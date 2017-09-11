/Поглед.инфо/ Бюрото на САЩ за икономически разследвания е изчислило, че офшорните активи на руснаци три пъти превишават валутните резерви на страната и са равни на активите, държани от цялото население на страната, което е повече от трилион долара. Нали не смятате, че тези изчисления са плод на чисто академически интерес?

След като през 2013 г. в Кипър бе иззета една десета от офшорните депозити, за всички стана пределно ясно, че "свещената крава" – частната собственост, е свещена само условно и не за всеки, както и че в ръцете на Запада е лостът за контролиране на руските олигарси.

А сега, обърнете внимание на текста на една от разпоредбите на американския закон за санкциите срещу Руската федерация, подписан от президента на САЩ на 2 август: "Министърът на финансите, съгласувано с директора на националното разузнаване и държавния секретар, не по-късно от 180 дни след приемането на закона, а след това ежегодно, трябва да представи в съответните комисии на Конгреса доклад за олигарсите и полудържавните организации в Руската федерация..., който трябва да съдържа информация за ключовите политически фигури и олигарсите в Русия; степента им на близост до Владимир Путин и другите членове на руския управляващ елит; материалното им състояние и източниците им на доходи; списък на техните родственици, вкл. съпрузи, деца, родители, техните активи, вкл. инвестиции, бизнес интереси, собствености, генериращи доходи; идентификация на чуждестранни компании, свързани с тези лица".

Обърнете внимание на крайния срок, посочен от законодателите: 180-те дни изтичат на 28 януари 2018 г. А сега си припомнете, че на 18 март 2018 г. в Русия ще се състоят президентски избори, а официално, кампанията стартира през първата половина на декември 2017 г. По такъв начин, докладът за състоянието на политическия и бизнес елит на Русия трябва да бъде представен на Конгреса точно в разгара на предизборната кампания...

Още един факт: преди около седмица службата за сигурност на Украйна обвини компанията "Русал" и по-специално нейният президент Олег Дерипаска, в умишленото унищожаване на завода за алуминий в Запорожие "в интерес на конкурентите от Русия". Всъщност, заводът целенасочено се унищожава от 2006 г. насам, но никой досега не е повдигал обвинение... Очевидно, въпросът не опира до личността на Олег Дерипаска, нито до завода. А как в критична ситуация – в ситуация на непрекъснат натиск – руските капиталисти ще се държат като класа? Капиталът няма националност, нали?

Всяко ново наказателно преследване, продиктувано от САЩ, всеки нов закон за санкциите, всъщност съдържа едно и също послание: премахнете лидера, чиято личност е пряко свързана с Крим и с всичко останало и нещата ще се върнат в „нормалното” русло. Иначе казано, САЩ тласкат руската олигархия към опит за преврат...

(рус.ез.)

Олег Дерипаска и сундук мертвеца

Сражающаяся с «Матильдой» депутат Поклонская, режущие мусульман в Мьянме буддисты, грозящие ядерными ударами Ким Чен Ын и Дональд Трамп – все это будоражит сознание, заставляет сопереживать или ненавидеть. В общем, новостные блокбастеры естественным образом перенаправляют на себя внимание публики от ряда более глубинных, хотя, на первый взгляд, не столь примечательных событий.

Вот, например, все обсуждали принятый США закон о санкциях в отношении Российской Федерации, однако не столь уж многие обратили внимание на текст одного из его разделов:

«Министр финансов по согласованию с директором национальной разведки и госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации.

В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; …уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами».

Обратите внимание на указанный американскими законодателями дедлайн. Закон был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Если считать от этой даты, то 180 дней заканчиваются 28 января 2018 года.

Напомним, что на 18 марта 2018 года назначены выборы президента России, а избирательная кампания официально начнется в первой половине декабря 2017-го. Таким образом, открытый доклад о положении деловой и политической элиты России должен быть представлен конгрессменам как раз в разгар предвыборной гонки.

Как говаривал один известный телеведущий: Совпадение? Не думаю!

В принципе, Нацбюро по экономическим исследованиям США уже подсчитано, что офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны и равен активам, хранимым всем населением внутри страны, а это более триллиона долларов. Думаете, эти подсчеты проводятся из чисто академического интереса и вбрасываются в сугубо пропагандистских целях?

После того как в 2013 году на Кипре была изъята десятая часть офшорных вкладов, всем стало предельно ясно, что «священная корова» частной собственности священна очень условно и не для всех, а также что в руках Запада находится рычаг управления российскими олигархами (да и рядом крупных чиновников тоже), которым он теперь обязательно воспользуется.

Впрочем, еще до событий на Кипре при попытке прикрыться либеральными лозунгами из уст одного из лидеров «движения» Сергея Удальцова (да и Навальный в эфире у Евгения Киселева предложил, по сути, то же самое) прямо прозвучало центральное требование – продлить срок полномочий президента Медведева.

Не просто так президент Путин после неудавшегося олигархического госпереворота на Болотной потребовал от олигархов вернуть деньги домой и даже несколько раз давал на это дело какие-то определенные сроки.

Президентские выборы приближаются в условиях полноценной холодной войны. При этом рычагов давления на российскую элиту (перевороты делают не Джеймсы Бонды в плащах с поднятыми воротниками) становится все больше.

В Библии мудро написано: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Впрочем, аудитории, выросшей на голливудских блокбастерах, ближе образ карибского пирата Дэйви Джонса с его сундуком, в котором было сокрыто главное сокровище – собственное сердце.

Так вот, согласно закону о санкциях, у коллективного Дэйви Джонса, по всей видимости, осталось около 6 месяцев для принятия решения – сохранить собственность путем сноса политической верхушки или сохранить существующую в России политическую систему, потеряв «сокровище».

Выбор тяжелый. Тем более давить будут не только наличием офшорных счетов.

Рассмотрим лишь один частный, но крайне показательный пример, тем более недавно к теме подключилась даже Украина.

Примерно неделю назад стало известно, что Служба безопасности Украины обвинила компанию «Русал» и, в частности, ее президента Олега Дерипаску в намеренном уничтожении Запорожского алюминиевого комбината «в интересах конкурентов из России».

На официальном сайте СБУ отмечается, что ЗалК целенаправленно уничтожался с 2006 года, что в итоге привело к убыткам для Украины в размере около 40 млн долларов. «Русал» назвал это попыткой «политического давления в ответ на иск против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID). Таким образом, частный, казалось бы, экономический вопрос перерастает в крупное политическое дело с рядом неожиданных международных последствий.

С одной стороны, всем понятно, и в моем родном Запорожье никто в этом не сомневался, что с развалом советского машиностроения производить алюминий в общесоветских масштабах уже не потребуется, поэтому «Русал», у которого достаточно предприятий в России, не будет лезть из кожи вон для сохранения не слишком-то конкурентоспособного украинского комбината (дорогая электроэнергия, отсутствие сырья поблизости и т.д.).

С другой стороны, непонятно, почему, если процессы уничтожения комбината идут аж с 2006 (и об этом, повторю, в Запорожье знали все), СБУ занялась вопросом только сейчас.

Одно из крупнейших советских предприятий в начале 1990-х было реорганизовано в ОАО и набрало кредитов, которые не смогло погасить.

Поэтому в 2001 году всего за 69,5 млн долларов комбинат продали российской компании «АвтоВАЗ-Инвест», а в 2005-м Фонд госимущества Украины подтвердил выполнение всех инвестобязательств «АвтоВАЗ-Инвеста» кроме пятилетних инвестиций в размере 200 млн долларов и рефинансирования банковского кредита в размере 76,45 млн долларов. Но в том же году «АвтоВАЗ-Инвест» приобрел СУАЛ, став тем самым собственником ЗалКа, и это Верховным судом Украины было признано законным.

В 2007-м акции завода выкупил «Русал» Олега Дерипаски, а весной 2011-го предприятие из-за нерентабельности прекратило выпускать первичный алюминий, правда, продолжив делать катанку из привозного российского сырья, после чего Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил вернуть государству контрольный пакет.

Заметьте, вернуть проданный при Кучме и Ющенко завод хотело еще «преступное» и как бы «пророссийское» правительство Януковича. «Русал» решение украинского суда оспорил, и с тех пор дело пошло по различным инстанциям. В 2014-м остановилось производство уже алюминиевой катанки, т.к. начались известные проблемы в украино-российских отношениях. А в 2015 году уже при Порошенко Верховный суд Украины изъял акции предприятия у компании Дерипаски и передал их Фонду госимущества.

Круг замкнулся, и все вернулось к состоянию 1993 года, вот только завод закрыт, люди лишились работы, а Украина – высокотехнологичного производства.

Спрашивается, зачем ЗалК вообще надо было приватизировать, если результат таков, каким мы его видим на сегодняшний день? Впрочем, оставим разбираться с этим вопросом украинскому обществу.

Самое веселое началось чуть позже.

В 2015 году лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко с трибуны Верховной рады заявил, что 170 человек захватили алюминиевый завод в Запорожье и вырезают на металлолом оборудование.

Однако в пресс-службе комбината на следующий день сообщили, что на ЗалКе посторонних лиц нет, тем не менее некие неизвестные нескольколько дней дежурят у центральной проходной и пытаются задерживать выезжающий с территории завода грузовой транспорт. Не те ли это неизвестные, которые обеспокоились якобы вывозом оборудования на металлолом?

Впрочем, данный случай лишь предварил нарастание хаоса, поскольку осенью и зимой на предприятии появлялись вооруженные люди из батальона «Айдар» и «Хортицкого полка» местного олигарха-рейдера.

Видимо, у них тогда ничего не вышло, а вот вышло ли что-то у господина Ляшко?

В сентябре 2016-го состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора ЗалКа, в котором победил фигурировавший в уголовном деле СБУ по растрате госсредств экс-глава конкурсных торгов «Запорожской областной клинической больницы» Дмитрий Лобиков.

Вроде как Лобиков в свое время был помощником доверенного лица Ляшко и бывшего командира батальона «Шахтерск» Андрея Филоненко. А ровно на следующий день в Запорожье «неожиданно» появился и сам Ляшко, группа которого получила контроль над отнятым у российского олигарха и «национализированным» предприятием.

Ходили слухи, что за такой кульбит кто-то в Киеве получил чемодан с деньгами. Затем стала появляться информация, что ночью с завода продолжают вывозить срезанное оборудование, к чему Дерипаску уже никак не привяжешь.

Можно было бы подумать, что правительство решило пополнить бюджет путем реприватизации. Однако сомнительно, что в нынешнем состоянии ЗалК кто-нибудь купит – он потребует слишком больших вложений при отсутствии рынка, занятого тем же «Русалом».

Да и бывший директор ЗалКа Иван Бастрыга в одном из интервью рассказал, что запускать производство никто не собирается, а борьба идет за 97 га земли и огромное количество ценного металла, в частности алюминия и меди, которое еще осталось на заводе.

В общем, местные украинские политики, бизнесмены и бандиты развернули борьбу за то, кто будет обгладывать труп промышленного гиганта, но в незаконной деятельности все равно обвиняют российского олигарха Дерипаску. Причем обвиняют не только на Украине.

Судебные разбирательства (в том числе и уголовные) в международных инстанциях с участием российских олигархов начались не вчера.

«Русал» и его владелец фигурировали в материалах знаменитой лондонской тяжбы Абрамовича и Березовского, еще одного лондонского процесса, на этот раз между самим Олегом Дерипаской и Михаилом Черным, упоминались они в расследованиях немецких и испанских правоохранителей.

И вот в текущем году ради получения персонального иммунитета Олег Дерипаска сам предложил дать показания американскому Конгрессу по расследованию российских связей президента Трампа. Но Конгрессу его показания оказались неинтересны, поскольку информация, которую он может предоставить, общеизвестна, а соглашение по иммунитету может создать ряд сложностей для следователей ФБР.

И даже тот факт, что Дерипаска подал в суд Вашингтона на агентство Associated Press за клевету о работе с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом по продвижению интересов РФ в США вряд ли как-то изменит ситуацию.

Ложки, конечно, могут найтись, но осадок останется навсегда. А в этом осадке и заключается суть происходящего. Приведенная выше информация стала достоянием общественности в результате единичных соприкосновений крупного российского бизнеса и западной Фемиды.

А о чем, мы узнаем после того, как Соединенные Штаты прямым текстом поставят перед собой задачу получить максимум доступной информации о экономических связях российских элит.

Дело же не персонально в Олеге Дерипаске. Может быть, именно он будет готов пожертвовать всем ради сохранения суверенитета Родины. Но как в критической ситуации поведут себя российские капиталисты как класс? Ведь капитал не имеет национальности.

Каждое новое уголовное дело, каждое судебное разбирательство, каждый новый закон о санкциях как бы намекают – уберите лидера, с личностью которого напрямую связан Крым и все остальное, и все вернется на круги своя.

И ведь хочется, чтобы вернулось. Поэтому вопрос лишь в том, какой уровень давления на экономическую и политическую элиту окажется достаточным для того, чтобы спровоцировать ее на попытку переворота. А давление нарастает, и 180 дней пройдут очень быстро.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели