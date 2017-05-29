/Поглед.инфо/ 64-годишният Робърт Ортън Уорк е интересна личност. Служи 27 години в морската пехота на САЩ, командва артилерийски батальон, достигна до чин полковник. През 2001 г. си подава оставката и преминава на работа в различни военно-аналитични организации. От май 2009 г. до март 2013 г. е заместник-министър на ВМС на САЩ. От май 2014 г. поема поста на заместник-министър на отбраната при президента Обама. През март Тръмп каза, че има нов кандидат за този пост, но минаха два месеца и Уорк продължава да заема тази длъжност. Защо Боб Уорк е толкова важен за Пентагона?

Уорк е убеден идеолог на новите подходи към водене на войната на бъдещето. Негов специалитет е въвеждането на изкуствен интелект и роботизирани системи във въоръжените сили; той отстоява стратегията за водене на война в космоса и за водене на комбиниран бой (т. нар. Multi-Domain Battle – едновременно водене на бойни действия по суша, море, въздух, космос, киберпространството и електромагнитния спектър) в условия на "системата за ограничен достъп” (A2/AD, Anti-Access, Area Denial). Разработката на мащабната стратегия "Трета противотежест” (Third Offset Strategy), която трябва да обезпечи военно-технологическо преимущество на САЩ пред Русия и Китай, също е творение на Уорк. През 2014 г. той публикува в съавторство наръчника „20YY: подготовката за война в епохата на роботите", която се превърна в настолна книга на анализаторите на войната на бъдещето.

(рус.ез.)

Полковник Уорк и военный искусственный интеллект

Роберт (Боб) Уорк (Robert Work) — интересная личность. Сегодня он — один из главных в Пентагоне стратегов ведения войны в будущем. Боб Уорк прослужил в Корпусе морской пехоты США 27 лет, командовал артиллерийским батальоном и дослужился до звания полковника. В 2001 году ушел в отставку и стал занимать различные должности в военно-аналитических организациях. С мая 2009 по март 2013 года — заместитель министра военно-морских сил США. С мая 2014 года Уорк занял пост заместителя министра обороны США при президенте Обаме. После вступления в должность нового президента Дональда Трампа, несмотря на смену руководства Пентагона, Уорк остался на своем месте. В марте Трамп сказал, что у него есть новый кандидат на должность замминистра обороны, но прошло уже два месяца, а Уорк все также занимает свою должность.

Почему Боб Уорк так важен для Пентагона? Формально, Уорк по просьбе главы вооруженных сил США генерала Джеймса Мэттиса (James Mattis) должен довести до конца все вопросы, связанные с разработкой нового военного бюджета страны. Неформально, Уорк — это страстный идеолог новых подходов к ведению боевых действий будущего.

Его конек — это внедрение искусственного интеллекта и роботизированных систем в вооруженные силы, разработка стратегии войны в космосе и ведения комбинированного боя (так назовем Multi-Domain Battle — одновременное ведение боевых действий в различных сферах: на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре) в условиях «системы ограничения доступа» (A2/AD, Anti-Access, Area Denial). Собственно и разработка масштабной стратегии «Третьего противовеса» (Third Offset Strategy), призванной обеспечить военно-технологическое преимущество США перед Россией и Китаем, — это тоже детище Уорка. В 2014 году Боб Уорк опубликовал написанную в соавторстве монографию «20YY: подготовка к войне в эпоху роботов», которая стала настольной книгой аналитиков войны будущего.

Но помимо громких и всегда привлекающих внимание прессы публичных выступлений, книг, статей и интервью активность Уорка приносит и реальные плоды.

В апреле на крупнейшей базе Корпуса морской пехоты США Западного побережья Кэмп-Пендлтон прошли первые в истории учения S2ME2 ANTX (Ship To Shore Maneuver Exploration and Experimentation Advanced Naval Technology Exercise), на которых были протестированы около 50 новых военных технологий. В том числе и беспилотные наземные роботизированные платформы, ведущие огонь по противнику, автоматически доставляющие боеприпасы и отвечающие за материальное обеспечение десантирования морпехов.

Уорк много делает для работы экспериментального центра комбинированных космических операций (JICSpOC), который призван координировать работу коммуникационных и военных спутников США в случае войны на земле и в космосе с технологически развитым противником.

А 26 апреля Боб Уорк создал специальное подразделение по ведению «алгоритмических боевых действий» (Project Maven), которое должно взять на себя и ускорить внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в вооруженных силах.

Уже первого мая подразделение должно было отчитаться о планах по работе, а через каждые три месяца уже на практике внедрять те или иные технологии. После внедрения искусственного интеллекта в одной области команда начинает работу в другой. По мнению Уорка, пора переходить от разовых попыток внедрения новейших информационных технологий и превратить это в беспрерывный процесс во всех вооруженных силах.

Для медленной бюрократической машины Пентагона 90 дней — это фантастический темп. Уорк торопится. По его мнению, тем же самым занимаются вероятные противники — Россия и Китай, и союзный Израиль, действия которого и применение искусственного интеллекта в военных целях может привести к дестабилизации всего региона Ближнего Востока. Сегодня в мире, по оценкам американского онлайн-издания Defense One, существует 284 военные системы, которые в той или иной мере уже включают в себя искусственный интеллект. И нет гарантий, что США в этой новой гонке станет победителем.

Замминистра обороны США говорит буквально следующее: «Хотя мы предпринимаем предварительные шаги для изучения потенциала искусственного интеллекта, больших объемов данных и глубокого обучения, я по-прежнему убежден, что нам нужно сделать гораздо больше и двигаться гораздо быстрее».

Первая задача нового подразделения Пентагона (Project Maven) — это использование искусственного интеллекта для анализа данных и видеоизображений, получаемых в Сирии и Ираке. Сегодня до 95% всех данных, поступающих в аналитические военные центры США c беспилотников, идут именно из этих двух стран. Люди в прямом смысле слова не справляются с обработкой и анализом таких огромных массивов информации. До 80% их рабочего времени занимает просто просмотр кадров.

Искусственный интеллект в теории должен помочь им определять объекты, выявлять ненормальные последовательности действий на земле и т. п. Искусственный интеллект не будет определять цели для уничтожения, но поможет сделать это людям, хотя сегодня и ведутся разработки по созданию систем, которые бы автономно определяли противника, сверяясь с «библиотекой» целей. В приоритете военных и разработка систем «человек-машина».

Весной этого года прошли две интересных конференции по применению искусственного интеллекта в будущих боевых действиях. Одна из них была посвящена ускорению процессов симбиоза человека и машины в рамках военной стратегии «Третьего противовеса», а на второй Исследовательская лаборатории армии США представила исследование, в котором рассказывается, что в обучающиеся нейронные сети загружают данные об активности мозга человека, когда он определяет цель и решает навести на нее оружие.

Искусственный интеллект пока не может делать такие решения в динамично меняющемся мире боевых действий, хотя и работы по автономному поведению беспилотных автомобилей на дорогах впечатляют. Но в хаотичной военной обстановке цена ошибки еще больше, чем на дороге. В идеале новый подход и изучение сигналов мозга лучших солдат, делающих свою работу в критических ситуациях, позволит в итоге постоянно обучающемуся искусственному интеллекту затем и самому в режиме реального времени определять цели уже без участия человека.

Боб Уорк часто говорит о необходимости уделять внимание новым технологиям на основе искусственного интеллекта: «Армия США знакома с автономными системами ведения боя, которые она применяла в течение последнего десятилетия в Ираке, Афганистане и других странах. Но такие виды вооружения, как управляемые воздушные и наземные аппараты с дистанционным управлением, будут в скором времени заменены преимущественно беспилотными и автономными системами во всех физических сферах действия (в воздухе, море, под водой, на суше и в космосе) и в большинстве военных операций. Еще потребуется некоторое время, чтобы новый способ ведения войны стал более очевидным, в котором беспилотные и автономные системы займут центральное место при ведении боя».

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