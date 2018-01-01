/Поглед.инфо/ Ако сегашната тенденция за обедняване на масите и обогатяване на милионерите продължава, през 2050 година 0.1 % от населението на Земята ще притежава същото богатство, както цялата световна средна класа. Всъщност това означава, че до 2050 г. няма да остане средна класа - тя постепенно ще се присъедини към редиците на световните бедни.

"Златният милиард" бързо се свива, пропастта между бедните и богатите се увеличава, а САЩ и Великобритания се превръщат от "прозорец за човечеството" в огнище на бедност. Това силно напомня пропагандата от съветско време, но уви, въпросът в този случай е за заключенията на ООН и водещите икономисти на планетата.



Миналата седмица бе публикуван докладът "За неравенството в света", който беше съставен от над 100 икономисти от различни страни. Този отбор се оглавява от французина - автор на най-продаваната книга "Капиталът в 21-ви век", Том Пипети. Статистическите данни, събрани от него и колегите му, убедително доказват, че този капитализъм, на който гражданите на бившия СССР се молеха преди тридесет години, вече не съществува.



Днешният капитализъм прилича по-скоро на романите на Дикенс: богатите стават все по-богати, бедните са по-бедни. И едните, и другите са гетоизирани - но някои в защитените селища, а някои в бедняшките квартали. Социалните асансьори, ако работят, возят само надолу.

Авторите на изследването са анализирали скоростта на растеж на доходите в различни сегменти на населението през последните 36 години. Оказа се, че от 1980 г. насам, 27% от общото увеличение на световното богатство получават 1% от човечеството, и 4% от богатството се пада на 0.001% - около 76 000 от най-богатите хора в света.



В същото време, темпът на нарастване на доходите на прословутата "средна класа" (т.е. тези, които се намират между 50% от най-нуждаещите се и 1% - супер богати) се забавя, и към днешна дата на практика е спрял. Ако сегашната тенденция в обедняването на масите и обогатяване на милионерите ще продължи, през 2050 г. 0,1% от населението на Земята ще притежават същата богатство като останалата част от глобалната средна класа. Всъщност това означава, че до 2050 г. няма да остане средна класа - тя постепенно ще се присъедини към редиците на световните бедни.



Докладът на Picketti разкрива интересна закономерност. Икономическото неравенство нараства най-бързо във водещите световни икономики. За успехите на златния милиард се разплаща бедното население на развитите страни .

/рус.ез./

В 1980 году 1% граждан США владели 22% национального богатства страны. Сегодня им принадлежит уже 39%. Владелец «Амазона» Джефф Безос за один прошлый год прибавил к своему состоянию 33 миллиарда долларов и в ноябре был провозглашен самым богатым человеком мира с общим состоянием в 100,3 миллиарда долларов.

Примерно та же картина складывается в Британии. В 1984 году 1% сверхбогатых владели 15% национального богатства, теперь – 22%. За последние тридцать лет, доказывает Пикетти, страны золотого миллиарда достигли такого же уровня экономического неравенства, как и традиционно неблагополучные в этом плане страны Африки и Ближнего Востока.

За рекордный рост доходов одного процента населения расплачивается трудящееся большинство: страны золотого миллиарда настигла эпидемия нищеты. Фонд Джозефа Раунтри – благотворительная организация, больше ста лет борющаяся с бедностью в Соединенном Королевстве – относит к беднякам четырнадцать миллионов британцев. Это примерно одна пятая от всего населения страны. В «стесненных условиях», по данным фонда, проживают четыре миллиона детей и почти два миллиона стариков.

Ситуацию не может переломить даже рекордно низкая для Англии безработица. Все более значительная часть зарплаты уходит на стремительно дорожающую аренду и коммуналку, а любые накопления съедаются инфляцией. Это не позволяет гражданам накопить на достойную пенсию. Покупка собственного жилья также становится для них недоступной – цены на недвижимость сделали домовладение настоящей роскошью.

Бюро переписи населения США относит к беднякам 41 миллион американцев (12,7% населения), но многие эксперты и НКО считают эту цифру заниженной. При этом 32,6% от общего числа бедных – это дети, а среди бездомных доля детей составляет 21%.

Ситуация с обнищанием населения в Америке стала настолько острой, что в декабре ее мониторинг начал специальный докладчик ООН по проблемам крайней бедности и прав человека Филипп Олстон. Олстон пообещал исследовать, как бедность влияет на соблюдение прав американцев «с учетом того, какую важность правительство США придает теме прав человека в своей внешней политике». Его маршрут включал Калифорнию с ее бездомными, Западную Виргинию с безработными шахтерами, Алабаму с потомственной нищетой цветного населения и штат Вашингтон, где стремительно беднеет рабочий класс.

По итогам своего вояжа Олстон выпустил отчет, отрывки из которого напоминают о самых мрачных временах «великой депрессии» и «дикого капитализма»:

«Я много чего повидал в этой поездке... Я видел отхожие места во дворах там, где правительство штата не обеспечивает канализацию... Я видел людей, потерявших все зубы, так как медстраховка для самых бедных не предусматривает оплату стоматолога... Я видел семьи, оплакивавшие своих близких, умерших от передозировки опиоидных обезболивающих».

Олстон сравнил США с другими развитыми странами. Оказалось, что разрыв между бедными и богатыми в Америке самый большой в мире. Страна также лидирует по показателю обнищания молодежи – в нужде пребывают 25% молодых американцев и только 13% их ровесников из других развитых стран. Хуже того, американцы теперь живут меньше, чаще болеют – и эта тенденция только усугубляется.

При этом им были развенчаны многие мифы о бедных американцах. Например, тот, согласно которому бедняки – это сплошь «цветные» лентяи, сидящие на пособиях. На самом деле, нищих белых на восемь миллионов больше, чем «цветных». Большинство из них годами ищут работу, но стремительно автоматизирующееся производство просто не оставляет для них вакансий. Но даже тем, у кого работа все-таки есть, она больше не гарантирует нормального существования.

Сотрудники Walmart рассказали Олстону, что в супермаркетах этой крупнейшей в мире сети им платят настолько маленькую зарплату, что они выживают только благодаря талонам на бесплатные продукты.

Многие из этих мифов популярны и в России. Людям кажется, что на Западе уровень жизни столь высок, что жалобы на бедность – это каприз «зажравшихся» потребителей. Тем более что бедность в странах золотого миллиарда не носит настолько шокирующего характера, как в Африке или Индии, и не бросается в глаза туристам. Но есть нюанс.

Прохожие на улицах чисто одеты, потому что одежда на распродажах не стоит практически ничего. Пенсионеры могут позволить себе чашку капучино в кафе, но их дома месяцами стоят без отопления – это слишком дорого.

Скрытый характер этой бедности не делает ее менее мучительной. В самых продвинутых странах мира миллионы людей регулярно страдают от голода и холода. Из их меню исчезает мясо – на него банально не хватает денег. На их кредитных картах растет задолженность, оплатить которую нет ни единого шанса.

Мы привыкли посмеиваться над англичанами, которые начинают переживать, едва только выпадет снег. Потому что не понимаем, что для большинства семей это означает огромные счета за отопление. В целях экономии пенсионеры не включают его на ночь, а утром их находят замерзшими. В 2016 году так умерло сорок тысяч человек. В среднем за зиму каждые семь минут погибал от холода в собственном доме один пожилой британец. Появился даже специальный термин «отопительная бедность», которой страдают 2,3 миллиона английских семей и 800 тысяч шотландских.

Миллионы англичан вынуждены ходить за бесплатными наборами продуктов в продовольственные банки. Крупнейшая сеть этих благотворительных организаций – The Trussel Trust. В прошлом году фонд раздал 1,18 миллиона трехдневных наборов продуктов, из которых 446 тысяч получили дети. За первые шесть месяцев 2017 года число выдач возросло в разных регионах на долю от 12% до 30%, и в декабре фонд был вынужден обратиться за дополнительной помощью к жертвователям, предупредив, что может не справиться с наплывом людей, пытающихся получить бесплатную еду к Рождеству.

В том числе поэтому газета Independent накануне Рождества запустила проект «Помоги голодающему ребенку». Имеются в виду отнюдь не африканские малыши, а обычные английские дети. Зачастую вся еда, что им достается за день, – это бесплатные обеды в школах и всё те же благотворительные продуктовые наборы. Журналист издания, посетивший один из продовольственных банков, с горечью вспомнил Диккенса:

«В отличие от Оливера Твиста, дети, которых мы повстречали в продовольственном банке, не просили «еще!». Они казались счастливыми, если им давали хоть что-то».

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