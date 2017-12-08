/Поглед.инфо/ Този текст отразява унинието, което предизвиква наблюдението на част от човешкото общество, която сериозно обсъжда темата за самостоятелния изкуствен интелект; и което е още по-печално - копието на човешкото съзнание в електронен вид.

Като начало, нека разберем как работи елементарен дрон за огнева поддръжка, който трябва самостоятелно да проследява и атакува вражеската техника. Отъде централното обработващо устройство (ЦП) на дрона получава информация? Естествено, от видеокамерите, както и от различните датчици, транслиращи околната среда в други спектри.

Сега да си представим каква картина получаваме. Как ЦП трябва да я обработва? При работа с множеството единици и нули, ЦП се нуждае от определен алгоритъм за обработка на данни.

И сега да видим как става това с нас, хората. Гледаме на масата лежи лъжица. Помислете какво ви кара да не виждате набор от различни цветове в рамките на определени граници, а да фокусирате своя поглед върху повърхността на масата или лъжицата? Всичко това става автоматично и дори не се замисляме за това. Как мозъкът знае, че фокусът трябва да е точно върху това, а не да се съсредоточи, например, върху пукнатините на повърхността на масата? Какво заставя окото да се фокусира?

Ще ви кажа. Това е безусловен рефлекс. Той е вписан в нашата ДНК и дава на всеки човек възможност това, което му е необходимо за нормалното му функциониране. А откъде идва този рефлекс в ДНК?

(рус.ез.)

Пишем искуственный интеллект и копируем своё сознание в компьютер

Данный текст написан под влиянием уныния, наваливающегося при наблюдении за частью человеческого сообщества, серьёзно обсуждающего тему самостоятельного Искусственного Интеллекта и что более печально – копии человеческого сознания в электронном виде. Сегодня двадцать первый век на дворе, дорогие друзья, и поэтому негоже не понимать элементарнейших вещей, а точнее не понимать можно, но что-либо утверждать без каких-либо на то оснований, это дорогие товарищи, дурной тон.

А теперь начнём.

Для начала разберёмся в работе элементарного дрона огневой поддержки, который должен самостоятельно отслеживать и атаковать вражескую технику.

Откуда ЦП дрона должен брать информацию? Разумеется с видеокамер, а так же всевозможных датчиков транслирующих окружающую среду в иных спектрах.

Давайте представим себе, что картинку мы получили. Как теперь ЦП должен её обработать? На него валится масса единиц и нолей и для работы с ними ему нужен определённый алгоритм обработки данных. А теперь давайте посмотрим, как это происходит у нас, у людей. Вот Вы смотрите на стол, на котором лежит ложка. Задумайтесь, что заставляет Вас видеть не набор различных цветов в определённых границах, а фокусировать свой взгляд именно на поверхности стола или ложке? А ведь всё это происходит автоматически и мы никогда даже на миг не задумываемся об этом. Откуда мозг знает, что фокус должен быть именно таким, а не направленным на то, чтобы сфокусироваться например, на трещинках в поверхности стола? Что заставляет глаз фокусироваться? А я Вам скажу. Это рефлекс. Безусловный. Он записан в нашей ДНК и наделяет каждого человека способностью видеть то что нужно для его нормального функционирования. Откуда этот рефлекс в ДНК? Это не ко мне.

Переходим ко второму этапу, где пишем подобный рефлекс для дрона. Но оказывается, что мы не знаем как его написать. Нам не на что опереться в нашей видеокартинке. Поэтому мы синхронизируем программу фокусировки с высотомером, чтобы всегда иметь в фокусе земную поверхность. А если мы захотим, чтобы дрон мог ориентироваться ещё и в угловой проекции (возможно неверный термин), т.е. наблюдать пространство не только под собой, но и под более тупым улом к поверхности, то задача фокусировки ещё больше усложняется. Но это ещё не беда. Современные линзы вполне себе в состоянии дать отличную картинку в достаточной перспективе. Остаётся задача опознать нужный объект. А вот тут начинается очень интересный процесс.

Как заставить дрона опознать вражеский танк или БТР? Только силуэтом, больше ничем. И вот давайте мы дадим ему на анализ фото танка и посмотрим как он с ней справится. Вносим в базу данных дрона фронтальный силуэт и запускаем тест на полигоне, где у нас есть трофейный вражеский танк. Дрон его в упор не видит! Конечно, мы сразу догадываемся, что одной проекции в нашей базе данных мало и мы думаем, сколько же проекций нужно добавить для успешного распознавания? А оказывается, что все возможные, кроме тех, которые ограничивают высоту полёта дрона. И мы, давай снимать его со всевозможных ракурсов, потому что, мало ли с какого ракурса дрон будет заходить на танк. В результате сняли целый фильм. Разбили по кадрам, убрали лишнее, оставив лишь силуэты и залили в базу. Снова тест. И снова провал. Не видит его дрон и всё тут! Что такое? И тут оказывается, что пока бегали с фильмом, кто-то из бойцов назначенных на работы по содержанию трофея в порядке, забыл на двигательном отсеке ведро. Вот чёрт! И тут нам в голову приходит мысль, что любого нашего дрона можно запросто обмануть, лишь незначительно изменив контур машины. Чешем репу. Пытаемся добавить проекции в различных диапазонах, но они сильно зависят от внешней температуры, влажности и прочих факторов. Даже в радиодиапазоне нет ничего сколь-нибудь стабильного. Пытаемся играть с отдельными частями картинки, анализируя каждую в отдельности, но тут нам требуется больше мощности и к тому же мы понимаем, что однажды противник, потеряв несколько машин, просечёт фишку и попросту утыкает танки ветками, тряпками и всё, амба!

На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем краткий экскурс в интеллектописание, популярно объясняющий отсутствие до сих пор, полностью автоматических дронов, которые кроме полётов и съёмки, должны выполнять другие задачи требующие принятия самостоятельного решения. Но если в каких-то иных задачах, типа следования по полосе, или в рамках пшеничного поля, ИИ может совершить ошибку относительно безобидно, то там где присутствует вооружение, такого допустить нельзя.

А теперь самое вкусное. Электронная копия сознания. Пишу и ржу.

Я тут уже битый год объясняю камрадам, что наше сознание это совокупность сигналов от наших пяти органов чувств, плюс наша осознанность. В роли математического сопроцессора, в нашем сознании имеется логический аппарат, в простонародье – ум. Я не буду вдаваться в подробности, но эмоции это так же часть нашего сознания. А за счёт чего появляются эмоции? Да за счёт того, что в нашем теле присутствует такая штука как нервная система с её нервными узлами и окончаниями. Каким образом, дорогие друзья, Вы собираетесь инициировать эмоции в электронном виде? Зачем? А затем, что именно они являются нашим мотивационным механизмом. У нас всего два мотивационных потенциала, это боль и удовольствие и воспринимаем мы их только благодаря нашей нервной системе. Исключив боль и удовольствия, Вы лишите свою электронную копию какой либо мотивации. У неё останется только возможность восприятия и анализа, но смысла в этом всём для неё не будет. Но это ещё полбеды. Откуда Вы возьмёте осознанность? Что это такое? Это и есть центр восприятия. То, что заставляет Вас перемещать Ваше внимание между объектами этого мира. Как Вы упросите электронный мозг передвигать своё внимание от одной точки к другой? Если человек находится в постоянном потоке восприятия и не может его контролировать, то как это сделает наше электронное чудо? Человека можно побудить болью или удовольствием, сигналы от которых поступают непосредственно в центр восприятия, а как Вы мотивируете электронное сознание? Пропишите алгоритмы боли? И как это будет выглядеть?

Поступил сигнал. Сигнал распознан как записанный в базе данных сигнал «боль», следовательно следует вывод – я испытал боль, следовательно необходимо запустить задачу перевода фокуса с фикуса на подоконник. Для дальнейшего перемещения фокуса восприятия требуется повторная инициация команды «боль» в варианте неудовлетворённость четвёртого порядка, по стобальной шкале боли.

И где здесь копия сознания человека? Поэтому я всегда умиляюсь, читая или смотря фантастику, которую я реально люблю, когда некий ИИ что-либо восклицает, говорит о чувствах или вообще смеётся или грустит. Приходится игнорировать внутренние отрицательные позывы и воспринимать сюжет таким каким он написан, отключая рациональный анализ. Зато во всём остальном всё бывает достаточно интересно и захватывающе.

Дабы избежать ненужных вопросов про то откуда берётся осознанность или наш центр восприятия, сразу скажу – не знаю. Знал бы, Вы бы все уже давно ходили у меня в услужении.

На самом деле, я думаю, что его корни находятся там же где и корни гравитации, магнетизма, электричества и т.д. То есть, эти вещи не принадлежат нашим трём измерениям, а мы видим только результаты их воздействия. Точно так же как воображаемое двумерное существо, живущее на плоскости, не способно воспринять карандаша эту плоскость проткнувшего, но способно воспринять сам срез. Хотя, что касается центра восприятия, думаю, что он находится ещё дальше.

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