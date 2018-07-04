/Поглед.инфо/ Текстът ни въвежда в професионалния „жаргон”, с който си служат руските пилоти в Сирия.



"Палма" е древната Палмира. „Лимпопо” е Алепо. "Химки" – летището в руската военна база "Хмеймим". Нашият вечен подход е да русифицираме местните имена, да бъдат привични за ухото ни. Затова командировката в Сирия отдавна се нарича "пътуване до Саратов".

Рано сутринта в Дейр ез-Зур, в зоната, която се контролира от така наречените умерени бунтовници и които са под "чадъра" на американците, банда на т.нар. Ислямска държава се опитва да се промъкне през границата. Може само да гадаем, как на територия, на която американските военни твърдят, че водят безпощадна война срещу терористите, изведнъж се появява напълно боеспособен отряд джихадисти. Призори, както обикновено, на всъдеходни джипове, наглата банда стремително се опитва да превземе един от опорните пунктове, но е открита, завързва се битка за нейното унищожение.

Под бялото слънце на Сирия, по бетонната писта на "Химки" веднага излитат изтребители и бомбардировачи, за да се включат в битката. Бандата, понасяйки големи загуби, се опитва да се измъкне възможно най-бързо по посока към американска зона. Там, теоретично, те трябва да бъдат подложени на американски въздушни удари. Но уви... А руската авиация, по договореност, не трябва да пресича този рубеж. За джихадистите, изглежда, там е спасението...

(рус.ез.)

Белое солнце Сирии

«Джихадист, убитый под Пальмирой не появится под Оренбургом!»

«Куда?» — окрикнул лётчиков, спешащих к дрожащему в жарком мареве Ми-8, майор с лицом, выдубленным солнцем до кирпичного терракота.

«В Лимпопо!» — отозвался один из лётчиков.

«Ясно»… — разочаровано протянул майор. Он с вечера ждал «вертушку» до Пальмы. Под Пальмой гоняла по пустыне мелкие банды «бармалеев» бригада, к которой майор был прикомандирован советником, и он спешил побыстрее оказаться на месте. Диспетчер обещал утром, но солнце уже безжалостно палило из зенита Химки, а борт всё не назначали…

…Вообще-то «Пальма» — это древняя Пальмира. «Лимпопо» — Алеппо. Ну а «Химки» — аэродром Хмеймим, российская военная база, наша опорная крепость в Сирии.

Вечная наша привычка — русифицировать местные названия, делать их привычными нашему уху. Что двести лет назад, что сто, что сегодня.

Как говорится, дома и стены помогают. А если не стены, то названия.

Поэтому командировка в Сирию уже давно у армейцев зовётся «поездкой в Саратов» от аббревиатуры САР — Сирийская Арабская республика.

Хмеймим работал.

Рано утром под Дэйр-эз-Зором, из района, который контролируют так называемые умеренные боевики, которых «крышуют» американцы, через границу попыталась прорваться банда игиловцев. Остаётся только гадать, как на территории, где американская армия вроде как ведёт беспощадную войну с террористами, оказался вполне себе боеспособный отряд джихадистов. Как обычно, на джипах-внедорожниках, стремительная, наглая банда на рассвете попыталась нахрапом взять один из опорных пунктов, но была обнаружена, ввязалась в бой и теперь шла операция по её уничтожению.

То и дело по белоснежному от яркого солнца бетону «взлётки» разбегались и стремительно уходили в небо штурмовики и фронтовые бомбардировщики с бомбами и «сигарами» ракет под плоскостями. Они выходили в район боя, и там, послушные указаниям авианаводчиков, обнаруживали цели и обрушивали на них тысячи килограммов качественной российской взрывчатки, превращая джихадистов в прах пустыни. Опорный пункт отстояли. Банда, напавшая на него, была уже рассеяна, понесла большие потери и теперь пыталась как можно быстрее прорваться всё в ту же спасительную для неё американскую зону, отмечая тут и там своё бегство высокими столбами чёрного дыма уничтоженных «тачанок». За границей, по идее, их должны были ждать удары американских ВВС, но по факту это был рубеж, который не будет пересекать российская авиация. И это было для них, похоже, главным…

…Обратно самолёты возвращались почти невесомыми. Было видно, что лётчики буквально осаживают свои разгорячённые «боевые птицы», прижимая их «лапы»-шасси к бетонке. И уже на ней, плеснув оранжевыми вспышками тормозных парашютов, сбрасывали скорость, неторопливо заруливали на стоянки, останавливались, глушили движки и погружались в дремоту всё в том же знойном мареве «Химок».

«Противник уничтожен. Все цели поражены!» — передали из района боя. И это для легендарного 18-го штурмового авиационного полка «Нормандия — Неман» привычный доклад. Иначе быть не может! Само название обязывает…

Мало кто знает, но полк «Нормандия — Неман» в Сирии практически на родине. Точнее, в месте своего рождения. В 1942 году по предложению генерала Де Голля советский лидер Иосиф Сталин разрешил сформировать в составе Красной Армии уникальную боевую единицу — добровольческую французскую авиационную эскадрилью, в которую собрали французских пилотов-добровольцев. И именно Сирия стала местом тайного сбора эскадрильи. Отсюда через Ирак и Ливию лётчики добрались до Советского Союза. За следующие два года «Нормандия…» станет одной из самых результативных боевых единиц Великой Отечественной, выполнив свыше 5000 вылетов, одержав три сотни побед в воздухе.

Почти 67 лет полк находился в составе наших ВВС; 1 декабря 2009 года легендарный полк был расформирован, а на его месте возникла некая 6983-я авиационная база. 1 декабря 2013 года 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский дважды Краснознамённый, ордена Суворова и французского креста ордена Почётного легиона полк «Нормандия — Неман» был воссоздан на аэродроме Черниговка.

Сегодня полк «Нормандия — Неман» входит в состав 303-й гвардейской смешанной авиадивизии 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Именно в этом полку летал и совершил свой подвиг майор Роман Филипов. 3 февраля 2018 года его самолёт был сбит над Сирией, катапультировавшийся лётчик был окружён боевиками, принял бой и погиб, подорвав себя гранатой. Роману было посмертно присвоено звание Героя России…

Сегодня на командном пункте действиями полка руководит летчик-снайпер полковник Александр У***. Совсем недавно он сам был командиром этого полка, а теперь — начальник штурмовой авиации группировки. Александр — человек в штурмовой авиации легендарный. После окончания в 1985 году военного училища молодым лейтенантом он прибыл служить на Дальний Восток в Приморский край на аэродром Черниговка. В это время там шло формирование 187-го штурмового авиационного полка, который готовился к убытию в Афганистан. Поэтому после переучивания на новый для себя штурмовик Су-25 (знаменитый «Грач»), и получения «классности» Александр тоже убыл в Афганистан. Это было самое горячее время «афганской эпопеи». Полк ежедневно поднимался в небо, прикрывая с воздуха «сухопутчиков». За два года Александр выполнил 342 боевых вылета. За мужество и героизм он был дважды награждён орденом Красной Звезды. А в феврале 1988 года ещё и орденом Звезды второй степени Демократической республики Афганистан.

После вывода из Афганистана «Грачи» вернулись на родной аэродром базирования, в Черниговку. Оттуда Александр убыл служить в Краснодарский край, стал командиром эскадрильи, окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и снова вернулся в родную «Нормандию — Неман», уже командиром. К этому моменту грудь командира украсил орден Мужества — за участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе. А кроме этого были ещё и командировки в Таджикистан.

Всего Александр провёл в небе больше 1850 часов (из них 1700 — в кабине штурмовика Су-25).

Теперь он руководит действиями авиации с земли. Именно, его опыт и мастерство делают применение нашей авиации здесь по-настоящему ювелирным, а полёты — безопасными для экипажей.

Русский флаг над Пальмирой

…Наконец, диспетчер дал добро на вылет к Пальмире и загорелый майор с артиллеристскими эмблемами на петлицах поспешил к начинавшей раскручивать винты «восьмёрке». Там уже переминалась с ноги на ногу группа военных. Борттехник распахнул дверь, и они дружно полезли в кабину. Свист перешёл в рёв, и вертушка, после короткого разбега, плавно ушла в небо. За ней — пара боевых Ка-52 прикрытия. Полтора часа лёта над пустыней, и вот уже внизу замелькал частокол мраморных колонн древней Пальмиры — античной жемчужины мировой истории. Фактически законсервированный временем древний город, основанный Селевкидом, одним из полководцев Александра Великого. Тысячу лет город был одним из важнейших торговых перекрёстков Ближней Азии: единственное место в пустыне, где была вода и где торговые караваны останавливались на отдых. Через него проходил Великий шёлковый путь.

Пальмира достигла такого расцвета и красоты, что до сих пор самые красивые города мира сравнивают с ним. Например, Санкт-Петербург называют Северной Пальмирой.

Только в конце XVIII века в Пальмире начались первые раскопки археологов, потрясшие научный мир огромным количеством открытых исторических реликвий.

Тысячи лет никто, кроме ветра пустыни, не тревожил сон и покой этих руин, пока несколько лет назад сюда не ворвались банды новых вандалов — джихадистов, объявивших все художественные и исторические ценности человечества «харам»: запрещёнными и греховными, а значит, подлежащими уничтожению. Полтора года хозяйничали джихадисты в Пальмире, разрушая её. Первым объектом, взорванным террористами, стал храм финикийского бога Баал-Шамина в Пальмире, построенный во времена Римской империи. Затем исламисты бульдозерами снесли руины строений и оставшиеся статуи древнего ассирийского города Нимрод, построенного в XIII веке до н.э. После этого джихадисты разрушили храм Бэла — времён Римской империи, взорвали три погребальных башни в городе, в том числе самую известную из них — Элахбела (103 г. н.э.), под которой сохранился подземный склеп. И, наконец, в начале октября боевики ИГ взорвали античную Триумфальную арку, возведение которой датируется концом второго века нашей эры. Тогда же они взорвали историческую колоннаду, предварительно привязав к колоннам осуждённых на смерть людей.

Неудивительно, что освобождение Пальмиры стало одной из главных задач сирийской армии в ходе наступления в провинции Хомс. И помогали им в этом российские ВКС и советники. Есть что-то мистическое, в том, что легендарная Пальмира была освобождена от орды средневекового зверья силой русского оружия. Русские танки, русские орудия, русские автоматы и пулемёты, русские штурмовики и бомбардировщики вырвали их рук фанатиков под чёрными знамёнами древнейшую историческую жемчужину человечества.

По разным оценкам за три недели пальмирской операции боевики ИГИЛ потеряли до 1000 убитыми и не менее 3000 раненными.

Но всего через несколько месяцев, собравшись c силами, джихадисты выбили сирийцев из Пальмиры, и город снова оказался под их контролем. Подготовка к новой операции заняла больше месяца. На этот раз наступление шло по всем направлениям, окончательно зачищая от боевиков провинцию. В результате Пальмира была вновь освобождена. С тех пор отдельные отряды боевиков несколько раз предпринимали рейды в сторону Пальмиры, но всякий раз были разгромлены.

Сегодня в провинции развёрнуто целое сирийское соединение. В его составе находятся и российские советники.

Майор Николай Р*** уже заканчивает здесь смену. Скоро домой. Для северного гарнизона, где служит Николай, его тёмно-кирпичный пальмирский загар будет явной экзотикой.

«Так и в отпуск не отпустят! — смеётся майор. — Скажут, тебе не надо! Ты уже загорел…»

С артиллерийским дивизионом, к которому он прикреплён военным советником, Николай прошёл буквально всю провинцию: от пригородов Хомса и нефтяных полей Хувейсиса до авиабазы Тифор, которую сирийские войска деблокировали после почти двухлетнего полного окружения. Это уже вторая его командировка сюда.

«Война здесь особая. Мобильная. — рассказывает Николай. — Войска — в постоянном движении. Противник тоже не сидит на месте. После того, как джихадистов выбили из крупных городов, они перешли в кочующей тактике. Их небольшие отряды на высокопроходимых автомобилях перемещаются, опасаясь оказаться под прицелом артиллерии и в зоне обнаружения авианаводчиков. Иногда они объединяются в крупные (сто, двести «тачанок») отряды, чтобы нанести внезапный удар. Атакуют обычно с рассветом, полагаясь на внезапность. Когда могут, посылают впереди себя смертников на «джихад-мобилях», которые должны подрывами пробить бреши в обороне и расчистить путь основной волне. Но и мы приспособились к такой их тактике. Теперь любая стоянка, любой полевой лагерь тщательно оборудуется в инженерном отношении, траншеи, эскарпы, валы, минные заграждения делают оборону практически непреодолимой. В Сирии у артиллерии особая роль: мало того, что батареи сами находятся в постоянном движении, — их огонь является основой обороны. Все угрожаемые направления должны быть пристреляны. Это требует высокой выучки артиллеристов, поэтому работы у сирийцев много. Но и результаты, что называется, радуют. Когда месяц назад одна из сирийских батарей оказалась в окружении джихадистов с минимальным пехотным прикрытием, и те уже предвкушали лёгкую победу, именно артиллерийская поддержка соседей помогла отразить атаку боевиков. Огонь не давал боевикам поднять головы, а вскоре и помощь подтянулась, джихадистов рассеяли…»

…К площадке приземления подъехал «Урал», который должен был увести майора к его артиллеристам. Мы по-военному наскоро попрощались. «Урал» уехал, а ещё через час за далёкими холмами часто заахали орудия — «боги войны» начали «затаптывать» огнём и сталью далёкие цели.

«Джихадист, убитый под Пальмирой не появится под Оренбургом!» — хмыкнул, возвращавшийся по замене врач, «двойник» майора-артиллериста по качеству загара.

Вывод простой и удивительно верный!

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