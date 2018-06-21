/Поглед.инфо/ В рамките на един месец в района на Балтийско море ще се проведат няколко учения на Северноатлантическия алианс. В ученията на НАТО ще участват рекорден брой военнослужащи и военна техника, разширява се и инфраструктурата на присъствието на силите на НАТО в балтийските страни.

Западът създава напрежение по руските граници, стремейки се към потенциални военно-политически шантажи спрямо Москва.

През юни тази година в акваторията на Балтийско море се проведоха ежегодните военни учения Baltops 2018 на страните от НАТО и партньорите им. Едновременно, в прибалтийските страни се проведоха учения на НАТО под наименованието "Саблен удар". Освен това, също през юни, въоръжените сили на Литва в продължение на половин месец тренираха „отбранителни” учения под наименованията "Твърд кобалт" и "Мълнията на Перкунас".

Военната дейност на НАТО на границата на Русия в Балтийския регион е безпрецедентна.

Измененията във военно-политическата ситуация в Балтийския регион се проявяват най-вече във факта, че на постсъветските балтийски страни все повече се възлага да играят ключова роля в ученията.

(рус.ез.)



НАТО усиливает военную активность на границах с Россией

В регионе Балтийского моря за один месяц пройдет сразу несколько учений Североатлантического альянса. Учения НАТО будут рекордными по численности военнослужащих и боевой технике, под них расширяется инфраструктура присутствия сил НАТО в Прибалтике.



Запад создает у границ России линию напряжения для последующего военно-политического шантажа Москвы.



В июне этого года в акватории Балтийского моря прошли ежегодные военные учения стран и партнеров НАТО Baltops 2018. Одновременно с ними в Прибалтике состоялись учения НАТО «Удар сабли». Кроме того, в июне Вооруженные силы Литвы в течение полумесяца отрабатывали вопросы обороны на учениях «Твердый кобальт» и «Молния Перкунаса».



Военная активность НАТО у границ России в Балтийском регионе, таким образом, является беспрецедентной.



Военно-морские учения Baltops проводятся с 1972 года. Цель организующего их командования морских ударных сил и поддержки НАТО — демонстрация военно-морских возможностей Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря. Кому именно демонстрируются возможности Альянса, сомневаться не приходится: Советский Союз и Россия все годы проведения учений выступают в роли вероятного противника.



Изменение военно-политического расклада в Балтийском регионе проявляется в том, что ключевую роль в учениях Baltops всё чаще играют постсоветские страны Прибалтики. В этом году — Литва, которой доверена подготовительная фаза учений. В связи с этим в Клайпеду в конце мая прибыла рекордная по размерам флотилия НАТО.



«Клайпедский порт 31 мая с 08:00 по очереди приступит к приему 37 военных судов из 16 стран для участия в крупнейших ежегодных морских учениях Baltops 2018. Прибудет также около четырех тысяч военных моряков. В этом году Литве впервые доверено организовать подготовительную фазу учений», — говорится в сообщении пресс-центра Министерства обороны Литвы.



Учения Baltops 2018 прошли в акватории Балтийского моря с 4 по 15 июня. Ими руководил главнокомандующий 6‑м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.



В национальных учениях «Молния Перкунаса» и «Твердый кобальт» приняли участие около 9 тысяч литовских военных. Хоть эти учения и отделяются от проходящих в Прибалтике международных учений, в них тоже принимают участие иностранные военные НАТО.



Учения «Удар саблей — 2018» прошли с 3 по 15 июня. В них приняли участие 18 тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО, а также из стран — партнеров НАТО: Македонии, Израиля и Финляндии.



С лета 2011 года, когда впервые прошли учения «Удар сабли», количество стран — участниц учений увеличилось более чем втрое: с шести до двадцати. В ходе нынешних учений в Прибалтику из Германии переброшено более тысячи единиц военной техники США.



Масштабы нынешних учений призваны обеспечить рекордное военное присутствие НАТО в Балтийском регионе.



Через год Североатлантический альянс будет иметь на границах России мотопехотную армию, включающую в себя 30 тысяч военнослужащих и тысячу единиц бронетехники, воздушную армию, состоящую из 500 самолетов и вертолетов, и военно-морское соединение, превышающее по потенциалу Балтийский флот РФ.



Под такой внушительный контингент строится соответствующая военная инфраструктура. Гдыня, Клайпеда, Рига, Таллин и другие морские порты Прибалтики и Польши становятся портами двойного назначения. Помимо перевалки коммерческих грузов, они могут использоваться для обслуживания крупных военных кораблей. Последняя переброска военной техники в рамках учений является отработкой логистических цепочек для последующего транзита вооружений в регион Балтийского моря.



В марте этого года Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США выступило с инициативой укрепления систем ПВО и ПРО в польской Гдыне.



В Польше планируется создать систему связи для обмена разведданными. Объекты для приема и передачи информации будут связаны с находящимися в стране командными центрами через систему связи «корабль — берег — корабль» (SSSB) Центра морских операций в Гдыне.



Сами американцы признают: если эта военная инфраструктура НАТО развертывается у самых границ России, то развертываться она может только против России.



Американский эксперт по внешней политике Тед Карпентер пишет во влиятельном научном журнале The National Interest, что во времена СССР Североатлантический альянс был важным компонентом вытеснения Москвы с европейской геополитической орбиты. Однако западные лидеры продолжили применять эту модель и к постсоветской России, принимая в Альянс новых членов.



Страны НАТО продолжают утверждать, что действия Альянса не направлены против интересов России. Однако реальные действия НАТО этих заявлений не оправдывают.



«США и НАТО должны придерживаться более реалистичного подхода. Любая нация восприняла бы такое поведение НАТО у своих границ как явно недружественное и даже угрожающее.



Продолжение таких действий при дальнейшем циничном отрицании враждебности намерений может легко привести к просчету и катастрофической конфронтации», — убеждает Карпентер.



Однако союзники по НАТО не слушают подобных убеждений и сознательно ведут дело к конфронтации, отрабатывая в ходе прибалтийских учений задачи блокады и уничтожения Балтфлота РФ и оккупации Калининградской области.



Эта провокационная активность у российских границ прикрывается пропагандистской завесой про «сдерживание российской агрессии». Как тут не вспомнить истерику Прибалтики, Польши и Украины вокруг учений «Запад‑2017», во время которых Россия и Беларусь на собственной территории отрабатывали задачи обороны от вторжения извне. Год спустя 6‑й флот США встает на стоянку в трех часах езды от Калининграда и тысячах километров от родного американского берега, чтобы отрабатывать задачу уничтожения Балтийского флота. Но агрессор всё равно Россия.



Хуже всего то, что информационное сопровождение милитаризации Балтийского моря со стороны НАТО — это не просто лицемерие. Они, похоже, уже верят в тот бред, что несут.

Необходимость цинично прикрывать геополитический расчет заведомой ложью в конце концов привела к тому, что ложь перестала восприниматься как ложь и стала самодовлеющим фактором, определяющим военно-политические решения.



Поэтому США верят, что Россия проявляет агрессию, а они ее сдерживают, когда двадцать лет расширяют НАТО к российским границам и проводят учения у калининградских берегов.

Страны Балтии верят, что превращение их региона в минное поле, напичканное смертоносным железом, гарантирует им военную безопасность.



Все вместе они верят, что создание протяженной линии военного напряжения вдоль российских границ на северо-западе сделает Москву сговорчивой и покладистой.

Верят и в то, что Россия не осмелится применить ядерное оружие в случае военного нападения на нее.

Встреча с реальностью в таких условиях станет фатальной.

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