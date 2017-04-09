/Поглед.инфо/ В изявление на германската Левица относно ракетния удар на САЩ срещу сирийската военновъздушна база, лаконично и ясно се казва: "Ликува т.нар. Ислямска държава! Не е и мечтала в нейния общ интерес това да се случи." За губещите терористи тази провокация беше необходима като въздуха.

Само че, да произведат в примитивни условия този вид нервно-паралитичен агент, те не са в състояние. Затова произходът на зарядите, избухнали на 4-ти април в провинция Идлиб, започва да обраства с най-невероятни предположения, включително и възможността за доставката им на терористите от чужбина. Това е най-слабото място на цялата провокация и Пентагонът не случайно се опитва да насочва световното обществено мнение по грешна следа – нелепата версия за евентуалното участие на Русия в този инцидент. Версията беше съобщена на закрит брифинг на Пентагона, и ще видим какво развитие ще получи...

На какво обаче се надява Ангела Меркел като подкрепи атаката на САЩ срещу Сирия? На това, че може да се огради с бодлива тел периметърът около ЕС? Или, че вълната от тероризъм ще заобиколи Германия? Или, може би, непредсказуемият Ердоган й е дал тайна клетва, че няма да отвори нов път за бежанци към Европа, дори конфликтът му с ЕС да се развихри безпрецедентно?

(рус.ез.)

Вокруг Сирии: сломленный Трамп и затаившаяся Меркель

В заявлении немецкой Левой партии по поводу ракетного удара США по базе ВВС Сирии говорится лаконично и чётко: «ИГИЛ ликует! Такое не может случиться в наших общих интересах».

Такие атаки всегда готовятся заранее. «Угроза ОМУ» – любимая наработка американских спецслужб в обслуживании хозяев Америки, давно и успешно питающихся войной. Достаточно вспомнить о шумихе вокруг «иранского ядерного досье» или о провоцировании Северной Кореи на создание ядерного «оружия возмездия». А химическое оружие массового уничтожения в силу относительной простоты его производства и возможности локального действия стало неотъемлемой частью операций ЦРУ и британской разведки.

Не так трудно было предположить, что в ходе обуздания «несистемного» президента Трампа, которому (не будем забывать!) устами Сороса объявлена война, провокация с помощью химического оружия в зоне тех американских интересов, от которых Трамп вдруг задумал бы отказаться, произойдёт непременно.

Не так давно, в 2013 году, аналогичная провокация была организована в Гуте. Мир тогда застыл у грани нового подобия вьетнамской войны, и лишь невероятные усилия России остановили движение к катастрофе. И вот очередная попытка всё тех же сил втянуть Америку в сирийский конфликт.

Утверждается, что 4 апреля в провинции Идлиб был применён зарин. Однако зарин является одним из самых сложных в производстве химических ОВ. Достаточно сказать, что советская оборонная промышленность сумела наладить его производство лишь к 1959 году, располагая при этом немецкими документами и частью немецкого оборудования. В Сирии зарин производился по советским лицензиям, но это производство было ликвидировано под контролем ООН и у сирийских ВВС его быть не могло. А терпящим поражение террористам такая провокация была нужна как воздух. Только произвести этот тип нервно-паралитического ОВ в примитивных условиях они были не в состоянии.

Поэтому происхождение зарядов, взорвавшихся 4 апреля в провинции Идлиб, начинает обрастать самыми невероятными догадками, в том числе о возможной поставке их террористам из-за рубежа. Это слабое место всей провокации, и не случайно Пентагон начинает уводить мировую общественность по ложному следу – вброшена нелепая версия о возможном участии России в этом инциденте. Версия была оглашена на закрытом брифинге Пентагона, и нам ещё предстоит увидеть, какое развитие она получит.

Как и заведено на Западе, через некоторое время шум, скорее всего, стихнет, но настоящие организаторы атаки в Идлибе останутся неизвестными. Приходится лишь предполагать, что атака была подготовлена при участии агентуры спецслужб Турции и США. Правящие круги этих государств по разным причинам заинтересованы в свержении Башара Асада любым путём. Для Вашингтона Асад – форпост российского влияния в регионе, для Эрдогана он – препятствие к экспансии неоосманизма. Гораздо труднее объяснить поддержку провокации с химоружием столь искушенным европейским политиком, как Ангела Меркель. Очень сложно поверить, что она не просчитывает дальнейшую траекторию падения Дональда Трампа. Настоящие хозяева Америки спеленали этого самонадеянного новичка и поместили его в бордель под названием «американская внешняя политика», где шериф сначала стреляет, а затем выясняет истину. И напрасно эксперты лукавят, убеждая публику, что новичок проявляет чудеса изворотливости: мол, отдав приказ о ракетном ударе по Сирии, он сделал ход конём, чтобы не сдать свои позиции. На самом деле президент Трамп, приняв правила игры хозяев Америки, право на самостоятельную политику потерял.

Совершённая 7 апреля агрессия выглядит прологом к дальнейшему втягиванию США в сирийский конфликт. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уже заявила: «Мы должны быть готовы сделать ещё больше, хотя надеемся, что до этого не дойдёт».

Дойдёт, еще как дойдёт! На очереди – новый этап американской помощи «независимой сирийской оппозиции». Только уже не советниками, а воинскими контингентами. Усиление «независимой оппозиции» ослабит натиск сирийской правительственной армии, и кровавое колесо войны прибавит обороты. Снова хлынет новая волна беженцев за рубеж.

Так на что надеется Ангела Меркель, поддержав американскую атаку на Сирию? На то, что можно установить заборы из колючей проволоки по всему периметру Евросоюза? Или на то, что разгул терроризма обойдёт Германию? Или, может быть, ей дана тайная клятва непредсказуемого Эрдогана не открывать новым беженцам путь в Европу, даже если его конфликт с ЕС достигнет небывалой силы?

Для Меркель как старожила международной политики должно быть ясно: то, что делает Трамп, – это вынужденные шаги сломленного политика, предпринимаемые под давлением сил, питающихся войной. На её глазах её предшественник Герхард Шрёдер выстоял под напором этих сил, отказавшись поддержать в 2003 году войну США против Ирака. Только у фрау бундесканцлерин с силами, питающимися войной, похоже, иные отношения. Ведь не захотела она услышать протесты немцев против участия ВВС Германии в войне в Ираке, и немецкие самолеты продолжают барражировать в небе над Мосулом, наводя авиацию союзников на мирные объекты.

Может быть, Меркель поддержит и назревающую наземную операцию США в Сирии, как поддержала в 2011 году операцию по свержению Каддафи, тайно посылая оружие ливийским мятежникам? Видимо, первая волна беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, обрушившаяся на Германию, не стала для неё аргументом, и она теперь, затаившись, ждёт, чем закончится (не столько для Сирии, сколько для администрации Трампа) новое предприятие американской «партии войны» на Ближнем Востоке.

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