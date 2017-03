/Поглед.инфо/ Идните месеци ще бъдат сериозно предизвикателство за Великобритания и за ЕС. Но левите партии в Европа сме единни в своите ясни приоритети относно предстоящите преговори по процедурата:

На първо място, искаме правата на милиони европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство, както и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят в ЕС, да бъдат защитени.

Второ, четирите свободи, които са в основата на единния пазар, са неделими и трябва да бъдат опазени. Ако Обединеното кралство не желае да ги спазва, то не може да остане член на единния пазар.

Трето, Брекзит не трябва да застрашава правата на работниците, социалната защита, гарантирането на равенството и човешките права, които британският народ в момента ползва както от членството си в ЕС, така и чрез националното законодателство на Обединеното кралство.

На четвърто място, с нетърпение очакваме бързо да бъде постигнато съгласие от двете страни относно принципите за покриване на неуредените финансови задължения на Великобритания.

Накрая, не смятаме, че рисковете от Брекзита за мира и просперитета в Северна Ирландия са достатъчно добре разбирани от правителството на Обединеното кралство. Каквото и окончателно решение да бъде договорено, трябва да се запази трудното решение на спора, залегнало в споразумението от Разпети петък, което донесе мира в провинцията.

Все по-ясно е, че тенденционният подход на Тереза Мей във връзка с Брекзит ще бъде с катастрофални резултати за гражданите на Великобритания и за ЕС.

Все още се надяваме да реализираме справедлив Брекзит!

https://www.pes.eu/…/PES-still-hopes-for-fair-Brexit-avoid…/

PES still hopes for fair Brexit, avoiding disaster

Commenting on the UK government's plan to trigger Article 50 of the Lisbon Treaty, PES president Sergei Stanishev said:

pes.eu