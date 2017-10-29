/Поглед.инфо/ Може ли през 2018 година да започне трета световна война?



Ако да, то ето ви пет огнища на риск, където това може да се случи, които определи вестник Aftonbladet.

“Съществува повишен риск” - казва Исак Свенсон, професор по изследване на мира и конфликтите в Упсалския университет.

Републиканският сенатор Боб Коркър (Bob Corker) предупреди, че Доналд Тръмп може да поведе САЩ по “пътя на третата световна война”.

Има риск, че не греши съвсем.

По думите на Исак Свенсон, професор по изследване на мира и конфликтите, три фактора повече от другите пречат да се започне война.

Всичките сега се разрушават до голяма степен заради Тръмп и нарастващия национализъм.

1. Международните организации

“Една от целите на ООН, ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа), ЕС и други подобни организации е да се намали риска от възникване на въоръжен конфликт. Но поради това, че Тръмп през цялото време се опитва да демонтира международното сътрудничество, тези организации могат да отслабнат. Това повлиява риска от война”, казва Исак Свенсон.

2. Международната търговия

По време на своята предизборна кампания Тръмп обвини Китай в това, че той “насилва” американската икономика. Затова много експерти очакваха, че той ще въведе мита върху китайските стоки, което би се превърнало в пълноценна търговска война.

“За сега това не се е случило, но във всеки случай той сигнализира, че не е особено заинтересован да поощрява свободната търговия”, каза Исак Свенсон.

3. Демокрацията

Две демократически държави никога не са воювали една срещу друга. Но вълната на национализма, която заля света, може да разлюлее демокрацията.

“Популисткият нацонализъм се е насочил срещу демократическте институции: университетите, съдилищата, средствата за масова информация, избирателните органи и така нататък. Това се забелязва в САЩ под властта на Тръмп, в Унгария, Полша и Русия, например”, разказва Исак Свенсон.

Заплахата от страна на национализма

Свенсон вижда как национализма заплашва всичките три спиращи войната фактори.

Национализъм има не само в периферните страни, сега той се разпространява и сред основните играчи на международната арена: в САЩ, във Великобритания под формата на Брекзит, в ЕС с неговите Полша и Унгария, които могат да направят слабо европейското сътрудничество. Индия и Китай много силно са подложени на влиянието на националистическите идеологии, точно както и Турция, и Русия. Всичко това заедно с Тръмп негативно влияе върху тези три фактира. Възниква не малък риск от междудържавни конфликти, казва Исак Свенсон.

Обаче той не счита, че е възможна голяма глобална война.

“Вероятността за това е малка. Изобщо и като цяло междудържавните конфликти са много необичайни и с течеие на времето те се случват все по-рядко и по-рядко. Но ако все пак се случат, събитията се разгръщат много интензивно”, посочва Исак Свенсон.

Ето най-горещите точки на напрежение:

(рус. ез.)

Северная Корея

Государства: Северная Корея, США, Япония, Китай.

Северная Корея проводит испытательные взрывы ядерного оружия и постоянно разрабатывает новые ракеты. Одна из новейших ракет, которую испытывали этим летом, способна ударить по США, однако неясно, может ли Северная Корея оснастить ее ядерной боеголовкой.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обменялись полными ненависти словесными провокациями, и Трамп в том числе пообещал встретить Северную Корею «огнем и яростью».

США состоит в союзе с Южной Кореей и Японией, которые также ощущают угрозу со стороны Северной Кореи. А эта закрытая диктатура в свою очередь получает поддержку от Китая.

«В краткосрочной перспективе самая проблемная зона — это Корейский полуостров», — утверждает Никлас Сванстрём (Niklas Swanström), руководитель Института политики безопасности и развития.

«В то же время вероятность того, что Китай станет защищать Северную Корею, очень мала. Это случится только в том случае, если будет угроза прямым интересам Китая, то есть если США поведут войска к китайским границам или что-то в этом роде».

Исак Свенссон согласен, что Корея вызывает больше всего беспокойства, так как ситуация там непредсказуема.

«Не очень вероятно, но не исключено, что там что-то случится. Все в напряжении, проводятся различные учения и демонстрация силы друг другу, существует большой риск, что что-то пойдет не так. Это может запустить процесс, даже если на самом деле никто этого не будет хотеть. Никто не заинтересован в том, чтобы доводить дело до полномасштабной войны, но риск этого все равно есть», — говорит Исак Свенссон.

Самая большая проблема — это плохая коммуникация, считает Никлас Сванстрём.

«В северо-восточной Азии нет никаких структур, обеспечивающих безопасность. Военная конфронтация может нарастать очень резко».

Южно-Китайское море

Государства: США, Китай, Тайвань, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней.

Вот один самых серьезных очагов напряжения, по мнению Исака Свенссона.

«Там невероятно большой военный потенциал. Вероятность того, что что-то случится, небольшая, но если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Там есть ядерное оружие, и между разными странами заключены альянсы, так что они могут втягивать друг друга во всевозможные осложнения отношений».

На первый взгляд конфликт разворачивается вокруг сотни маленьких островов и рифов вблизи Китая, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Примерно половина островов находятся под контролем какой-нибудь из четырех стран.

И Китай, и Тайвань и Вьетнам претендуют на весь архипелаг Спратли, у Филиппин, Малайзии и Брунея тоже есть свои притязания.

В начале 2014 года Китай начал расчищать семь подконтрольных ему рифов между островами и закладывать на них базы.

Ситуация отмечена постоянно растущей напряженностью между Китаем и США, по мере того как разрастающаяся китайская держава все активнее бросает вызов США как единственной сверхдержаве мира.

«На это столетие наложат свой отпечаток отношения между США и Китаем», — говорит Никлас Гранхольм (Niklas Granholm), научный руководитель в Институте тотальной обороны, FOI.

«В международной системе происходит смещение власти и средств влияния. В относительных размерах власть Китая растет, а власть США уменьшается. Именно конфликты, которые могут возникнуть вокруг этого деления власти, и станут самыми важными. Речь может идти о положении Китая относительно Тайваня, Китая относительно Японии, отношений с Северной Кореей. Там многое может иметь значение», — добавляет Никлас Гранхольм.

Никлас Сванстрём также считает, что отношения между Китаем и США наиболее опасны в долгосрочной перспективе.

«Единственный вариант третьей мировой войны, который можно себе представить, очевидно, включает Китай и США. Не могу сказать, что меня это тревожит, по-моему, могут возникнуть опосредованные конфликты, то есть войну будут вести в третьей стране», — говорит Никлас Сванстрём.

Индия — Пакистан

Государства: Индия, Пакистан, США, Китай, Россия.

Спорная северная провинция Кашмир на практике поделена между Индией и Пакистаном. Между странами было несколько войн за право на эту область, и постоянно вспыхивают все новые конфликты.

После того как 18 индийских солдат были убиты в результате теракта на военной базе в сентябре 2016 года, министр внутренних дел Индии написал в Twitter:

«Пакистан — это террористическое государство, которое следует так и называть и изолировать».

Пакистан яростно отрицал свою причастность к инциденту.

«Отношения между Индией и Пакистаном всегда беспокойны. Прямо сейчас не похоже, что будет сильная эскалация, но ничто не указывает и на какие-то большие подвижки в сторону их сближения в будущем», — говорит Исак Свенссон.

Обе страны — ядерные державы, и каждая, предположительно, располагает более чем 100 ядерных боеголовок.

«Легко представить себе непреднамеренную эскалацию вплоть до полноценной ядерной войны, которая никому не нужна, но может быть спровоцирована терроризмом», — заявил Мэтью Банн (Matthew Bunn), аналитик, специалист по ядерному оружию в гарвардском Центре Белфера, газете Huffington Post.

Индия придерживается политики не использовать ядерное оружие первой. Вместо этого была сделана попытка повысить способность отвечать на провокации, быстро посылая бронированные колонны глубоко внутрь пакистанской территории.

Более слабый с военной точки зрения Пакистан ответил тем, что представил ракеты ближнего радиуса действия «Наср», которые могут оснащаться ядерными боеголовками.

Многие эксперты боятся, что такое развитие событий, когда Пакистан почувствует себя вынужденным применить тактическое ядерное оружие, чтобы защититься, может быстро превратить небольшой конфликт в полномасштабную ядерную войну.

Никлас Сванстрём, однако, считает, что вероятность мировой войны мала.

«У других стран там нет интересов, связанных с политикой безопасности. У Пакистана — близкие отношения с Китаем, а у Индии — с Россией. Но ни Россия, ни Китай не станут рисковать и начинать масштабную военную конфронтацию. Мне также трудно представить себе, что США станут вмешиваться в такой конфликт».

Индия — Китай

Генерал армии Индии Бипин Рават (Bipin Rawat) заявил в начале сентября, что страна должна подготовиться к войне на два фронта против Пакистана и Китая.

Незадолго до этого в Гималаях закончилось десятинедельное противостояние Китая и Индии в связи с определением границы. Китайских дорожных строителей, сопровождаемых военными, остановили индийские войска. Китайцы утверждали, что находятся в Китае, индийцы — что в Бутане, стране-союзнице Индии.

По словам Бипина Равата, подобная ситуация легко могла бы перерасти в конфликт, и Пакистан тогда мог бы воспользоваться этой ситуацией в своих интересах.

«Мы должны быть подготовлены. В контексте нашей ситуации война вполне реальна», — сказал Рават, как писала Press Trust of India.

Граница между Китаем и Индией давно была предметом разногласий, тем не менее атмосфера сейчас довольно расслабленная. Но, несмотря на то, что Китай и Пакистан сблизились экономически, агрессивный национализм свидетельствует о том, что это может измениться.

«Трудно разглядеть какие-то намеки на то, почему там мог бы вспыхнуть конфликт, но повышенный риск этого есть. Экономика обеих стран интенсивно растет, и обе страны подстегивает довольно агрессивный национализм. Нерешенный территориальный вопрос, конечно же, представляет собой явственный фактор риска», — говорит Исак Свенссон.

Никлас Сванстрём не думает, что Китай многое выиграет от этого конфликта, а Индия выиграть войну против Китая просто не сможет. Конфликты будут продолжаться, но в ограниченном масштабе.

«Единственная ситуация, которая может привести к полномасштабной войне, — это если Индия признает Тибет независимой страной и начнет поддерживать тибетское военное движение, которое борется против Китая. Я это расцениваю как нечто крайне маловероятное», — говорит Никлас Сванстрём.

Прибалтика

Государства: Россия, Эстония, Латвия, Литва, военный альянс НАТО.

Один из самых больших рисков, которые могут сейчас привести к конфликту, — это растущие амбиции России против Европы, полагает Никлас Гранхольм, руководитель научной работы в Институте тотальной обороны, FOI.

«Россия отбросила свод правил, действовавший с начала 1990-х годов и определяющий меры европейской безопасности, — говорит Никлас Гранхольм. — Главной вехой в этом вопросе стала война против Украины, когда в 2014 году случилось вторжение в эту страну и был аннексирован Крым, что положило начало конфликту на востоке Украины. Россия продемонстрировала большую веру в военные средства воздействия. Прибалтийский район вновь оказался на линии конфронтации между Востоком и Западом, что многим казалось совершенно неправдоподобным еще несколько лет назад».

Причиной конфликта могут быть этнически русские меньшинства в балтийских странах, считает Исак Свенссон.

«На Украине Россия показала, что готова использовать военную силу, чтобы, с ее точки зрения, защищать русскоговорящие меньшинства. Таким образом, существует скрытый риск российской интервенции в Прибалтику, если в какой-то из стран начнется внутренний кризис. Такой сценарий вполне можно себе представить. Он довольно маловероятен на сегодняшний день, но в перспективе возможен».

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