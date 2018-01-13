/Поглед.инфо/ Светът никога няма да бъде същият. Оказва се, че страната ни, без да обяви война, вероломно е нападнала САЩ и вече представлява заплаха, сравнима с нападението на японската армия на американската база в Пърл Харбър. Аз не съм луд, просто току-що прочетох доклада на Сената на САЩ как руски шпиони, политици, дипломати и медийни хора подкопават американската политическа стабилност и националната сигурност. Тези перли за нападението срещу Съединените щати и за заплахата, сравнима с японското нападение над Пърл Харбър - това не беше моя идея, а именно плод на творческите усилия на специална комисия за разследване на безобразията, които ние с вас сме причинили на САЩ през последните няколко години.

Пълният текст на доклада в оригинал може да се прочете тук.

Специална комисия от сенатори представи резултатите от техните многомесечни усилия, за да се изяснят конкретните механизми за подкопаване на американската демокрация. Там има много други подобни форми и цял куп избрани политически измислици, подправени с подбрана русофобия. Между другото, влиянието на Русия върху САЩ в доклада е поставено на равна нога с атентатите от 11 септември и трябва да бъда честен, аз до края на четенето се опасявах, че сенаторите ще напишат, че "кулите близнаци също са взривени от руснаците и Джордж Буш го е скрил от нас." Но поне този път това не се потвърди.



Аз наистина мисля, че може и да ни припишат не само атентатите от 11 септември, но дори и Американската гражданска война от XIX век. И какво? Като се има предвид колко добре съвременните американци знаят собствената си история, може да се разпространи версията, че генерал Лий, който е ръководител на армията на Конфедерацията, всъщност е руския шпионин Ливанов, когото КГБ е изпратило в САЩ, за да се бори за запазване на робството. Защо ни е нужна логика? Логиката само само пречи на доброто шоу, а американската политика най-накрая се превърна в театър на абсурда.



Това е много, наистина е много смешно, ако нямаше едно голямо но. Всички тези глупости за намесата на Русия са написани от сенатори, които като цяло имат значително политическо влияние. И ако те реализират своите планове да отнемат ядрения бутон от Тръмп, тогава именно тези хора ще са в състояние да повлияят върху въпросите на мира, войната и използването на американската армия и ядрените оръжия. Страшно е да сте на една и съща планета с такива хора, защото те очевидно са неадекватни.

/рус.ез./

Картина мира у сенаторов, которые писали доклад о российских безобразиях, очень ясная и четкая. Прямо как у психов, с идеей фикс. У них вообще всё просто. Они вывели универсальный принцип, который позволяет решить любую проблему. Получается что-то вроде "если в кране нет воды, значит воду выпил... Путин!" и всё сразу же становится чётким и понятным. Кстати, на тот случай если вдруг выясняется, что Путин точно не при чём, что его вообще точно не было рядом с краном, то у них есть резервный подход, вот такой: если в кране нет воды, значит воду выпил ... Трамп, по приказу Путина. И при этом доказать, что Трамп не при чем вообще невозможно. Вот и получается, что во всех проблемах американской политической системы виноваты Трамп и Путин, а также Путин и Трамп, а значит с этим нужно что-то делать, потому что Трамп отказывается мочить Путина.



Вот ключевая фраза доклада:

"Никогда ранее в истории США такая явная угроза национальной безопасности так явно не игнорировалась американским президентом. Трампу необходимо ясно взглянуть на российскую угрозу, принять действия для усиления ответных мер нашего правительства и государственных институтов и сотрудничать с другими государствами, чтобы противостоять этой угрозе и утвердить наши ценности".

В докладе есть не только признаки запущенного психоза авторов, но и очень смешные элементы. Вот вы знали, что оказывается немцы нанесли нам страшное поражение буквально несколько месяцев назад? И я не знал. А вот американские сенаторы абсолютно уверенны что правительство Ангелы Меркель смогло героически победить путинских хакеров, блогеров и немецких политиков, которые работают на Россию. А еще они дико, вот прямо до соплей, завидуют немцам потому что у них это получилось, а у великих США - нет. Никогда не думал, что американские политики напишут в официальном документе что нужно учиться у немцев защищать демократию от злых русских, но сейчас я уже ничему не удивляюсь, потому что в США произошла тотальная украинизация политической жизни. Доклад о российской угрозе написан так, как будто его составляли в Верховной Раде Украины, и, если честно, я даже не удивлюсь, если выяснится, что над текстом таки поработали украинские эксперты.



В любом случае, дух украинской политики в полный рост проявился в выводах доклада. А вывод там на самом деле один: дайте грошей! Деньги предполагается потратить на создание отдельной специальной службы, которая будет заниматься исключительно борьбой с российской угрозой, а также борьбой с влиянием российских СМИ в американском инфополе. Если эти предложения будут действительно реализованы, то борьба с российской угрозой окончательно превратится в доходный бизнес для американских чиновников и сотрудников спецслужб, и они этот бизнес, на котором будут распилены многомиллиардные бюджеты, будут всячески холить, лелеять и развивать, чтобы получать еще больше государственных денег.



В общем, запасаемся попкорном. Скоро мы узнаем о себе много нового, а российским вмешательством в США скоро начнут пугать непослушных детей. Это даже к лучшему. Чем больше небылиц рассказывают о нас и чем сильнее будут гнобить тех, кто общается с русскими или симпатизирует России, тем сильнее здоровую часть американского общества будет тянуть к этому запретному плоду. Если RT будут смотреть и слушать как самый страшный источник правды, которую американские власти хотят любой ценой скрыть, значит мы уже победили.

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