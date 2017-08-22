/Поглед.инфо/ Представители на елита в областта на икономическото изследване се съмняват в сигурността на финансовия свят срещу кризи. Що се отнася до еврото, бъдещето му изглежда несигурно за тях.

Най-умните глави в икономиката предупреждават за възможност от нова криза. Според тях, въпреки реформите от последните години, неконтролираните райони продължават да съществуват. Би било грешка да се поддържа доверие на фона на добра ситуация на фондовите борси и стабилна конюнктура. Това са резултатите от проучване на Welt сред 18 нобелови лауреати по икономика, които тази седмица обсъждат в Линдау - на езерото Констанс, най-неотложните икономически проблеми. Малко преди шестата среща на лауреатите на Нобелова награда за икономика, който се счита за един вид среща на високо равнище на представителите на икономическите гилдии, неговите участници ясно се дистанцираха от ръководителя на Федералния резерв на САЩ Джанет Йелън. В края на юни тази година, в своята по-резонансна реч, Йелън заяви, че през живота ни няма да има повече финансови кризи.

/рус.ез./

амые умные головы в экономической науке предупреждают о возможности нового кризиса. По их мнению, несмотря на реформы последних лет, продолжают существовать неконтролируемые области. Было бы ошибкой сохранять уверенность на фоне неплохой ситуации на фондовых биржах и стабильной конъюнктуры. Таковы результаты проведенного редакцией газеты Welt опроса среди 18 лауреатов Нобелевской премии в области экономики, которые на этой неделе обсуждают в городе Линдау на берегу Боденского озера наиболее острые экономические проблемы. Незадолго до начала шестой встречи лауреатов Нобелевской премии в области экономики, которая считается своего рода саммитом представителей экономической гильдии, ее участники явно дистанцировались от главы американского Федрезерва Джанет Йеллен. В конце июня нынешнего года Йеллен в своей вызвавший большей резонанс речи заявила о том, что при нашей жизни больше уже не будет никаких финансовых кризисов.

«Я бы не стал делать ставку на такое заявление, — отмечает в беседе с корреспондентом газеты Welt Бенгт Хольмстрем (Bengt Holmström), получивший Нобелевскую премию 2016 года. — Каждый раз, когда мы думаем, что больше уже не будет массового изъятия средств со счетов банков, риск повторения подобной ситуации возрастает». Еще более ясно высказывает свое мнение Эдвард Прескотт (Edward Prescott), лауреат Нобелевской премии 2004 года: «С большой долей вероятности можно говорить о том, что уже в недалеком будущем произойдет финансовый кризис».

Короткое замыкание в системе

Таким образом, лауреаты Нобелевской премии спустя десятилетие после предыдущего финансового кризиса вносят новое издание подобного кризиса в политическую повестку дня. Этот кризис многие уже вытеснили из своего сознания — во времена терроризма, возможного ядерного противостояния и все новых эскапад американского президента мало внимания уделяется экономическим проблемам и недостаткам финансовой системы.

Многие будет зависеть от того, как отреагирует политика, подчеркивают лауреаты Нобелевской премии. «Если теперь американская администрация в Вашингтоне ослабит удила, то экономический кризис станет еще более вероятным», — говорит Эрик Маскин (Eric Maskin), нобелевский лауреат 2007 года. Эти выдающиеся экономисты сомневаются в том, что можно будет вообще когда-нибудь достаточно эффективно защитить финансовый мир от будущих кризисов. Во времена существования глобальных цифровых сетей это иллюзия, считает Дэниел Макфадден (Daniel McFadden), нобелевский лауреат 2000-го года. «Финансовые риски перемещаются, как электричество в огромной сети». Как и в случае с током, в финансовой системе регулярно возникает короткое замыкание. «У нас вообще нет необходимых инструментов для того, чтобы следить за такого рода нестабильностью, регулировать ее и управлять ею. Поэтому новый финансовый кризис является неизбежным», — подчеркивает Макфадден.

Послание из Линдау

В очередной раз подтверждается тенденция этой встречи, суть которой состоит в направлении с берегов Боденского озера во внешний мир все большего количества политических посланий. Три года назад основной доклад на этом мероприятии федерального канцлера Ангелы Меркель, содержавший критические оценки, привлек к себе всеобщее внимание. Тогда Ангела Меркель упрекнула экономистов в том, что они дают политике оторванные от жизни советы.

В этом году речь на открытии конференции произнесет председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Этому хранителю евровалюты будет непросто накануне запланированного на сентябрь решающего заседания Совета (управляющих) ЕЦБ убедить экономистов в защищенности от кризисов общей валюты — большая часть опрошенных лауреатов полагают, что евро еще далеко не полностью оправился после финансового и долгового кризиса. «Евро может процветать только в том случае, если Евросоюз будет основывать фискальную политику в еврозоне на более здоровой основе и будет бороться с экономической стагнацией в тех странах-членах, в которых производительность труда находится на относительно низком уровне», — отмечает Макфадден в беседе с корреспондентом газеты Welt. Еще дальше идет Эрик Маскин (Eric Maskin): «Если евро хочет выжить в долгосрочной перспективе, то нужно проводит не только единую валютную политику, но и единую фискальную политику».

Лишь один лауреат позитивно настроен в отношении евро

По мнению экономиста-лауреата Прескотта, все это похоже на бесплодные усилия любви. «Я весьма пессимистически настроен в отношении евро», — сказал этот преподающий в Университете штата Аризоны ученый. — «Вопрос, собственно, состоит лишь в том, какой именно ущерб еврозоне нанесет он до своего коллапса». Члены Европейского Союза должны обладать суверенитетом в финансовых делах. «Разумные и понятные преимущества валютного союза легче реализовать», — добавил Прескотт.

Страны-члены Евросоюза могли бы привязать свою валюту к вновь введенной немецкой марке и соответствующим образом подстраивать ее курс. «Некоторые страны никогда не смогут выполнить бюджетные правила. В крайнем случае должна существовать и возможность банкротства государства». Прескотт имеет вес и в политической сфере. Он занимается временными факторами в экономической политике, то есть тем, как принимающие решения политики, на самом деле, выполняют свои обещания.

Тем не менее, один эксперт считает, что у евро хорошее будущее. «Общая валюта может хорошо развиваться прежде всего потому, что Америка в глобальной конкуренции валют выделяется плохим управлением доллара», — говорит Вернон Смит (Vernon Smith), нобелевский лауреат 2002 года.

Мир, заполненный роботами

Растущая дигитализация экономического мира также является одной из тем, которая, вероятно, будет активно обсуждаться в Линдау. В то время как ведущие специалисты в мире информационных технологий — в частности, создатель Microsoft Билл Гейтс — предостерегает от растущей роботизации мира и требует, к примеру, введения налога на роботов, большая часть лауреатов Нобелевской премии в области экономики явно настроены менее пессимистично.

«Мир, заполненный роботами, которые выполняют монотонную работу, — это ведь замечательная картина», — отметил Прескотт, который в отношении многих других вопросов по поводу будущего настроен, скорее, пессимистично. И нобелевский лауреат Макфадден тоже считает растущую дигитализацию, скорее, доказательством успеха экономики — мир, наполненный роботами, по его словам, «вообще не вызывает никакого беспокойства» и является, скорее, свидетельством того, насколько хорошо обстоят дела в области инновационного потенциала. «Те экономики, которые устроены особенно свободно, добьются лучших результатов», — отметил он.

Однако Макфадден, получивший Нобелевскую премию в 2000 году за свои исследования в области анализа важных человеческих решений, настроен более осторожно. «Роботы, искусственный интеллект и цифровые сети обладают способностью значительно улучшить человеческую жизнь. Одновременно они обладают и разрушительной силой, поскольку выталкивают на обочину бизнес-модели, рабочую сил, а также политические и экономические институты». Поэтому, по его словам, важно снабдить эти инновации дополнительными мерами для того, чтобы все общество в целом получило пользу от преимуществ технологической революции — а не только отдельные и немногочисленные бенефициары.

Самая большая проблема человечества? «Невежество»

Для большинства лауреатов Нобелевской премии продолжающаяся технологизация и ее побочные эффекты отнюдь не являются самой актуальной проблемой, которую нужно решать в настоящий момент. Наибольшую опасность для человечества они видят в продолжающемся изменении климата. «Положения Парижских протоколов в отношении защиты климата должны реализовываться, и делать это нужно независимо от выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения», — подчеркнул финский нобелевский лауреат Холмьстрем.

Нобелевских лауреатов беспокоит также исчезновение на планете в результате деятельности человека некоторых видов животных и растений. «Разрушение биоразнообразия происходит невиданными ранее темпами», — отмечает Роберт Ауманн (Robert Aumann), лауреат Нобелевской премии 2005 года. По его мнению, решение этой проблемы является нелегкой задачей. «В первую очередь бедные, слаборазвитые страны должны получить стимулы для того, чтобы остановить разрушение окружающей среды, которое происходит у них в особо резкой форме».

А с этим связана и проблема борьбы с бедностью. С точки зрения Вернона Смита, получившего Нобелевскую премию в 2002 году за исследование рынка капиталов, решение этой проблемы возможно только в случае изменения нынешней политики в области помощи развитию. «Существующие в настоящее время программы трансфертов должны быть значительно сокращены, поскольку они создают зависимость», — считает он. Вместо этого нужно предоставлять помощь для самопомощи. «Борьба против бедности пока завершилась провалом», — подчеркивает он.

Кристофер Симс (Christopher Sims), лауреат 2011 года, формулирует самую большую проблему человечества в еще более сжатой форме. На этот вопрос он ответил одним словом: «Невежество».

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