/Поглед.инфо/ Ердоган закъсня. Всъщност Тръмп вече публично обяви бъдещата си среща с руския лидер и то на фона на обещанието за оттегляне на САЩ от Сирия.

Заслужава да се разбере какво е ставало и ще става в Сирия в навечерието на посещението в Турция на руския президент Владимир Путин и на Иран – Хасан Роухани. Очевидно предстои нелека среща на върха на тримата президенти.

Различните световни медии многократно отбелязват през март, че Иран отива на тази среща на върха с неизменното си искане - всички войски, които са в Сирия не по искане на сирийското правителство, трябва безусловно да се оттеглят. Исканията на Иран изглеждат в настоящия момент императивни за целия Близък Изток. В същото време се добавят деликатните за всички въпроси от дневния ред "на срещата на върха на тримата президенти" - в крайна сметка, турските военни части в Сирия не са само не са поканени от Дамаск, но дори са обвинени като агресори. Това се отнася и за окупацията на Ел Баб през 2016 г., както и за Африн през 2018 г.

(рус.ез.)

Операция «Гнев Евфрата» и другие тайны Сирии

Эрдоган опоздал — ведь Трамп уже публично анонсировал будущую встречу с российским лидером, да еще на фоне обещания о выходе США из Сирии.

Стоит разобраться в том, что происходило и происходит в Сирии накануне визита в Турцию президентов России Владимира Путина и Ирана — Хасана Роухани, которым предстоит очередной нелегкий «саммит трех президентов». Различные СМИ мира неоднократно на протяжении марта отмечали, что Иран едет на этот саммит с неизменными требованиями — все войска, которые находятся в Сирии не по просьбе сирийского правительства, должны быть безоговорочно выведены. Требования Ирана выглядят императивом текущего момента в рамках всего Ближнего Востока. В то же время это добавляет щепетильности во все вопросы повестки дня «саммита трех президентов» — ведь и турецкие военные в Сирии находятся не просто без приглашения Дамаска, а еще и под тяжелым обвинением в агрессии. Это касалось и оккупации Эль-Баба в 2016 г., это относится и к Африну в 2018 г.

Интересно, но в хронологическом развитии сирийские события внезапно показали свою связанность, например, с «делом Скрипалей» и попыткой ареста российского гражданского самолета на Британских островах. По меньшей мере, уже почти две недели известно, что судьба боевиков-исламистов, в том числе и из организаций, официально признанных США и Англией «умеренной сирийской оппозицией», в регионе Восточная Гута была предрешенной. В сущности, боевые действия были тут приостановлены с того момента, когда силам спецназа Сирии и проасадовским ополченцам удалось рассечь на два «котла» боевые порядки ваххабитов и иностранных наемников. В последние дни даже самые непримиримые террористы ускоренно выезжают из Восточной Гуты. Правда, направляются в разные стороны.

Переговоры затягивались из-за того, что камнем преткновения стала территория будущего размещения боевиков. Предложенные исламистами районы Каламун (вблизи от границы с Ливаном) и провинция Деръаа (к югу от Дамаска) были отвергнуты правительственной делегацией, а выехать в провинцию Идлиб, как другие группировки, террористы «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывались из-за значительного присутствия в этом регионе их врагов из джихадистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — бывшей «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конечном счете сошлись на том, что боевики «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вывезены на подконтрольную Турции территорию провинции Алеппо в районе города Джераблус. То есть — в недавно оккупированную округу Африна… Часть боевиков согласилась остаться в поселке Дума (входит в Восточную Гуту) и урегулировать свое положение с властями. Боевики также присутствующей в Думе группировки «Фейляк ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились на вывоз в провинцию Идлиб.

Выход боевиков и членов их семей из Думы начался 1 апреля в зону деэскалации «Идлиб» под контролем российских военных. Прорыву на переговорах предшествовали ожесточенные уличные бои в Думе и других местностях Восточной Гуты между боевиками различных группировок. И вот тут наступает время поговорить о связи операции по освобождению Восточной Гуты с британо-российским дипломатическим скандалом и обострением отношений. Целый ряд интернет-ресурсов, в том числе и официальных, последние дни, почти сразу же после сообщений об окончательном освобождении этого пригорода (вечер 31 марта), распространял информацию о том, что в освобожденном районе взяты в плен представители спецслужб западных стран и Израиля. «После ряда тщательно спланированных операций и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска, — говорится в официальном заявлении командования ВС Сирии. — Накануне города Джобар, Эйн-Тарма, Замальке и Эрбин были полностью освобождены от боевиков. В настоящее время подразделения Вооруженных сил Сирии проверяют здания и улицы на наличие мин и взрывчатки».

Но оказалось, что и в Восточной Гуте, как и ранее в Восточном Алеппо, освободители нашли очередной «секрет Полишинеля» — западных спецназовцев и разведчиков. В пригороде Джобар спецназом разведки ВВС сирийской армии была задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров британской разведки SAS, координировавшая в Джобаре и Замальке сопротивление боевиков, обстреливавших из 120 мм минометов кварталы Дамаска, прилегающие к посольствам России и Ирана, а также офицеры связи — американец и офицер разведки Израиля. Ряд источников указывает, что арестованных израильтян двое. После того, как перед выездом из Джобара в Идлиб террористы группировки «Фейляк ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «расстреляли 17 иностранных наемников, пытавшихся воспрепятствовать соглашению о выезде непримиримых с семьями в Идлиб», к России через Оман обратились высокопоставленные англичане по поводу освобождения задержанных.

Но после ответа российских военных, что договариваться нужно с руководством Вооруженных сил Сирии, у британцев пошла истерическая реакция. Сейчас в Оман рванулся и министр обороны США — во второй раз. Внезапный британский «окрик», обвинивший Москву в причастности к отравлению бывшего двойного агента Скрипаля, произошел не просто так. Как и необоснованное задержание российского авиалайнера в аэропорту «Хитроу» — якобы «для досмотра». Сроки освещения по этому инциденту совпали с началом сирийского и российского военно-политического процесса, которому удалось в рекордные сроки вывести тысячи боевиков и гражданских лиц из Восточной Гуты.

Сообщения международных информагентств подтвердили, что военная операция сирийского спецназа и шиитских ополченцев привела к тому, что британская разведывательная группа попала в осаду. Скорее всего, это случилось в деревне Кафр-Батна через несколько дней после другого инцидента, когда произошел захват британских спецназовцев в поселке Нашабия в Восточной Гуте. И судя по всему, именно то, что западников и израильтян брали в плен двумя-тремя «партиями» в разное время, и могло быть одним из главных мотивов, почему министр обороны США Джеймс Мэтисс посетил Оман вначале еще 11 марта, а теперь отправился еще раз в Маскат. Оман часто используется Англией и США… для закулисных контактов с высшими военными чинами и руководством разведслужб Ирана, ибо на Аравийском полуострове лишь Оман высоко ценит и дорожит добрососедскими отношениями с Ираном. И это обстоятельство дает основания считать, что реально брали в плен англичан, израильтян, американца и других именно иранские военспецы, осуществляющие консультационную помощь Сирии.

В сущности, вполне ожидалось, что Иран именно в Сирии нанесет контрудар по враждебным спецслужбам. Вспомним, что пленению свыше 150 спецназовцев из стран Запада, Израиля, Турции, арабских государств в Восточном Алеппо предшествовали и откровенная «охота» за офицерами иранского КСИР в Сирии, и демонстративные массовые казни шиитов и алавитов. И в 2016 г. Иран точно так же предупредил, что его враги еще пожалеют о содеянном. Похоже, что и в 2018 г. Иран решил не откладывать «наказание». В противном случае ни Англии, ни США не нужно было бы прибегать к посредничеству Омана, с Россией есть и прямые каналы оперативной связи. И американцы не раз признавались, что именно эта связь и уберегла в прошлом военных США и России от прямых столкновений в тех или иных эпизодах. Так что посредничество Омана нужно англосаксам именно для канала оперативной связи с Ираном, а не с Россией.

Параллельно «делу Скрипалей.

Иной вопрос — что Тегеран, допустим, отказал шефу Пентагона Мэтиссу 11 марта и в последующие дни. И тогда в ход пошла сложная конфигурация — с задействованием «дела Скрипалей», авиалайнера «Аэрофлота» и обращением британцев к Оману и т.д. Мол, через Владимира Путина оказать давление на аятоллу Сейеда Али Хаменеи — ведь спецназ КСИР, как и весь Корпус стражей — под непосредственным командованием именно верховного лидера Ирана.

Авиалайнер «Аэрофлота» сам по себе никого не интересовал. Видимо, был соблазн создания предлога для задержания экипажа на обмен задержанных спецназовцев британской SAS. В этой связи ИА REGNUM напоминает, что территория самолета по всем международным правилам является территорией России. А власти Великобритании, проводя досмотр российского лайнера в Лондоне, отказывались называть причину подобных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: «Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей». Она отметила, что на борт самолета, который готовился «принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни». По ее словам, все действия британских властей производятся в ультимативной манере. «Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — добавила она. Вопрос не в правдоподобности или неправдоподобности этой версии — на наш взгляд, крайне подозрительно, что пленение в Восточной Гуте нескольких партий западных и израильских спецслужбистов и «вброс» пресловутого «дела Скрипалей» с последующими высылками российских дипломатов настолько близки друг к другу по времени.

Сейчас Россия в плане «дела Скрипалей» проводит жесткую тактику «дожатия» Великобритании, принуждая и Лондон, и «Компанию» вернуться в правовое поле и ответить на целый ряд нелицеприятных вопросов, связанных с разработками химического оружия на Западе, прежде всего — в самой Великобритании и США. Еще 16 марта российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва будет оказывать «мощнейшее давление» на Великобританию по так называемому «делу Скрипалей». «Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — уверен посол РФ.

Затрудняемся сказать, будет ли Россия настолько последовательно жестка с англосаксами, но то, что Иран сохранит жесткость (двоих израильтян, как и в случае с плененными израильтянами в Восточном Алеппо, попросту «продадут» Израилю по «сходной цене») в отношении сил, которые реально помогали террористам превращать Восточную Гуту в плацдарм для внезапного наступления на Дамаск — это точно. Еще в 2015 г. Иран жестко предупреждал: власть Башара аль-Асада и безопасность Дамаска — это те «красные линии», которые никто не перейдет. А Иран в регионе — хозяин своих слов.

Потеря плацдарма для наступления на Дамаск

Вся соль ситуации заключается в том, что Запад и Израиль утратили не просто плацдарм-форпост в Восточной Гуте — нет, они потеряли шанс даже на возобновление контроля над ливано-сирийской границей (Каламун) и на отход террористов к англо-американской разведбазе в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе, где террористов бы «подлатали», подкормили и т.д. Террористы вынужденно уходят в Идлиб и Джераблус — зону, подконтрольную Турции… И это перед саммитом трех президентов — сверхкозырь в руках Путина и Роухани, отныне есть все основания требовать именно от Анкары уничтожения террористов. Ну, или безоговорочного ухода турецких войск из Сирии, дабы турки не мешали бы делу уничтожения террористов.

Впрочем, происходили и другие знаковые таинственные события. 30 марта кто-то предпринимает теракт… в северосирийском Манбидже, куда также стремится ввести войска турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Репортер телеканала «Аль-Аан» посетила Манбидж и рассказала некоторые подробности о нападении, в результате которого погибли двое солдат международной коалиции. Хотя в других сообщениях фигурирует цифра пять погибших. Взрыв произошел вблизи «кладбища Шейха Акила» в городе Манбидж около полуночи. Согласно данным очевидцев, военнослужащие коалиции управляли фургоном Hyundai. Известны имена погибших западных спецназовцев: мастер-сержант Джонатан Данбар (США), сержант Мэтт Тонро (3-й батальон парашютного полка Британии).

До сих пор неизвестно, кто провел атаку. Никто не взял ответственность на себя. Некоторые обвиняют «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другие же — протурецких боевиков. Также неизвестно, что военнослужащие делали на узких улочках изолированного квартала в полночь (комендантский час начинается в 23 часа). Кроме того, двое бойцов курдских отрядов YPG также получили ранения. Некоторые СМИ увязали теракт в Манбидже с событиями в Эр-Ракке, которую также оккупируют объединенные формирования американцев и курдов из проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF). И поспешили с выводами: мол, имеет место восстание арабов-суннитов против американской и курдской оккупации.

Во всяком случае, 2 апреля поступали несколько более понятные сведения. Так, сообщалось, что «бойцы народного ополчения Ракки обстреляли из минометов базу международной коалиции во главе с США в поселении Эйн-Исса на севере Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ополчения, которое есть в распоряжении РИА Новости». В дальнейшем выяснилось, что обстрелы шли и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», и что это не просто «народное ополчение Ракки», а именно проасадовские ополченцы. В коммюнике ополчения сообщается, что бойцы сопротивления не потерпят присутствия «оккупационных сил США, Турции и их союзников на севере Сирии». «Не расслабляйтесь ни днем, ни ночью, наше оружие достанет вас, где бы вы ни были… операция «Гнев Евфрата» началась», — отмечено в коммюнике ополченцев Эр-Ракки.

А ведь уже 3—4 дня президент США Дональд Трамп только и говорит о том, что он все-таки сторонник ухода американских военных из Сирии. Сроков эвакуации войск США из Сирии Трамп при этом не называл. Формула хитрая — мол, «мы всё поняли, но у нас есть еще дела». Не зря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 2 апреля был скептичен: «Важно иметь в виду, что США отправили свои войска, свой спецназ, ВВС и собрали коалицию для работы в Сирии незаконно, с грубым нарушением устава ООН, который требует уважать суверенитет, территориальную целостность всех государств-членов. Мы уже не раз обращали на это внимание… тот факт, что США находятся там незаконно, никто не отменял».

И вот именно 2 апреля Вашингтон предал огласке факт того, что еще 20 марта в телефонном разговоре с Путиным президент США пригласил своего российского коллегу «провести совместную встречу». Трамп и Путин во время их последнего телефонного разговора обсудили «ряд возможных для встречи мест», говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс. Встреча может состояться «в ближайшем будущем». Во время диалога политики, по ее данным, допускали: местом может стать Белый дом. Эти данные подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Всё исследованное отнюдь не говорит о том, что финал войны в Сирии близок. Хотя то, что даже Саудовская Аравия в конце марта призналась, что и Сирия сохранится, и президент Башар аль-Асад сохранит власть в стране, дает слабую надежду на то, что ваххабиты готовятся к отступлению. А внезапная откровенность Эр-Рияда, когда он вдруг начал признаваться, что это «по просьбе США» саудиты финансировали «революционеров» в арабском мире, — это уже из разряда свидетельств о системном кризисе в схеме задействования спецслужбами Запада разного толка террористов.

Многие отмечали — история обороны, а затем сдачи Африна без боя курдами из проамериканских SDF явно отдает «душком», не всё там было однозначно и просто. Сейчас выясняется — когда 11 марта шеф Пентагона Мэтисс в первый раз ринулся в Оман, на следующий день сирийская армия, которая 11 марта пропустила через свои позиции курдские отряды YPG в Африн, была вынуждена остановить вторую колонну. По информации Telegram-канала WarGonzo со ссылкой на источник в генштабе Сирии, сирийские военные идентифицировали в ее составе американских военных, а также представителей ЧВК США. Американских военных не пустили к Африну, из-за чего американцы попросили предоставить коридор террористов протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Те ответили отказом…

Этот нюанс позволяет наглядно представить, насколько запутана мозаика сирийской войны и вовлеченных в нее сил. И если учесть, что 1 апреля из Дамаска сообщили о намерении «в ближайшие дни официально объявить о начале наступления на юге страны», как со ссылкой на источник в военных кругах сообщает агентство Al-Masdar News, и что речь идет о провинциях Эль-Кунейтра и Сувэйда, на которые очень давно зарится именно Израиль, то мы поймем — увы, война вряд ли завершится и после 4 апреля, т. е. саммита трех президентов в Турции, и в последующие месяцы текущего года.

По данным Al-Masdar News, в операции на юге Сирии примет участие большинство подразделений, которые сражались с боевиками в Восточной Гуте. Источник агентства подчеркнул, что основной целью операции будет обеспечение безопасности шоссе между Даръаа и Дамаском и зачистка провинции Эль-Кунейтра от террористов. Ранее сообщалось, что действующие в провинции Эль-Кунейтра подразделения боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались атаковать опорные пункты правительственных сил.

После же Эль-Кунейтры — это уже граница с Израилем и Иорданией, это непосредственная близость к англо-американской базе в Эт-Танфе. И это не могут не видеть в Турции. Призывы Эрдогана к оккупации Манбиджа, Телль-Рифъата, Эль-Хассеке, Дэйр-эз-Зора, Эль-Камышлы — вроде бы стихли. Что вынудило турецкого президента сдерживаться — нападение на американо-англичан в Манбидже и Эр-Ракке, или всё-таки внезапно «освежившаяся» память о предупреждениях Ирана о дорогой цене, которую заплатят все, кто спровоцировал агрессию террористов против Сирии? Ход переговоров во время саммита трех президентов даст абрис ответа на этот вопрос. Пока же Эрдоган решил подстраховаться — ко времени визитов в Турцию Путина и Роухани Анкара выдала новый ордер на арест исламского проповедника-нурсиста Фетхуллаха Гюлена, постоянно проживающего в США с 1999 г., которому теперь вменяется и причастность к убийству в Анкаре в декабре 2016 г. российского посла Андрея Карлова.

Неплохой мог бы быть трюк, рассчитанный на очередной выигрыш времени Турцией за счет еще одного нюансового обострения отношений между США и Россией. Но, пожалуй, впервые после своего избрания американский президент столь открыто подыграл Тегерану и Москве — пусть и только в вопросе о нелегитимном нахождении в Сирии иностранных военных сил. Так что ордер на арест Гюлена мало поможет Анкаре в поиске ответов на острые вопросы президентов России и Ирана. Впрочем, не менее острые вопросы поджидают и Трампа, и английскую премьершу Мэй, да и якобы ни к чему не причастный (в Сирии) Израиль.

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