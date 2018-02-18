/Поглед.инфо/ Пентагонът направи заявка за в пъти повече, отколкото преди една година от добрите стари артилерийски снаряди. Официалното обяснение е замяна на боеприпасите, които са изчерпали срока си на годност. Но има важно обстоятелство – част от американската артилерия е съсредоточена в Европа. Нима САЩ готвят на континента класическа сухопътна война?

В следващата финансова година армията на САЩ планира да закупи почти 150 хил. артилерийски снаряди, увеличавайки доставките с 825%. На това обърнаха внимание журналистите в четвъртък, изучавайки обнародвания преди няколко дни проект.

В бюджета си за 2019 година Пентагонът предвижда закупуването на 148297 снаряда за 155-мм гаубици. Поръчката включва също и боеприпаси с GPS - насочване и 1189 реактивни снаряда Excalibur за близък бой. В частност тях ще ги получи най-новия американски есминец „Замволт“. Общата сума на военния бюджет предполагаемо ще бъде 686 млрд. долара.

За сравнение: в текущата финансова година ВС на САЩ планират да закупят почти 10 пъти по-малко – само 16573 снаряда за 155-мм гаубици. Това означава, че потребността от снаряди е нарастнала изведнъж с 825%.

Както съобщи директорът на армията на САЩ по бюджета генерал-майор Пол Чембърлейн, Америка „се готви за участие в конфликти, изискващи решителни мерки“. Той увери, че армията не изпитва недостатък от снаряди, плановете за закупуването са свързани с необходимостта от обновяване на арсенала. Артилерийските снаряди и другите боеприпаси имат срок ма годност, след изтичането на който те трябва да се заменят. При това войниците не жалят снарядите по време на учения.

Според заместник секретаря на ВС на САЩ по планирането Джек Даниелс, особеност на военните действия през последните 15 години, в които участват САЩ са боевете с леко въоръжени мобилни отряди, затова нужда от тежки въоръжения почти няма, съобщава Ruposters.

(рус.ез.)

Затевают что-то серьезное в Европе?

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов признает, что 150 тысяч снарядов – это не так уж и много и, «скорее всего, их направят на Ближний Восток, в Афганистан, Ирак и Египет, потому что «Штаты намерены возвращать доминирование в этом регионе». А для гипотетической войны в Европе «американцы будут использовать крылатые ракеты».

Что касается трат на «Европейскую инициативу сдерживания», то «столь огромные деньги выделены на экспедиционные операции США». «По сути дела, деньги выделены на ведение боев на территории других стран», – предположил Ивашов в интервью газете ВЗГЛЯД. И добавил:

«Главный удар будет нанесен артиллерией, реактивными снарядами, крылатыми ракетами, будут использованы вертолеты».

Эксперт не исключает столкновений американцев с российскими войсками, на которые в Пентагоне могут решиться с целью провокаций. По словам Ивашова, в целом увеличение финансирования американской армии произошло как раз из-за страха перед Россией.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил самый крупный в истории страны оборонный бюджет. Если президент запросил лишь 637 млрд, то Конгресс в итоге выдал на 2018 год еще больше – рекордные 692 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, против кого направлен этот беспрецедентный бюджет. В частности, Белый дом запросил у Конгресса 6,3 млрд долларов на «Европейскую инициативу сдерживания». Эта программа направлена на сдерживание «российской агрессии» в регионе. Средства планируется потратить на усиление присутствия американского контингента в Европе.

«Конгрессмены выделили даже больше денег, чем просил Трамп. Риторика об агрессии со стороны России привела к тому, что конгрессмены решили подстраховаться. Россия же никакой угрозы не проявляет. Она уступает Штатам и уж тем более НАТО по количеству и качеству вооружений, и даже по уровню подготовки личного состава. Но США затевают что-то серьезное», – полагает Ивашов, обратив внимание, что новое «главное командование мобильных сил создается в Европе».

Директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков настроен не столь тревожно. Он не исключает, что американцам просто потребовалось восстановить запасы после двух лет активных стрельб в Ираке. В том числе после изнурительного штурма Ракки и Мосула (двух столиц «Исламского государства»), после чего оба города во многом сровняли с землей.

«Американцы активно использовали артиллерию калибра 155 мм. Полевые гаубицы обеспечивали поддержку наступления коалиции во главе с США. Частично они применяли там и системы залпового огня HIMARS. Понятное дело, был большой расход снарядов», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

В то же время он не исключил, что американцы готовятся к новым военным кампаниям. Не стоит забывать и о том, что американская артиллерия и системы залпового огня находятся в том числе и в Европе. «Куда дальше пойдут снаряды – останутся ли в Америке, поедут ли в Европу или в экспедиционный корпус морской пехоты – вопрос отдельный», – сказал эксперт.

В то же время, напомнил Леонков, американцы в прошлом тратили намного больше снарядов. К примеру, во время вторжения в Ирак в 2003 году было израсходовано 1,5 млн снарядов.

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