/Поглед.инфо/ Немското издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten обвини Русия за опит за дестабилизация на банково – икономическия сектор на западната икономика чрез заплахата за излизане от системата SWIFT. Тоест обвини я в това, с което Запада заплашва Русия от 2014 година.

Основа за обвинения и разсъждения за това, какъв ще бъде SWIFT без Русия станаха думите на вице – премиера Аркадий Дворкович, който съобщи, че руските банки и финансови кръгове се готвят да излязат от системата SWIFT. Според немското издание изглежда заплахата, свързана с кибератаките е насърчила Дворкович да планира такава крачка, въпреки че в цитата на Дворкович не се споменават кибератаките, а има указание за това, че от страна на Запада не веднъж е звучала заплаха, че Русия ще бъде изключена от SWIFT.

„Разбира се, това е неприятно, защото ще бъде препъни камък за предприятията и банките и ще доведе до трудности в работата. Но това е неизбежно да се използват някои стари технологии за предаване на информация и изчисления. Но технически и психологически предприятията са готови за прехода, тъй като тази заплаха (кибератака) нееднократно е била доведена до действие. Като цяло откъсването на Русия от системата SWIFT ще бъде ненормална крачка от гледна точка на нашите западни партньори. Очевидно е, че това би било вредно за компаниите, които работят в Европа и САЩ“ - привеждат немците думите на Дворкович.

Не, има частица истина в думите на немците, както стана известно на 19 декември като резултат от декемврийската атака срещу една от руските банки с използване на системата SWIFT, хакерите са успели да похитят 339,5 млн. рубли. За това се съобщава в „Обзора на несанкционираните преводи на парични средства за 2017 година“, подготвен от Центъра за мониторинг и реагиране срещу компютърни атаки в кредитната сфера (FinCERT) на ЦБ на РФ. „В Банката на Русия е изпратена информация за една успешна атака срещу работно място на оператор от системата SWIFT. Обемът на несанкционираните операции в резултат от тази атака е съставил 339,5 млн. рубли“ - се казва в документа.

(рус.ез.)

Однако, несмотря на атаку хакеров, главной причиной подготовки выхода из этой системы была озвученная всеми западными лидерами угроза нас оттуда выгнать и остановить работу банковской системы, от слова совсем. Вот просто напомним, 19 сентября 2014 года Европарламент принял резолюцию с призывом стран Евросоюза рассмотреть возможность исключить Россию из системы всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT. 26 января 2015 года к этому призвал американский президент Барак Обама. «Мы будем продолжать применять тот же подход, что и ранее: усиливать давление на Россию, чтобы поддерживать способность Украины контролировать свою собственную территорию», — цитировал Обаму Bloomberg. Тогда же, в январе 2015 года главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждали возможность отключения России от этой международной системы платежей. Последний раз нас «отключали» в августе 2017 года.

И вдруг, когда наши уже в целом смирились и спустя 4 года кое-как подготовились уходить от межбанковской системы переводов и даже заикнулись о самоотключении, с той стороны начинают кричать: Да как вы посмели, вы подрываете нашу экономическую стабильность! Как вы могли — это же катастрофа!

«В прошлом году Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что созданы условия все необходимые меры для дальнейшего обмена кредитных и платежных системах и функционирования платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT. По данным Центробанка 90% банкоматов в России были подготовлены для того, чтобы принять новую платежную систему, которая, была введена в 2015 году, после того как клиенты ряда российских банков (СМП Банк, ИнвестКапиталБанк, Банк России и Собинбанк) не смогли использовать из-за санкций Visa и MasterCard.

Руководитель отдела анализа рынка капитала банка Baader Bank Роберт Халвер, комментируя слова Дворковича, пишет, что «выход России из системы SWIFT» опасен. По его словам, отказ от SWIFT может привести к тому, что страна будет «играть лишь роль статиста на международной банковской сцене». «В глобальной банковской сфере выход из SWIFT повлечет такой же сопутствующий ущерб, как и выход британцев из ЕС». Американцы и россияне должны усилить диалог, считает Халвер. «Западные санкции, в том числе в банковской сфере, приводят к контрсанкциям, а не к решению геополитических конфликтов. Собственно, 50 лет холодной войны должны были бы этому научить. Как с таким враждебным настроем можно решить такую проблему, как Сирия?… Если Россия отстыкуется от банковско-экономического „кровоснабжения“, это будет катастрофой. США и Россия не должны любить друг друга, но можно ведь заключить ситуативный союз — ради доброго мира», — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Эвон оно как, четыре года нам кричали — вон отсюда, плохие, мы вас порвем, а теперь катастрофа — подлые русские, решив уйти, чуть не банковский Брекцит затеяли, их экономическую стабильность подрывают. Четыре года кричали — мы вас видеть тут не можем и устраивать истерику, что собрались уходить — это феноменально. Нет, то, что Россия там виновата во всем — это понятно давно, но друзья, обвинять нас в том, что мы думаем над выполнением требования Евросюза и Обамы — это открытая форма шизофрении. Таким образом вообще Россию можно обвинить в чем угодно — в том, что не спасла от истребления индейцев в Северной Америке, например.

И этот вариант ничем не менее идиотский, чем нынешние претензии по SWIFT.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели