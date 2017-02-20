/Поглед.инфо/ Завършилото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ демонстрира външнополитическите приоритети на новата американска администрация. Близкият изток остава в зоната на жизнените интереси на САЩ, а Израел – техен ключов контрагент в региона. САЩ ще продължава да поддържа Израел във военно-техническата сфера. Благополучието на еврейската държава в много отношения се дължи на специалните икономически отношения със Съединените щати: до една трета от израелския износ отива в САЩ, а 13% от вноса си Израел получава от САЩ.

Изглежда администрацията на Тръмп ще се въздържа от критики заради строителството на еврейски селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим. Международната общност в лицето на ООН счита Западния бряг и Източен Йерусалим за "временно окупирани територии." Израел поддържа концепцията за "спорни територии", доколкото към момента на приключване на британския мандат през 1948 г., тези територии не са имали суверенен статус, за да могат да бъдат окупирани.

Самите палестинци са разделени между властта на „Фатах” с ограничено самоуправление на Западния бряг и в някои градски райони на Източен Йерусалим, и фактическата администрация на „Хамас” в ивицата Газа. Двете палестински единици се сблъскват със сериозни проблеми по отношение на бъдещото ръководство и приемствеността в политиката; в политически план са неустойчиви.

Остава неясно до каква степен Израел е в състояние да повлияе на позицията на САЩ относно иранската ядрена сделка от 2015 г., за отмяна на споразумението и възобновяване на санкциите. В САЩ замислят нормализиране на отношенията между Израел и умерените арабски режими, особено със Саудитска Арабия. Тази мярка е насочена главно срещу Иран и сунитската ислямска „революция”.

В хода на сирийската касапница, през септември 2014 г. силите на ООН се оттеглиха от Голанските възвишения. Нетаняху многократно е заявявал, че няма да върне Голанските възвишения, дори в замяна на мирен договор със Сирия. От другата страна обаче са засилените позиции на движението "Хизбулла" по протежение на ливанско-сирийската граница и в югозападните райони на Сирия.

(рус.ез.)

Планы США и Израиля: расколоть Сирию и столкнуть арабов с шиитами Ирана

Визит в середине февраля 2017 года премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США прекрасно продемонстрировал мировые внешнеполитические приоритеты новой президентской администрации США. Ближний Восток остается зоной жизненно важных интересов США, а Израиль — их ключевым контрагентом в регионе. США продолжают поддерживать Израиль в военно-технической сфере. Во многом благосостояние еврейского государство обусловлено его особыми экономическими отношениями с США. США остаются главным торговым партнером Израиля. До трети израильского экспорта идет в США, а 13% своего импорта Израиль получает из Штатов.

Перед визитом в Вашингтон Нетаньяху объявил: «Это время для взвешенной, ответственной дипломатии среди друзей». На переговорах Трамп и Нетаньяху обсудили способы «продвижения и укрепления особых отношений между США и Израилем, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в связи с ними». По итогам визита Нетаньяху объявил, что Трамп является самым большим другом еврейского народа. Внутри Израиля позиции Нетаньяху попали под удар в начале января 2017 года из-за обвинений премьера в коррупции. На фоне их Нетаньяху пытается укрепить свое положение за счет «кредита» отношений с Трампом, с пониманием «относящегося» к интересам Израиля.

Визит Нетаньяху в Вашингтон был хорошо подготовлен. Его ближайшие советники — адвокат Ицхак Мольхо и исполняющий обязанности главы Совета по национальной безопасности Израиля Яков Нагель несколько раз побывали в США, где провели рабочие встречи с представителями администрации Трампа. При этом частично контакты эти шли еще до инаугурации Трампа. Они, как в ситуации с Россией, не встретили драматических протестов, хотя и противоречили стратегии президента Барака Обамы в регионе. Однако существуют подозрения, что подоплекой громкой отставки советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна являлось, на самом деле, противодействие планируемому Трампом срыву соглашения с Ираном по его атомной программе. Показательно, что отставка Флинна случилась накануне визита Нетаньяху в Вашингтон.

Наблюдатели весьма симптоматичным для новой политики США в регионе рассматривают кандидатуру нового американского посла в Израиле Дэвида Фридмана, который ранее отметился решительными высказываниями в пользу финансовой поддержки еврейских поселений на Западном берегу Иордана, критикой ядерной программы Ирана. Фридман ранее резко критиковал администрацию Обамы и некоторых членов Конгресса, а также некоторых американских евреев за их видение ситуации на Ближнем Востоке. Адвокат Дэвид Фридман является выдвиженцем зятя Трампа Джареда Кушнера. Сейчас после визита Нетаньяху в Вашингтон в Израиле с нетерпением ждут визита на Ближний Восток Кушнера, назначенного на должность специального посланника по палестино-израильским переговорам. В Израиле рассчитывают, что выросший в ортодоксальной иудейской семье и благодаря своим родственным отношениям с американским президентом Кушнер сможет продвинуть стратегические интересы Израиля в регионе Ближнего Востока. Израильское лобби занимает видимые позиции в администрации Трампа.

Проблемы палестинского мирного урегулирования.

По итогам визита Нетаьяху, похоже, что администрация Трампа воздержится от критики в адрес Израиля из-за строительства в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Международное сообщество в лице ООН считает Западный берег и Восточный Иерусалим «временно оккупированными территориями». Израильтяне продвигают концепцию «спорных территорий», у которых на 1948 год — момент окончания британского мандата, не было суверенного статуса, чтобы их можно было оккупировать.

В период 1967—2013 годов на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных поселений. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35% территории Восточного Иерусалима под строительство поселений для еврейских переселенцев. В настоящее время 371 тыс израильских переселенцев проживает в поселениях на Западном берегу и 212 тыс — в Восточном Иерусалиме. Израильтяне проживают на территориях, на которые претендует будущее Палестинское государство.

Администрация Обамы в попытке возобновить мирный процесс между израильтянами и палестинцами призвала Израиль полностью заморозить любую поселенческую деятельность, в том числе, в Восточном Иерусалиме. Палестинские лидеры согласились с этим условием, продиктованным Обамой. Израиль же ответил частичным десятимесячным мораторием. В июле 2016 года Соединенные Штаты, Европейский союз, Россия и генеральный секретарь ООН выпустили отчет, в котором среди прочего констатировали, что Израиль продолжает политику строительства поселений, и подобная политика подрывает концепцию «двух государств» и в перспективе — мирное урегулирование. Однако 23 декабря 2016 года США заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции 2334 по политике поселений Израиля. Правда, американский постоянный представитель при ООН Сьюзан Райс после голосования пояснила, что, несмотря на вето, администрация Обамы выступает против строительства поселений. Ранее при администрации Обамы в феврале 2011 года США заблокировали другую резолюцию по поселениям точно так же, как это делали другие президентские администрации в 1983 и 1997 годах.

Между тем, замечания Трампа по поводу поселений во время его избирательной кампании противоречили установленной политике США в этом вопросе. В Израиле ожидают, что администрация Трампа займет менее критичную позицию в этом вопросе. Перед визитом в Вашингтон Нетаньяху объявил в Израиле о возможном строительстве нового поселения. В феврале 2017 года в Израиле предварительно принят закон, разрешающий израильскому правительству экспроприировать частную собственность палестинцев. Закон задним числом легализует захват земель у палестинцев под строительство поселений. В самом Израиле внутриполитические споры идут не вокруг проблемы ликвидации поселений, а относительно лишь темпа строительства поселений на Западном берегу. Ожидаемое снижение критики политики поселений со стороны США при Трампе усилит позиции правоцентристских израильских лидеров, которые призывают либо игнорировать, либо активно оспаривать международные инициативы по политике поселений. Кроме того, правительство Израиля планирует активно добиваться признания администрацией Трампа будущего суверенитета Израиля над «блоком поселений», состоящим из 33 районов.

Нынешняя политическая ситуация на Западном берегу определяется израильско-палестинским Временным соглашением 1995 года. Статус сектора Газа остается открытым. Израиль сохраняет всеобъемлющий контроль в сфере безопасности на Западном берегу. Сами же палестинцы остаются разделенными между администрацией ФАТХ Палестинской автономии с ограниченным самоуправлением на Западном берегу и в отдельных городских районах Восточного Иерусалима, и де-факто администрацией ХАМАС в секторе Газа. Обе палестинские единицы сталкиваются с серьезными проблемами относительно будущего руководства и преемственности политики, т. е. они неустойчивы в политическом плане. С 2011 года арабские страны, которые традиционно отстаивают палестинское дело, были больше озабочены своими собственными внутренними проблемами из-за т. н. «Арабской весны», поэтому поддержка дела палестинцев с этого направления оказалась ослаблена. В итоге ослабели и сами палестинцы.

К проблеме поселений тесно примыкает проект «двух государств» в Палестине и вопрос о Восточном Иерусалиме, как столице будущего Палестинского государства. Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей в 1950 году, но США и большинство других государств не признали это решение и до сих пор держат свои посольства в Тель-Авиве (Яффе).

Обещанное Трампом во время избирательной кампании перемещение посольства США в Иерусалим будет означать, что США принимают концепцию Израиля о неделимости Иерусалима. После выборов ряд главных помощников Трампа сообщили, что президент намерен выполнить свое предвыборное обещание в отношении посольства. Критики подобной меры в США и ЕС утверждают, что такой шаг может подорвать перспективы израильско-палестинского мирного урегулирования, доверие к США у палестинцев и во всем мусульманском мире. Перед тем, как покинуть свой пост, бывший госсекретарь Джон Керри предсказал, что такой шаг может привести к «взрыву» в регионе. По сообщениям, израильские власти уже рассматривают различные сценарии с использованием насильственных мер против возможных протестов палестинцев. Мечеть на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме является третьим святым местом для ислама после Мекки и Медины в Саудовской Аравии. В январе 2017 года правительство Иордании предупредило, что переезд посольства США в Иерусалим станет пересечением «красной линии» и будет «иметь катастрофические последствия на нескольких уровнях». Непонятно, как подобная мера повлияла бы на тесное сотрудничество США с Иорданией в антитеррористической операции против ИГИЛ, на тесное военно-разведывательное сотрудничество двух стран. Однако в США присутствует мнение, что переезд посольства в Западный Иерусалим мог бы положительно повлиять на ход мирного процесса.

Также Трампа подозревают в том, что он отвергает постановление резолюции СБ ООН и последующей Парижской мирной конференции о двух государствах в Палестине — еврейском и арабском. Однако новый американский посланник в Организации Объединенных Наций недавно подтвердила, что США «абсолютно» поддерживают решение о двух государствах в Палестине. Но потом во время визита Нетаньяху Трамп заявил, что в отличие от Обамы, он не намерен как-то вмешиваться в палестино-израильские мирные переговоры. На первой встрече в Вашингтоне лидеров США и Израиля Трамп заявил, что ему подходит любая концепция, которая «нравится и израильтянам, и палестинцам», будь то одно государство или два. Однако смысл подобных заявлений означает, что США не будут настаивать на плане «двух государств» в Палестине. По этому пункту явно намечаются расхождения с официальной линией ЕС по палестинскому урегулированию. Поэтому не случайно, что Берлин на днях перенес назначенные на май правительственные консультации с Израилем, в которых должна была принять участие канцлер Ангела Меркель. Немцы ждут прояснения ситуации.

Тем временем правые в правительственной коалиции, возглавляемой Нетаньяху, призывают его публично отказаться от идеи «двух государств для двух народов». При удобной ситуации Израиль готов пойти на отказ от создания палестинского государства, и политика США при Трампе, по замыслу израильтян и их международного лобби, должна способствовать такому решению.

Стратегические планы Израиля и США на Ближнем Востоке.

В течение многих десятилетий прочные двусторонние отношения связывали США и Израиль во многих областях, в том числе и в региональной безопасности. Тем не менее, в различных точках США и Израиль разошлись за последние десятилетия, поскольку американцам приходилось балансировать из-за своих особых отношений с умеренными арабскими режимами и Египтом, сдерживания Ирана и своих военных интервенций в Ираке и Афганистане. Различия в позициях по региональным вопросам, особенно по части Ирана и палестинцев, зримо обозначились во время президентства Обамы. Сейчас Израиль пытается оказать влияние на позицию администрации Трампа относительно судьбы иранской ядерной сделки 2015 года — «Совместного всеобъемлющего плана действий». Остается неясным, в какой степени Израиль сможет воздействовать на возможное решение США относительно отмены соглашения и возобновления санкций.

Израиль надеется изменить и общую политическую конфигурацию на Ближнем Востока в свою пользу при Трампе. Нетаньяху на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Трампом намекнул, что он готов принять серьезную инициативу США, которая способна изменить облик всего Ближнего Востока. Итоги прошедшего визита Нетаньяху в США положительно комментируются в СМИ Израиля. Там надеются, что региональное урегулирование при Трампе в первую очередь пойдет в интересах Израиля. Главное — задумана нормализация отношений между Израилем и умеренными арабскими режимами на Ближнем Востоке, прежде всего с Саудовской Аравией. Эта мера, в первую очередь, направлена против Ирана и суннитской исламской революции.

Израиль видит перспективы широкого регионального союза под маркой экономического сотрудничества с умеренными арабскими режимами для изоляции Ирана и сокращения его влияния в регионе. Арабам Персидского залива предлагается проект строительства морского порта в Газе, который будут контролировать международные силы и Египет, что позволит Израилю полностью отделиться от сектора, обеспечив при этом свою безопасность. Продвигается и проект строительства железнодорожной ветки, соединяющей арабские страны Ближнего Востока с морским портом в израильской Хайфе.

Другой принципиальный для Израиля вопрос — это судьба Сирии. Государство Израиль находилось, как бы на втором плане сирийского конфликта, имея при этом существенный интерес в нем и оставаясь одним из его выгодополучателей. С момента образования Израиля Сирия неоднократно принимала участие в войнах против Израиля. Отсутствие единого государства Сирии и его разгром устранит угрозу безопасности Израилю с этого направления. В интересах Израиля одновременно и раздел Сирии, и недопущение контроля его противников на приграничных с ним бывших сирийских территориях.

Кроме того, разделение Сирии по этноконфессиональному принципу позволит Тель-Авиву прочнее закрепить свои позиции на Голанских высотах, аннексия которых была признана незаконной СБ ООН. Голанские высоты уже не будут рассматриваться в качестве «оккупируемой Израилем территории». На фоне мясорубки в Сирии в сентябре 2014 года силы ООН ушли с контролируемых Израилем Голанских высот. В период администрации Обамы Нетаньяху неоднократно заявлял, что не допустит передачи Голанских высот даже в обмен на мирный договор с Сирией. Неслучайно, что на прошедших переговорах в Вашингтоне Нетаньяху сообщил Трампу о намерении Израиля добиваться международного признания своего суверенитета над Голанскими высотами.

Однако в ходе конфликта в Сирии в ней укрепились и позиции Ирана — злейшего врага Израиля, представляющего альтернативное шиитское направление исламской революции. Израиль считает оправданными любые превентивные действия, которые нейтрализуют на ранней стадии потенциальные источники опасности в Сирии со стороны Ирана и его союзников. В современной расколотой Сирии Израиль видит угрозы для своей безопасности в виде укрепления позиций движения «Хизбалла» вдоль ливано-сирийской границы и продвижением этой организации в юго-западные районы Сирии, где она может создать еще один фронт на подступах к захваченным в ходе Шестидневной войны 1967 года Израилем Голанских высот. До последнего момента «Хизбалла» наращивала постоянное присутствие своих отрядов на войне в Сирии на стороне Дамаска. Эту организацию усиливают постоянные поставки оружия из Ирана через Сирию, чему пытается препятствовать точечными бомбардировками в Сирии Израиль. Кроме того, «Хизбалла» даже вооружается американским оружием, официально поставляемым в Ливан. «Хизбалла» уже контролирует ряд участков на сирийско-израильской границе вблизи Голанских высот. Поэтому на подступах к Голанским высотам Израиль стремится создать свой собственный буфер безопасности. Сам Израиль поддерживает воюющие против сирийского правительства отряды «оппозиции» в районах, прилегающих к Голанским высотам. В южную часть Сирии в направлении Голанских высот проникли и отряды ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Вооруженные Силы Израиля проводят периодические операции по уничтожению игиловцев. Однако имеется информация и о точечной поддержке Израилем отрядов ИГИЛ в том случае, если они начинают воевать здесь с «Хезболлой» и правительственными силами Дамаска. По общему замыслу внешнеполитических стратегов Израиля, раздел Сирии по конфессиональному принципу ослабит завоеванные позиции Ирана в этой стране. Раздел Сирии крайне выгоден Израилю.

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Действенной гарантией существования государства Израиль является раскол Арабского мира. Сейчас видно, что предсказания четвертьвековой давности о недолговечности государства Израиль оказались несостоятельными. Политика США в регионе усугубила раскол среди арабов и тем самым ослабила их возможный единый фронт против Израиля. Действия американцев по дестабилизации региона уничтожили основных противников Израиля — интервенцией в Ирак, прокси-войной против Сирии и чуть было не уничтожили Египет развязыванием гражданской войны после свержения президента Хосни Мубарака. Израиль в отношении своих соседей, представлявших и представляющих потенциальную угрозу, намерен и дальше проводить исторически зарекомендовавшую себя политику «разделяй и властвуй». Сейчас арабы на всех направлениях пожинают плоды этой политики по другому принципу — «горе побежденным». В идеале для Израиля и США после подавления суннитской революции в лице ИГИЛ столкнуть в открытом военном конфликте Саудовскую Аравию и другие умеренные арабские режимы Персидского залива с Ираном — в войне, в которой не будет победителей. Правда, здесь следует признать, что в Вашингтоне на счет Ирана имеется и другой альтернативный план. Споры вокруг судьбы иранской ядерной сделки демонстрируют это.