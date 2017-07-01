/Поглед.инфо/ Париж и Лондон правят шумни изявления против Ислямска държава и извършваните от тях етническо прочистване и терористични актове. Въпреки това, те извършват тайно етническо прочистване с цел създаване в северната част на Сирия на псевдо-Кюрдистан, а също така възнамеряват да съберат на едно място ИД и Ал Анбар и на тази основа да се създаде Сунистан. Тери Мейсън анализи този проект и идентифицира редица противоречия в изявленията на длъжностни лица.



/рус.ез./

Является ли законным военное вмешательство Франции, Израиля и Великобритании в Сирию?

Принятая в СБ ООН резолюция 2249 [1] позволяет Франции, Израилю и Великобритании начать в Сирии и Ираке новую войну. По мнению французской стороны, которая предложила текст этой резолюции, эта резолюция в силу статьи 51 Устава ООН разрешает коалиции осуществлять любые действия, то есть «законную оборону». А Премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон считает, что она допускает «любые действия» против этой кровавой сатанинской секты как на территории Сирии, так и на территории Ирака [2].

Однако, по мнению экспертов исследовательской службы при библиотеке Палаты Общин, это не так. Проведя тщательный юридический анализ, Арабелла Ланг утверждает, что данная резолюция не допускает неограниченное использование силы, она лишь призывает тех, кто имеет на это легальное право, удвоить свои усилия [3]. То есть действовать могут лишь те государства, которых попросили вмешаться в Сирию и Ирак.

Ирак вынужден был направить в Генеральный секретариат и Совет Безопасности ООН письмо, в котором утверждается, что с сирийской территории на него совершают атаки отряды Даеш, хотя само Исламское государство было создано в Ираке. После того как Франция и Великобритания - но не Израиль – получили обращение Ирана, они стали утверждать, что имеют право на «законную коллективную оборону». Кроме того, оба эти государства считают, что они атакованы Даеш с сирийской территории и поэтому имеют право на законную оборону. Однако эти аргументы имеют силу лишь в том случае, если Лондон и Париж представят доказательства того, что эти атаки совершаются непосредственно с территории Сирии, что далеко не так [4].

То есть военное вмешательство Франции, Израиля и Великобритании в Сирию без согласия правительства Сирийской арабской республики является незаконным.

Отметим, что Устав ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи формально запрещают военную поддержку негосударственных формирований, пытающихся свергнуть власть в государствах-членах ООН. Поэтому Франция и Великобритания заявляют о своей поддержке вооружённых формирований в Сирии лишь оборонительными вооружениями. Однако эти формирования получают значительное количество и наступательных вооружений (ружья, миномёты, ПТУРС и ПЗРК и даже Боевые ОВ). В августе 2014 г. французский президент Франсуа Олланд признал в интервью газете Monde , что Франция направляла сирийским повстанцам наступательные вооружения [5]. А в беседе с журналистом Ксавье Паноном он добавит, что с 2012 г. [6] поставлял 20-мм пушки, автоматы, гранатомёты и противотанковые снаряды, что нарушает международное право и ставит Францию в один ряд с бандитскими государствами [7].

Подлый план Франции, Израиля и Великобритании

Начиная с 20 ноября Франция пытается создать очередную коалицию по борьбе против Даеш, а точнее для захвата Ракки. Эта риторика, с помощью которой делается попытка убедить французов в том, что правительство намерено дать ответ на теракты 13 ноября в Париже, плохо скрывает колониальные устремления президента Олланда. На самом деле –освободить Ракку от Даеш, но с помощью каких сухопутных сил и с какой целью?

Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, а по словам французского министра иностранных дел Лорана Фабиуса франко-британская кампания могла бы поддержать Свободную сирийскую армию, созданную в Ливии Аль- Каидой, суннитские арабские силы (то есть вооружённые отряды туркоманов, которых поддерживает турецкая армия) и курдов (одновременно сирийские отряды народной самообороны YPG и пешмерга региональной курдской Администрации Ирака).

Если этим силам удастся захватить Ракку, город окажется под властью региональной курдской Администрации Ирака, которая его аннексирует. На территории Сирии и Ирака будет провозглашён Курдистан, проживающее там сирийское население будет изгнано, а 10 миллионов турецких курдов будут переселены в это новое государство.

В 2011 г. Ален Жюппе от Франции и Ахмет Давутоглу от Турции подписали секретное соглашение о создании Суннистана на территории Ирака и Сирии с помощью террористической организации (Даеш) и Курдистана на территории, также принадлежащей этим странам. Этот план был одобрен Израилем и Великобританией. План Жюппе

В 2011 г. Французский министр иностранных дел Ален Жюппе и его турецкий коллега Ахмет Давутоглу подписали секретный договор. Нам известно, что он включал несколько взаимных обязательств, одним из которых является «урегулирование курдского вопроса» без «нарушения территориальной целостности Турции», то есть создание Курдистана на территории Сирии.

Убеждённые в том, что Ален Жюппе голлист, французы не раскусили в 2005 г. этот манёвр. В то время Ален Жюппе был приговорён условно к 14 месяцам тюрьмы и одному году лишения избирательных прав за незаконное финансирование своей партии из государственных фондов. Он уехал из Франции и стал преподавать в Монреале. Однако его не часто можно было увидеть в Монреале ввиду того, что он проходил секретное обучение в третьих странах. Сегодня, хотя и являясь членом оппозиции, он один из главных вдохновителей ближневосточной политики, которую президент Олланд проводит невзирая на историю и интересы Франции.

Курдистан и Сирия

Курды в течение нескольких столетий проживают на территории, принадлежащей Турции, Ираку и Ирану. По данным переписи 1962 г. в Сирии проживали 169000 курдов, то есть бесконечно малая часть от всей численности курдов. Во время гражданской войны в Турции в 1980-90 г. 2 миллиона турецких курдов бежали в Сирию. Идея Франции, Израиля и Великобритании состоит не в том, чтобы создать для них собственное государство на территории Турции, а в том, чтобы колонизировать страну, которая их великодушно приняла.

Сирия уже была поделена между Францией и Великобританией на конференции в Сан-Ремо и в соответствии с соглашением Сайкса-Пико (1916 г.). Исторически она включала не только сегодняшнюю Сирию, но и Палестину, Израиль, Иорданию, Санджак Александретты (турецкая Антиохия) и часть Ирака. Предложенный план предусматривает её дальнейшее расчленение.

Глава сирийских курдов Салих Муслим и Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября 2014 г. были на приёме у Франсуа Олланда. Втроём они договорились о создании на территории Сирии Курдистана, изгнании суннитов и христиан и переселении туда турецких курдов. Кем являются курды?

Курды представляют единую культуру, но разговаривают на разных языках – курманджи, сорани и пехлевани, к которым следует добавить четвёртый язык, абсолютно непохожий на три предыдущие, заза-горани.

За время холодной войны курды разделились на две группы. Первая поддерживалась Израилем и США, а вторая Сирией и СССР.

Во время гражданской войны в Турции главная партия турецких курдов марксистско-ленинского толка РПК и её лидер Абдулла Оджалан боролись за создание независимого Курдистана в Турции. Они подчёркивали, что никаких территориальных притязаний к Сирии не имели. Оджалан был принят Дамаском в качестве политического беженца, и оттуда он руководил военными операциями в Турции. Скрываясь от репрессий, 2 миллиона турецких курдов нашли пристанище в Сирии. Но в 1998 г. Анкара стала угрожать Сирии войной, если она и дальше будет продолжать укрывать РПК. Президент Хафез Ассад в итоге потребовал от Абддуллы Оджалана переехать в другую страну, но продолжал защищать курдских беженцев.

В самом начале войны против Сирии президент Башар аль-Ассад многим курдам, бежавшим из Турции, предоставил сирийское гражданство. Он способствовал созданию местных вооружённых формирований для участия в защите своих территорий. Первые два года они сотрудничали с силами сирийской безопасности, но с 2014 г. ситуация постепенно ухудшилась.

31 октября 2014 г., сразу после резни в Кобане, Салих Муслим, глава Курдского демократического союза в Сирии был принят Франсуа Олландом вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух государств, которые до сих пор отказывались помогать сирийским курдам, убедили Салиха Муслима в том, что в его личных интересах отказаться от обязательств РПК и присоединиться к их проекту.

Год спустя Салих Муслим начнёт операцию по насильственному внедрению курдского языка на севере Сирии, что вызовет возмущение местного населения, главным образом ассирийских христиан и арабских суннитов [8].

Но самые большие трудности Салих Муслим испытает при мобилизации боевиков, когда Франция, Израиль и Великобритания начнут операцию по созданию Курдистана в Сирии. Молодые курды, укрывшись в Ираке, в массовом порядке отказывались присоединиться к этому колониальному проекту [9].

Второй раз Салих Муслим посетил Париж 27 ноября этого года.

Уничтожение Турцией российского Су-24

Удары российских ВКС, начатые 1 октября 2015 г., расстроили планы колониальных держав. Для президента Эрдогана они отдалили реализацию плана Жюппе и его мечту об очищении Турции. Поэтому он приказал своим ВС подготовить инцидент с российским самолётом , о чём в своё время предупреждал предсказатель Фюат Авни.

16 ноября Россия усилила воздушные удары по террористическим формированиям на территории Сирии и нанесла политический удар по источникам их финансирования. Президент Владимир Путин вызвал переполох среди G20 в Анталии, хотя и не назвал имени председательствовавшего на этом заседании Реджепа Тайипа Эрдогана. Он представил присутствовавшим дипломатам спутниковые снимки конвоев автоцистерн, следующих из Сирии к турецким портам, и осудил попустительство тех, кто позволяет Даеш получать миллиарды долларов от незаконной торговли нефтью [10].

Переоценив поддержку Вашингтона, или не оценив должным образом российскую силу, президент Эрдоган отдаёт приказ сбить 24 ноября российский бомбардировщик, который якобы на 17 секунд вошёл на турецкую территорию [11]. Москва быстро отреагировала на этот инцидент, введя против Турции жёсткие экономические санкции, представила радиолокационные данные о воздушном инциденте, опровергающие заявления Турции о нарушении её воздушного пространства [12], развернула в Сирии ЗРК С-400, а 2 декабря на пресс-конференции российский Генштаб представил спутниковые свидетельства о причастности Турции к финансированию Даеш [13].

Международные СМИ, весь год отрицавшие истину, вдруг рассыпались в упрёках в адрес самодержца из Анкары и его семьи.

29 ноября 2015 г. Европейский Союз расстелил перед Турцией красный ковёр. Он вновь поставил вопрос о переговорах по вступлению, отмене виз, а также предоставлении Турции 3 миллиардов евро (на трибуне Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, Председатель Совета Дональд Туск и председатель Комиссии Жан-Клод Юнкер).

29 ноября Европейский союз организовал специальный саммит с участием Турции. Игнорируя заявления Владимира Путина на саммите G20 в Анталии и доклады (неопубликованные) Верховного представителя Федерики Могерини, свидетельствующие о том, что нефть Даеш течёт в ЕС через Кипр, Италию и Францию, участники заключили: «Учитывая заключительную декларацию последнего саммита G20, состоявшегося в Анталии, и резолюцию 2249 (2015 г.) Совета Безопасности, Турция и Европейский Союз подтверждают, что борьба против терроризма остаётся приоритетом» (sic) [14].

Во исполнение плана Жюппе 2011 г., переговоры о о вступлении Турции в ЕС продолжены, визовый режим на стадии отмены и, в качестве вишенки на пирог, Союз обязуется выделить Турции 3 миллиарда евро якобы для оказания помощи по урегулированию вопроса с сирийскими беженцами.

Французский Парламент [15] и британская Палата Общин [16], убеждённые в том, что резолюция 2249 позволяет им вмешиваться в Сирию без согласия Дамаска, дали разрешение исполнительной власти на военное вмешательство в эту страну. Целью наносимых воздушных ударов был объявлен Даеш. Во время обсуждений ни одна из палат не затронула вопрос о создании Курдистана.

Вопреки сделанным в СМИ заявлениям, никто свою политику в отношении Даеш не изменил. Террористическая организация продолжает поддерживаться теми, кто её создал (американские политики с Дэвидом Петреусом и Джоном Негропонте, правительства Саудовской Аравии, Катара и Турции). Лишь иракские шииты, ливанская Хезболла, правительственная армия Сирии и Россия продолжают бороться против неё. Операции американской коалиции были направлены не на искоренение Даеш, а лишь на его сдерживание. А сегодня игра состоит в «освобождении» севера Сирии и заселении этой территории иракскими курдами, вытеснении Даеш в Иран, где ему выделен район Аль-Анбар. Единственно, что изменилось после российского вмешательства, это то, что Запад не настаивает на том, чтобы Даеш оккупировал сирийскую пустыню.

Заключение

Франция и Великобритания внушили общественному мнению, что резолюция 2249 разрешает им вмешиваться в Сирию для борьбы с Даеш. Это позволило добиться от парламентов разрешений на нанесение воздушных ударов без согласия Сирии.

В наземных операциях они рассчитывают на поддержку вооружённых отрядов туркоманов (поддерживаемых турецкой армией) и курдских отрядов народной самообороны YPG (поддерживаемых региональной курдской Администрацией Ирака и Израилем).

Цель этой интервенции состоит не в том, чтобы искоренить Даеш, а в том, чтобы вытеснить его в Аль-Анбар, провести этническую чистку на этот раз на севере Сирии и создать там новое государство Курдистан.

Перевод

Эдуард Феоктистов

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[1] « Résolution 2249 », Réseau Voltaire, 20 ноября 2015.

[2] “PM statement on the United Nations Security Council Resolution”, 10, Даунинг стрит, 20 ноября 2015 г.

[3] “Legal basis for UK military action in Syria”, Арабелла Ланг, Voltaire Network, 26 ноября 2015.

[4] « La Résolution 2249 n’autorise pas à bombarder en Syrie », Николас Боеглин, Réseau Voltaire, 1 декабря 2015.

[5] «François Hollande confirme avoir livré des armes aux rebelles en Syrie», Le Monde, 20 августа 2014.

[6] Напомним также, что Николя Саркози тоже поставлял в 2011 г. тяжёлые вооружения, в частности установки Милан, что он никогда публично это не признавал.

[7] Dans les coulisses de la diplomatie française, Ксавье Панон , L’Archipel, 13 мая 2015 г.

[8] « Les États-Unis et Israël débutent la colonisation du Nord de la Syrie », Réseau Voltaire, 1 ноября 2015 г.

[9] « Le YPG proclame la conscription obligatoire des réfugiés kurdes syriens », Réseau Voltaire, 24 ноября 2015.

[10] “Vladimir Putin’s Responses to journalists’ questions following the G20 summit”, Владимир Путин, Voltaire Network, 16 ноября 2015 г.

[11] « Зачем Турция сбила российский бомбардировщик? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 30 ноября 2015.

[12] « Les enregistrements radars de l’attaque turque contre l’avion russe », Валентин Василеску, перевод Авика, Réseau Voltaire, 29 ноября 2015 г.

[13] « La Russie expose les preuves du trafic de pétrole de Daesh via la Turquie », Валентин Василеску, перевод Авика, Réseau Voltaire, 3 декабря 2015 г.

[14] « Déclaration UE-Turquie », Réseau Voltaire, 29 ноября 2015 г.

[15] « Débat à l’Assemblée nationale française sur l’engagement militaire en Syrie », « Débat au Sénat français sur l’engagement militaire en Syrie », Réseau Voltaire, 25 ноября 2015 г.

[16] “UK House of Commmons Motion on ISIL in Syria”, Voltaire Network, 2 декабря 2015 г.

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