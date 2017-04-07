/Поглед.инфо/ Сръбският режисьор, музикант и активист Емир Кустурица даде ексклузивно интервю за телевизионния канал DVTV. В него той обясни защо подкрепя руския президент Владимир Путин. Той остро разкритикува САЩ, осъди глобализацията и силно подкрепи мигрантите.

В самото начало на интервюто Костурица подчерта, че информацията, че бил „персона нон грата” в европейските киносреди, заради подкрепата си за руския президент Владимир Путин, както пише британският вестник The Guardian, е невярна. Но дори да е вярна, на него не му пука. Неговият филм не е за Путин, нито срещу Путин. Емир Кустурица обаче не забравя, че през 1999 г. американците бомбардираха неговата страна. "Нашата страна силно пострада, когато през 1999 г. американците и техните съюзници бомбардираха Сърбия. Те ни нанесоха много щети, използваха касетъчни бомби, които причиниха рак и смъртта на много от моите съграждани".

„Случаят със Сърбия показа за пореден път защо Западът е толкова агресивно настроен към Изтока, а не обратното. Нацистите също искаха да завладеят Русия, и походът им беше от запад на изток. Американците действат по същия начин, Имаме нужда от някой, който да защити Изтока от Запада”, добави Костурица.

(рус.ез.)

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Сербский кинорежиссер, музыкант и активист Эмир Кустурица дал интервью интернет-телеканалу DVTV. В нем он рассказал, почему поддерживает российского президента Владимира Путина. Россию Кустурица назвал одной из малых стран мира, хотя по площади она самая большая на планете. Он резко раскритиковал Соединенные Штаты, осудил феномен глобализации и решительно поддержал беженцев. «Я абсолютно на стороне мигрантов», — сказал кинорежиссер. Досталось от него и ведущей, которая брала интервью, Эмме Сметановой.

Уже в самом начале Кустурица подчеркнул: информация о том, что он персона нон-грата в европейской киносреде из-за поддержки им российского президента Владимира Путина, как о том писало британское издание The Guardian, не соответствует действительности. Сам Кустурица якобы этого не ощущает. Но даже если бы это было правдой, ему все равно. Он снял фильмы не для Путина и не против него. Однако Эмир Кустурица подчеркнул, что в 1999 году американцы бомбили его страну, Сербия пострадала, и об этом режиссер не забывает.

«Это реакция на войну, в которой наша страна очень пострадала, когда в 1999 году американцы и их союзники бомбили Сербию. Они нанесли стране ущерб, применяли кассетные бомбы, из-за которых сегодня у многих моих сограждан рак», — заявил Кустурица.

На примере Сербии, по его словам, снова стало понятно, что «именно Запад воинственно настроен по отношению к Востоку, а не наоборот. Нацисты тоже хотели захватить Россию, и их главной целью был поход с запада на восток». Американцы, по словам Кустурицы, действуют так же. Будучи человеком искусства, режиссер чувствует потребность акцентировать это и предостерегать. И хотя, по словам Кустурицы, недавние президентские выборы в США показали, что влияние людей искусства на общество значительно ослабло, это не отменяет того, что они должны занимать активную гражданскую позицию.

Нам нужен кто-то, кто будет защищать Восток от Запада, полагает режиссер

«Я не за Владимира Путина, но я за равновесие в мире, в котором один игрок не может творить все, что пожелает, — подчеркнул Кустурица. — Я уверен, что такие малые страны, как Сирия или Россия, у которых есть энергетические ресурсы, имеют право сохранить их для себя».

Как-то режиссер даже заявил о том, что предоставил бы свой двор для ракет Путина. Когда ведущая Эмма Сметанова напомнила Кустурице об этом, он рассмеялся от души. «Это была всего лишь шутка. Не могу поверить, что вы восприняли это так серьезно», — заметил он. Однако затем с серьезным лицом он добавил, что необходимо восстановить равновесие в мире. По словам режиссера, нужно, чтобы существовал сильный политик, который защищал бы Восток от Запада. И такого политика Кустурица видит в Путине.

Жестокая глобализация

Кроме того, сербский режиссер убежден, что людей надо защищать от глобализации, потому что якобы именно ее мы можем «поблагодарить» за нестабильность в современном мире. «Еще никогда за всю историю мир не был таким нестабильным, как сегодня, — предостерег Кустурица. — Я не думаю, что вы понимаете мои ощущения, потому что живете в спокойной стране, которая успешно идет на компромиссы, и в ней хорошо жить, хотя об остальном мире этого не скажешь».

«Одной из причин является жестокая глобализация, которую осуществляют некоторые фонды, прежде всего, господина Сороса. Он продолжает то, чем ЦРУ занималось в Латинской Америке в 70-е годы прошлого века, а именно: созданием фашистских режимов и нанесением вреда Латинской Америке», — заявил Кустурица в интервью.

Сегодня, по его словам, то же самое происходит на Балканах и на Ближнем Востоке. Там свободные государства подвергаются нападениям из-за того, что проводят свободную политику. Но когда Эмма Сметанова напомнила режиссеру о российской оккупации Крыма, он тут же заявил, что Крым — это совершенно другое дело. Крым — это Россия. «Я задам вам вопрос: почему вы не спрашиваете меня о Косово?» — выпалил Кустурица. «Я хотела начать разговор о Косово чуть позже», — ответила телеведущая.

Однако она опять вернулась к Крыму. Советский лидер Никита Хрущев подарил полуостров Украине, а, как заметил Кустурица, современная Россия — не Советский Союз, поэтому ссылаться на Хрущева нельзя. Что касается Косово, то оно, напротив, всегда было частью Сербии, а его насильственно отторгли «благодаря» нарушению международного права. «Так что международное право намного больше и намного раньше было нарушено Соединенными Штатами, а не Россией», — аргументировал режиссер.

«Международное право было заменено правом гуманитарным, которое позволяет бомбардировать другие страны и нести им демократию с помощью бомб», — добавил он.

Я полностью на стороне мигрантов

Знаменитый режиссер не обошел вниманием и миграционный кризис. Кустурица напомнил, что в 90-е годы прошлого века мигрантами были, в первую очередь, сербы, которых из дома выгнала война, поэтому сегодня сам он поддерживает мигрантов.

«Я полностью на стороне мигрантов. Я всегда готов променять спокойную жизнь на то, что приносят с собой мигранты. Они — новая кровь. Но я против того, что все мигранты направляются в Западную и Центральную Европу, а не едут, например, в Саудовскую Аравию или другие страны, такие как Бахрейн или Катар», — сказал Эмир Кустурица.

Сегодня, по его словам, Европа расплачивается за то, что натворил бывший американский президент Барак Обама. «Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира, отдал приказ на убийство 27 тысяч людей с помощью беспилотников. Это он начал войну в Сирии», — убежден сербский режиссер.

Путин не создавал террористов — это сделали американцы

В интервью Эмир Кустурица настаивал на том, что американцы опаснее для мира, чем русские, потому что русские заинтересованы в стабильности, а американцы сеют хаос, в том числе с помощью террористов, которых США вооружают. Достаточно посмотреть на пример Ливии.

Однако телеведущая Сметанова снова вернулась к сказанному и отметила, что раньше Советский Союз тоже принимал крайне спорные решения. Кустурицу это очень возмутило. «С самого начала нашего разговора вы делаете одну и ту же ошибку: вы подменяете Россию Советским Союзом. Но Россия — не СССР», — парировал Кустурица. Он также подчеркнул, что является всего лишь художником, а в политике он дилетант, поэтому ему очень не нравится, что ведущая играет словами и пытается на него нападать. Якобы так ему показалось. Кустурица предупредил ведущую, что прекратит интервью, если она будет продолжать в том же духе.

Эмма Сметанова парировала, что всего лишь берет интервью с интересным гостем и хочет, чтобы зрители узнали его мнение о политике. «А мне кажется, будто я разговаривал с кем-то из американского Госдепа, а не с гражданкой Чешской Республики», — разгорячился Кустурица. Ему показалось, что ведущая ведет себя с ним недружелюбно.

Интервью режиссер закончил словами, что не чувствует себя другом России. Он — друг такого мира, в котором лидировали бы две-три державы, способные на компромиссы друг с другом. Тогда мир был бы намного стабильнее и не пребывал бы в таком хаосе, какой царит сегодня.

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