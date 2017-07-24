/Поглед.инфо/ Доклад на Пентагона сочи, че американската империя е на ръба на разпад и за да се съхрани, се нуждае от опустошителна световна война. "След като загуби предишния си статут на „превъзходство”, САЩ сега битуват в опасния и непредсказуем свят на „пост-първенство”, определяща черта на който се явява "противопоставянето на властта”, пише изданието The Medium, в публикация на своя геополитически анализатор.

Опасността за САЩ произтича не само от велики сили като Русия и Китай, които в доклада се представят като нарастваща заплаха за американските интереси, но също и от нарастващия риск от събития като "арабската пролет".

По същество, САЩ отказват да приемат многополюсния свят, затова САЩ трябва да са готови да използват дори военна сила, за да съхранят господстващото си положение в света, без оглед на последствията.

(рус.ез.)

Доклад Пентагона. Империя США коллапсирует – “Нам нужна война”

Новое исследование Пентагона показало, что американская империя находится на грани краха и нуждается в разрушительной мировой войне для того, чтобы сохранить ее.

В докладе Пентагона делается вывод о том, что нынешний международный порядок, возглавляемый Соединенными Штатами, «изнашивается» и сталкивается с угрозой потери его лидирующих позиций на международной арене.

Подробности от Thefreethoughtproject.com: “Но, возможно, еще более опасным является предлагаемая мера по поддержанию гегемонии США в этой новой «пост-приоритетной» среде, включая усиление контроля, повсеместной пропаганды («стратегическое манипулирование восприятием») и усиление военного авантюризма и расширения.

Доклад объясняет, что США вступили в новую фазу трансформации, в которой ее власть снижается, разрушается давний западный международный порядок и государственная власть во всем мире деградирует.

Вот что пишет по поводу этого доклада известный геополитический аналитик Nafeez Ahmed в The Medium:

“Потеряв свой прошлый статус «превосходства», США теперь обитают в опасном, непредсказуемом мире «пост-первенства», определяющей чертой которого является «сопротивление власти».

Опасность исходит не только от великих держав, таких как Россия и Китай, которые изображаются как быстро растущие угрозы американским интересам, но и от возрастающего риска событий «арабской весны». Они будут вспыхивать не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, потенциально подрывая доверие к действующим правительствам в обозримом будущем.

В докладе, основанном на многолетнем интенсивном исследовательском процессе, включающем консультации с ключевыми агентствами Министерства обороны и армии США, содержится призыв к правительству США инвестировать средства в более тщательный надзор, лучшую пропаганду посредством «стратегических манипуляций» общественного мнения и «Более широкие и гибкие» американские военные действия.

Доклад был опубликован в июне Институтом стратегических исследований военной академии сухопутных войск США, для оценки подхода Министерства обороны к оценке рисков на всех уровнях планирования политики Пентагона. Исследование было заказано и спонсировано руководством армии США; Объединенным штабом, J5 (Стратегический и политический отдел); Канцелярией заместителя министра обороны по стратегии и развитию сил; И Бюро управления программами обучения армии”.

В этом докладе отмечается:

“Хотя Соединенные Штаты остаются глобальным политическим, экономическим и военным гигантом, он больше не занимает неприступную позицию против мировых конкурентов”.

“Если коротко, то статус-кво, которое вынашивали и лелеяли американские стратеги после Второй Мировой Войны и которое на протяжении десятилетий было основным “ударом” для DoD – не просто изнашивается, а теперь может фактически рухнуть.”

В докладе кратко описывается имперская природа западного международного порядка подкрепленного американским господством – с Соединенными Штатами и их союзниками, которые буквально «диктуют» свои условия остальному миру, чтобы продвигать свои собственные интересы:

“Порядок и его составные части, впервые возникшие после Второй мировой войны, были преобразованы в однополярную систему после распада Советского Союза, и с тех пор в мире стали доминировать Соединенные Штаты и ее крупные западные и азиатские союзники. Их статус-кво сил в совокупности с их доминирующей ролью, диктуют условия международных решений безопасности и противостоят появлению конкурирующих центров власти”.

Важно отметить, что эпоха гегемонии США подходит к концу. В исследовании отмечается, что официальные лица США, «естественно, чувствуют обязательство сохранить глобальную позицию США в рамках благоприятного международного порядка», заключая, что «основанная на правилах международного порядка, который США построили и поддерживали в течение семи десятилетий, теперь находится под огромным напряжением (стрессом)».

В исследовании дается краткий и подробный анализ того, как и почему министерство обороны США считает, что установленный порядок стремительно разрушается, а американские специалисты по планированию обороны в Пентагоне, не в состоянии идти в ногу с быстро развивающимися международными событиями.

В докладе подчеркивается, что «глобальные события будут происходить еще быстрее», и делается вывод, что США «больше не могут рассчитывать на неприступную позицию доминирования, господства или превосходства, которыми он пользовался в течение 20 с лишним лет после распада Советского Союза».

В докладе отмечается, что проецирование силы США настолько ослаблена, что она больше не может «автоматически удерживать постоянное и стабильное военное превосходство в дальнем радиусе действий».

Исследование четко отмечает и приходит к выводу, что это не только сила США угасает:

“Все государства и традиционные политические структуры власти находятся под все возрастающим давлением от эндогенных и экзогенных сил … Глоссарий глобальной системы после окончания холодной войны сопровождается внутренним изнашиванием в политической, социальной и экономической структуре практически всех государств”.

Но, никогда не отказываясь от гегемонистских амбиций, Министерство обороны объясняет, что это не следует рассматривать как провал, а просто как «тревожный звонок». Если США не приспособится к этой новой среде «после первенства», сложность и скорость мировых событий будет «все больше игнорировать текущую стратегию, планирование и оценку рисков».

The Medium отмечает, что:

“В списке сил, которые сбили США с позиции глобального «превосходства», говорится в докладе, являются конкурирующие державы – основные соперники, такие как Россия и Китай, а также более мелкие игроки, такие как Иран и Северная Корея.

Этот документ особенно откровенен в определении того, почему США считают эти страны угрозами – не столько из-за материальных, военных проблем или вопросов безопасности, но главным образом потому, что их стремление к своим законным национальным интересам само по себе рассматривается как подрыв американского господства.

Россия и Китай описываются как «ревизионистские силы», которые выигрывают от международного порядка, контролируемого США, но которые осмеливаются «искать новое распределение власти и авторитета, соизмеримое с их появлением в качестве законных конкурентов господству США». Россия и Китай, по мнению аналитиков, «участвуют в целенаправленной программе, чтобы продемонстрировать пределы авторитета, воли, влияния и власти США.”

По сути, в докладе делается вывод о том, что поддерживаемый США «статус-кво» международного порядка, полностью «благоприятен» для интересов США и его союзников, и любое движение к более многополярному мировому порядку, который будет действовать «благоприятно» для кого-либо еще, несет явную и настоящую опасность для проецирования силы США и их экономических интересов.

Поэтому Китай и Россия «стремятся изменить свою позицию в существующем статус-кво таким образом, чтобы, как минимум, создавать более благоприятные условия для достижения своих основных целей».

Очевидно, что именно это должно делать любое уважающее себя государство, но, авторы исследования подчеркивают, что «с более максималистской точки зрения видно, что они преследуют эти цели за счет прямых расходов Соединенных Штатов и основных западных, и азиатских союзников».

Это явно означает абсолютно нулевое уважение власти США, считают аналитики, так как усиление одного государства автоматически означает уменьшение власти других соперничающих государств – то, что не всегда верно, поскольку два государства могут получить влияние и власть, без уменьшения авторитета и влияния других государств.

Еще более важно то, что в документе практически нет существенных доказательств, свидетельствующих о том, что китайцы и русские создают значимую угрозу безопасности Соединенных Штатов.

В самых туманных терминах, аналитики доклада объясняют, что главная проблема, исходящая от Китая и России, заключается в том, что они «стремятся пересмотреть современный статус-кво», используя методы «серой зоны», включающие «средства и методы, далекие от однозначных или открытых провокаций и конфликтов».

Оба обвиняются в «более мрачных, менее очевидных формах государственной агрессии», и, несмотря на то, что они фактически не участвуют в нападениях, оба осуждены. Затем, доклад Пентагона выдвигает идею о том, что сами США должны «нападать или сидеть дома», чтобы обеспечить господство США.

Давая представление о пропаганде, часто подпитываемой американской общественности, исследование объясняет фактические причины враждебности США к «революционным силам», таким как Иран и Северная Корея: они создают фундаментальные препятствия для имперского влияния США в этих регионах.

В докладе Пентагона отмечается, что:

“…Они не довольны современным порядком … Как минимум, они намереваются уничтожить авторитет американского порядка там, где они считают своей законной сферой влияния. Они также решили заменить этот порядок локально новым набором правил, продиктованных ими”.

Вот и попробуй понять это.

В отличие от публичных заявлений правительственных чиновников США, что Северная Корея и Иран представляют собой ядерную угрозу для Соединенных Штатов, исследование показывает, что угроза от этих стран существует только для имперских желаний США и для мирового порядка во главе с США.

Этот документ содержит самые агрессивные заявления о намерениях США, по сравнению с любым документом армии США, когда-либо созданным:

“Хотя, как правило, американские лидеры последовательно привержены поддержанию военного превосходства США над всеми потенциальными противниками, реальность теперь требует применения более широкой и гибкой военной силы, которая может создать преимущества и варианты по как можно более широкому кругу военных требований.. Для политического руководства США, сохранение военного превосходства, сохраняет максимальную свободу действий … Наконец, это позволяет американским официальным лицам, принимающим решения, иметь возможность диктовать или иметь существенное влияние на результаты в международных спорах в тени крупного военного потенциала США и в случаях неприемлемых решений для США, пользоваться этими военными возможностями.”

Другими словами, до тех пор, пока все остаются подчиненными западному международному порядку под руководством США, они не будут ничего менять. Но тех, кто хочет оказать на них какое-либо влияние, – ожидает вся военная сила США, которая будет применяться в целях сохранения приоритета.

США по сути, отказываются допускать многополярный мир, в котором могут проявиться другие могущественные государства со своей политикой и если необходимо, США будут использовать даже военную силу, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире – и плевать на последствия.

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