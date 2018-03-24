/Поглед.инфо/ След частни физически лица, и руски компании започват да прехвърлят валутата си от чужбина в Русия поради опасения от бъдещи санкции, отбелязват анализатори на Райфайзенбанк. Според данните за януари, тези трансфери са били за около 5 млрд. долара.

Според данни от 19 февруари на Daily Focus на Райфайзенбанк, активният приток на чуждестранна валута към сметките и депозитите на компании в Русия възлиза на 11,6 млрд. долара. Подобен масиран поток от трансфери в банковата система изглежда необичайно висок, се отбелязва в анализа. Петте млрд. долара от общия приток биха могли да бъдат свързани с опасенията от бъдещи санкции на САЩ, сочат анализаторите.

Според Денис Порывай, анализатор в Raiffeisenbank, подобни значителни трансфери от средствата на фирми обикновено се свързват с пазарни сделки (приватизация, пласиране на облигации). Но през януари подобни операции не са наблюдавани.

"Според нас тази ситуация може да е предизвикана от страховете на редица руски бизнесмени, чиито имена са посочени в т.нар. Кремълски списък, че е възможно срещу тях да им бъдат наложени и лични санкции. При евентуална възможност от блокиране на средствата им в банки под чуждестранна юрисдикция, техните компании и самите те предпочитат да прехвърлят средствата си в руски банки, или да конвертират валутата си в рубли", се сочи в анализа.

(рус.ез.)

Деньги на родину. Компании перевели в Россию аномальный объем валюты из-за угрозы санкций

Российские компании вслед за частными лицами начали переводить валюту из-за рубежа в Россию в связи с опасениями перед будущими санкциями, отметили аналитики Райффайзенбанка. По их данным, в январе таких поступлений было около $5 млрд

В январе наблюдался активный приток валюты из-за рубежа на счета и депозиты российских компаний — он составил $11,6 млрд, говорится в отчете Райффайзенбанка Daily Focus от 19 февраля. Такое поступление средств в банковскую систему выглядит нетипично высоким, отмечается в обзоре. Порядка $5 млрд из общего притока могли быть связаны с опасениями рынка в отношении будущих санкций США, считают аналитики.

Обычно корпорации размещают средства вне страны, и такой приток является непомерно большим в сравнении с сальдо счета текущих операций, поясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, значительные поступления средств компаний обычно объясняются известными рыночными сделками (приватизация, размещение бондов). В январе подобных операций не наблюдалось, подчеркивает аналитик.

«По нашему мнению, такая ситуация могла быть вызвана опасениями ряда российских предпринимателей, присутствующих в «кремлевском списке», введения против них персональных санкций. В ожидании возможной блокировки средств в иностранной юрисдикции их компании или они сами ввозили средства, а затем или размещали их в российских банках, или конвертировали валюту в рубли», — говорится в обзоре.

Поступившие средства осели на корсчетах иностранных банков. Так произошло потому, что схема возврата капитала компаниями выглядит следующим образом: сначала компания переводит средства на счета в российский банк, а он уже в рамках управления ликвидности может разместить их в иностранных банках, говорит Порывай.

29 января Минфин опубликовал доклад, куда вошли все российские миллиардеры из списка Forbes. При этом слухи о «кремлевском списке» курсировали достаточно давно, поэтому предприниматели могли заранее подготовиться и вывести валюту из иностранных юрисдикций, поясняет Порывай.

Параллельно российские private-банки зафиксировали высокий приток капитала из-за рубежа, писал Forbes. О такой тенденции рассказали в Sberbank Private Banking и в Альфа-Банке. По словам источников Forbes из индустрии управления благосостоянием, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Угроза санкций действительно могла поспособствовать притоку капитала в Россию, в том числе и от корпораций, соглашается главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой. Это могло оказать определенную поддержку курсу рубля, который достаточно хорошо чувствовал себя в январе. Полевой напомнил, что Минфин отмечал высокий интерес со стороны обеспеченных россиян к суверенным еврооблигациям, планируемым к выпуску в 2018 году. В этом свете интерес компаний к переводу части средств в Россию вполне логичен. Тенденция к притоку капитала может продолжиться и в последующие месяцы, считает Полевой.

Аналогичной точки зрения придерживается и генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он отмечает, что крупные корпорации предпринимают те же меры, что и состоятельные россияне в ожидании санкции.

Директор группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова также признает, что объем притока выглядит аномальным. Однако она сомневается, что это связано с грядущим расширением санкционного режима. «Санкции действуют уже не один год. И компании, и состоятельные граждане уже давно адаптировались к ним. Новая волна санкций не воспринимается как самый сильный удар со стороны США», — говорит аналитик. По ее мнению, далеко не вся сумма поступлений приходится на компании россиян из «кремлевского списка», решивших вывести свой капитал таким образом. «Это может быть связано с формированием буфера ликвидности для будущих трансграничных сделок корпораций или погашения долга»,— резюмирует Порохова.

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