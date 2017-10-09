/Поглед.инфо/ Ликвидирането на т.нар. Ислямска държава* в Сирия съвпада с появата на ново огнище на религиозен екстремизъм в Мианмар (Бирма). По замисъла на Пентагона, повод за разпалването на конфликт в тази страна е „геноцидът”, извършван над местното етноконфесионално малцинство „рохинджа”.

По данни на международната мрежа "Волтер", за разпалването на нова война в Азия, в тренировъчни лагери в Бангладеш и Саудитска Арабия се обучава група от 5000 души, формирана от базираното в Мека "Движение за вярата" («Харакят аль-Якин»), рекрутиращо наемници от Бирма и други страни. Лидер на новата група е пакистанеца Ата Юллах, които се е сражавал в Афганистан заедно с Бин Ладен срещу Съветите. "Движението за вярата" се появи през 2013 г., заедно с армия от йордански джихадисти, насочвани към свалянето на сирийския президент Башар Асад.

(рус.ез.)

Сирийский сценарий для рохинджа: Пентагон готовит реванш ИГИЛ

Завершение борьбы с «Исламским государством»* в Сирии по времени совпало с возникновением нового очага религиозного экстремизма в Мьянме. Развернувшийся там геноцид местного этноконфессионального меньшинства «рохинджа», по замыслу Пентагона, является вступительной частью к развязке конфликта, к которому США и Саудовская Аравия готовились, начиная с 2013 года.

По данным международной «Сети Вольтер», для разжигания новой войны в Азии в настоящее время подготовлена группировка численностью 5 тыс. человек. Она сформирована на базе созданного в Мекке «Движения за веру» («Харакят аль-Якин»), рекрутированного из бирманских и иностранных наемников, которые обучаются в учебных лагерях в Бангладеш и Саудовской Аравии. Лидером новой группировки является пакистанец Ата Юллах, который сражался в Афганистане вместе с бен Ладеном против Советов.«Движения за веру» появилось в 2013 году одновременно с армией джихадистов в Иордании, направленной на свержение Асада в Сирии, и с тех пор ждало своего «звездного часа». Он наступил 25 августа «Армия Спасения рохинья Аракана» одновременно атаковала 24 полицейских участка и казармы, в результате чего погибли более 70 солдат и полицейских. Лишь после призыва Эрдогана «защитить мусульман» в Мьянме началась миграция рохинья в Бенгалию, а проблема приобрела глобальную окраску.Известный аналитик по Ближнему Востоку Тьерри Мейсан считает, что эта провокация была согласована с натовским командованием «Движения за веру». Фактически в Бирме сегодня повторяется югославский сценарий, когда сражавшиеся против пророссийских сербов страны НАТО выступили против прокитайских бирманцев. Великобритания и США обеспечивают вооружение бирманских джихадистов, в то время как Саудия и Пакистан поставляют религиозных экстремистов.

С Сирией Мьянму сближает этническая и религиозная неоднородность населения, а также срыв мирного урегулирования внутреннего конфликта. Бирма никогда не испытывала мира после британской и японской колонизации. Сохранить порядок на значительной части страны удалось лишь военной диктатуре и ценой жестоких репрессий. Полтора года назад армия согласилась разделить власть с лауреатом Нобелевской премии мира, лидером «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи в целях совместного решения межэтнических проблем.

В частности, новое правительство создало консультативную комиссию для разрешения дискриминации рохинья во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. В её состав вошло руководство Суфийского ордена Бирмы и иностранные мусульманские деятели, например, профессор международных отношений ливанского происхождения Гассан Саламе из Парижского института политических исследований. Однако работа этой Комиссии была саботирована, как работа Комиссии Лиги арабских государств в Сирии в 2011-2012 годах.

Как сообщает Мейсан, в настоящее время переговоры об операции в Мьянме уже провели Саудовская Аравия, Иран, Катар, Турция и Пакистан. Однако аятолла Али Хаменеи и Революционная гвардия проголосовали против этого проекта, в котором Иран выступает в качестве дополнения НАТО. Эта информация подтверждается планом капитуляции радикальной исламской оппозиции в Сирии. Согласно переговорам между саудовцами, Дохой и Тегераном, эвакуация предполагается на территорию Судана и «некоторых азиатских стран».*

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

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