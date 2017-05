/Поглед.инфо/ В продължение на две години този писател е бил погълнат от две неща.



Първо, президентството на Ричард Никсън, в чийто Белия дом служех от първия ден до последния, обхвана новата ми книга „Nixon’s White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever“.

Второто е удивителната кампания на Доналд Тръмп и първите му 100 дни като президент.

В много отношения двамата мъже не биха могли да бъдат по-различни.

Тръмп е шоумен, изпълнител, бизнесмен в областта на недвижими имоти, роден за богатство, който се наслаждава на материалните благословии, които му донесе успехът. Никсън, роден в бедност, беше старателен, сдържан, повлиян от историята, погълнат от политици и политика и сред най-подготвените мъже, които някога са поемали президентския пост.

И все пак "неразборията" Тръмп носи поразителни прилики със света на Никсън през 1969 г.

И двамата поеха властта в една нация, дълбоко разделена.

Никсън беше избран през година, белязана от убийствата на Мартин Лутър Кинг младши и Робърт Кенеди, расови бунтове в 100 града и улични битки между полицията и радикали на Демократичната национална конвенция в Чикаго.

През есента на 1969 г. Никсън имаше автобуси около Белия дом и американски парашутисти в сутерена на сградата на изпълнителната власт.

Кампанията и президентството на Тръмп също бяха белязани от огромни и враждебни демонстрации.

Към избора и на двамата мъже беше отправено предизвикателство от опасното обвинение, че са се съгласили чужди сили да повлияят на резултата.

Сътрудниците на Никсън бяха обвинени, че са заговорничили със Сайгон за проваляне на мирните преговори на Линдън Джонсън в Париж. Сътрудниците на Тръмп бяха обвинени в тайно споразумение с Русия на Владимир Путин за разпространение на откраднати имейли от Демократичния национален комитет. Американският елит, който не е незапознат с голямата лъжа, не може и не може да приеме, че нацията предпочита тези аутсайдери.

Никсън пое длъжността, когато 525 000 войници бяха ангажирани във Виетнам. Тръмп наследи Афганистан, най-дългата война в историята на САЩ и войни в Ирак, Сирия, Либия и Йемен.

Никсън обеща да сложи с достойнство край на войната във Виетнам и да започне ера на преговори - и го направи. Тръмп обеща да ни измъкне от новите войни в Близкия изток и да стигне до сговорчивост с Русия.

Никсън и Тръмп се ангажираха отново да върнат Върховния съд. След като се ангажира да избере южняк, Никсън видя двама от тях, съдиите Клемент Хейнсуърт и Харолд Карсуел, атакувани яростно в Сената.

Докато Никсън е първият президент, откакто Закари Тейлър заема поста си, без партията му да е спечелила нито една от камарите на Конгреса, Тръмп встъпи в длъжност, когато партията му контролира и двете. Така номинираният от Тръмп съдия Нийл Горсуч постигна каквото трябваше.

Вероятно никои други двама президенти не са изпитвали такава враждебност и омраза от медиите. След като неговата реч "Мълчаливо мнозинство" от 1969 г. за Виетнам беше отхвърлена, Никсън обяви война, разрешавайки атака срещу медиите от вицепрезидента Спиро Агню.

Тръмп не спря да халосва медиите, откакто слезе от ескалатора в "Тръмп Тауър", за да обяви кандидатурата си.

При първата голяма победа на Тръмп на Капитолийския хълм, Камарата на представителите гласува за "отмяна и замяна" на “Обамакеър“. Само с гласа на Агню през август 1969 г. Никсън спечели първата си голяма победа - одобрението на Сената за стратегическа противоракетна отбрана.

Въпреки че Никсън е подкрепял всички закони за гражданските права от 50-те и 60-те години, той беше обвинен в следването на расистката "Южна стратегия".

Тръмп също беше очернен заради провеждането на "расистка" кампания.

Тръмп и Никсън бяха подкрепени от същите лоялисти - "забравените американци", "демократите със сини якички" - и им се противопоставяше и ги мразеше един и същ враг, политико-медийно-интелектуално-културния елит. И този елит е решен да разбие и свали Тръмп, както пречупи и свали Никсън.

И все пак, въпреки че Тръмп и Никсън побеждават с приблизително еднакви резултати в Избирателната колегия, в края на 1969 г. Никсън беше с 68% одобрение и само 19% неодобрение. Тръмп, на една трета от пътя си през първата му година, е под водата според Галъп.

Постиженията на Никсън през първия му мандат бяха изключителни.

Той отиде в Пекин и отвори Китай на Мао Цзедун към света, договори с Москва най-голямото споразумение за ограничаване на оръжията след Вашингтонския военен договор от 1922 г. и изтегли всички американски сили от Южен Виетнам.

Той сложи край на расовата сегрегация в Юга, прекрати проекта, даде глас на всички 18-годишни, индексира социалното осигуряване срещу инфлацията, създаде агенция за опазване на околната среда и администрация по безопасност и здраве при работа, назначи четирима съдии във Върховния съд, беше начело на страната при шест кацания на Луната, обяви "война срещу рака", предложи гарантиран годишен доход, създаде споделяне на приходите с щатите, извади Америка от златния стандарт и остави долара да плава.

След това имаше голяма изборна победа в 49 щата през 1972 г., създавайки "Ново мнозинство" и постави началото на републиканския контрол над президентството за 16 от следващите 20 години.

Но през юни 1972 г. несръчно подслушване в Националния комитет на демократите, което Никсън за кратко се опита да сдържи и след това обсъди, даде на враговете му меча, от който се нуждаеха, за да му прережат гърлото.

Същите врагове очакват да се случи подобно нещо на Тръмп, като това, което направиха на Никсън. Разчитат на него.

Пат Бюканън е известен американски консервативен политик и коментатор. Бил е съветник на президентите Ричард Никсън, Джералд Форд и Роналд Рейгън. През 1992 и 1996 г. участва в надпреварата за избора на кандидат-президент на Републиканската партия. Бюканън е автор на книгата "Самоубийството на свръхсилата: ще оцелее ли Америка до 2025?".

Вашингтон / САЩ

