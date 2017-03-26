/Поглед.инфо/ Одеса продължава мълчаливата борба с правителството на майданстващите реформатори. В тази своеобразна война за свободата на региона под формата на автономия се присъединиха представители на местните власти.

В отговор Порошенко планира мащабна чистка на региона и силите за сигурност търсят само удобен повод, за да се намесят. Местните политици обаче нямат намерение да се отказват. Така, на последната сесия на Областния съвет на Одеса се прие обръщение към правителството на Украйна против репресиите. Най-показателният и "сепаратистки" за режима акт на неподчинение от страна на местните депутати е гласуването в подкрепа на обръщението на етническите малцинства в региона до министър-председателя и президента. Става въпрос за запазване самостоятелността на Болградския район като административно-териториална единица и разширението му за сметка на цялата южна част на областта, населена с гагаузи, българи и други малцинства. Инициативата бе на лидера на партията "Наш край" – българинът Антон Кисе, който получи безусловна подкрепа от почти всички местни депутати в областния съвет. Както е известно, вякакви разговори за автономия Киев автоматично ги обявява за сепаратизъм и държавна измяна. Струва си да припомним неотдавнашния инцидент в Черновци, където организаторите на кръглата маса за европейска интеграция на региона и за защита на националните малцинства, бяха жестоко бити.

(рус.ез.)

Одесса бросает вызов режиму Порошенко

Одесса продолжает негласную борьбу с правительством майданных реформаторов и даже поднимает её на новый уровень.



К своеобразной войне за свободу региона в виде автономии присоединились и представители местной власти. По всей видимости, не зря СБУ в последнее время уделяет столь пристальное внимание одесской области, устраивая балаган за балаганом с поимкой диверсионных групп и фанатов Одесской народной республики. Порошенко задумал устроить масштабную чистку в регионе, а силовики лишь обустраивают повод. Местные же политики не собираются сдаваться и бросают киевским реформаторам серьёзные вызовы, открыто требуя должного внимания и ответных действий.



Так, последняя сессия областного совета «отметилась» рядом резонансных и по-своему отважных (орды радикалов и репрессии СБУ жёстко держат в определённых рамках «демократичное общество») обращений к правительству Украины. Самым громким и «сепаратистским» для режима актом неповиновения со стороны местных депутатов стало голосование за поддержку обращения национальных меньшинств региона к премьер-министру и президенту. Речь идёт о сохранении самостоятельности Болградского района как административно-территориальной единицы и укрупнение его за счет всей южной части области населённой гагаузами, болгарами и албанцами. С инициативой выступил лидер партии «Наш край» Антон Киссе, а поддержали её, на удивление безоговорочно, практически все коллеги депутата. Обращение (скорее даже требование) отправилось в Киев с подписями всех депутатов облсовета.



Как известно, сейчас Киев даже разговоры об автономии открыто относит к сепаратизму и фактически измене родине. Стоит вспомнить только недавний инцидент в Черновцах, где радикалы избили организатора круглого стола по европейской интеграции региона и защите национальных меньшинств. Представители министерства внутренних дел естественно сразу же увидели руку Кремля в подобных веяниях (имеется в виду не факт нападения, а сама мысль об автономии) и заранее предупредили представителей всех нацменьшинств, проживающих в стране, что такие инициативы будут пресекаться на корню, а активистов будут карать по всей строгости несуществующего уже закона. То есть одесские чиновники пошли на огромный риск, выступая с требованием об автономном статусе Болградского района и, несмотря на уже поступающие угрозы, настаивают на своём. Удивительно, что вчерашнее заседание не посетили клоуны националисты с люстрационными лозунгами. Чиновники явно позаботились о своей безопасности.



Защитой национальных меньшинств депутаты не ограничились. Киев также должен в кратчайшие сроки разобраться с Львовским мусорным беспределом, иначе Одесса будет вынуждена оградиться от остальной Украины, хотя бы установив блокпосты на границе области. Уже несколько десятков фур были замечены в регионе. Львовский мусор «покорил» уже всю страну и активно рвётся в Одессу. Для защиты от «западной атаки» регион будет вынужден ввести подобие военного положения. Депутаты обратились к президенту, премьеру и Верховной Раде с требованием немедленно прекратить мусорную вакханалию в стране, или хотя бы оградить от неё «жемчужину у моря».



С последним требованием выступил заместитель главы областного совета Олег Радковский при поддержке и от имени всех своих коллег. Одесса требует отменить снятие моратория на продажу земли и продлить его как минимум ещё на 10 лет. Верховная Рада уже бьётся над соответствующим законопроектом, чтобы летом начать финальную распродажу Украины. Земельный геноцид поставит страну и всех её жителей на колени. Поэтому Радковский просит переработать скандальный законопроект или хотя бы ограничиться законом об обороте земель, который вступит в силу уже 1 июля 2017 года. Легализация земельных сделок при правильном подходе поможет создать полностью прозрачный рыночный процесс. Снятие же моратория угробит неплохую в теории инициативу.



Одесские чиновники накануне по-своему порадовали соотечественников, выступив против режима в защиту их прав и свобод. Как бы жёстко ни притеснял регион Порошенко и его смотрящие на местах, «не съеденные майданом» чиновники до сих пор находят лазейки и демонстрируют изрядное мужество. Может быть они то в конце концов и напомнят Киеву об ОНР, в самом неприятном для Порошенко виде.