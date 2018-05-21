/Поглед.инфо/ На фона на честите убийства на американски и други западни "военни експерти" в Сирия (само за 2 седмици през май 2018 година са унищожени повече от 50 западни представители на специалните части, "служители" и представители на различните извънредни военни команди), както и постоянните обвинения от кюрдите от региона и от Иран по адрес на САЩ, че американците спасяват голяма част от бунтовниците на "Ислямска държава", прехвърляйки ги по въздушни маршрути в други страни, по-специално в Афганистан, светът видя, че и след поражението на бандитите от ИДИЛ в Сирия и Ирак, проблемът с разпространението на раковите клетки на "международния терористичен интернационал" на планетата не стана по-слаба.

Нейното решение международната общност свързва с това, че, както от лятото на 2014 г. твърдят иранските власти, именно САЩ и Израел са създали Ислямска държава и хвърлиха уахабитите и чуждестранните наемници в битка за "реконструкция" на Близкия изток - с цел "преформатиране" на региона и да се създаде прословутия " Глобален Близък Изток ".

/рус.ез./

Самое интересное, что ведь все прекрасно понимают – бегущих из Ирака и Сирии бандитов ИГ и иностранных наёмников можно, без увязки с вопросом транспортировки, только двумя маршрутами. Первый широко известен – через южный сирийский городок Эт-Танф, в расположение здешней англо-американо-иорданской военной базы. Именно в Эт-Танфе часть боевиков «разворачивают», переподготавливают и пытаются вновь бросить в бой против армии Сирии и народных ополчений, в частности, в населённых в основном друзами провинциях Деръа, Кунейтра и Сувэйда. Ну а уже полностью «профнепригодных» (в плане в условиях Сирии) боевиков вертолётами или автосредствами убирают в столицу Иордании Амман – и далее либо авиатранспортом напрямую, либо через Израиль. Второй маршрут известен не менее хорошо – именно через «северное направление», начиная с 2011-12 гг., в Сирию и Ирак и перебрасывался «международный террористический интернационал», с задействованием военных баз США «Бондстил» в оккупированном сербском крае Косово и Метохия и «Инджерлик» в Турции. Тем более что турки сохраняют пока оккупацию северо-сирийских городов Эль-Баб и Африн, плюс – провинция Идлеб, где, в сущности, именно под влиянием Турции и протурецких сил бандформирований существует пресловутая «зона деэскалации». Ну и пара опорных пунктов турецкой армии в Северном Ираке. Всё это создало коридоры неконтролируемости в Северной Сирии и Северном Ираке в направлении Турции, и по этим коридорам и бегут ваххабиты и иностранные наёмники.

Понятно, что трогательная «опёка» США и Израиля над врагами всего человечества – это не забота о том, чтобы терроризм на Ближнем Востоке и во всём мире был бы искоренён раз и навсегда. 14 мая были обнародованы кадры с американских беспилотников, доказывающие вину США в поддержке ИГ.. Конечно, главную роль в подготовке этой, не постесняюсь сказать, политической «бомбы» сыграли Иран, а также шииты Сирии и Ирака. Кадры, снятые с американских беспилотников, наблюдающих за деятельностью ИГ в Ираке и Сирии, показывают, что Вашингтон помогал террористической группировке, ничего не предпринимая против её военной и экономической деятельности, несмотря на американское тактическое, военное и разведывательное превосходство. Об этом рассказывают отрывки из документального фильма, который транслировался информационным агентством YJC. Документальный фильм «Властелин войны» (Lord of War), в котором представлены фотографии и видео, создан боевыми силами «Фронта сопротивления» - в него, кстати, входят также друзы и христиане Сирии, езиды Ирака и другие. В нём освещаются решения США, направленные на сохранение ИГ на продление выживания террористов в Ираке и Сирии. Отмечу и такую деталь – в самом Иране не только себя и шиитов называют «Фронтом сопротивления» - к нему относят буквально все страны и отдельные силы, противостоящие как терроризму, так и Израилю и США. Так что, выходит, необходимые видеоматериалы информагентству YJC могли быть предоставлены и военнослужащими России, занятыми в антитеррористических мероприятиях в Ираке и Сирии.

На одной из сцен, снятых с американского беспилотника, изображены связанные с ИГ террористы, устанавливающие наземные мины и взрывоопасные ловушки, которые унесли жизни большого числа иракцев и сирийцев, главным образом гражданских лиц. «Расположение взрывоопасных ловушек не ускользнуло от глаз американских беспилотников, точно так же, как и пункты сбора террористов, которые отслеживались ими ежедневно», - говорится в документальном фильме, прежде чем был показан, снятый с американского беспилотника, один из главных центров управления и контроля группы боевиков, вокруг которого была вырыта серия траншей для дополнительной защиты. Записи с беспилотников также показывают публичные казни, проведенные в рамках жестокой пропагандистской кампании группировки ИГ. Другие кадры проливают свет на преднамеренную «неспособность» США подорвать экономику террористов, когда те продавали нефть региональным покупателям и получали доход под бдительным наблюдением американских военных. «Нефтяные перевозки всегда находились под наблюдением американских беспилотников, и они могли легко подорвать экономику ИГ, - говорится в повествовании. - Транспортные средства, используемые для транспортировки террористов и их материально-технического обеспечения, также можно увидеть на кадрах». Наряду с налогами, выкупами и торговлей антиквариатом, нефть стала основным источником финансирования деятельности ИГ. В какой-то момент эта деятельность приносила миллионы долларов в месяц благодаря продажам в соседние страны или на импровизированные местные нефтеперерабатывающие заводы, сообщалот Reuters. «Теперь вопрос в том, могли ли американцы, зная позиции и движения террористов, сыграть более эффективную роль в разгроме ИГ, чтобы предотвратить гибель людей в Ираке и Сирии?», - спрашивает рассказчик.

Иран уже давно обвиняет Вашингтон и его региональных союзников в создании ИГ и поддержке его попыток подорвать региональную безопасность и стабильность. Ранее, как известно, телеканалы курдов и Ирана наглядно показывали, как военные вертолёты США эвакуируют главарей ИГ и рядовых боевиков, то из одного, то из другого города или посёлка в Сирии и Ираке. В новом же фильме также говорится, что предпринимаются усилия по перемещению террористов ИГ в Центральную Азию, чтобы они могли продолжать свою борьбу в Афганистане после своего территориального поражения в Ираке и Сирии. И действительно – если вспомнить предупреждения иранцев хотя бы из 2017 года, то выяснится, что позиции и вооружённые формирования в Афганистане значительно усилились, и они уже рискуют даже теснить боевые формирования другой террористической группировки – «Талибан». Но ведь даже в Средней Азии в прошлом году забили тревогу, и местные эксперты, упоминая о том, что как-то мелькали сообщения о том, что у ИГ примкнули многие бывшие командиры и боевики другой исламистской организации – «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), так прямо и говорили: не исключено, что новой базой ИГ может стать именно Узбекистан (см., например, публикацию: http://xn----8sbacdumget0ajdb9bhjim.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/). Бьют тревогу и в Таджикистане, и в Туркмении. Парадокс – но даже в, казалось бы, далёких от Ближнего Востока и Средней Азии, таких странах, как Малайзия и Индонезия, власти встревожены. А, например, главнокомандующий армии Индонезии Гатот Нурмантьо констатировал: «спящие ячейки» джихадистов сформированы почти в каждой провинции страны, и «они только ждут приказа, чтобы атаковать». (см., например, https://lenta.ru/articles/2017/07/10/isis_next_step/).

Парадокс – в том, что уже задействованы или будут задействованы в перебросках бандитов из ИГ – как минимум, две страны-участницы СНГ. Дело в том, что несколько лет назад США заключили с Азербайджаном так называемый договор «открытого неба». И теперь вовсю пользуются аэродромами Азербайджана, якобы для перебросок войск и необходимого для инфраструктур войск НАТО в Афганистане. Не странно ли? Именно в Афганистане, куда перебрасываются на протяжении нескольких месяцев боевики-террористы из Сирии и Ирака. Фишка в том, что страна, подписавшая с американцами договор «открытого неба», не имеет права досматривать военно-транспортные и даже гражданские самолёты США, приземляющиеся на её аэродромах и других аэро-площадках. Сейчас же, после того, как Казахстан подписал с США соглашение о том, что американцы могут беспрепятственно пользоваться двумя казахстанскими портами на Каспии, ситуация становится угрожающей. Ещё раз повторим: в связи с тем, что бегущие с Ближнего Востока боевики-исламисты оказываются в Афганистане, тревогу бьют власти Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Учитывая то, что главную роль в спасении ваххабитов и иностранных наёмников играют США, учитывая, что американские самолёты не досматриваются в Азербайджане, наконец – учитывая, что США получили целых два морских порта в Казахстане, мозаика географии вероятных будущих волн распространения терроризма более чем ясна – это и Закавказье, и Россия.

Поведение и деланное недоумение властей Казахстана, конечно – не более чем грязная игра и попытка «сделать хорошую мину на лице». Не может не знать президент Нурсултан Назарбаев, что говорят о помощи США бандитам-исламистам в Иране, России и даже в Китае. Это всё тем более удивительно, потому что Казахстан налево-направо себя рекламирует как друга и союзника России и всех стран-членов СНГ, как заинтересованного в добрососедстве и т.д., к тому же является членом блока ОДКБ СНГ. Но если бы всё ограничивалось только азиатской частью планеты, возможно, ситуация была бы ещё более или менее контролируемой. Покидая теперь уже недостаточно гостеприимные к ним Сирию и Ирак, боевики ИГ и других террористических организаций всё чаще обретают пристанище …на Украине. По данным информированного источника в СБУ, только за последние полтора года на территории этой страны легализовались, получив по поддельным документам национальные паспорта и прописку, более 500 беглых террористов. В большинстве своём, это уроженцы российского Кавказа (примерно от 50 до 60 человек только от террористической группы «имарат Кавказ») и республик Средней Азии, многие из которых находятся в международном розыске. Но есть и экстремисты – граждане Украины, из числа крымских татар, например. Сбежав из Сирии и Ирака, где, благодаря действиям сил международной коалиции (Россия-Иран-Ирак-Сирия) и тройственного союза (России, Турции и Ирана), условий для осуществления террористической деятельности остаётся всё меньше, боевики оседают также в той же Турции, в основном по поддельным документам. Задержанным в результате облав правоохранительных органов иностранцам предлагают добровольно покинуть турецкую территорию. В качестве наиболее привлекательной страны пребывания экс-боевики указывают … Украину, и такой выбор себя вполне оправдывает. Несмотря на целый комплекс фильтрационных мероприятий, предусмотренных украинским законодательством в отношении мигрантов, «сирийцев» пропускают в страну без особых проблем, и даже помогают адаптироваться. Понятно, почему боевики избирают Украину – у них ещё «не прошёл зуд» от поражений от российских Вооружённых сил, например, в Чеченской и Дагестанкой автономных республиках. Плюс – широко известная фашистская, антирусская направленность современных властей Украины. Вот и надеются исламисты, что с помощью необандеровцев сумеют ещё раз вторгнуться в Россию.

Механизм легализации не так сложен. За 100-400 долларов приобретается украинский паспорт гражданина, проживавшего до 2014 г. где-нибудь в Крыму, вклеивается нужная фотография, при содействии миграционных служб и СБУ ставится печать и подаётся заявление о получении нового удостоверения личности. Регистрация по новому месту жительства теперь уже полноправного «гражданина Украины» производится автоматически. Существует путь и попроще. В случае официального обращения члена международных бандформирований к властям Украины, с заявлением о преследовании по политическим мотивам, ему предоставляется возможность получить статус беженца. Как показывает практика, подобный исход возможен даже для тех иностранцев, в частности россиян, кто заведомо для украинских властей находится в розыске по линии Интерпола. Учитывая сложные межгосударственные отношения с Россией, Украина не экстрадирует таких граждан, предпочитая использовать их в собственной внешнеполитической игре. Нетрудно догадаться, почему СБУ всеми силами пытается взять прибывших с Ближнего Востока россиян под свою опёку и создаёт им максимально комфортные условия для полноценной легализации. Знание русского языка, географии и менталитета, при наличии серьёзного боевого опыта, делает этих людей незаменимыми специалистами для организации диверсий и терактов как в Крыму, так и на территории самой России.

А вот что вскрылось ещё в апреле 2017 г. Украина уже стала важным перевалочным пунктом и полигоном по легализации боевиков ИГ, и это пишут не журналисты или «недоброжелатели» Украины, а об этом говорят правоохранители и это подтверждает реестр судебных решений. Журналисты выяснили, что боевиков привлекают дыры в миграционном законодательстве и отсутствие списка террористических или экстремистских организаций, на основе которого их можно выдворить из страны. По положение на апрель 2017-го, оказывается, СБУ занималось расследованием дела банды, которая якобы собиралась устроить теракты на Украине. В неё входили 15 человек из числа граждан Украины, России и стран Средней Азии, а руководил ею выходец из Дагестана. Согласно материалам следствия, бандиты действовали на территории пяти областей, где систематически вымогали деньги у выходцев из мусульманских стран, пребывающих на Украине, передавая часть полученного за границу на финансирование ИГ. А в конце ноября 2016-го выяснилось, что группа готовит теракт: в общественном месте хотели взорвать автомобиль. Обыск подтвердил оперативную информацию: дома у членов банды нашли оружие, взрывчатку, а также чертежи и схемы по её использованию.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, бывшие боевики стремятся попасть на Украину, чтобы отсидеться и получить документы. «Большинство выдают себя за беженцев, пострадавших на Ближнем Востоке», - говорит он. Как выяснили журналисты, в судебном реестре действительно есть масса свежих дел, где выходцы из Ирака или Сирии судятся с Госмиграционной службой, отказавшей им в получении статуса беженца. «Для них статус беженца - идеальное прикрытие, чтобы потом жить на Украине или уехать в Европу. А потому в потоке реальных беженцев есть люди, воевавшие в группировках боевиков. На Украину игиловцы проникают небольшими группами через Турцию и Россию. Главные «ворота» - Одесса, Киев и Харьков. Тут их встречают их товарищи, отвозят на съёмные квартиры, где те отсиживаются, пока им не сделают документы, причём «основательные» документы уже стоят за $5-7 тысяч. Для этого подделывают украинские паспорта или вписывают всё, что надо, в чистые бланки паспортов, которые остались в Крыму. А если их останавливает миграционная служба, за них тут же вступаются правозащитники-мусульмане: «Да вы посмотрите, они беженцы», хотя сами могут знать, что человек воевал. Здесь работает принцип: надо спасти брата», - рассказывают правоохранители.

Помимо этого, Украина сама сейчас стала страной, где ИГ набирает своих боевиков. «Этим занимаются специальные вербовщики по интернету или в личном общении. Потенциального добровольца могут порекомендовать нанимателю и общие знакомые. От нас завербованные летят в Турцию, там их встречают и по горным тропам проводят в тренировочные лагеря», - рассказывают силовики. Это подтверждают и имамы. «Вербовщики в первую очередь хорошие психологи, знают, куда давить. Возможно, даже применяют гипноз в обработке ребят. Больше всего поддаются простые иностранные студенты, которые не совсем чётко понимают религию, отходят от традиций и подпадают под влияние псевдо-религии», - объяснил «Вестям» имам мечети Исламского культурного центра в Харькове Шади Отман. В правоохранительных органах говорят, что после того, как Моххамед Далаин, студент-игиловец из Харькова, подорвал себя в 2015 г. возле Багдада, в ходе проверок на Украине силовики выявили много исламистских ячеек радикального толка. «Всех их членов выдворили с Украины за нелегальное пребывание в стране. Были случаи, когда брали и дома с оружием. Проблема в том, что у нас сплошные дыры в законодательстве, в миграционной службе можно получить любое разрешение за $300. Мы их фильтруем только за нелегальное пребывание, у нас нет списка террористических организаций или опасной литературы, хотя сюда её из исламских центров везут очень много», - объясняют силовики.

Политолог-международник Андрей Бузаров подтверждает, что боевики и исламские экстремисты пользуются либеральностью украинского законодательства. «В правоохранительных органах мало специалистов, которые разбираются в Ближнем Востоке. Само государство мало уделяет внимания проблемам ислама. А что касается того, что именно делает Украину перевалочным пунктом, то у нас либеральные правила въезда в страну - въехать может каждый. И списка связанных с исламом террористических организаций, которые находятся под особым контролем, нет», - говорит он. При этом, по оценке Бузарова, численность беглых боевиков на Украине якобы небольшая. «У нас действительно есть люди, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Но на чьей стороне они воевали, информации нет - там много сторон конфликта», - отметил Бузаров.

В этой информации, как можно заметить, при том, что факт наличия беглых боевиков-исламистов на Украине подтверждается, тем не менее, скромно умаличвается тот факт, что с ними «плотно работает» именно само украинское правительство – в лице той же СБУ. Возможно, что и были факты высылок экстремистов с Украины. Но вот вопрос – куда? Только ли назад – в Турцию? Или их забрасывали в различные регионы России? И, как известно, в 2017 г. органы безопасности ДНР и ЛНР несколько раз сообщали о том, что украинская власть перебрасывала исламистов даже в Новороссию. Нет сомнений, что бежавших из Сирии и Ирака официальный Киев, в частности, по линии СБУ использует в вооружённых провокациях и диверсиях против республик Новороссии. И все понимают – используя многие факторы, можно прикинуться «бежавшим от репрессий» необандеровцев и уже через Новороссию попасть на территорию РФ. Хотя, почему только России? По имеющейся информации, спецслужбы Украины отнюдь не исключают использования диверсантов и на территориях своих «европейских партнёров». Например, Польши или Венгрии. Получив украинское гражданство, эти люди вполне могут рассчитывать на заграничный паспорт, который даёт им возможность трехмесячного безвизового пребывания в ряде стран Евросоюза. Так кого из них мы увидим завтра, через неделю, месяц на улицах Лондона, Стокгольма или Парижа? Возможно, об этом мы узнаем уже слишком поздно… Возьмите последний случай – некий 20-летний чеченец с ножом нападал на прохожих и кричал «Аллах Акбар» у здания Парижской оперы, резал ножом. Один человек погиб, четверо тяжело ранены. По данным агентства Рейтер, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ. Французская полиция квалифицировала трагедию как теракт и взяла под стражу родителей террориста. И кто даст гарантию, что этот игиловец прибыл во Францию не из Сирии-Ирака, и при этом не пользовался «коридором» Турция-Украина?

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