/Поглед.инфо/ През втората половина на ХХ век, особено след като Международната конференция в Ямайка отвърза щатския долар от златното покритие през 1976 г., в света започна бърз процес на доларизация на паричните отношения между държавите и паричните системи. Вашингтон използва всяка възможност, за да стимулира доларизацията в планетарен мащаб. Такава доларизация се нарича неформална, но има и официална доларизация, когато властите на дадени държави насърчават процеса щатския долар, до пълното изместване на националните валути.

Във връзка с новата серия от американски санкции, в Държавната Дума на РФ започнаха разисквания по законопроекта «За мерките –действия (противодействия) – срещу недружелюбните действия на САЩ и (или) други чуждестранни държави». По понятни причини Русия още не е готова за пълна официална дедоларизация, но в обсъждания законопроект могат да се открият мерки за въвеждането на частична официална дедоларизация. Например, ограничава се (или напълно се забранява) използването на американския долар за формиране на международните резерви на Руската федерация; възможно и също така необходимо е да се забрани използването и съхраняването от руски граждани на валутата на противника, която да бъде обменяна срещу руски рубли или валути на други държави.

(рус.ез.)

Эмансипация от доллара. С 2017 года это валюта противника

Во второй половине ХХ века, особенно после того, как в 1976 году Ямайская международная конференция отвязала доллар США от золотого обеспечения, в мире начался бурный процесс долларизации валютных отношений между государствами и денежных систем. Продукция Федеральной резервной системы (ФРС) США замещала другие валюты в международных резервах, международных платежах и расчётах, во внутреннем денежном обращении, во внутренних расчётах, в активах и обязательствах компаний и банков и даже в кошельках граждан. Вашингтон использовал все возможности для стимулирования долларизации в планетарных масштабах. Такую долларизацию принято называть неофициальной, но происходила и официальная долларизация, когда власти отдельных стран поощряли процесс замещения долларом США национальных валют вплоть до полного вытеснения последних. Такой процесс незримо подталкивался Вашингтоном по каналам Госдепа, спецслужб США, МВФ и других подконтрольных Вашингтону международных организаций. Впрочем, первый опыт официальной долларизации относится ещё к началу ХХ века. Он имел место в Панаме, которая в те времена находилась под полным контролем северного соседа (там американцы начали строительство Панамского канала, запущенного в эксплуатацию в 1920 году). Начиная с 1904 года в Панаме во внутреннем обращении используется доллар США. Формально там сохраняется национальная денежная единица – бальбоа, имеются мелкие монеты в национальной единице, но они играют вспомогательную роль, будучи своеобразным культурно-историческим артефактом.+ Кроме Панамы на американский доллар перешли такие достаточно крупные государства, как Эквадор (население около 16 млн. человек) и Сальвадор (примерно 6,5 млн. человек). Там формально тоже чеканятся монеты, имеющие национальные названия, но это такая же местная экзотика, как панамская бальбоа. Уже не приходится говорить о полной долларизации тех территорий и юрисдикций, которые находятся под опекой США (Гуам, Северные Марианские Острова, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Американское Самоа). На долларовом обслуживании находятся и мелкие островные государства, имеющие формально независимый от США политический статус: Британские Виргинские и Маршалловы острова, острова Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии), Восточный Тимор, Палау, Питкэрн, Тёркс и Кайкос.+ Кстати, сейчас под официальной долларизацией понимают уже любой случай вытеснения национальной денежной единицы иностранной валютой (не обязательно долларом США). На сегодняшний день около двадцати небольших юрисдикций используют отличные от доллара США иностранные валюты. Почти во всех случаях – австралийский доллар или французский франк.

Из недавних крупных событий, относящихся к официальной долларизации, следует назвать переход на доллар США Эквадора в 2000 году. Примерно в то же время планировался полный переход на доллар США одной из крупнейших латиноамериканских стран – Аргентины. В январе 1999 года президент Аргентины Карлос Менем дал команду подготовить предложения по проекту официальной долларизации страны. Была начата активная подготовка проекта. В июле 1999 года председателем Центробанка Аргентины Педро Поу было даже сделано официальное заявление о том, что Центробанк совместно с правительством приняли решение об отказе от песо (национальной валюты) в пользу доллара США. Говорилось, что на подготовку и реализацию проекта потребуется несколько лет. К счастью для Аргентины, проект не осуществился. Примечательно, что в самом конце ХХ века Конгресс США внимательно изучал возможности полной официальной долларизации в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Мексика, Сальвадор, Эквадор и Венесуэла. «Осчастливить» долларом США удалось, как уже сказано, лишь две страны из этого списка – Эквадор (в 2000 г.) и Сальвадор (в 2001 г.).

Утрата страной своей национальной денежной единицы – серьёзный удар по морально-психологическому состоянию населения. Ибо своя валюта – символ национального суверенитета, не менее, а, может быть, более важный, чем гимн, герб и флаг государства. Утрата собственной денежной единицы лишает государство эмиссионного дохода, который достаётся владельцам «печатного станка» ФРС. Наконец, местная власть теряет возможность управлять экономикой страны, лишаясь рычагов денежно-кредитного регулирования и переходя под внешнее управление.

В XXI веке в мире усилились настроения против доллара США, поэтому крупных случаев официальной долларизации зафиксировано не было. Нарастает процесс дедолларизации, но он проходит стихийно, радикального ослабления позиций доллара США в мире пока не наблюдается. Так, в конце 2014 года, по данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах была равна 63,1%. А на 1 октября 2017 года, согласно данным МВФ, этот показатель составил 63,5% (примерно соответствует среднему показателю последнего десятилетия ХХ века). Согласно данным СВИФТ, в декабре 2017 года доля доллара США в трансграничных операциях, проходящих через эту систему (а это мировой монополист по трансграничным платежам), составила 41,27%. В 2014 году, этот показатель был равен 33,5%.

А вот данные Банка международных расчётов (БМР) о доле доллара США в операциях на мировом рынке обмена валют. Если оборот всех операций по купле-продаже валют принять за 100%, то в 2001 году доля доллара была равна 44,45%; в 2016 году этот показатель составил 43,80%. Многие эксперты повторяют, что развал долларовой системы произойдёт почти мгновенно, но трудно сказать, в каком месте она может «треснуть».

Наиболее дальновидные правительства стремятся минимизировать возможные последствия внезапного краха долларовой системы, прибегая к разным средствам сокращения объёмов продукции печатного станка ФРС. Однако до мысли о том, что подобно официальной долларизации может быть зеркальная официальная дедолларизация, пока почти никто не дозрел. Я говорю «почти», потому что прецедентов мало. Попытки были, но они кончились неудачно. Наиболее известна попытка, сделанная Муаммаром Каддафи. В начале текущего десятилетия он начал активно замещать в международных расчётах доллар США на евро. А следующим шагом в его планах дедолларизации было введение золотого динара. Однако 20 октября 2011 г. ливийский лидер был зверски убит, страна стала сначала объектом внешней агрессии, а затем погрузилась в гражданскую войну.

Некоторые эксперты в качестве примера экономики без доллара называют Северную Корею. Там действительно американским долларом не пахнет, но Северную Корею нельзя называть примером успешной дедолларизации по той причине, что там никогда не было долларизации. Используется ли доллар США во внешних расчётах КНДР, нам не известно – эта информация закрыта.

И тем не менее на сегодняшний день известны два примера официальной эмансипации от доллара США.

Один случай произошёл в Суринаме, небольшом южноамериканском государстве с населением около 600 тысяч человек. Некогда это была голландская колония, там обращались гульдены и центы. В 2004 году на смену им пришёл суринамский доллар. В конце 2016 года Центробанк и Минфин Суринама заявили о запрете использования американского доллара в расчётах между национальными компаниями. Запрет был оформлен в виде закона.

А второй случай гораздо более серьёзный. Речь идёт об Иране. В 2012 году Вашингтон резко ужесточил экономические санкции против этой страны. Тегеран стал отказываться от доллара или по крайней мере прибегать к очень сложным схемам расчётов с долларом, чтобы уйти от блокировок операций и прочих неприятных последствий. В ход пошли иранский риал, национальные валюты стран-партнёров, золото, бартерные схемы. Частичное снятие санкций Вашингтоном в 2015-2016 гг. не привело к сколь-нибудь значительному восстановлению позиций доллара США в международных расчётах Ирана. Наконец, в конце февраля 2018 года власти Ирана официально объявили о запрете на проведение импортных сделок в долларах. В ЦБ Ирана заявили, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку к тому времени доля доллара во внешнеторговых операциях и так была очень незначительной. В качестве альтернативы предложено использовать евро, иранский риал, другие национальные валюты. Впрочем, Иран настроен освободить страну не только от доллара. Власти добиваются, чтобы внутри страны обращалась и использовалась только национальная денежная единица – риал. Сосуществование риала с иностранными валютами на внутреннем рынке неизбежно порождает спекулятивные колебания курса. Центробанк Ирана уже ввёл ограничения на владение наличной иностранной валютой. Лимит на одного человека – сумма, эквивалентная 10 тыс. евро. Граждане должны в течение месяца либо продать, либо положить на счёт в банке все наличные валютные сбережения сверх этого лимита.

В прошлом году (в августе) Вашингтон принял закон об экономических санкциях против России, Ирана и КНДР. В американском законе Россия определена как «противник» Америки. В соответствии с этим законом США развёртывают против России экономическую войну. Доллар США с прошлого года – это валюта противника.

В связи с новой серией американских санкций в Госдуме РФ в апреле начались слушания по законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Россия по ряду причин к полной официальной дедолларизации пока не готова, но в указанный законопроект могли бы быть введены меры частичной официальной дедолларизации. Например, по ограничению (или полному запрету) на использование доллара США при формировании международных резервов Российской Федерации. Можно и нужно также запретить использование и хранение российскими гражданами валюты противника, которая могла бы быть обменена на российский рубль или валюты иных государств.

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