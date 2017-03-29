/Поглед.инфо/ Няма съмнение, че Русия е предизвикателство. Но най-големият враг на Европа не е Русия. Нестабилният Близък Изток и Северна Африка влияят на Европа повече от всичко друго. Терорът и хората, които идват тук във все по-големи количества, пристигат незаконно и абсолютно безконтролно. Въпреки това, датските политици обвиняват руснаците.

Не са руснаците, които миналата седмица убиваха в Лондон. Или през миналата година в Париж и Белгия, както и всички други актове на тероризъм, извършени в Европа. Руска вина ли е, че само в началото на тази година нови 22 хиляди души се опитаха да пресекат Средиземно море?

На есен в Дания ще има местни избори. Може би ще е добре да се чуе датският народ? На изборите можем да кажем на нашите политици: имате ли смелост да отделяте по 20 милиарда годишно за възстановяване на Африка, вместо да харчите тази сума за военни нужди? Това е моето мнение.

(рус ез.)

Если бы Дания имела мужество ежегодно выделять 20 миллиардов на работу в Африке

Проблема беженцев и иммигрантов

Не русские убивали и разрушали в Лондоне на прошлой неделе. Или в прошлом году в Париже и Бельгии и вообще совершали теракты в Европе. И вряд ли русские виноваты в том, что уже в этом году 22 тысячи человек попытались пересечь Средиземное море. Это были мигранты и беженцы, которые надеялись найти лучшую жизнь, чем та, от которой они бежали.

Европа испытывает громадное давление, которое станет еще больше, ведь скоро весна. Это преступная система, которая является и датской проблемой. Они идут из Италии и больше не просят убежища, а находятся здесь нелегально. Это теневая система, которая не отражена в статистике, но существует на жестоком сером рынке труда. Они приходят из Африки.

Но, несмотря на это, датские политики больше говорят о русских. Россия — это угроза. Ряд высокопоставленных политиков 14 дней назад посетили датских солдат в Ираке. И заявления этих политиков в Ираке свидетельствуют о том, что большинство хочет увеличить финансирование армии.

«В нашей ситуации, когда Россия становится все более агрессивной, мы будем тратить больше денег на армию», — заявила лидер социал-демократов Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) после визита. Министр обороны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen) заявил на американском телевидении, что вооруженные силы ежегодно будут получать 20 миллиардов крон. Увеличение вдвое. Год за годом. Это громадные деньги. Нет никакого сомнения в том, что Россия — это вызов. Но самый большой враг Европы — это не Россия. Нестабильный Ближний Восток и Северная Африка влияют на Европу больше, чем что-либо еще. Террором и людьми, которые идут сюда, и которые теперь во все бόльшем количестве приходят нелегально и абсолютно бесконтрольно.

Безопасность — это не только ассигнования на оборону, это и другие меры. Связывать безопасность лишь с увеличением расходов на армию — все равно что слепому смотреть в бинокль. В условиях взрывного роста африканского населения нужно не увеличение военных расходов, нужно увеличение расходов на развивающиеся страны.

На конференции по безопасности в феврале в Мюнхене канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила именно это, новый «план Маршалла» для Африки, который предусматривает европейско-африканское сотрудничество для развития и мира.

Германия лучше, чем какая-либо другая страна, знает, что восстановление может делать чудеса. Только представьте себе, что у Дании и датских политиков хватило бы смелости ежегодно выделять 20 миллиардов на то, чтобы начать восстанавливать Африку вместо того, чтобы тратить эту сумму на военные нужды.

Осенью в Дании будут местные выборы. Может быть, стоило бы послушать датский народ? На выборах мы можем сказать об этом нашим политикам. Таково мое мнение.

Мне знакомы датские вооруженные силы, их действия и роль как защитников мира в существующих рамках и с существующим финансированием. Не стоит слепо тратить деньги на военные нужды и выполнять требование США и НАТО к странам-участницам НАТО об увеличении военных расходов на 2% ВНП — если есть смысл потратить эти деньги на нечто бόльшее и лучшее.