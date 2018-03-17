/Поглед.инфо/ Китай отново е под лупата на западните „миротворци”. За 15 март бе обявена глобална анти-китайска кампания: уйгурите от 14 държави са призовани да демонстрират срещу действията на китайските сили за сигурност в провинция Синцзян (Китай).

Обявяването на новия анти-китайски проект съвпада с такова важно събитие, като 39-та годишнина от края на Китайско-виетнамската война - първата в историята война между социалистически страни. Войната продължава само месец - от 17 февруари до 16 март 1979 г. Забравена от съвременната "глобална" медийна общност, тя не е забравена нито от виетнамците, нито от китайците. Китай даде десетки хиляди жертви, виетнамските данни са засекретени. Москва помагаше на Ханой, Пекин имаше подкрепата на Вашингтон.

Макар войната между Китай и Виетнам да е в миналото, диалогът между тези държави не може да се нарече спокоен. От години страните спорят за архипелага Спратли и Параселские острови в Южнокитайско море. Въпреки това Пекин и Ханой предприемат стъпки към сближаване. На 13 ноември 2017 г., по време на държавното си посещение във Виетнам, председателят на Китайската народна република Си Цзинпин заяви: "Китай и Виетнам се развиват по социалистическия път под ръководството на комунистическите си партии, като заедно укрепват солидарността и сътрудничеството, както и стремежа към просперитет, който е от фундаментален интерес за народите на двете страни и допринасят за мира, стабилността и развитието на региона и света като цяло".

(рус.ез.)

«Первая социалистическая» – урок Китая или урок Китаю?

«Вьетнамцы исключительно умны. Никогда не знаешь, что у них на уме».

Китай в очередной раз оказался под прицелом западных мироустроителей. 15 марта была анонсирована глобальная антикитайская акция: уйгуры 14 стран мира намерены провести демонстрации против действий служб безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Китай).

Стоит отметить, что анонсирование нового антикитайского проекта приходится на такую историческую веху, как 39-летие со дня окончания Китайско-вьетнамской войны — первой в истории войны между соцстранами — Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой.

Война длилась всего месяц — с 17 февраля по 16 марта 1979 года. Забытая современным «глобальным» медиасообществом, она не забылась ни вьетнамцами, ни китайцами.

Хотя бы потому, что ее итогом стали десятки тысяч жертв только с китайской стороны — с вьетнамской данные засекречены. Кроме того, нет согласия по поводу победителя: китайцы считают, что войну выиграли они, у вьетнамцев — другое мнение.

Кажущийся на первый взгляд региональным конфликт вовсе не был таковым: ряд экспертов считает, что в 1979 году мир оказался перед угрозой ядерной войны между СССР и Китаем: Москва помогала Ханою, Пекин заручился поддержкой Вашингтона.

Но и сейчас, когда вооруженные конфликты между Китаем и Вьетнамом остались в прошлом, исключительно мирным диалог этих государств назвать нельзя. Страны на протяжении многих лет выясняют отношения по поводу спорных островов в Южно-Китайском море.

Так, Китай считает, что архипелаг Спратли и Парасельские острова (в китайском варианте Наньша и Сиша) принадлежат ему. Но на эти очень важные в стратегическом плане территории также претендуют Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней.

Тем не менее Пекин и Ханой предпринимают шаги к сближению. 13 ноября 2017 года находившийся с государственным визитом во Вьетнаме председатель КНР Си Цзиньпин заявил:

«Фактически Китай и Вьетнам развиваются под руководством компартий по социалистическому пути, совместно укрепляя солидарность и сотрудничество, равно как и стремятся к процветанию, что в целом является фундаментальными интересами народов обеих стран и способствует миру, стабильности и развитию региона и мира в целом».

При этом Пекин обращает внимание на помехи со стороны тех, кто не заинтересован в его дружбе с Ханоем, — речь идет о Вашингтоне. Есть недоверие и к самому Вьетнаму, получающему поддержку из США.

Президент США Дональд Трамп 12 ноября 2017 года заявил вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу:

«Если я могу оказать помощь в роли посредника или арбитра, пожалуйста, дайте мне знать… Я очень хороший посредник и арбитр».

8 марта 2018 года министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Пекин решительно выступает за поддержку мира и стабильности в Южно-Китайском море, несмотря на попытки внешних сил хаотизировать регион.

«Несомненно, по вопросу Южно-Китайского моря есть определенные вызовы, главной проблемой остается то, что некоторые внешние силы недовольны улучшением ситуации в этом регионе», — сказал Ван И.

Таким образом, современные взаимоотношения не только между Ханоем и Пекином, но и между Пекином и Вашингтоном далеки от идиллии.

В фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» о войне во Вьетнаме главный герой (капитан Уиллард) на определенном этапе своего задания попадает к французам. Один из владельцев каучуковой плантации Юбердо Море говорит, что Вьетконг (коммунисты в Южном Вьетнаме, воюющие за Северный Вьетнам) создали американцы.

«Вьетнамцы исключительно умны. Никогда не знаешь, что у них на уме. Им помогают русские, вьетнамцы говорят: «Приходите, дайте нам денег, мы ведь коммунисты. Китайцы, дайте нам оружие — мы ведь братья». Но они ненавидят китайцев. Может, американца они ненавидят даже меньше, чем русского и китайца. Я про то, что если завтра все вьетнамцы станут коммунистами, это будут вьетнамские коммунисты! Вот этого вы, американцы, никогда не понимали!» — говорит Море.

Истоки вражды, о которой говорит герой фильма, лежат в зависимости от Китая, в которой на протяжении тысячи лет находились вьетнамцы. После того как Вьетнам обрел независимость от Китая, вражда не прекратилась: эпизоды дружбы сменялись конфликтами.

Дружба

Так, Китай предоставил убежище коммунисту Хо Ши Мину — будущему основателю вьетнамского государства. Также Китай помог обрести Вьетнаму независимость от Франции (Первая Индокитайская война 1946—1954 гг.). А в период Вьетнамской войны Китай оказывал Северному Вьетнаму экономическую и инженерную помощь, а также поставлял в эту страну вооружения.

Вражда

И все же военное столкновение оказалась неизбежным. Одной из причин Китайско-вьетнамской войны стал конфликт Китая с СССР (1969−1986 гг.). А также временная дружба Китая с главой «красных кхмеров» Пол Потом.

Пока Китай был союзником Демократической Кампучии (образования во главе с Пол Потом на территории Камбоджи), Вьетнам воевал с этим режимом — кампучийско-вьетнамский конфликт длился с 1975 по 1979 год. Вьетнам выиграл войну в том числе благодаря помощи СССР (по советско-вьетнамскому договору 1978 года о военной взаимопомощи).

Китай со своей стороны провел ограниченную военную операцию в Камбодже, а за полтора месяца до начала Китайско-вьетнамской войны Пекин восстановил дипломатические отношения с США.

Дружба Китая с США

За несколько дней до начала Китайско-вьетнамской войны новый глава Китая Дэн Сяопин нанес официальный визит в Вашингтон.

«Хотя прямых свидетельств нет, но по косвенным данным можно предполагать, что во время своего визита Ден Сяопин обсуждал с американскими лидерами проблему Вьетнама и даже, возможно, заручился поддержкой со стороны Соединенных Штатов каких-либо действий против Вьетнама», — считает историк Илья Гайдук.

В ходе своего визита Дэн сделал заявление о том, что «Китай собирается преподать урок Вьетнаму». В скоре попытка такой урока была предпринята: Китай вторгся во Вьетнам на рассвете 17 февраля 1979 года.

Угроза ядерной войны

Москва встала на сторону Ханоя, и у Китая возникла угроза «войны на два фронта» — с СССР и с Вьетнамом. Но война, по мнению ряда историков, угрожала не только Пекину, но и всему миру, поскольку со стороны обеих сторон — Москвы и Пекина — могло быть применено ядерное оружие.

По словам Гайдука, источники сообщают, что на китайско-вьетнамской границе было сосредоточено до 600 тысяч китайских войск, в боевых операциях участвовали 80—200 тысяч, число погибших достигало 24 тысяч человек. Раненых и взятых в плен китайцев — шесть-восемь тысяч. Потери вьетнамцев так и не опубликованы.

Оценки результатов войны расходятся: китайская сторона считает себя победителем, во Вьетнаме думают иначе.

«Вьетнам тоже достиг своей цели, поскольку отстоял независимость, сохранил верный себе режим в Кампучии и по-прежнему мог выступать с позиции одной из ведущих держав в регионе. Хотя, возможно, и должен был умерить свои амбиции, учитывая угрозу со стороны Китая и возможность вторичного нападения со стороны Китая», — поясняет Гайдук.

Дипломатические отношения между Китаем и Вьетнамом были восстановлены лишь в 1991 году.

Китайско-вьетнамская война получила негласное название «Первая социалистическая» по аналогии с Первой империалистической: и до сих пор нет полного согласия в том, преподал ли Китай урок Вьетнаму, или наоборот.

Дэн Сяопин, грозивший преподать такой урок, в свое время столкнулся с необходимостью подавить попытку «майдана» (События на площади Тяньаньмэнь, 1989 г.): это стоило ему больших жертв, но удалось сохранить государство.

По словам автора книги «Народная Республика Амнезии» Луизы Лим, многие китайцы считают подавление «майдана» спасением государства, в то время как СССР этого сделать не удалось:

«Это своего рода ретроспективное обоснование того, что эти 30 лет роста и экономического развития произошли только потому, что правительство предприняло те действия. Эта точка зрения очень распространена в Китае, и она перекликается с идеей о том, что альтернативой был хаос, наподобие российского».

Ряд экспертов считает, что протесты на площади Тяньаньмэнь — результат влияния Запада. Опасность со стороны заокеанских партнеров ощущается все сильнее, и пример тому — нарастающая враждебность по отношению к такой сфере влияния Пекина, как Северная Корея.

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