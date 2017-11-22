/Поглед.инфо/ В Сочи Владимир Путин се срещна с иранския президент Хасан Рухани и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Председателят на Ислямска република Иран Х.Рухани, руският президент Владимир Путин и президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, обсъждайки в Сочи на 22 ноември в рамките на тристранна среща, потвърдиха решимостта си да продължат активното сътрудничество на Иран, Турция и Русия в интерес на мира и стабилността в Сирия, както е предвидено в резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН.



Президентите изразиха задоволство от настоящето равнище на тристранната координация в поддържането и укрепването режима на прекратяване на огъня в Сирия, чиито гаранти са Иран, Русия и Турция.



Държавните глави отбелязаха, че след няколко години на международни усилия, насочени към разгром на включените в списъците на Съвета за сигурност на ООН терористични групировки в Сирия, единадесет месеца от момента на прекратяването на огъня на 29 дек. 2016, успяхме решително да се приближим към ликвидирането на "Ислямска държава", «Джабхат Ан-Нусра» и други терористични организации, определени като такива от Съвета за сигурност на ООН, и се споразумяха за това, че Иран, Русия и Турция ще продължат да си сътрудничат в интерес на разгрома.

/рус.ез./

Президенты подчеркнули, что Астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии.

Президенты приняли решение о том, что Иран, Россия и Турция продолжат скоординированные усилия с целью обеспечения необратимости тенденции к снижению насилия. Они договорились оказывать содействие сирийцам в восстановлении единства страны и достижении политического урегулирования кризиса через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, направленный на принятие конституции, пользующейся поддержкой сирийского народа, и проведение свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих на это право сирийцев под соответствующим надзором ООН.

Главы государств подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутых зон деэскалации или какая бы то ни было политическая инициатива по урегулированию сирийского кризиса не должны подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Президенты выразили поддержку широкому межсирийскому диалогу с участием представителей всех сегментов сирийского общества.

Президенты призвали представителей Правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, принять конструктивное участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в ближайшем будущем. Они договорились активно содействовать успеху Конгресса. Иран, Россия и Турция проведут консультации и согласуют состав участников Конгресса.

Президенты подчеркнули необходимость быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа и указали на необходимость принятия сирийскими сторонами мер по укреплению доверия, включая освобождение всех задержанных/заложников, передачу тел погибших и поиск пропавших без вести с целью создания лучших условий для политического процесса и устойчивого прекращения огня.

Они призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты.

Президенты выразили надежду, что прогресс в разрешении сирийского кризиса, достигнутый благодаря взаимодействию Ирана, России и Турции, окажет позитивное воздействие на общую обстановку в регионе и снизит опасность межэтнического и межконфессионального противостояния.

Президенты приняли решение при необходимости встретиться вновь.

Президенты Исламской Республики Иран и Турецкой Республики выразили искреннюю признательность Президенту Российской Федерации В.В.Путину за организацию трехстороннего саммита в Сочи.

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