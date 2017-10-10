/Поглед.инфо/ Докато САЩ и Украйна бързат да "изолират Русия", говорят за разбитата и икономика и т.н., прозорливите германци строят у нас заводи с пълен производствен цикъл. Така през 2019 г. изграждането на завод на Мерцедес в Московска област трябва да бъде завършен. Заводът ще произвежда 25 000 автомобила годишно. БМВ също бързат - в Калининградска област ще се появи изцяло нов завод за заваряване, боядисване на автомобилите и останалите производствени цикли. Той ще допълни вече съществуващата инсталация за масов монтаж.

В момента заводът на BMW в Калининград произвежда модели 3-, 5- и 7-Series, X1, X3, X4, X5, X6. BMW, заедно с «Автотор», по-рано допускаха възможност за изграждане на завод за пълен цикъл в Русия, но решението непрекъснато се отлагаше. Наскоро ръководството на «Автотор» заяви, че за изграждането на такова предприятие се планира да се подпише специален инвестиционен договор (допускане до държавна подкрепа в замяна на инвестиции). Китайците също продължават да усвояват руския пазар, китайската компания Great Wall продължава изграждането на завода за производство на автомобили Haval в Тулска област, който според плана ще бъде завършен през 2019 г. Общата инвестиция в проекта е 2,44 милиарда юана (354 милиона долара).

/рус.ез./

Действия немецких компаний вполне закономерны — рынок автомобилей в этом году неукоснительно растет. В январе – августе 2017года был продан 980 921 автомобиль, против 895 223 в прошлом году, что на 9,6% больше. В первой десятке рейтинга рост у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут похвастать двухзначными показателями динамики: от 10 до 22%. Самой продаваемой моделью остается Kia Rio: за шесть месяцев реализовано 46 тысяч машин против 39,5 тысячи годом ранее. Нагоняет упущенное и Лада Гранта: в июне продано 8,6 тысячи машин вместо 7,2 тысячи в том же месяце прошлого года, а результат полугодия — 42 тысячи автомобилей. На третьем месте — Лада Веста (35 тысяч). А среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta (24 тысячи), который занимает пятое место абсолютного рейтинга. Среди крупнейших игроков рынка не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя отставание от прошлогодних результатов сокращается с каждым месяцем. Не намного лучше оказались и продажи Mercedes, Lexus, Audi, а BMW, Volvo и Infiniti хоть благодаря новым моделям и продавались лучше, но до лидеров им далеко.

Увеличению спроса на авто помогают и государственные программы утилизации, а также действующие с 19 июля 2017 года государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие приобрести произведенные в России новые транспортные средства со скидкой 10%.

На строительство заводов полного цикла западные компании подвигли с одной стороны, увеличение таможенных платежей при ввозе комплектующих и целенаправленная политика для строительства предприятий у нас в стране, а с другой — геополитика с санкционной войной—которая вообще может выбросить европейцев с нашего рынка. Кто знает, что завтра примут американские сенаторы и чем ответят в Совете Федерации. Впрочем, для нашей страны производство современных авто у себя и из своего сырья однозначно на пользу.

К слову, одними легковыми автомобилями дело не ограничивается — самарский российский завод «Евротехника» с немецкими инвестициями открыл новый производственный корпус, где осваивается производство широкозахватных сеялок типа Citan и Condor с самыми высокими показателями локализации. В прошлом году этот завод заработал 5 млрд. рублей, а полный ассортимент производства включает 60 наименований машин, которая успешно работает в 62 регионах РФ, а также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, а также поставляется на Украину и Германию. Ряд машин для европейского рынка производится только на «Евротехнике». Вообще, по данным Минпромторга РФ, импортозамещение в сельхозтехнике идет успешно, как нигде — в прошлом году впервые за десятилетия доля российской техники составила 54% (в 2015 году эта доля равнялась 24%).

И вот, что интересно — оказалось, что демагогия либералов ВШЭ, которые твердили с начала 90-х про нерентабельность производства в России и ленивое население, оказалась не более, чем очередной ложью — стоило только измениться политике, как у нас стало выгодно не только покупать нефть и газ, но и строить высокотехнологичные заводы, производящие технику мирового уровня. Внезапно для немцев и рентабельность стала хорошей, и народ трудолюбивый. Правда, наши «навальные» это не заметят, они на заводах не работают, а из офисов этого не видно.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели