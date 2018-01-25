/Поглед.инфо/ Европейските анализатори отбелязват, че антируските санкции не са постигнали целите си, пише life.ru.

Изследователският център на Европейския парламент публикува доклад за степента, по която се различават подходите за санкциите на Европа и САЩ спрямо Русия. По-специално, следва да се отбележи, че европейските санкции не засягат енергийния сектор; и по това се различават от американските. Европейските санкции са по-малко обхватни, прилагат се само по „украинската тематика“, за разлика от санкционния пакет на САЩ, който включва и санкции за хипотетичната намеса на Русия в президентските избори в САЩ през 2016 г. В доклада се отбелязва, че американските мерки, включително забрана за финансиране на руските енергийни проекти и ограничения срещу редица руски компании в областта на военно-промишлен комплекс, не се подкрепят от ЕС и не се прилагат в европейската санкционна версия. Докладът заключава, че санкциите не могат да засегнат руското обществено мнение, а подкрепата му за "присъединяването на Крим" и към президента Путин надхвърля 80%. В същото време се посочва, че броят на руснаците, които по един или друг начин са пострадали от западните санкции, е спадал от максимум 35% през януари 2015 г. на 19% в момента.

(рус.ез.)

Обратный эффект. Санкции помогли российскому ВПК и ударили по Европе

Европейские аналитики отмечают, что антироссийские санкции так и не достигли своих целей, пишет life.ru

Исследовательский центр Европейского парламента выпустил доклад относительно того, насколько различаются санкционные подходы Европы и США в отношении России. Так, в частности, отмечается, что европейские санкции не затрагивают энергетический сектор, отличаются от американских составом лиц: европейские санкции менее широкие, относятся только к украинской тематике, в отличие от американских санкционных пакетов, которые включают в себя в том числе и санкции, наложенные на Россию за гипотетическое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году. В докладе отмечается, что американские санкционные меры, включающие в себя запрет на финансирование российских энергетических проектов и ограничения против ряда российских компаний из сферы ВПК, не поддержаны ЕС и не применяются в европейском варианте санкций. В докладе делается вывод о том, что санкции не смогли повлиять на российское общественное мнение, а поддержка "аннексии Крыма" и президента Путина находится на уровне выше 80%. При этом указывается на тот факт, что число россиян, которые называют себя пострадавшими в той или иной мере от западных санкций, снизилось с максимума в 35% в январе 2015 года до 19% в настоящее время.

Во-вторых, указывается на довольно ограниченное влияние санкций на конкретных лиц, на кого они были наложены, и на их бизнес. Так, в качестве примеров отмечены братья Ротенберг и другие бизнесмены, которые потеряли доступ к некоторым не слишком для них существенным активам в Европе, компенсировав их наращиванием внутрироссийской активности, а некоторые госчиновники, в частности помощник президента Владислав Сурков, по словам авторов доклада, и вовсе "бравируют попаданием" в эти списки, называя это аналогом "политического Оскара".

В-третьих, отмечается, что санкции не смогли достичь целей дипломатической изоляции России. Москва активно наращивает свой "поворот на Восток", сотрудничает с Китаем в его инициативе "Один пояс и один путь", а также развивает сотрудничество с рядом азиатских стран, начиная от Японии и заканчивая Индией и Филиппинами.

Примечательно, что в докладе аналитиков Европарламента указывается на то, что санкции не повлияли на позицию России по Украине, хотя, возможно, сделали Москву более готовой к уступкам в делах Юго-Востока. При этом фактически признаётся, что санкции помогли российскому военно-промышленному комплексу: активно развивается профильное импортозамещение, а имевшиеся оборонные контракты с европейскими странами (типа Италии или Франции) полностью прерваны.

Следует отметить, что в предверии публикации новых антироссийских санкционных мер, которые готовятся объявить в США, ряд европейских политиков, в частности в Германии, наиболее заинтересованной в экономическом сотрудничестве с Россией, заявил о необходимости корректировки санкционной политики самого Евросоюза. Так, в частности, зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики отметил, что ему известно как минимум о трёх компаниях, которые "обанкротились из-за санкций ввиду того, что делали ставку на бизнес в РФ". По его словам, Германия нуждается в каналах для диалога с Россией. Против санкционной истерии выступают и члены бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Следует отметить, что в конце 2017 года Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры против России ещё на полгода — они будут действовать до 31 июля. Выступают против санкционных мер и непосредственно руководители стран ЕС. Так, глава правительства Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Европейского союза в адрес России, подчеркнув, что в отношениях с Москвой необходимо демонстрировать не только мощь, но и готовность к сотрудничеству. Политику Европы по отношению к России он охарактеризовал как плохую, так как она "слишком односторонняя". Показательно, что Орбан открыто признал, что малые страны ЕС не имеют определяющего голоса при принятии или отмене санкционных ограничений, которые диктуются крупными игроками.

Ранее эксперты уже отмечали, что Россия проделала большой путь за последние несколько лет, в особенности в вопросе создания внутренних финансовых контуров, а также диверсификации инвестиционных рисков и строительстве новых отраслей промышленности, от которых критически зависит обороноспособность страны и поддержание функционирования ключевых экспортных отраслей. Так, в частности, в качестве одной из ключевых санкционных мер, которые могут быть введены против России в феврале этого года, называется запрет на покупку американскими гражданами российских гособлигаций, что по задумке Госдепа и Минфина США должно существенно затруднить России иностранные заимствования и в перспективе даже вызвать некоторые бюджетные проблемы.

Однако, по мнению целого ряда аналитиков, включая европейских и американских, а также представителей крупнейших западных агентств деловой информации, эти риски уже отыграны рынком и существенного роста ставок по российским евробондам ждать не стоит. Некоторые европейские инвесторы, как отмечается в соответствующем материале агентства Bloomberg, и вовсе должны сказать Трампу спасибо за возможные санкции против суверенных облигаций, так как они вызовут их массовую продажу американскими держателями и переток в руки европейских институциональных инвесторов с выгодным дисконтом. В этой связи вовсе не вызывает удивления скептическая позиция экспертов Европарламента, которые крайне невысоко оценивают действующий эффект от санкций и указывают на способность российской экономики адаптироваться к новым финансовым ограничениям, особенно в контексте предстоящего нового санкционного пакета, запланированного к принятию в США уже в самое ближайшее время.

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