/Поглед.инфо/ Вчера новият американски посланик в Русия Джон Хънтсман представи на президента Путин акредитивните си писма, като взе участие сред двадесет нови ръководители на дипломатически мисии на церемония в зала "Александровката зала" на двореца Големия Кремълски дворец. Хънтсман е наследник на Джон Тефт, който е ръководил посолството на САЩ в Русия от 2014 г. По принцип нашите медии "положително" оценяват новия посланик, като си спомнят всички красиви и максимално изтриват всички грозни моменти от богатата му биография.

"Сред нашите основни цели са разгромът на "Ислямска държава", борбата срещу тероризма, съхраняване на режима за контрол над въоръженията и запазване задълженията за тяхното неразпространение, за намиране на политическо решение на конфликта в Сирия, както и разрешаване на кризата в Украйна така, че да зачита суверенитета и възстановяване на териториалната цялост на Украйна" - каза Хънтсман по време на изслушване в конгреса. Освен това той добави, че "ще напомня на руските власти, че руското правителство е отговорно за намесата в американските избори "и Конгреса напълно и единодушно одобри кандидатурата му.

/рус.ез./

Уже эти цитаты показывают что Хантсман – это примерно то же самое, что и его предшественник, организатора госпереворотов в Грузии и на Украине Теффт. В феврале 2011 года Хантсмана «попросили» из Китая за попытку спровоцировать антиправительственную революцию в Китае. Однако, участие в антиправительственных выступлениях в Китае — это, пожалуй, самая скучная часть биографии данного гражданина США. Русофоб, член Бильдербергского клуба, рокер, потомок одного из основателей секты мормонов и сам бывший проповедник, ярый сторонник Майдана, друг Маккейна, бизнесмен, дипломат, политик и активист — это не полный перечень всех «достижений» Хантсман.

Начнем с того, что прапрапрапрадед Хантсмана — ближайший соратник основателя секты мормонов Джозефа Смита, мормонский пастор Парли Пратт. Как бы по чистой случайности, с распространением влияния секты в США и мире, семья соратника лидера сектантов из бедных проповедников превратилась в одних из самых богатых американцев — отец посла был миллиардером, который приобрел и укрепил крупнейшую транснациональную химическую корпорацию Huntsman Corporation, которая работает и в России. Мать Джона Карен тоже не из простых – она дочь «апостола церкви» Дэвида Б. Хейта, а сам Джон является троюродным братом бывшего кандидата в президенты Мита Ромни . В молодости юный Джон увлекся роком, бросил школу и убежал играть в местной группе на клавишах, но вовремя был перехвачен отцом и после непродолжительного внушения вернулся на «путь истинный», нес идеалы демократии и мормонов на Тайване и окончил престижный Пенсильванский университет. Правда так и не доучился до магистра, оставшись со степенью бакалавра по международной политике. Впрочем, это не помешало «золотому мальчику» стать помощником первого советника президента Рейгана, а при Джордже Буше-старшем — заместителем помощника секретаря в управлении международной торговли. В те же времена началась его деятельность на просторах СССР — в 1988 году после землетрясения в Гюмри в Армении появилась мормонская неправительственная организация International Relief and Development (IRD) («Международная Помощь и Развитие»), которая стала оказывать гуманитарную помощь и одновременно создавать различные структуры. А в 1992 году с разрешения тогдашнего президента Армении Левона Тер-Петросяна и в благодарность за содействие и гуманитарную помощь в РА была официально зарегистрирована церковь мормонов.

В июне 1992 года Буш назначил Хантсмана на должность посла США в Сингапуре и он стал самым молодым американским послом за 100 лет. В 2004 году Хантсман вернулся в Юту, где тут же был избран губернатором штата, чему помогло то, что около 60% населения штата являются тоже мормонами. Его переизбрали в 2008 году с более чем 78 процентами голосов, но проработал всего год. Эту работу он совмещал с руководством предвыборного штаба своего друга — кандидата в президенты от республиканцев Джона Маккейна, а это, согласитесь — уже диагноз. Тогда Хантсман вложил в президентскую кампанию Маккейна $500 000.

В 2009 году Хантсман был единогласно утвержден в качестве посла в Китае, отказавшись от губернаторства штата Юта. Там же он начал заниматься не только дипломатической деятельностью, но и продвигать секту мормонов, а заодно «бороться с кровавым режимом». В феврале 2011 года Хантсмана поймали на организации «продемократического» протеста местных майданутых в Пекине, а после двух лет интенсивной работы в Поднебесной ожидаемо произошла попытка «жасминовой революции». Причём сразу в двух городах – Пекине и Гонконге. В Пекине «жасминовая революция» благодаря жёстким действиям китайских властей закончилась полным провалом. В итоге, на китайских сайтах были опубликованы видео, где он сказал, что пришел, «чтобы осмотреться». Представитель посольства США в Китае заявил, что Хантсман не знал о запланированном протесте и просто вышел прогуляться, но китайцы прогулку оценили и в том же году он вернулся вместе со своей семьей в США и даже выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии.

Вылетев из Китая, Джон Хантсман, вместе с Маккейном, преуспел на ниве русофобии. Во время кампании 2012 года Хантсман сказал, что США закрывают глаза на недостатки Кремля. По его мнению, работа с Россией по контролю над вооружениями необходима, но отношения двух стран необходимо рассматривать "более объективными глазами". Хантсман говорил, что перезагрузка администрацией Обамы американо-российских отношений похожа на "Потемкинскую деревню, в которой мы делаем вид, что Кремль является большим партнером, чем он есть, более демократическим, чем есть, более уважительно относится к правам человека, чем в реальности, и менее угрожает своим соседям, чем на самом деле". Хантсман предупреждал, что план Обамы в отношении системы противоракетной обороны в Европе может дать России основание для приостановки действия нового соглашения по контролю над стратегическими наступательными вооружениями. "США должны быть готовы к этому худшему сценарию и поддержать наших партнеров из Центральной Европы (Румыния, Польша), которые продолжают поддерживать политику США в области противоракетной обороны", - добавляет он.

Тут стоит отметить, что данный миллиардер и член Бильдербергского клуба является председателем Атлантического совета — американского неправительственного аналитического центра в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Того самого, который и продвигал «Драг нах Остен», в итоге которого в НАТО оказались не только Польша и Румыния, но и Прибалтика. В сентябре 2014 года газета The New York Times сообщила, что с 2008 года Atlantic Council получил пожертвования от более, чем двадцати пяти правительств за пределами Соединенных Штатов, включая правительство Норвегии. Чтобы было понятно, о чем идет речь — вот последний доклад этого центра, где Россию называют, чуть не «ядерным террористом», у которого надо отобрать ядерный щит.

И здесь следует помнить, что Хантсман — это не просто политик и бизнесмен, как Трамп или устроитель революций как Сорос. Все, что он делает, идет параллельно с продвижением секты мормонов, что наиболее ярко проявилось на Украине. Основным ареалом деятельности мормонов на Украине были юго-восточные области, Новороссия. Центром приложения их усилий стал город Запорожье. Основным инструментом являлась американская организация «International Relief and Development» (IRD), в переводе на русский «Международная Помощь и Развитие», которая действовала под видом предоставления гуманитарной помощи незащищенным в социальном плане слоям населения. Главным защитником и покровителем стал известный криминальный авторитет, смотрящий за Запорожьем Евгений Анисимов, «Анисим», «Клоун». Крещенный в церкви мормонов Анисимов обеспечивал интересы мормонов не только в экономической сфере (10% от всех доходов криминальной группировки платились мормонам в виде десятины), политической сфере (под «Анисимом «ходили» все мало-мальски влиятельные политики Запорожья, включая мэра, а сам он был близок к Януковичу), но и религиозные интересы. Мормонам были открыты все архивы Новороссии для совершения ими тайных обрядов «крещения за мертвых» и таким образом увеличения численности их церкви и обеспечения населением личных планет «старых» мормонов, на которых, по их учению, они после смерти станут «богами».

Мало кто помнит, но и события на Майдане в свое время начинали мормоны. Так, за полгода до «Революции гидности» из штата Юта прибыл преинтересный гражданин — Василий Любарец. Именно этот человек кинул вызов системе МВС под руководством беглого «Захараста-Януковского», организовав так называемую «Врадіївську ходу» против «милицейского беспредела», который закончился штурмом ряда милицейских участков. Тогда-то и прицепилось к Любарцу его нынешнее прозвище «Вася Врадиевский». Само собой, верный прихожанин «церкви мормонов» участвовал с «духовными братьями» и в самом Майдане. А после его победы в 2014 году Хантсман встречался с президентом Украины Петром Порошенко в Атлантическом совете и даже вручил ему награду Global Citizen Award с формулировкой «за деятельность на благо Украины и вклад в развитие свободной и мирной Европы». Примечательно, что награду Порошенко получил, когда на улицах оказавшегося в блокаде без света, воды и еды, Луганска люди гибли каждый день десятками. Сегодня посол-мормон не любит это вспоминать, а мы можем напомнить — вот за это благо и такой мир награждал Порошенко посол в РФ Хантсман.

Интересен и тот факт, что после получения медальки от НАТО Порошенко, мормоны получили право проводить полный аудит и диагностику одного из направлений деятельности Министерства Обороны Украины

И вот этот гражданин сегодня официально начал работать в России. И тут важно понять, что он действительно не ястреб или голубь — Хантсман потомственный олигарх, прямой потомок «бога» и внук «апостола», который положил свою жизнь и деньги на построение «Нового дивного мира». Притом немалая часть этой жизни ушла на разрушение главных врагов нового мирового порядка — Китая и России. Новый посол не просто враг Путинской России — он враг любой России, которая не поделена на куски, не воюет между собой и где он не может за булочку и печеньку принимать в «истинную веру» русских сотнями и тысячами, как это случилось на Украине.

К нам приехал враг намного влиятельней, идейней и гораздо более опасный, чем Теффт. Тот был технарь и профразрушитель — это же спонсор и идеолог этого разрушения.

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