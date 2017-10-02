/Поглед.инфо/ На практика всички водещи медии в света обобщават резултатите от участието на Русия във войната срещу Ислямска държава в Сирия.

Припомняме, че на 30 септември 2015 г. руската ВКС нанесоха първите удари по терористите в Сирия. Тогава всички "водещи медии" в света написаха нещо подобно, като това: "Русия няма да спаси Сирия, няма да убие Асад, ще получи новия си Афганистан и позорно ще избяга оттам". Освен това, пишеха те, през 2013 г. американската коалиция, наброяваща около 60 държави, не само не можа да спре терористите, но и губеше град след град, заплашвайки да излезе извън границите на региона. И ето, че две години вече минаха и е време да обобщим, което, макар и трудно, признават дори на Запад - поражението на терористите и възстановяването на законно избраното правителство е факт в 80% от страната.

Както признават експерти на британската военна академия, "Западът трудно ще повярва, но Сирийската война завършва, и Асад победи в нея" - казва авторът на британския The Independent. «В Сирия Путин побеждава Америка с нейните собствени методи," - отбелязват американците от HuffPost. Подобни статии, където се разбира победата на руската армия, могат да бъдат намерени във всяко крупно световно издание: американско, европейско, арабско и дори китайско или японско. В по-голямата си част те продължават да печатат клишета за тиранина-Асад и ужасните руснаци, но успехът се признава от всички.

/рус.ез./

Единственным местом, где продолжают критиковать операцию в Сирии, остаются СМИ нашей родной оппозиции и СМИ собственно самих ТОЗР ИГИЛ и прочих сирийских ТОЗР. Притом, если истерика на сайтах террористов понятна — мы для них враг и ждать признания эффективности нашей армии от них наивно, то наша родная оппозиция обвинила российскую власть в том, что она потратила уйму денег на Сирию и так мало дала на их культуру:

«Спустя неполные полгода после начала операции, в марте 2016 года, Владимир Путин признал, что Россия потратила на сирийскую кампанию 33 млрд рублей. Таким образом, сутки в Сирии тогда обходились России в 180 млн рублей. Следовательно, за два года сумма затрат должна вырастить минимум до 132 млрд. рублей.

Основываясь на своих экспертных оценка, партия «Яблоко» подсчитала, что сирийская кампания могла стоить не менее 140 млрд рублей ($2,4 млрд). Минобороны России данные о расходах не раскрывает. Для сравнения, в бюджете РФ на 2017 год на культуру выделено 93 млрд. рублей, на спорт – 86 млрд, на охрану окружающей среды – 76 млрд», — пишет самый неполживый «Голос Америки». Тот самый, который предрекал тысячи трупов, сотни терактов и позорное бегство со сливом Асада — если не помните, то тенденцию в западных СМИ как раз и задавали наши «эксперты». Но так как ужаса не случилось, то американское СМИ тут же перешло к любимому делу – считать чужие деньги. А кто же им в этом поможет? Ведь просто свои догадки к тексту не приложишь. И тут на помощь приходит «Яблоко»:

«По нашим прикидкам, в совокупности там могло быть потрачено от 140 миллиардов до четверти триллиона рублей, - сказал он. Если бы операция осуществлялась в союзе с международной коалицией, то, возможно, эта компания стала бы гораздо менее затратной и закончилась бы скорее, предположил Сергей Митрохин», — сообщает нам «Голос Америки». Не будем считать, сколько потрачено на войну с мировым злом, которое им стало с подачи американского же президента. Но говорить насчет коалиции просто смешно — именно Россия 7 раз только на официальном уровне за два года, то есть чаще, чем раз в полгода, предлагала США воевать с террористами вместе. Но США срывали любую возможность совместных действий, атакую сирийские войска авиацией, как было это в осажденном Дейр эз-Зоре в прошлом году или ракетами по авиабазе этой весной. И вряд ли Митрохин об этом не знает. Однако, перед заокеанскими хозяевами нужно держать стойку.

Далее «Голос Америки» дает слово еще более «компетентному» директору Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотруднику Института США и Канады Александру Шумилину, который, как истинный ученый, посчитал потери российской армии вместе с жертвами теракта над Синаем. «Но даже по официальным данным, в Сирии уже погибло около 40 человек, в действительности же - многократно больше, - заметил он. - Сюда же стоит добавить жертв террористических актов, которые произведены в отместку за действия российских военных – в частности, это 224 человека, находившихся на борту сбитого 31 октября (2015 года) над Синайским полуостровом пассажирского самолета», — пишет как бы ученый. Интересная логика, не помоги Россия Сирии, у нас и терактов бы не было. Интересно, а почему тогда террористы атаковали Финляндию, Швецию и Филиппины, которые ни каким боком к войне на Ближнем Востоке не относятся? Особенно порадовала эта логика, что целый директор целого Центра анализа ближневосточных конфликтов даже не в курсе, что кроме взрыва нашего самолета, самые кровавые теракты произошли в странах, которые не участвуют в конфликте в Сирии и войне с ТОЗР ИГИЛ — Нигерия, Йемен, Таиланд, Кения, где только в результате одного нападения террористов на общежитие университета в городе Гарисса погибли 147 человек. Однако, дальше еще веселей.

«По словам директора Центра анализа ближневосточных конфликтов, спасение режима Асада на практике означает продление гражданской войны в Сирии. «Два года назад режим Асада был на пороге выживания, с его падением гражданская война завершилась бы и развернулась скоординированная борьба против «ИГ» и других террористических группировок. А сейчас никакого урегулирования конфликта не просматривается, потому что укрепленными российскими усилиями и иранскими боевиками режим совсем не готов идти на компромиссы с оппозицией», - заключил Александр Шумилин», — сообщает нам американское издание. И это на фоне новостей о присоединении к перемирию только за последний месяц доброго десятка отрядов оппозиции и откровенного бегства боевиков из Сирии в Ирак. Более того, пока союзники США истерят на счет иракского Курдистана, в Сирии Асадом была подписана договоренность о мирном создании автономии для сирийских курдов. И как представлял себе прекращение войны сам «ученый», если умеренные не прекращали войну ни на минуту между собой и без Асада, как это происходит в провинции Идлиб? Вообще, создается нехорошее впечатление, что господин Шумилин, который является сотрудником РАН, слушает исключительно «Голос Америки».

И все-таки, главным лейтмотивом итогов в «Голосе» было сожаление, что «подлое» российское руководство спасло какую-то там Сирию, когда могло бы использовать деньги гораздо эффективней. Если вы вдруг подумали, что на заводы или дороги, то нет — на культуру и экологию. Вот на эту культуру — «в Москве в "Гоголь-центре" 20 октября будет показана провокационная гей-драма о любви 17-летнего подростка и взрослого мужчины "Зови меня своим именем". Экранизацию одноименного романа Андре Асимана будут демонстрировать в рамках кинофестиваля американского кино Amfest, сообщает Gay. ru. Новое кино про педерастов обещают также показать в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Петропавловске-Камчатском, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени, Уфе и Челябинске. И вот на это Россия должна была променять Сирию, по мнению Митрохина и «Голоса Америки». Здесь можно было бы привести гору аргументов, но за нас это сделали сами читатели «Голоса Америки».

К словам читателей добавить нечего. Нам же остается только порадоваться истерике нашей оппозиции и их покровителей — их бессильная злоба лучшее доказательство победы России.

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