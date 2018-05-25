/Поглед.инфо/ Жителите на арабските държави се отнасят с много по-голяма симпатия към Русия, отколкото към Съединените щати. Това показва последното социологическо проучване. Най-интересното е, че симпатията към Русия нараства и в страна, която традиционно се противопоставя на арабите, Израел. По какъв начин Москва спечели симпатиите на такива противоречиви една към друга страни?

Русия изпреварва по популярност Съединените щати особено сред младите жители на арабските страни. Това показват резултатите от годишното проучване сред арабските младежи – Аrab Youth Survey. То се провежда в 16 страни (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис, Ирак, Йордания, Ливан, Йемен и Палестина), включващо 3500 респонденти на възраст от 18 до 24 години.

(рус.ез.)

Операция в Сирии принесла России побочный внешнеполитический бонус

Жители арабских стран с куда большей симпатией относятся к России, чем к Соединенным Штатам. Это показал недавний социологический опрос. Самое интересное, что симпатии к России растут и в стране, традиционно противостоящей арабам, – Израиле. Какими способами Москва завоевала симпатию столь противоречащих друг другу сторон?

Россия с большим отрывом опередила США по популярности среди жителей арабских стран, особенно среди молодежи. Это следует из результатов ежегодного опроса Аrab Youth Survey. Он проводится в 16 странах (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Ирак, Иордания, Ливан, Йемен, а также Палестина) среди 3500 респондентов в возрасте 18–24 лет.

Молодые арабы называли предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия набрала 20 процентов, заняв в этом списке четвертое место и оказавшись единственной неарабской страной в первой пятерке. Она воспринимается арабской молодежью более надежным союзником, чем США (на 11-м месте). При этом все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

Напомним, по результатам аналогичного опроса, проведенного два года назад, Россия набирала всего 9%. Таким образом, всего за пару лет доверие к России более чем удвоилось. Этот феномен теперь обсуждает западная пресса. В частности, Financial Times связала такой рост уважения с общим ростом влияния Кремля в странах Магриба и Ближнего Востока, с его активностью в Сирии. Одним из ключевых факторов роста симпатий к России среди арабской молодежи стал образ ее президента. Владимира Путина респонденты назвали решительным и авторитетным лидером, а вот Дональда Трампа они рассматривают как «забавного хулигана» с расистскими наклонностями.

Растет и популярность российских СМИ на арабском языке. Телеканал RT на Ближнем Востоке и в Северной Африке еженедельно смотрят уже около 11 миллионов зрителей, из них 2,2 миллиона – в Ираке. По информации РИА «Новости», сайт RT Arabic стал самым посещаемым онлайн-ресурсом среди новостных телеканалов на арабском языке в марте–апреле.

«Если арабская молодежь теперь посматривает на Россию с одобрением, то это делается в пику американцам. Она обиделась на США за признание Иерусалима и по другим поводам.

Так что я бы не преувеличивал значение такого результата опроса. Арабская молодежь однозначно настроена антиамерикански более, чем пророссийски», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве, старший научный сотрудник Института изучения вопросов национальной безопасности (INSS) Цви Маген.

«В том, что касается ислама, вопросов религии, Москва тоже воспринимается как союзница Тегерана, то есть шиитов, а в арабских суннитских странах воспринимают Иран как угрозу, – считает Цви Маген. – Россия никогда не пользовалась большой любовью в странах Ближнего Востока, за исключением тех моментов, когда она была непосредственно задействована в войнах, в боях на местности, как сегодня в Сирии».

Путин показал себя крутым

«Россия воспринимается как сильная страна, которая в том числе продемонстрировала свою силу в Сирии. Арабы любят сильных, они стремятся к силе и подчиняются силе. Так исторически сложилось», – заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД сирийский политобозреватель Аббас Джума. Арабские страны предпочитают не только сильных, но и надежных союзников, добавил он. В этом смысле США показали себя не лучшим образом.

Во-первых, Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, напомнил Джума. В арабском мире далеко не все симпатизируют Ирану. Но сам факт, что США провоцируют конфликт, угрожающий всему Ближнему Востоку, не в плюс американцам.

Вторым ударом по репутации Штатов стало решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. «Трамп наплевал на всех – отдал евреям то, что считают своим по праву мусульмане и христиане. Предыдущие президенты, Буш и Обама, воспринимались как одиозные, поскольку развязывали войны против мусульман. Но ни один из них не посягнул на то, что является для многих мусульман сакральным», – подчеркивает Аббас Джума.

«Показательно, что в опросе Arab Youth Survey участвовала в том числе арабская молодежь из стран – союзниц Соединенных Штатов: из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара (где находится крупнейшая американская база)», – указывает эксперт. Союзнические отношения властей этих арабских стран с США не вызывают сомнения – в отличие, например, от отношений США и Турции. Но мнение «улицы» коренным образом отличается от позиции властей.

Конечно, на этом фоне Россия выглядит очень выгодно, полагает Джума. «Во-первых, это сильная страна, – вновь подчеркнул собеседник. – Во-вторых, она не отступает от своих обязательств, не «переобувается» на ходу». По мнению эксперта, свою роль могла сыграть не только сирийская операция, но и поддержка Палестины.

Сложно ожидать от арабской общественности глубоких знаний о России. Но если мы спросим человека с улицы, с чем ассоциируется Россия, они (помимо набора клише) скажут и о Владимире Путине, отметил Джума. «На Востоке таких харизматичных политиков очень уважают, перед ними преклоняются, их боятся. А страх на Востоке имеет особую роль в управлении», – полагает собеседник.

Любопытно, что отечественные либералы, выступая против начавшейся в 2015 году российской операции в Сирии, приводили в том числе такие аргументы – мол, военное вмешательство на Ближнем Востоке подорвет дипломатические усилия Москвы и снизит симпатии к россиянам в этом регионе. Однако на деле, как показала практика, все произошло ровно наоборот.

Не все наши «бывшие» в Израиле нас любят

Хотя многие в нашей стране убеждены, что в Израиле прекрасно относятся к России, поскольку «там на четверть бывший наш народ», это не более чем иллюзия. Большинство там явно недолюбливают Россию, в том числе и эмигранты из Союза. Это следует из итогов соцопроса, согласно которым даже чисто арифметически число симпатизирующих России меньше, чем число наших бывших соотечественников.

Парадокс, однако, в том, что после 2014 года симпатии к нашей стране стали резко расти. Как показывает ежегодный опрос американской социологической службы Pew Research Center, пять лет назад 77 процентов жителей еврейского государства относились к России плохо, одобрительно – всего лишь 21 процент. Однако к 17-му году картина разительно изменилась. Против России был настроен только 61 процент, зато уже 35 процентов воспринимали Россию благожелательно. При этом отношение к США, напротив, портилось.

Цви Маген считает такой процент очень высоким. Он напоминает, что в Израиле считают себя частью западного мира и многие его жители ориентируются на точку зрения крупнейших западных телеканалов. «Поэтому даже если 21 процент относился хорошо к Москве, то это уже было очень много, – говорит бывший посол. – Российская армия появилась в регионе на стороне противников Израиля, точнее, Сирии и Ирана. Москва, как считается, поддерживает наших врагов, а также врагов Запада. Так что отношение в принципе не может быть слишком благостным».

С другой стороны, оговорился Цви Маген, Россию все же принято рассматривать достаточно позитивно в контексте общих ценностей, корней, культуры. «Так что отношение к России представляет из себя смесь разных факторов. Это сложное отношение», – признает он.

Тем временем, как считает Цви Маген, российской дипломатии пока удается заниматься успешной политической эквилибристикой. «У Москвы действительно сейчас есть сильное преимущество в регионе. По-моему, это чуть ли не единственный на сегодня игрок, который может говорить параллельно и с Ираном, и с Израилем. Но за это надо политически платить. У такого статуса есть и издержки. Это значит, что не все довольны вами до конца. И Иран, наверно, недоволен, что Москва общается с его противниками», – предположил бывший дипломат.

«Но, в принципе, пока Москва играет неплохо. В этом регионе ставки очень высоки, выиграть очень трудно. Можете взять для примера любую другую державу и сравнить результаты ее игры на Ближнем Востоке», – подытоживает бывший посол.

Можно сделать вывод: благодаря вмешательству в Сирии Россия стала ближе к Ближнему Востоку. Но вряд ли можно говорить о бескорыстной симпатии. «Арабская улица» демонстрирует симпатию к нашей стране в пику Америке и Израилю. Оппонент арабского мира и Ирана Израиль видит в России державу, которая укротит Дамаск и придержит Тегеран. Ключевое слово в обоих случаях – Сила.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели