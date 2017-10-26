/Поглед.инфо/ Какво е общото между Харисън Форд, Евандър Холифийлд, Мистър Ти, Will.I.Am, Оливър Стоун, Стивън Фрай и Вивиън Уестууд? Общото между всичките тези знаменитости е, че се появяват в ефира на канал RT.

Неудържимата Моника Рихтер от чешкия аналитичен център "Европейски ценности" обаче, решила да състави списък на всичките 2,327 известни западни културни дейци, журналисти, политически наблюдатели, учени, политици, които се появяват в ефира на RT през последните няколко години. И финансираните от Джордж Сорос, а също от европейски и американски правителства лобисти, ги нарекоха "полезни идиоти". По такъв начин лобистите буквално атакуват свободата на словото и напомнят за мрачните времена на маккартизма.

От чий джоб се плаща дейността на този „център”? През 2015 г. най-големият частен спонсор на „Европейски ценности” е фондацията „Отворено общество” на пенсионирания милиардер и стервятник Джордж Сорос. В Русия тази фондация се смята за вредна, като заплаха за държавната сигурност, и е включена в списъка на нежеланите. Така счита и правителството на Унгария - страната, където се е родил Сорос и в която е обявен за „враг на държавата”. Подобно становище поддържа и Министерството на външните работи на Израел, което обвинява Сорос в постоянни опити „да подкопава демократично избраното правителство на Израел”...

(рус.ез.)

Полезные идиоты Джорджа Сороса

Финансируемые Джорджем Соросом, а также правительствами Европы и Америки лоббисты обозвали 2 327 видных гостей RT «полезными идиотами», таким образом буквально атаковав свободу слова в медиа пространстве и напомнив всем о временах маккартизма.

Что общего у Харрисона Форда, Эвандера Холифилда, Мистера Ти, Will.I.Am, Оливера Стоуна, Стивена Фрая и Вивьен Вествуд?

Этих знаменитостей объединяет то, что все они появлялись в эфире RT. И вот одержимой Монике Рихтер из чешского аналитического центра «Европейские ценности» взбрело в голову составить список всех именитых западных деятелей культуры, журналистов, политических обозревателей, учёных и политиков, которые в последние несколько лет появлялись в эфире RT. Что ж, в будущем этот внушительный список из 2 327 имён может пригодиться новым продюсерам канала в деле поиска гостей.

Правда, есть небольшая загвоздка: точностью этот доклад не отличается. В этом непродуманном, неаккуратном, наскоро состряпанном документе допущены весьма причудливые ошибки. Например, актёра, изображавшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, приняли за самого политика. Дальше — больше: легендарного ведущего Ларри Кинга перепутали с не менее именитым Ларри Дэвидом. И не один раз — десятки!

Нам не привыкать к плохо организованным очернительским кампаниям антироссийских лоббистов. Однако в данном случае уровень некомпетентности просто зашкаливает. В документе столько ошибок, что кажется, будто его наспех состряпали за пару дней. С учётом вышесказанного приведённое в начале документа заявление о том, что «политики и СМИ должны публично (в докладе это слово написано с ошибкой) взять на себя обязательство строже подходить к проверке фактов», кажется особенно лицемерным.

Денежные потоки

Прежде чем продолжить, позвольте объяснить, из чьего кармана оплачивается деятельность этого псевдонаучного центра и чьим интересам она служит. В 2015 году самым крупным частным спонсором центра был практически отошедший от дел миллиардер и стервятник-капиталист Джордж Сорос (перечисленные им через два представительства фонда «Открытое общество» средства составили около 25% от денег всех спонсоров). В России эта организация считается настолько вредоносной, что включена в список нежелательных в связи с угрозой «безопасности государства». И так считают не только в Москве. Правительство Венгрии, откуда Сорос родом, вообще провозгласило его «врагом государства». С ней сходится во мнении и Министерство иностранных дел Израиля, которое обвиняет Сороса в «постоянных попытках подрыва демократически избранного правительства Израиля».

Итак, ничего общего с демократией Сорос не имеет. Более того, с помощью своего огромного состояния он вмешивается в дела суверенных государств и пытается подорвать власть тех, кто ему не по душе. Забавно, что именно в этом Рихтер обвиняет RT. По её мнению, RT существует единственно ради того, чтобы «всячески очернять Запад и подрывать веру людей в жизнеспособность либеральной демократии». Что, разумеется, совершенно не так: RT создавался для того, чтобы представить точку зрения России в мире. И у Москвы, между прочим, отличные отношения со многими демократическими государствами, включая Южную Корею, Индию и Израиль. Кремль поддерживает дружеские связи и со многими странами ЕС — даже несмотря на то, что в последние годы (при проамериканских лидерах в Германии и Франции) союз, по сути, передал бразды правления своей внешней политикой Соединённым Штатам, автоматически переведя её в антироссийское русло.

Кстати говоря, в число крупных спонсоров центра (помимо Сороса) входят Европейская комиссия и Европарламент, а также посольства США и Великобритании. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы отследить пути финансирования и сделать выводы, чьи интересы преследует эта организация. Примечательно и то, что сама Рихтер связана с Атлантическим советом, крупным американским аналитическим центром, субсидируемым Всемирным конгрессом украинцев, компаниями Lockheed Martin и Raytheon, а также Госдепартаментом США. Всем им, конечно, выгодно напряжение в отношениях России и Запада.

Снова и снова

В большинстве своём инсинуации Рихтер лишены всякого смысла. Она продолжает обвинять RT в «дезинформации», не предоставляя никаких доказательств её преднамеренного распространения, а лишь указывая на ряд совершённых за несколько лет фактических ошибок, мало отличающихся от ошибок конкурентов. Потому что нет ни одной новостной организации, которая бы никогда не ошибалась.

Автор также цитирует «доклад американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США» — абсурдный документ, не воспринятый всерьёз ни одним заслуживающим доверия западным экспертом по России. Она также неоднократно называет гостей канала «полезными идиотами», тем самым нанося неслыханное оскорбление таким выдающимся личностям, как Кофи Аннан, Михаил Горбачёв, Питер Сазерленд, Джереми Корбин и Вольфганг Ишингер, которые достигли в жизни гораздо большего, чем, судя по всему, когда-либо удастся достичь Рихтер.Ещё одно «большое открытие» «Европейских ценностей» заключается в том, что «RT приглашает западных политиков, журналистов, писателей, учёных и других влиятельных общественных деятелей, чтобы повысить уровень доверия к каналу». Это не совсем так. RT, как и другие каналы, делает это преимущественно для повышения рейтингов, поскольку вполне очевидно, что зрителям гораздо интересней узнать мнение Ноама Хомского (имя которого также написано с ошибкой), чем человека с улицы, который считает правительство США безупречным. Вдобавок ко всему Рихтер обвиняет RT в антивестернизме (в частности в антиамериканизме). Интересно, а как бы она охарактеризовала освещение России американскими СМИ, будь она действительно объективной?

Наконец ещё одно поразительное заявление: «RT никогда не освещает события в России — канал рассказывает только о провалах и лицемерии западного общества». Это ложь чистой воды. А если вы сомневаетесь, кликните на мою фотографию в верхнем левом углу этой страницы — и вы увидите, что преобладающее большинство моих материалов посвящены именно России.

Ложь в изобилии

Рихтер постоянно сама себе противоречит. Например, она утверждает, что влияние RT на западную аудиторию варьируется «от минимального до умеренного». Но всего несколькими строчками ниже она предупреждает, что «специфическое воздействие», которое канал оказывает на своих зрителей, «должно быть исследовательским приоритетом для всех организаций и властей, заинтересованных в борьбе с кремлёвской кампанией по дезинформации». Далее Рихтер заявляет, что российская «кампания по дезинформации», включающая, как утверждается, и деятельность журналистов RT, представляет собой «угрозу безопасности», которую «не стоит недооценивать». И тут же она подчеркивает, как важно в этой связи «не преувеличивать угрозу».

Разумеется, часто именно то, о чём подобные доклады умалчивают, раскрывает их истинную цель. В субботу работающий в Праге журналист Майкл Колборн (который и сам писал материалы для финансируемых Соросом блогов) отметил, что 52-страничный клеветнический доклад «полон оговорок, а кроме того в него весьма произвольно включены только те люди, которые в достаточной степени известны и обладают весом в обществе».

«Возможно, этим объясняется отсутствие в списке ряда имён, в числе которых двое друзей центра «Европейские ценности», которые и сами появлялись на RT!» — добавил журналист.Колборн говорит о Джулии Дэвис и Эрике Гарленде, известных сегодня в качестве убеждённых антироссийских активистов. Они часто делают заявления в социальных сетях, и их точка зрения очень кстати совпадает с целями лоббистских групп. «Это совершенно бессовестный бред сивой кобылы. Они называют всех, кто когда-либо выступал на RT, идиотами… за исключением своих друзей. Как удобно!» — подчеркнул Колборн.

Действительно, кто бы мог подумать!

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