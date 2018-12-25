/Поглед.инфо/ Оставката на американския министър на отбраната Джеймс Матис е предизвикана от телефонен разговор между Доналд Тръмп и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, в който Тръмп рязко решава да обърне с краката нагоре цялата предишна американска политика и да изведе войските от Сирия.

Матис получава аудиенция до президента в четвъртък през деня, за да се опита за последен път да убеди Тръмп да отмени своето решение и е привел доводи в полза да продължи поддръжката на кюрдите, които са част от Сирийските демократически сили, които според Матис играят „водеща роля в изгонването на „Ислямска държава“ от нейните сирийски цитадели“.

Матис вече написа заявлението си за оставка, в което не спомена нито SDF, нито Сирия, но нееднократно подчертава важността на уважението към съюзниците за американската национална сигурност и противостоенето на стратегическите противници.

Тръмп е отклонил всички аргументи на Матис в течение на 45-минутната им среща. Тръмп вече е направил запис на видео от градината на Белия дом, където обявява, че иска „американските момчета да се върнат у дома“. Записът е показан на Матис.

В края на срещата Матис е изненадал Тръмп, подавайки оставката си. Според „Ню Йорк Таймс“ Матис е дал заповед 50 копия на оставката да се разпространят по целия Пентагон докато се върне в офиса си.

Източници в американската и турската преса солидарно изразяват мнения, че Тръмп е отстъпил пред исканията на турския президента в резултат на телефонния разговор между двамата лидери миналия петък, което шокира собствените му съветници. Това е последният пример на обичайното поведение на американския президент, когато Тръмп открито показва, че е склонен да застава на страната на авторитарните чуждестранни лидери, въпреки съветите на американските правителствени чиновници.

Тръмп също така е дал заповед за завръщане у дома на половината от 14-те хиляди души американски военен контингент в Афганистан. Макар и това решение да не е свързано пряко със Сирия, това може да е допълнителен фактор, който да е ускорил решението на Матис да изостави поста си.

„Веднъж американците да си приберат палатките и да напуснат Сирия, Турция незабавно ще започне въздушна бомбардировка, съпроводена от наземна атака на поддържаната от Анкара Свободна сирийска армия. Хиляди ще загинат, хиляди ще станат бежанци, за тях няма да има повече място в тази страна. Те ще бъдат буквално спрени на турската граница“, заяви Дейвид Филипс, бивш високопоставен представител на Държавния департамент и автор на книгата „Голямото предателство: как Америка изостави кюрдите и загуби Близкия изток“.

/Рус. Ез./

“Больше трех с половиной лет они были нашими сухопутными войсками и были острием копья во взятии цитадели ИГИЛ в Ракке ”,- произнёс Филлипс теперь уже в Колумбийском университете: “Кто собирается бороться за нас в будущем, когда мы бросаем наших союзников?”



Коллеги Мэттиса ранее сказали, что он был полон решимости остаться, несмотря на многократные разногласия с Трампом, чтобы охранять интересы вооруженных сил, и, по словам одного бывшего сотрудника Пентагона, “служить американкой Конституции”.



Согласно версии событий, представленной «Ассошиэйтед Пресс», американская сторона должна была потребовать, чтобы Турция остановила запланированное наступление в Сирии, нацеленное на поддерживаемые США курдские вооружённые формирования SDF, который Анкара рассматривает как неотличимую часть от курдских инсургентов в самой Турции.



“Это был очень жёсткий разговор”, - заявил один из чиновников, процитированных «Ассошиэйтед Пресс». “Каждый требовал от своего партнёра: «Осади назад!» - и предлагал какую-то мелкую уступку. Например, Турции было предложено установить контроль над совсем небольшой территорией Сирии непосредственно примыкающей к турецкой границе.

Эрдоган на это возразил, что ИГИЛ уже побеждено на 99% и, согласно источнику, затем задал Трампу вопрос: “ Тогда почему вы все еще там?»



Пока турецкий лидер ожидал на телефонной линии, Трамп переадресовал тот же самый вопрос своему советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, который повторил свою прежнюю позицию: дескать, американская армия должна оставаться в Сирии до тех пор, пока поражение ИГИЛ не станет «устойчивым» для предотвращения самой возможности его повторного восстановления .



К удивлению Болтона и Эрдогана, Трамп немедленно принял сторону президента Турции.



По данным турецкой газеты «Hurriyet», счет которой подобен Ассошиэйтед Пресс, Трамп объявил: “Хорошо, мы начнём вывод своих войск”. Как будто и не услышав мгновенный ответ Болтона, Трамп потребовал узнать, находится ли его советник по вопросам национальной безопасности все еще на линии. Когда Болтон сказал, что да, он на линии, Трамп коротко ему бросил: “Начинайте эту работу!”.



Болтона и его турецкого коллегу, Ибрагима Калина оставили для окончательной проработки всех деталей.



В сообщении «Hurriyet» говорилось, что первоначально планировалось вывести американский контингент из Сирии в срок от 30 до 60 дней, затем временные рамки были позже расширены до максимума в 100 дней.



Такой быстрый вывод американских вооружённых сил делает SDF очень уязвимыми для турецкого нападения. Наблюдатели сказали, что это не оставляет SDF какого-то иного выбора, кроме попыток хоть как-то достичь соглашения с режимом Асада, чтобы сохранить хотя бы некоторую курдскую автономию.



Мэттис и другие американские чиновники из национальной безопасности все выходные безуспешно старались переубедить американского президента. Никаких консультаций с другими американскими союзниками, такими как Великобритания и Франция, у кого есть малочисленные контингенты спецназа в северной Сирии, проведено не было, и они узнали об изменении политики США в отношении курдов только в понедельник через неофициальные контакты с американскими чиновниками.



Мэттис начал своё пребывание в Пентагоне с хороших отношений с Трампом, который восхищался его военной выправкой и одним из его прозви: «Бешеный пёс».



Однако отношения быстро испортились, Мэттис стал сопротивляться нескольким инициативам из оборонной политики Трампа, включая запрет на трансгендеров в армии, создание космических войск и организацию экстравагантного военного парада в Вашингтоне, как подражание французским парадам на День Взятия Бастилии.



Мэттис также остановил Трампа от выполнения своей импульсивной угрозы выйти из НАТО, если американские союзники не станут тратить больше на общую защиту. В его заявлении об отставке особо подчёркивается американская уверенность в союзниках по НАТО в деле обеспечения национальной безопасности США.



“Мои взгляды основаны на уважении к союзникам, а также и на пристальном внимании к опасным актёрам и стратегическим конкурентам, что выкристаллизовались в течение более чем четырёх десятилетий погружения в этих проблемы”. Мэттис сформулировал этот тезис для того, чтобы специально подчеркнуть: по его мнению, президент больше не разделяет эти его убеждения.



“Поскольку Вы имеете право иметь такого министра обороны, взгляды которого больше совпадают с вашими собственными по этому и ряду других вопросов, я полагаю, что для меня будет правильно уйти со своего поста ”, - отметил далее Мэттис. Информированные источники также отмечают, что заявление Мэттиса об отставке не содержит ни одного слова одобрения в адрес президента США..



Оставка Мэттиса потрясла некоторых наиболее лояльных сторонников Трампа в Конгрессе. Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате, предупредил, что палата Конгресса утвердит только такую кандидатуру на пост министра обороны, кто будет придерживаться тех же самых взглядов, что и Мэттис, по вопросу важности стратегических военных союзов.



Республиканец Mac Торнберри, председатель комитета Палаты представителей по вооружениям, выразил сожаление об уходе Мэттиса и заявил: “Сокращение американского военного присутствия в Афганистане и отсутствие нашего присутствия в Сирии повернут вспять уже достигнутый прогресс, вдохновят наших противников и сделают Америку менее безопасной”.

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