудер некогда был крупнейшим в России иностранным инвестором. Сейчас он — один из самых бескомпромиссных критиков Владимира Путина. Мы говорили с ним в 2015 году.

Закария: Вы действительно считаете Путина самым богатым человеком в мире?

Браудер: Я действительно так думаю. И я не преувеличиваю.

— Оцените размер его состояния.

— 200 миллиардов.

— Неужели?

— Я полагаю, что оно составляет 200 миллиардов.

В таком случае Путин должен быть почти в два с половиной раза богаче человека, которого Forbes называет самым богатым в мире — Билла Гейтса.

Песков: Все эти обвинения, все эти слухи насчет многомиллиардного состояния — это неправда. Не верьте им. У него нет ничего. У него есть только то, что он каждый год указывает в своей личной декларации о доходах.

В самой поздней путинской декларации о доходах утверждается, что он лично владеет меньше чем половиной акра земли, а также квартирой, площадь которой составляет около 900 квадратных футов, и гаражом в 200 квадратных футов, в котором он, вероятно, держит перечисленные в этом же документе автомобили: винтажный российский седан, российский внедорожник и прицеп — вроде вот такого. Сколько у Путина денег в банке, и какие за ним числятся капиталовложения, в декларации не говорится.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Адам Зубин заявил BBC: «Я не могу дать вам точные цифры, но могу сказать, что он предположительно получает от государства зарплату в размере примерно 110 тысяч долларов в год. Речь в данном случае не идет о точной оценке его богатства».

Впрочем, даже если Путин и обогатился, то он был не единственным в России, кто это сделал. Рассмотрим статистику. В 1996 году, когда Путин только переехал в Москву и начал восхождение к власти, в России не было ни одного миллиардера. К 2014 году, по данным Forbes, их было уже 111. При этом, хотя в Москве появились — на радость кучке богачей — многочисленные автосалоны, торгующие Bentley, средняя зарплата по стране не доходит до 450 долларов в месяц, что, по данным Stratfor, меньше средней зарплаты в Китае.

Однако, несмотря на все подозрения и обвинения, факт остается фактом — в России Владимир Путин пользуется огромной популярностью. Почему? Сейчас мы поговорим об этом.

Самый могущественный человек в мире — одновременно и самый популярный. В последние годы рейтинг Владимира Путина достигал 86%. Заметим, что американские президенты бывают рады преодолеть барьер в 50%. Как же так вышло?

Отчасти дело в путинском культе. Путин отлично умеет мужественно выглядеть. Он ездит верхом с голым торсом, находит под водой древние сокровища, спускается в подлодке на дно Черного моря, пилотирует самолеты, сражается с лесными пожарами.

Джон Стюарт: До чего это нелепо, когда мужчина средних лет, один из мировых лидеров, разъезжает полуголым на лошади точно отъевшийся на пончиках Конан-варвар. Неужели это кому-то может нравиться?

Дэвид Ремник: Все, что нам кажется во Владимире Путине нелепым, производит хорошее впечатление в той медиа-вселенной, которую он полностью контролирует.

Скорее всего, в основе путинской мощи лежит все тот же — актуальный для всего — мира политический трюизм: «Это экономика, дурачок!»

При Борисе Ельцине в стране царил хаос, а Путин ее стабилизировал. Он оседлал волну растущих нефтяных цен. В условиях богатой ресурсами российской экономики это привело к росту зарплат и фондовых индексов. Затем, в конце 2014 года, праздник завершился. Цена на нефть рухнула, а потом были введены западные экономические санкции. Впрочем, Владимир Путин хорошо справляется с трудностями. Он сократил социальные расходы, начал проводить политику экономии и позволил рублю упасть, а его Центробанк продолжает держать инфляцию под контролем. Путин явно придерживается фискального консерватизма.

Ремник: По внешнему, показному аспекту богатства Москва сейчас ближе к Дубаю, чем к самой себе 30-летней давности. Это поразительная перемена.

Помимо экономики у Путина есть секретное оружие — национализм, заметно усилившийся в 2014 году после вторжения, которое шокировало мир.

Обама: Крупным странам нельзя позволять притеснять мелкие!

Владимир Путин тогда захватил кусок украинской территории. Запад был в ужасе.

— Так поступал Адольф Гитлер в 1930-х. Мы думали эти дни давно прошли!

Но из России все это выглядело совсем по-другому.

Генри Киссинджер: Я не встречал ни одного россиянина, который воспринимал бы Украину как полностью отдельное государство.

Разумеется, многих украинцев вторжение возмутило, но в россиянах оно возродило глубокое чувство причастности к национальной мощи и национальной судьбе.

— Путин вернул им гордость. Россия снова стала великой державой.

Путинизм подразумевает идеологию социального консерватизма и антизападничества — но в первую очередь, национальной мощи. Путин мог бы сказать, что он снова сделал Россию великой. Звучит знакомо, не правда ли?

Трамп: Мы снова сделаем Америку великой!

Толпа: США! США!

Как и Путин, Трамп использует национализм, чтобы добиться популярности. Впрочем, многие считают, что Дональду Трампу до Владимира Путина далеко.

Ремник: Путин — намного более умелый, тонкий и хитрый игрок. Говоря покерным языком, он с парой двоек на руках играет на высочайшем уровне. Он вновь утвердил Россию на мировой арене, начав с относительно слабой позиции. Даже не знаю, с чем сравнить такой успех. Потрясающее геополитическое достижение!

Закария: Напоследок расскажу, что лично я думаю об этом человеке, которого мы назвали самым могущественным в мире. Для начала, мне хотелось бы объяснить название фильма. Соединенные Штаты — да и Китай тоже — разумеется, сильнее России. Однако могущество главы государства определяется как мощью страны, так и имеющимися у него (или у нее) возможностями в одностороннем порядке распоряжаться этой мощью, не оглядываясь на другие институты, партии или политические силы. Если судить по сочетанию этих двух параметров, легко понять, почему первое место должно достаться Владимиру Путину. Он создал, по его собственному выражению, «вертикаль власти», подобной которой мы не видим ни в одной из прочих великих держав.

Как заметил российский шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров, жестко критикующий Путина, вся структура российской политической власти держится на одном человеке. Когда умирал царь, было понятно, что к власти придет его наследник, его сын. Когда умирал генеральный секретарь КПСС, его преемника выбирало Политбюро. Однако что же произойдет, когда — я чуть не сказал «если» — умрет Путин? Никто не знает.

Чтобы понимать Путина, нужно понимать Россию. За последние сто лет эта страна пережила свержение царя, коллапс демократии, Великую депрессию, Вторую мировую войну, убившую десятки миллионов ее жителей, жестокий тоталитарный режим Сталина, падение коммунизма, распад Советского Союза, ельцинские хаос и коррупцию, — и тут пришел Владимир Путин, обеспечивший почти два десятилетия стабильности. Кроме того он, с точки зрения народа, повысил стандарты жизни и вернул России признание и уважение в мире.

Уважение — это крайне важно. Русские обладают огромной национальной гордостью. В конце концов, Россия ведь — самая большая страна на планете. Она — в 48 раз больше Германии. Она охватывает 11 часовых поясов и располагается в Европе, в Азии и на Среднем Востоке. Вдобавок это богатая страна, обладающая одними из крупнейших в мире запасов различного сырья — от нефти и газа до никеля и алюминия. В культурном отношении она часто думает о себе как о Третьем Риме, сохраняющем христианскую веру, несмотря на то, что Рим и Византия были захвачены варварами.

Путин понимает Россию. Но он также понимает и мир. Он не настолько глуп, чтобы в лоб атаковать Америку или Европу. Он умеет применять силу ассиметрично, использовать кибер-инструменты и дезинформацию. Он знает слабости свободного общества, видит его внутренние расколы и разногласия, видит его порожденную открытостью уязвимость. Он осознает хрупкость таких структур, как Европейский Союз и НАТО, и таких идей, как интеграция и разнообразие.

Другими словами, Владимир Путин нас хорошо понимает. Вопрос в том, понимаем ли его мы — и понимает ли его Дональд Трамп.