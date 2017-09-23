/Поглед.инфо/ Срещата на най-великия лидер на всички времена - президентът на Украйна Петро Порошенко - с малозначима и не особено смислена фигура като американския президент Доналд Тръмп, естествено привлече всеобщото внимание. В известно отношение откликът от тази среща напомня на раждането на дългоочакван син-наследник: веднага го обгражда тълпа от нянки и мамки, които започват да измерват теглото му и размера на детеродните му органи.

В нашия случай, ситуацията е по-различна: измерва се продължителността на срещата, информациите за нейното съдържание, репликите на участниците. Мамките и нянките се опитват да преценят шансовете на „наследника” да достигне зрелост и да продължи семейството. "Родителят" пък продължително се ръкува, щедро обещава, изразява пълна подкрепа, седи много близо до „наследника”; двамата „дишат с един въздух”, както се казваше в един стар съветски филм. Какво още може да желаят нянките и мамките от "наследника"? Отмяната на новоприетия украински закон "За образованието" ли?

Не е тайна, че Полша и Унгария са най-недоволни от този сияен връх на украинското законотворчество. По-голям интерес предизвика обаче реакцията на румънския президент. Вчера той обяви, че отменя официалното си посещение в Украйна в знак на протест срещу приетия закон за образованието. Какво подсказва това? Според твърдото убеждение на някои анализатори, Румъния никога нямаше да предприеме подобен ход, ако е получила ясен и недвусмислен сигнал, че Украйна остава любимата жена в американския геополитически харем.

(рус.ез.)

Особенности жизни в геополитическом гареме

Естественно, встреча величайшего лидера всех времен и народов - то есть президента Украины Петра Порошенко - с малозначимой проходящей фигурой - то есть президентом США Дональдом Трампом - ожидаемо привлекла всеобщее внимание. В чем-то данная ситуация напоминает рождение долгожданного сына-наследника: тут же набегает толпа нянюшек и мамушек и начинают измерять пускающему негодующие пузыри чаду рос, вес и размер детородного органа. В данном случае, конечно же, дело обстоит несколько иначе: измеряют продолжительность встречи, информацию о ее содержании, реплики участников. Мамушки и нянюшки пытаются прикинуть шансы наследника на возмужание и продолжение рода. Люди, отслеживающие встречи Трампа с Порошенко - перспективы сохранения последним власти и свои собственные перспективы в рамках дальнейшего поведения с "наследником". Поэтому лучше всего, на мой взгляд, наблюдать за поведением "мамушек-нянюшек", особенно в ситуации, когда "родитель" ограничивается двумя-тремя скупыми фразами, а "наследник" врет без передышки, что является уже делом привычным и неудивительным для всех окружающих. "Наследнику" важно создать впечатление, что дела обстоят так, что лучше не надо. Он как никогда ранее близок и дорог "родителю", тот делится с ними самыми сокровенными проблемами и горестями ("а у нас, знаете ли, така страшна текучка..., тьфу, такие ужасные ураганы"). "Родитель" щедро обещает, выражает полную поддержку, жмет лапку, сидит совсем близко - как говорилось в одном старом советском фильме, дышит одним воздухом. Чего еще можно желать, как бы вопрошает окружающих "наследник".

Желать, как выясняется по поведению "мамушек-нянюшек" можно еще многого, например, отмены свежепринятого украинского закона "Об образовании". Ни для кого не является секретом, что сей сияющей вершиной законотворческого процесса недовольны Польша и Венгрия. Ну, обе страны гонористые, особенно Венгрия, которая давно рассматривается в ЕС как "инфант террибл". Поэтому их протестные вопли по существу затронутого вопроса неудивительны. А вот поведение третьей страны, которая, подобна персонажу из фильма "Формула любви", ждала, ждала и дождалась - то есть Румынии - гораздо более интересно.

Румыния, как известно, "анти-витрина" правильного цивилизационного выбора. Нищая страна, обычно тихая и кроткая как раз в силу своей поразительной нищеты. Полностью зависимая от поступающей из-вне путем капельного метода помощи. То, что ее президент именно вчера объявил о том, что он отменяет свой официальный визит на Украину в знак протеста против принятого закона об образовании, о многом говорит. По моему твердому убеждению, никогда бы Румыния не сделала ничего подобного, если бы получила четкий и неоднозначный сигнал о том, что Украина по-прежнему остается любимой женой в геополитическом гареме США.

Но она не остается. Все уже это понимают. А что происходило в обычных, не геополитических гаремах, когда любимая жена по тем или иным причинам выпадала из милости? Если прегрешения, в силу которых она "выпадала", были не слишком велики, то ее ссылали в гарем, где менее обласканные товарки могли с лихвой выместить на ней свои обиды и недовольства. Если велики, то - в мешок и моментально в море...Но вот до этой последней серии из жизни сначала любимой, а теперь уже не очень любимой жены американского султана, мы еще не дошли...

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