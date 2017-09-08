/Поглед.инфо/ Политиката на натиск върху Русия е не само нерентабилна за Запада, но и изключително неефективна. До тази гледна точка стигат все повече и повече политици в ЕС. Освен това не само русофилите, но и тези, които смятат, че нашата страна е източник на заплаха за Запада.

Така заместникът на Бундестага от Зелената партия Марилузе Бек заяви за необходимостта от радикално преразглеждане на западната политика спрямо Русия. В статията си "Neue Zürcher Zeitun" тя призовава Запада, в конфронтацията си с Русия да използва "меката сила".

Тази статия е много показателна, тъй като описва подробно традиционните страхове и тревоги, които европейските елити изпитват по отношение на нашата страна. В същото време, даже и ненавиждащите Русия, ако не целият ЕС, поне в своята "стара част", не са готови и не искат да воюват с нашата страна.

"Докато ЕС залага на силата на закона, Путин използва правото на силния. Европейската дипломация е има трудната задача да се изправи пред Русия без риск от военно напрежение ", пише Бек.

/рус.ез./

Более того, несмотря на то, что, по мнению политика, «Москва «беспринципно отвергает международное право и обязательства, такие как Будапештский меморандум», Европа явно заинтересована в экономическом сотрудничестве с нашей страной, которое депутат германского парламента обозначает, как «поддержку модернизации страны». То есть экономическое взаимодействие, в том числе, и продажа России технологий, помимо получения прибыли, позволит осуществлять европейцам и «продвижение демократических принципов». Что, собственно говоря, вполне логично, - навязать политическую повестку дня значительно легче экономическому партнеру, чем потенциальному противнику, отношения с которым балансируют на грани войны. Как мы помним, по «медовому месяцу» в отношениях нашей страны с Западом, на территории России с еще большей интенсивностью, чем представительства иностранных фирм, и совместные предприятия, открывались западные НКО и их дочерние структуры.

Но самым главным средством борьбы с Россией, Бек видит введение безвиза.

«Мы должны противопоставить свободу пропагандистской машине Кремля, отравляющей разум своих граждан. Чем больше россиян увидят Запад с его свободой мнений и СМИ, без коррупционного обмана, тем быстрее пошатнется авторитарный режим в Кремле. Мы должны показать, что якобы декадентский Запад делает возможной лучшую жизнь», подводит итог Марилуизе Бек.

Позиция политика хорошо понятна – страны «старой Европы» буквально ужасаются перспективе новой европейской войны, которая день ото дня становится все более реальной. И они не только хотят ее избежать, но и получить доступ к российским природным и иным ресурсам, представляющим для европейцев немалый интерес.

При этом для всех очевидно, что выбранный путь санкций, информационной войны и конфронтации, крайне неэффективен. Изоляции России не получилось. И дело не только в переориентации нашей страны на Восток. Очевидно, что ни одного значительного вопроса глобального характера Запад не может решить без участия нашей страны. В то время, как от санкций ЕС несет многомиллионные убытки, российская программа импортозамещения дает свои плоды, и отечественная экономика становится все более самодостаточной. И, самое главное, что конфронтация с Западом заставляет наших сограждан сплачиваться против четко обозначившегося врага, отвергая его пропаганду и навязываемые им «ценности». Кроме того противостояние с США и ЕС превратило их российских сторонников в глазах россиян в «пятую колонну» и национальных предателей. Слова «либерал» и «западник» превратились в ругательства, а возможности прозападных агентов влияния воздействовать на российскую аудиторию резко сократились – многие из них вынуждены мимикрировать в патриотов и традиционалистов. Запад своими действиями превратил Россию в осажденный лагерь, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Как мы видим, депутат бундестага предлагает вернуться к той политике, которая принесла успех западному блоку в 80-е – 90-е годы минувшего столетия, когда наших соотечественников попытались убедить в том, что его враг вовсе не Запад. А его собственная власть, которая препятствует присоединению к свободным и цивилизованным странам, навязывает идеологию, мешающую жить счастливо и свободно, и тратит народные деньги на никому не нужную конфронтацию. То есть, вместо угроз и силового давления – «мягкая сила», «бомбардировка любовью», и реклама западного образа жизни.

Следует отметить, что подобный подход вполне мог бы сработать и сейчас – выросло поколение, которое не знает ужаса 90-х годов, к которому привел триумф западных, либеральных ценностей в нашей стране.

К счастью, реализовать сегодня его не получится. Прежде всего, из-за позиции США. Напомним, что только лишь декларированное Трампом намерение снизить напряженность в отношениях с Россией (что совершенно необходимо для применения «мягкой силы») немедленно превратили его в «хромую утку», сразу же после вступления в должность президента. Сегодня он, по сути дела, политический труп, без надежды на воскресение.

Дело в том, что американские элиты, связанные как с нефтегазовым, так и с военно-промышленными комплексами, крайне заинтересованы в конфронтации с Россией, с помощью которой они рассчитывают вытеснить с европейского рынка российские энергоносители и развернуть гонку вооружений.

Любые попытки ЕС снизить уровень напряженности в отношениях с Россией США будут немедленно пресекать с помощью подконтрольных им стран Восточной Европы – американского «Троянского коня» в объединенной Европе: Польши, Прибалтики, Румынии и Болгарии. Отметим, что Вашингтон панически боится даже гипотетической возможности союза Москвы и Берлина.

То есть предложение фрау Бек не может быть реализовано еще и по причине отсутствия подлинного евроатлантического единства и глубоких противоречий в западном блоке, где США всеми силами стремятся ослабить Германию и Францию, а те – вырваться из под их диктата.

Следует ждать не безвиза, а железного занавеса

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