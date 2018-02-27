/Поглед.инфо/ Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни има идеи как да се изградят отношенията с Путин. В беседа с германския вестник Die Welt той призова за сближаване с Русия. "Европа трябва да поддържа отношения с Русия. Европа може да поеме ролята на посредник в отношенията между Съединените щати и Русия."

Таяни се смята за поддръжник на Берлускони, известен със своето близко приятелство с Путин. В случай на победа на дясноцентристката коалиция на парламентарните избори в Италия, които ще се състоят на 4 март, Таяни може да стане новия министър-председател на Италия. Таяни подкрепя реформирането на ЕС по плана на френския президент Емануел Макрон. Според Таяни. Европа се нуждае от общ министър на финансите, както и от банков съюз.

(рус.ез.)

Председатель Европарламента призвал к сближению с Россией

У председателя Европарламента Антонио Таяни (Antonio Tajani) есть идеи о том, как выстраивать отношения с Путиным.

В беседе с немецкой «Вельт» (Welt) Таяни призвал к сближению с Россией. «Путин должен уважать договоренности. Но у России должны быть отношения с Европой. Европа вполне может взять на себя роль посредника между державами США и Россией».

Таяни считают последователем бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, известного своей близкой дружбой с Путиным. По словам 64-летнего председателя Европарламента, Берлускони был последним итальянским политиком с сильными международными связями. При нем Буш и Путин пожимали друг другу руки.

В случае победы правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии Таяни может стать новым премьер-министром Италии. Берлускони, который сам не может участвовать в борьбе, высказался в поддержку кандидатуры Таяни.

Также Таяни выступает за реформирование ЕС по плану президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Таяни, Европе нужен общий министр финансов, а также банковский союз.

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