/Поглед.инфо/ След сключения на 26 януари 1934 година договор за ненападение между хитлеристка Германия и Полша, френският вестник “Ехо де Пари” пише за “тайното полско-германско съглашение” , а изданието “Попюлер” в статията си “Пилсудски и Хитлер” направо посочва следното: “Най-същественият въпрос е следният; на каква цена Пилсудски и неговата банда са сключили съглашение с Хитлер?

Ще остави ли Полша свобода на действие на Германия в австрийския въпрос? Ще приеме ли тя в замяна на това “техническото” сътрудничество на Германия за действията си в Украйна, за която отдавна мечтае?”

На 16 март 1934 година английската информационна агенция “Уик” съобщава за наличието на договореност между Полша и Германия да бъде нападнат Съветския съюз, при това вече съвместно с Япония.

Самите секретни допълнения не са открити в оцелелите архиви, но бедата на поляците е в това, че съществува маса други документи от по-късно време.

Така в доклада на 2-ри отдел (отдела на разузнаването) на Главния щаб на Полската Войска (през декември 1938 година) се казва буквално следното: “разчленяването на Русия лежи в основата на полската политика на Изток… Затова нашата възможна позиция ще се свежда до следната формула: кой ще вземе участие в разделянето. Полша не трябва да остава пасивна в този забележителен исторически момент”. Затова главната задача на поляците се състои в това, предварително добре да се подготви за това. Главната цел на Полша е “отслабването и разгрома на Русия”

Тук трябва да уточним, че Полша съвсем не е била демокрация. Както впрочем и много държави в Европа. Като се започне от Британската империя и се свърши с откровените фашисти. От 1926 година страната се управлява от генералска хунта в лицето на диктатора Юзеф Пилсудски и различни личности, произлизащи от военните среди – маршал Едуард Ридз-Смигла, полковник Юзеф Бек … Хунтата признава само идеологията на полския великодържавен национализъм, настоява за колонии и мечтае за територии от Балтика до Черно море. Към чуждите политически идеи генералите се отнасят с подозрение. Много партии и движения в авторитарна Полша са били забранени.

Националистите на Полша имат общо с Хитлер и в необходимостта от окончателно решение на еврейския въпрос. Варшава се кани да изсели всички свои евреи в …. Мадагаскар! Създадена е специална комисия, в която влизат директора на еврейското емигрантско дружество във Варшава Леон Алтер, агрономът от Тел Авив Соломон Дик и майор Мечислав Лепецки. През май 1937 комисията заминава от Париж за Мадагаскар, където работи 10 седмици, подготвяйки отчет относно пригодността на северната част на острова за колонизация.

В Берлин изцяло поддържат плановете на Варшава. Ще приведа откъси от документи, които публикувах още през 2009 година и не предствляващи тайна:

Донесения на посланика на Полша в Германия Ю.Липски до министъра на външните работи на Полша Ю.Бек (със съкращения и пояснения от Mikle1): “… канцлерът (Хитлер) ме прие днес…. Беседата продължи повече от два часа.

(рус. ез.)

Отватиканенные польские братки-славяне до сих пор мечтают промаршировать в Москве вместе с фашистами

После заключённого 26-го января 1934 года договора о ненападении между гитлеровской Германией и Польшей, французская газета «Эхо де Пари» писала о «секретном польско-германском соглашении», а издание «Попюлер» в статье «Пилсудский и Гитлер» прямо указывала на следующее: «Самым существенным вопросом является следующий: какой ценой Пилсудский и его банда заключили соглашение с Гитлером?

Оставит ли Польша Германии свободу действий в австрийском вопросе? Примет ли она взамен этого „техническое“ сотрудничество Германии для действий на Украине, о которой она мечтает уже давно?».

16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией.

Сами секретные дополнения в уцелевших архивах не обнаружены, но беда поляков в том, что существует масса других документов более позднего времени.

Так, в докладе 2-го отдела (разведывательный отдел) главного штаба Войска Польского (в декабре 1938 года) говорилось буквально следующее: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент». Поэтому главная задача поляков состоит в том, чтобы заранее хорошо подготовиться к этому. Главная цель Польши — «ослабление и разгром России».

Здесь стоит уточнить, что Польша вовсе не являлась демократией. Как, впрочем, и многие государства Европы. Начиная с Британской империи и заканчивая откровенными фашистами. С 1926 года страной управляла генеральская хунта в лице диктатора Юзефа Пилсудского и прочих выходцев из военной среды — маршала Эдварда Рыдз-Смиглы, полковника Юзефа Бека... Хунта признавала лишь идеологию польского великодержавного национализма, требовала заморских колоний и мечтала о территории о Балтики до Черного моря. К чужим политическим идеям генералы относились с подозрением. Многие партии и движения в авторитарной Польше находились под запретом.

Националисты Польши сходились с гитлеровцами и в необходимости окончательного решения еврейского вопроса. Варшава собиралась выселить всех своих евреев на... Мадагаскар! Была создана специальная комиссия в которую вошли директор еврейского эмиграционного общества в Варшаве Леон Альтер, агроном из Тель-Авива Соломон Дик и майор Мечислав Лепецкий. В мае 1937 комиссия отбыла из Парижа на Мадагаскар, где поработала 10 недель, составив отчёт относительно пригодности северной части острова к колонизации.

В Берлине полностью поддерживали планы Варшавы. Приведу выдержки из документов, опубликованных мною еще в 2009 году и секретом не являющихся:

Донесение посла Польши в Германии Ю. Липского министру иностранных дел Польши Ю. Беку (c сокращениями и пояснениями Mikle1): " ...канцлер (Гитлер) принял меня сегодня... Беседа продолжалась свыше двух часов.

... В отношении венгерских требований я специально выделил вопрос о Закарпатской Руси, делая упор на стратегический момент по отношению к России, на коммунистическую пропаганду, проводимую на этой территории, и т. д. У меня сложилось впечатление, что канцлер очень заинтересовался этой проблемой, особенно когда я ему сказал, что протяженность польско-румынской границы относительно невелика и что посредством общей польско-венгерской границы через Закарпатскую Русь мы создали бы более крепкий барьер против России. Кроме того, я указал относительно Закарпатской Руси, что территория эта, на которую Словакия не претендует, была дана Чехословакии только как мандат, что население ее находится на очень низком уровне и сильно смешано и что наибольшую заинтересованность в ней имеет Венгрия.

Уточняя нашу точку зрения относительно непосредственного района, который интересует Польшу (Тешин), я отметил: …в этом пункте мы не отступили бы перед применением силы, если бы наши интересы не были приняты во внимание.

... 3. Канцлер совершенно конфиденциально, подчеркивая, что я могу сделать из этого надлежащие выводы, довел до моего сведения, что уже сегодня, в случае если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на почве наших интересов в Тешине, рейх станет на нашу сторону.

В дальнейшем во время беседы канцлер настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России.

… за линией известных германских интересов мы имеем совершенно свободные руки;

… что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я ответил, что, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве).

Вышеизложенный отчет я диктую перед отъездом курьера после моего возвращения самолетом из Берхтесгадена, поэтому прошу Вас принять во внимание возможные неточности.

20 сентября 1938 г. Юзеф Липский". 26 января 1939 года Юзеф Бек сообщит главе МИД Германии, что Польша будет претендовать на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю (всё по плану «Великой Польши» — от моря до моря).

4 марта 1939 года польское военное командование подготовило план войны с СССР – «Восток» («Всхуд»).

Помешал этим планам Гитлер, решивший, что обойдется без того, чтобы делиться с поляками. По вполне очевидной причине — Польша от моря до моря перекрывала Германии выход к восточным землям СССР. И как, с сохранением Польши её новыми приобретениями в Литве и на Украине, гитлеровская Германия распоряжалась бы территорими побежденного СССР? Никак. Да и Польша Гитлеру в виде сильного государства была и даром не нужна.

Зачем? Ведь изначально гитлеровцы прекрасно видели, что кроме польского гонора и похвальбы никаких реальных сил, прежд евсего у политиков и населения, просто не существовало. И ведь он был абсолютно прав. За две недели Польша была разгромлена, правительство бежало, а к моменту ввода на Западную Украину и Белоруссию войск РККА гитлеровцы уже залезли даже в Брест.

Кстати, если обратите внимание, то никакая поддержка союзников и правительства Польши в Англии так и не смогли поднять на массовую партизанскую борьбу поляков на своей территории. АКовцы, при всем их мужестве, были малочисленны и не шли ни в какое сравнение даже с одним соединением Ковпака на Украине. Да и действать АКовцы предпочитали в той же Волыни, а не под Варшавой, Познанью или Краковом.

В этом даже просматривается логика. Зачем навлекать репрессии на гражданское население собственно Польши, если есть населенные украинцами территории. Которых не жалко. Впрочем, это уже другая история из не слишком (мягко говоря) красивого прошлого наших польских соседей.

Что до планов Варшавы по захвату части СССР вместе с Гитлером и прочими нацистскими государствами Европы, то просто мелкого хищника задавил более крупный.

И в этом современным полякам повезло. Выступи они вместе с фюрером, не было бы у них ни нынешних западных земель, ни выхода к Балтике, ни оснований жаловаться на то, что никто бедных жертв Сталина и Гитлера не любит.

А если вы думаете, что идеи о союзе с гитлеровцами в Польше умерли, то напомню — профессор Вечоркевич в 2005 году на страницах главной газеты — «Жечьпосполита» — мечтательно рассуждал о том, каким полезным был бы тандем нацистской Германии и Польши:

«Мы бы могли найти своё место на стороне рейха, почти такое же, как Италия, и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с нашим маршалом Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск».

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