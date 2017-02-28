/Поглед.инфо/ Федералните власти на САЩ получиха указание от президента Доналд Тръмп за мащабно увеличение на военния бюджет. Стотици милиарди долари ще бъдат изразходвани за съвременни кораби, самолети и укрепване на сухопътните войски.

Допълнителните средства ще се изземат от намаляване на разходите на Агенцията за защита на околната среда, Държавния департамент, системата за социално осигуряване и програмата за здравни застраховки Medicare. В началото на декември – месец след като Тръмп спечели изборите – топ-мениджърите на американските военни корпорации заявиха на т.нар. индустриална конференция (Credit Suisse Global Industrials Conference), че очакват увеличаване на държавните поръчки за военните разходи с повече от 50%. Производителите на оръжия са считани за едни от най-мощните лобистки групи. "В САЩ, военно-промишления комплекс се явява локомотивът на индустрията и икономиката. Тръмп се надява, че чрез отбранителната промишленост ще се стимулира икономиката на САЩ. Ако държавните поръчки не бъдат за сметка на бюджетния дефицит или нарастване на държавния дълг, те не би трябвало да доведат до пренапрежение на икономиката. По този въпрос Тръмп не губи нищо, защото реална военна заплаха за страната му не съществува", заключава Сергей Ермаков - началник на сектор „Проблеми на регионалната сигурност” към Центъра за евроатлантически и отбранителни изследвания при РИСИ.

(рус.ез.)

Назад к величию: зачем Трамп собирается резко наращивать расходы на оборону

Федеральные ведомства США получат от Дональда Трампа инструкцию по масштабному увеличению военного бюджета. Сотни миллиардов долларов пойдут на современные корабли, самолёты и укрепление сухопутных войск. Новый президент критикует своих предшественников за утрату лидирующих позиций и намерен усилить американское присутствие во всех ключевых регионах мира. Способен ли республиканец реализовать головокружительные амбиции — в материале RT. О желании Трампа резко увеличить военный бюджет сообщили сразу несколько зарубежных СМИ со ссылкой на источники.

Дополнительные средства республиканец собирается изыскать, сократив расходы на Агентство по охране окружающей среды, Государственный департамент, систему социального обеспечения и программу медицинского страхования Medicare.

Столь радикальные изменения в бюджетной политике потребуют одобрения конгресса. В самое ближайшее время Трамп должен представить парламентариям своё видение расходов на оборону США. Команда президента намерена убедить конгрессменов поддержать Белый дом, акцентируя внимание на том, что рост военных расходов — часть предвыборных обещаний, которые отражают волю избирателей.

Финансовый год в США начинается 1 октября, однако, как отмечает The New York Times, Трамп понимает, какое сопротивление ему предстоит преодолеть, и уже сегодня начинает готовиться к затяжной борьбе. Издание напоминает, что хозяин Белого дома обещал обеспечить ежегодный рост ВВП в 3-4%, и задаётся вопросом, будут ли крупные контракты с оборонной промышленностью подходящим драйвером для экономики США.

Утерянная мощь

В период предвыборной кампании Трамп яростно критиковал состояние вооружённых сил и утверждал, что США лишились глобальной гегемонии. Эти тезисы идеально вписывались в главный лозунг республиканца: «Вернём Америке былое величие».

По его мнению, утрата военной мощи не позволила Бараку Обаме сдержать Китай, Россию, КНДР, а также уничтожить «Исламское государство»*. Все эти задачи входят в список предвыборных обещаний Трампа, и именно для этого ему нужен большой военный бюджет.

В начале декабря — после победы Трампа — на промышленной конференции Credit Suisse Global Industrials Conference топ-менеджеры американских оборонных корпораций заявили, что ожидают увеличения военных расходов. Производители оружия считаются одной из мощнейших лоббистских группировок — корпорации получают от госконтрактов более 50% выручки.

На данный момент в прессе нет информации о том, насколько может увеличиться военный бюджет США.

В 2017 году расходы на оборону составили $580 млрд. На военные нужды в США уходит в три раза больше средств, чем в Китае, и в 11 раз — чем в России.

С 2002 года военный бюджет Соединённых Штатов рос гигантскими темпами: 2001 год — $300 млрд, 2002-й — 356,72 млрд, 2003-й — $415,223 млрд, 2004-й — $464,676 млрд, 2005-й — $503,353 млрд. В 2008 году расходы на оборону составили $621,131 млрд и продолжили увеличиваться, несмотря на финансовый кризис.

В 2011 году была достигнута максимальная планка в $711,338 млрд, и ассигнования на оборону стали последовательно уменьшаться. С таким положением дел не были согласны в Пентагоне. В последние годы американские СМИ бьют тревогу: на фоне сокращения военного бюджета США значительно выросли аппетиты Москвы и Пекина.

В этом контексте курс Трампа на резкий рост ассигнований в оборонный сектор удовлетворяет широкую прослойку истеблишмента: военную верхушку, «ястребов» из обеих партий, промышленников и в каком-то отношении граждан, если будут созданы новые рабочие места. Однако конгрессу придётся отнять деньги у социально незащищённых слоёв населения, сократить финансирование программ Госдепа и охрану природных богатств.

Программа «восстановления»

План «возрождения» вооружённых сил, который ранее анонсировал Трамп, рассчитан в первую очередь на усиление флота. Число боевых кораблей должно увеличиться с 272 до 350-355 единиц. Следом вырастет количество судов обеспечения и морской авиации.

Предполагается, что военно-морские силы США получат один авианосец, 16 крупных надводных кораблей, 18 многоцелевых подводных лодок, 4 десантных корабля и более 50 кораблей ближней морской зоны. Персонал ВМС будет расширен до 360-380 тыс. человек.

Трамп не намерен сворачивать программу глобальной системы ПРО. Новые корабли должны быть оснащены крылатыми ракетами и противоракетными комплексами Aegis. Эксперты полагают, что американские верфи будут строить эскадренные миноносцы четвёртого поколения Arleigh Burke.

Основными бенефициарами крупных государственных заказов могут стать корпорации Ingalls Industries, General Dynamics, General Electric, Babcock, Wilcox, Raytheon, Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, Northrop Grumman. Помимо расширения системы ПРО, более мощный флот призван стать надёжным противовесом китайским ВМС, которые выдавливают американцев из стратегически важного Южно-Китайского моря. Превосходство в военно-морских силах станет ключевым инструментом сдерживания Пекина в регионе.

При этом авиация и сухопутные силы будут основными союзниками Трампа в борьбе с ИГ*. 25 февраля начальник боевого авиационного командования генерал Герберт Карлайл сообщил Defense News, что на Ближнем Востоке будут размещены истребители пятого поколения F-35A, но не назвал точный срок.

В планах Трампа — создать в Сирии зоны безопасности, где могут найти укрытие беженцы. Это потребует увеличения наземного контингента американских войск. Осенью прошлого года Трамп обещал повысить численность пехотинцев с 450 тыс. до 540 тыс. человек и закупить новые танки, бронетехнику и артиллерийские системы.

Ещё одной стратегической задачей для хозяина Овального кабинета станет модернизация ядерных сил. У американцев заканчивается срок эксплуатации семейства межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования LGM-30 Minuteman. Стоимость замены МБР оценивается в $85 млрд, а вероятным кандидатом на выполнение заказа считается Northrop Grumman.

В феврале Трамп несколько раз критиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), обязывающий стороны уменьшить ядерные боезаряды до 1550 единиц, а ракетный арсенал — до 700 единиц. Месяцем ранее республиканец не исключал вероятности заключения новой ядерной сделки с Москвой.

В экспертной среде отсутствует объяснение достаточно противоречивых манёвров, которые предпринимает Трамп. Однако аналитики сходятся во мнении, что президент США стремится не допустить нарушения ядерного паритета в пользу РФ. Так, 24 февраля глава Белого дома пообещал расширить ядерный арсенал Соединённых Штатов. Концентрация ресурсов

Старший научный сотрудник ВШЭ, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин считает, что с точки зрения национальных интересов США Трамп взял верный курс в оборонной политике.

«Действительно, в увеличении военных расходов есть необходимость, потому что 10 лет участия США в локальных войнах не прошли бесследно. Последние 26 лет американцы не модернизировали ядерные силы, и сейчас они вступают в период масштабной модернизации. Им нужно будет заменять сразу всё — и быстро», — заявил RT Кашин.

По его оценке, в ближайшие 10 лет на модернизацию американского ядерного арсенала потребуется около $400 млрд. Кашин напомнил, что в Вашингтоне боятся отстать от России в ядерном компоненте, несмотря на ограничения, предусмотренные СНВ-III.

«Трамп стремится сконцентрировать вооружённые силы на решении конкретных задач и не «размазывать» существующий потенциал. В первых рядах — нивелирование «китайской угрозы» в Тихом океане и «сдерживание» России. Барак Обама с этим не справился. В то же время Трамп пока не настроен на жёсткое противостояние с Москвой и, видимо, ищет пути для заключения сделки», — рассуждает Кашин. «Реальных угроз и противников, которые бы вынашивали планы уничтожить США, нет, поэтому проводить мобилизацию и напряжение всех сил и средств Белому дому не нужно», — отметил в беседе с RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков. Эксперт полагает, что увеличение военных расходов отвечает в большей степени политическим и экономическим целям: «Военная сила в политике США всегда играла и будет играть ключевую роль. Также Трамп хочет лишний раз напомнить общественности, что он поддерживает людей в военной форме и в серьёзной внутриполитической борьбе заручится расположением военного клана и оружейников».

«Для США оборонный комплекс является локомотивом промышленности и экономики. Трамп рассчитывает, что через оборонку даст толчок экономике США. Если государственные заказы не будут сделаны за счёт бюджетного дефицита или роста госдолга, то они не должны привести к перенапряжению сил. Здесь Трамп ничего не теряет, так как реальная военная угроза его стране отсутствует», — заключил Ермаков.