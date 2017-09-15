/Поглед.инфо/ Американската база в Очаков и закупуването на френски ракетни корвети от София и Букурещ са връзки от една верига

На фона на масовото възмущение в нашата страна, внезапното появяване на американската армия в украинския град Очаков и началото на изграждането на модерна база там е абсолютно незаслужено, по мое мнение, абсолютно незабелязана обаче в Русия е друга новина. Онзи ден американското издание на "Defense News" съобщи, че през 2018-2024 г. румънското министерство на отбраната възнамерява да закупи четири ракетни корвети от чужбина на обща стойност 1,93 милиарда долара. Законопроектът, който позволява такава сделка, вече е в парламента.

По странно съвпадение, същата идея изведнъж завладя умовете на военните в България. Тази страна си прави по-добре сметките от румънците. Очевидно е, че само поради това София в същото време ще закупи две ракетни корвети за сума, която е почти четири пъти по-малка - 503 милиона долара.

Трябва да се признае, че и за румънците, и за българите тези разходи са непосилни. В крайна сметка военният бюджет, например, в Румъния тази година е едва 16,3 милиарда леи (3,6 милиарда евро). За да разпредели и тези средства за отбрана, правителството просто трябваше да откъсне от други бюджетни позиции. И, например, в областта на финансирането на образованието тази страна е на последно място в Европейския съюз. Ясно е, че спешното закупуване на четири корвети наведнъж неизбежно ще погълне голяма част от бюджетния пай на Букурещ. И ни се иска да разберем - поради каква причина са решили да се подложат на такива лишение?

Когато изведнъж в две европейски столици, в които през предишните години не са полагани специални грижи за техните военни флотове, и ако купуваха кораби от чужбина, то това бяха предимно "втора ръка" , практически изведнъж синхронно вземат решения за бързото натрупване на бойни възможности в Черно море, логично е да се приеме, че някой настоятелно им е препоръчвал такова решение. И този "някой" е толкова силен, че е по-добре да не му противоречат.

/рус.ез./

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Чтобы поискать этого таинственного закулисного советчика и понять его мотивацию, предлагаю вспомнить идею создания на Черном море объединенной флотилии стран-участниц НАТО. Впервые эта мысль была озвучена в январе 2016 года как раз в Бухаресте. На сайте правительства Румынии тогда появилось сообщение, что инициатива по созданию «Союзнической флотилии» с целью помешать доминированию России на Черном море уже в феврале того же года будет обсуждена на ближайшей встрече министров обороны государств-участников Североатлантического альянса. Как и следовало ожидать, начинание Румынии было встречено горячими и продолжительными аплодисментами в Брюсселе. А генсек НАТО Йенс Столтенберг тут же заявил, что фактически дело в шляпе: «Мы договорились об увеличении военно-морского присутствия НАТО в Черном море для расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море».

Многим тогда показалось, что на самом деле разговоры об «Объединенной флотилии» — это просто элементы политического давления на Москву, которые на практике подкрепить нечем. Потому что известная Конвенция Монтре резко ограничивает присутствие в этих водах военных флотов стран, не имеющих собственных выходов к черноморскому побережью. Их кораблям из Средиземного моря можно проходить Босфором и Дарданеллами на срок не более 21 суток. А потом — будьте любезны восвояси.

Сильно ограничен и суммарный тоннаж водоизмещения таких отрядов боевых кораблей. Что, например, делает невозможным появление в Черном море не только чужих авианосцев, но и десантных кораблей-доков. Как при таких условиях формировать «Объединенную флотилию»? Понятно же, что основу ее боевой мощи должен составлять 6-й флот ВМС США, который уже много десятилетий ни на день не вылазит из Средиземноморья. Но вот Черное море он имеет право навещать только изредка и ненадолго. Своими эсминцами УРО. Что и проделывает регулярно на ротационной основе. Но какая же это флотилия? Так, одиночные патрули и демонстрация звездно-полосатого флага…

ВМС тех членов НАТО, которые имеют свои порты на Черном море, в расчет не принимались, видимо, даже в Брюсселе. Поскольку боевым ядром, допустим, флота Румынии, ее красой и гордостью, и сегодня являются фрегаты «Регел Фердинанд» и «Регина Мария». О какой-либо угрозе с их стороны российскому Черноморскому флоту говорить не стоит, ибо это бывшие английские фрегаты F95 «Лондон» и F98 «Ковентри» (тип «Бродсуорд»), списанные в Великобритании по причине крайней дряхлости и проданные по дешевке румынам. Их покупка в 2007 году за 116 млн. фунтов стерлингов спровоцировала сильный коррупционный скандал в Бухаресте, но дело было сделано.

Есть у румын еще многоцелевой фрегат «Мэрэшешть» собственной постройки. Однако его боевая биография не задалась с самого начала. Заложенный на верфи как ракетный эсминец «Мунтения», он вскоре едва не угодил в металлолом. Оказалось, что местные конструкторы, не имевшие опыта строительства крупных боевых кораблей, сильно ошиблись в расчетах остойчивости «Мунтении». И это грозило эсминцу гибелью даже не в бою, а просто в сильный шторм. Поэтому в 1988 году его государственные испытания были прекращены на неопределенный срок.

В 1990—1992 годах так и не вступивший в строй эсминец решено было переоборудовать. Ему срезали часть надстроек, укоротили дымовую трубу и мачты, а пусковые установки старых советских противокорабельных ракет П-15М «Термит» опустили на палубу ниже, сделав для них специальные вырезы в бортах. То, что получилось, разжаловали во фрегат и переименовали в «Мэрэшешть». Видимо, опасность быть утопленным обычными волнами уменьшилась, но боевая ценность нового корабля оказалась сомнительной с самого начала.

ВМС Болгарии на сегодня выглядят еще хуже. Достаточно, полагаю, упомянуть, что их флагманский фрегат «Верни» (BGS «Verni») — это бывший бельгийский «Wielingen» («Вилинген»), спущенный на воду четыре десятилетия назад — в марте 1976 года. При вводе в боевой состав ВМС Бельгии в 1978 году его «крестной матерью» была названа Фабиола де Мора и Арагон, королева Бельгии, супруга, а затем — вдова короля Бельгии Бодуэна I. Но даже высокое покровительство, как известно, никого не спасает от старости. В 2006 году как раз в Брюсселе «Wielingen» списали, а в 2008 году удачно сбагрили болгарам.

В общем, ВМС Болгарии это тоже пока не угроза российским интересам в Черноморье. Что остается для задуманной в Брюсселе флотилии западных союзников? Флот Турции? Да, он достаточно многочислен и современен. Но регулярные политические фокусы президента Реджепа Эрдогана не позволяют, видимо, в штаб-квартире НАТО особо рассчитывать на его лояльность в гипотетическом военном конфликте с Россией на южном фланге альянса. Потому на сегодня заявления Бухареста и Брюсселя о будущей грозной флотилии сильно попахивают блефом.

Но это — на сегодня. А наши противники, очевидно, ходы свои просчитывают на длительную перспективу. Настолько длительную, что можно попытаться решительно переформатировать ВМС давно на все согласных Болгарии и Румынии. Полагаю, именно так родилось почти синхронное и разорительное для них решение Софии и Бухареста прикупить себе немножко современных ракетных корветов. Тогда именно эти корабли могут стать основой «Союзнической флотилии» на Черном море. А в кризисные периоды к ним на подмогу станут регулярно приходить эсминцы УРО 6-го флота ВМС США.

Не стал бы исключать, что и военно-морская база в Очакове, за которую так спешно взялись американцы, тоже нужна для оперативного развертывания этого соединения НАТО поближе к российскому Крыму.

Если эти рассуждения верны, тогда было бы интересно попытаться понять, шестерку каких именно ракетных корветов в альянсе вознамерились противопоставить нашему Черноморскому флоту? И каков может быть их суммарный боевой потенциал?

Defense News не раскрывает, о каких именно кораблях синхронно размечтались наши изменчивые бывшие «братья по оружию» из канувшего в лету Варшавского договора. Но вот менее месяца назад, в конце августа, в Болгарии с визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. И, по сообщениям прессы, настойчиво рекламировал принимающей стороне корветы класса «Говинд» французской компании Naval Group. Поскольку «Говинды» — это действительно достаточно современные боевые единицы, они активно поставляются Парижем на экспорт (в частности, в Египет и Малайзию), скорее всего, их болгары с румынами и закупят. Что тогда они приобретут в смысле тактико-технических характеристик? И кого именно тогда придется рассматривать в прицелы морякам-черноморцам?

Корветы класса «Говинд» французами выполнены с использованием технологий «стелс». Имеют водоизмещение 2200 тонн. Длина — 106,38 метра, ширина 12,3 метра, осадка 5,6 метра. Скорость хода — 28 узлов. Дальность плавания — 6000 миль при 16 узлах. Экипаж 159 человек.

Но самое интересное, без сомнения, вооружение. На борту каждого корвета есть достаточно мощная артиллерия, противолодочное и зенитное вооружение. В ангаре — вертолет. Предусмотрено размещение «беспилотников» различного назначения. Однако главное — две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса MBDA Exocet MM40 Block 3. Его дальность стрельбы — до 180 километров. В разы меньше, чем у наших «Калибров». Но в бассейне Черного моря и этого может оказаться достаточно. Особенно — из Очакова, от которого до Севастополя, тем более — Донузлава рукой подать.

Крылатые ракеты семейства Exocet широко известны с 70-х годов прошлого века. Разработаны французами с участием британских и германских специалистов. Лучшей рекламой для этих КР стал вооруженный конфликт между Британией и Аргентиной вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов в апреле-июне 1982 года. Тогда ракетами Exocet, выпущенными с аргентинских штурмовиков «Супер Этандар», был утоплен лучший на то время эсминец ВМС Великобритании «Шеффилд». Ракета пробила его борт выше ватерлинии. Внутри корпуса не взорвалась — не сработал контактный взрыватель замедленного действия. Однако от остатков ракетного топлива во внутренних помещениях «Шеффилда» вспыхнул сильный пожар. Создалась реальная угроза взрыва ракет и артиллерийского боезапаса эсминца. После пяти часов безрезультатной борьбы с огнем экипаж покинул корабль.

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Впрочем, эта война выявила и явные слабости Exocet. Вначале, в день гибели «Шеффилда», от них с помощью умелой и своевременной постановки пассивных помех из простых дипольных отражателей спасся британский фрегат «Плимут». А спустя некоторое время ракетная атака аргентинцев на авианосец «Гермес» тоже не увенчалась успехом по той же причине. Дипольные отражатели дезориентировали подлетавшие к авианосцу Exocet. В итоге они навелись на другую крупную цель — шедший в составе отряда океанский контейнеровоз «Атлантик Конвейер» с 15 боевыми вертолетами на борту. Вместо «Гермеса» на дно отправился он. Это была, безусловно, победа, но проигрывавшей войну Аргентине хотелось большего.

Конечно, с той поры работа над ракетным комплексом Exocet во Франции продолжалась. В частности, в 1993 году система управления и самонаведения такого оружия была переведена на новую элементную базу и цифровые методы обработки информации. Этот вариант получил обозначение Exocet block II. Говорят, он обладает повышенными возможностями преодоления средств противоракетной обороны. А стоящий на корветах класса «Говинд» вариант MM-40 block III приспособлен для стрельбы не только по морским, но и по береговым целям.

Но ведь и у нас с 80-х годов прошлого века тоже появилось много вещей, куда более эффективных, чем примитивные дипольные отражатели. Только проверять этот тезис на практике очень бы не хотелось. Хотя, конечно, в Брюсселе и в Вашингтоне с нашими желаниями нынче не больно считаются. Для того и торопятся с «Союзнической флотилией» на Черном море.

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