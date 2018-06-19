/Поглед.инфо/ След арменския геноцид, в новата държава СССР отношенията между Армения и Азербайджан съвсем не бяха лесни. Очертаването на границите между републиките не отчита реалния национален и религиозен състав на териториите. Сегашните признати държавни граници се прокарват през първите години на съветската власт, и дори на незаинтересования анализатор биха изглеждали абсурдни. Именно тогава са заложени мините на бъдещите междуетнически и междурелигиозни отношения в Закавказкия регион, последиците от които сме принудени да преодоляваме днес.

Каква логика е ръководила тогавашните комунистически ръководители – това е тъмна гора. Но именно поради тази "логика", в региона продължава да се лее кръв, да се сее омраза и вражда, у хората се насажда усещането в невъзможността за мирно съжителстване със съседите. И сега сесъздава впечатление, че тези процеси не се ръководят от народите на Закавказието, а от трети сили.

Има обаче логично обяснение на действията по размесване на народите в Закавказието от съветските власти. То е слабо известно и рядко се споменава в медиите; свързано е с конспирологичния, т.нар. "План Ширван". С този „план” се обяснява странното приятелство между Ататюрк и Троцки, рязане на границите "на живо" между републиките и дори съвременната политика на днешните независими кавказки държави. Според този план на територията на Азербайджан се планира създаването на "резервен Израел", в случай че не бъде възможно да се създаде в Крим или Палестина. Националният и етнически състав на Азербайджан е изключително разнороден. Там живеят много народи, а кавказките турци в никакъв случай не са мнозинство; турски шиити, арменци, руснаци, татари, кюрди, талиши, сунити, молокани, евреи, горски евреи, немци, бахаи – това са само най-големите национални и религиозни групи. Освен това има и голям брой евреи, приели исляма; в Азербайджан ги наречени "дьонме", по аналогия с Турция.

(рус.ез.)

Планы по разделу Кавказа: новая Хазария и Азербайджан против Армении

Тайные причины и организаторы геноцида армян. Часть 4

Взаимоотношения Армении и Азербайджана после геноцида армян в рамках нового государства СССР были крайне непростыми. Проведение границ между республиками не учитывало реального национального и религиозного состава территорий. Нынешние признанные уже государственными границы были проведены в первые годы Советской власти, и любому незаинтересованному аналитику покажутся абсурдными. Именно тогда были заложены мины под будущие межнациональные и межрелигиозные отношения в Закавказье, последствия которых мы вынуждены преодолевать сейчас. Какой логикой руководствовались тогдашние коммунистические руководители – темный лес. Но именно из-за этой «логики» в регионе продолжает литься кровь, сеется ненависть и вражда, вселяется в людей уверенность в невозможность мирного проживания соседей. Причем и сейчас создается впечатление, что этими процессами руководят не народы Закавказья, а третьи силы. Однако существует логическое объяснение действий по размежеванию народов Закавказья, которые были осуществлены Советской властью. Это – крайне малоизвестный и редко упоминаемый в СМИ, сразу же по традиции записанный в конспирологический, так называемый «План Ширвана». Он объясняет и странную дружбу между Ататюрком и Троцким, нарезание границ «по-живому» между республиками и даже современную политику уже независимых закавказских государств. Согласно этому плану, на территории Азербайджана планировалось создание «запасного Израиля», в случае если не удастся создать его в Крыму или Палестине. Национальный и этнический состав Азербайджана был крайне разнообразный. На его территории проживало множество народов, и кавказские турки были отнюдь не в большинстве. Турки-шииты, армяне, русские, татары, курды, талыши, сунниты, молокане, евреи, горские евреи, немцы, бахаи – это только самые крупные национальные и религиозные группы. Кроме того существовало большое количество евреев, принявших ислам, в Азербайджане их называли «денмез» по аналогии с Турцией.

В результате «Плана Ширван» планировалось, подобно «отуреченной» Турции, создать единую титульную нацию «азербайджанцев» под руководством денмез. Ответственными лицами за проведение «Плана Ширван» были трое большевиков: Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Они были инициаторами создания целого ряда тюркских административных единиц на южных границах СССР и организаторами съезда народов Востока, состоявшегося в 1920 году в Баку, на котором была провозглашена братская связь младотурок с большевиками. Троцкий на заседаниях Военно-революционного комитета неоднократно высказывался за расширение прав тюркского населения Кавказа за счет других народов в «целях улучшения союзнических отношений с Турцией».

Этим планам достаточно серьезным образом противодействовал первый председатель Бакинского Совета, лидер большевистских организаций Кавказа Степан Шаумян. Назначенный Лениным чрезвычайным комиссаром Кавказа, Шаумян должен был способствовать выводу войск из границ «Турецкой Армении», немедленному образованию там армянской народной милиции, возвращению в «Турецкую Армению» всех беженцев и обеспечению их безопасности. Противоположные друг другу планы руководства Советской России уже тогда показывали наличие в нем различных группировок, представлявших интересы зачастую антагонистичных международных организаций.

После свержения правительства 26 Бакинских комиссаров и расстрела Степана Шаумяна англичанами, в Баку установилась власть пантюркистов, представлявших интересы младотурок из ложи Салоник. В составе правительства были азербайджанские денмез: Хан Хойский (Хакан Сулайф), Хан Гоцинский (Ури Афдей-бей Давид), Хосров Султанбек (Абраам-Асаф), Ага Ашуров (Эмануэл Лазар Соломон-бей), Расулов (Руфим Исаак Салах-бей), Керим Пашаев (Исмаил Рэб) и другие. Планируемое государство должно было включать в себя Северный Азербайджан, Дагестан, Калмыкию, Талышстан и иранский Атрпатакан и называться Хазарет-Израэлит-лит-Азербайджан.

В книге Татьяны Грачевой «Святая Русь против Хазарии» говорится, что во время создания Азербайджанской Демократической Республики активную роль играла некая организация «Хазарет-Израил», в которую входило практически все будущее руководство: председатель парламента Али-Мардан бек Топчибашев, лидер партии «Мусават» Мамед Эмин Расулзаде, Шафи бей Рустамбейли, Фатали Хан Хойский, Насиб бей Юсифбейли, Гасан бей Абаев, Самед ага Мехмандаров и Ага Ашуров и другие. Они представляли различные национальные группы – денмез, евреев, тюрок, горских евреев (татов).

Что интересно, в ложу Салоник и комитет «Единство и прогресс» входили и видные деятели российского пантюркистского движения: Ахмед Агаев, Юсуф-Акчура (Йосыф Акчурин), Али Гусейн Заде, Исмаил Гапринский. Дочь последнего, Шафика Гапринская, являлась лидером крымско-татарского движения «Исполнительный комитет мусульманок Крыма» («Кадынлар гюню»), которое действовало в Крыму в первой половине XX века.

Этим и объясняется нарезание границ в регионе, как говорится «по-живому», без учета национального состава территорий, к тому же в перспективе присоединения к нему территории северного Ирана, Атрпатакана, к идее чего Азербайджан вернулся сразу после обретения независимости в 1991 году, идея которого актуальна и сейчас. Однако после принятия декларации Бальфура и строительства Израиля в Палестине актуальность создания государства в Азербайджане отпала, но границы остались. И они сейчас создают вероятность многочисленных конфликтов, в том числе и нагорно-карабахского.

*** К 70-м годам 20 века в Азербайджане начал складываться баланс интересов между тремя основными кланами – нахичеванским, шушинским и гянджинским. Ситуация с коррупцией при Вели Ахундове достигла такого уровня, что республике требовался новый руководитель. Им стал представитель нахичеванского клана председатель КГБ республики Гейдар Алиев, который после зачистки поставил на все более-менее значимые посты в республике нахичеванцев, своих родственников и преданных ему друзей. Практически сразу он вступил в конфликт с руководством Нагорно-Карабахской автономии, в которой за время Ахундова усилились сепаратистские настроения.

Алиев на место первого секретаря Нагорно-Карабахского обкома КПСС местного уроженца Гургена Мелкумяна назначил своего лично преданного друга Бориса Кеворкова, который крайне жестко стал бороться с карабахским сепаратизмом. Кеворков демонстративно дистанцировался от Армении и за все время своего правления посетил ее только один раз, и то на выездное заседание Закавказского военного округа.

По свидетельству бывшего посла Армении в Румынии и Германии, начальника управления МИД Армении по культуре и гуманитарному сотрудничеству, уроженца Нагорного Карабаха Егише Саргсяна, Кеворков был настроен крайне антиармянски:

«Он был коммунистом до мозга костей. Одной из главных его задач при назначении первым секретарем областного комитета НКАО была борьба с национальным возрождением. Именно по требованию Баку он созвал пленум областного комитета партии (март 1975 года – прим. автора). Доклад писал сам Кеворков. Он заявил, что Карабах никогда не находился в составе Армении, критиковал тех, кто вместо комсомольского значка носил значки с портретом Согомона Тейлиряна, памятника «Дед и баба»».

Следует пояснить, что Согомон Тейлирян – герой армянского народа. Он был единственным выжившим из своей многочисленной семьи во время геноцида армян. В 1921 году Тейлирян в Германии в Шарлоттенбурге застрелил главного организатора геноцида бывшего Большого визиря Талаата-пашу. На суде в Германии Тейлирян был признан невменяемым в момент убийства и сенсационно оправдан. Тейлиряна защищали три адвоката, среди которых был доктор Курт Нимайер, профессор права Кёльнского университета. Объектом рассмотрения суда стало не только действие Тейлиряна, но и Талаата как организатора зверских массовых убийств мирного населения. На суде были заслушаны многочисленные свидетели, рассказавшие подробности геноцида. Тейлирян был крайне популярен в Советской Армении и многие молодые люди вместо комсомольских значков носили значки с его изображением.

Очень многие также отмечали высокие деловые качества Кеворкова, однако среди партийной элиты Азербайджана ходили слухи о его нетрадиционных сексуальных предпочтениях. И вдруг этот личный и преданный друг Гейдара Алиева, всегда жестко пресекавший карабахский сепаратизм, в 1988 году допускает принятие на внеочередной сессии народных депутатов НКАО обращение к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. При том, что в руководстве НКАО были исключительно преданные Кеворкову люди из Баку. Это обращение взорвало ситуацию не только в Азербайджане и Армении, но и в СССР. Вслед за ним и последовали кровавые события в обеих республиках, вылившиеся в многочисленные убийства, изгнания, погромы, ввод войск в Баку и длящуюся по сей день карабахскую войну.

Сам Кеворков по необъяснимым причинам вернулся не в Ереван, а в Баку, был с позором исключен из партии, в 1991 году Народным фронтом был помещен в тюрьму, откуда был освобожден после триумфального возвращения Алиева и уехал в Москву. Будучи умным человеком, Кеворков не мог не предвидеть свою судьбу после принятия обращения.

Что же заставило его пойти на этот шаг, послуживший запальным шнуром к трагедии, длящейся по сей день, унесший жизни десятков тысяч людей и поломавший судьбы миллионов?

В 1982 году после прихода к власти Андропова, Гейдар Алиев решил, что рамки Азербайджана для него узкие. Бывший председатель КГБ СССР Андропов назначил Алиева на пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, члена Политбюро КПСС, открывавший ему путь на самые вершины власти. Однако вскоре после смерти Андропова карьера Алиева застопорилась, сам он оказался в недружественном окружении и к 1987 году оставался лишь советником при Совете Министров СССР. Но главное – Алиев потерял контроль над властью в Азербайджане. Нахичеванский клан стремительно терял свое влияние, людей массово увольняли со всех постов, на их места стали приходить представители конкурирующих кланов – шушинского и гянджинского. Такое положение не устраивало ни Алиева, ни нахичеванцев.

Потребовалось событие, которое взорвало бы республику, посеяло хаос, уничтожило конкурирующие кланы и позволило Алиеву триумфально вернуться на высший пост в Азербайджане. И это событие было создано преданным ему другом Борисом Кеворковым. В результате кровавых событий шушинский клан был изгнан из Карабаха и уничтожен, гянджинский клан был уничтожен после знаменитого танкового похода на Баку гянжджинца полковника Сурета Гусейнова и свержения президента Эльчибея. После этого Гейдар Алиев на белом коне въехал в Баку, назначил Гусейнова премьером, затем обвинил его в мятеже, посадил на пожизненный срок и стал единоличным и абсолютным правителем Азербайджана.

В настоящее время именно наличие у власти нахичеванцев определяет геополитические планы Азербайджана. Выходцами из Нахичевани, имеющих корни со времен переселения туда персидским царем Шапуром II евреев, курдов и армян, в дальнейшем принявших ислам и «отуреченых», денмез, пропитаны все уровни государственной власти, бизнеса, культуры, СМИ, экономики и финансов. Азербайджан сейчас называют филиалом Израиля на Кавказе, по числу различных еврейских общественных организаций Азербайджан опережает сам Израиль и уступает только Нью-Йорку. Нынешний президент сын Гейдара Ильхам Алиев очень жестко делает из шиитской страны суннитскую. Он одним из первых поехал в Эр-Рияд на так называемый Арабо-Исламо-Американский саммит в мае 2017 года, чтобы выразить свою полную поддержку и верноподданнические чувства новому террористическому арабо-американскому альянсу, лично Дональду Трампу и наряду с остальными лидерами подержаться за светящийся шар, олицетворяющий Землю, в надежде, что и ему достанется маленький кусочек от планируемого пирога. Алиев полностью поддержал анти-иранскую повестку саммита, в которой Азербайджану уготована одна из ведущих ролей.

В Армении же сейчас побеждают иные, глобалистские силы, которые ведут с Трампом и Израилем войну на уничтожение, и существует большая степень вероятности, что глобалисты и силы, стоящие за Трампом и Израилем, столкнутся именно в Закавказье, спровоцировав войну между Арменией и Азербайджаном. Правда в этой войне опять будет литься кровь не англичан, евреев и американцев, а простых азербайджанцев и армян.

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