/Поглед.инфо/ Владимир Путин, Реджеп Ердоган и Хасан Рухани ще се срещнат на 22 ноември 2017 г. в Сочи. Основната тема на разговорите е уреждането на ситуацията в Сирия. Лидерите на Русия, Турция и Иран ще решат как най-добре да проведат политически диалог, който да сложи край на дългосрочната гражданска война в тази страна. За да постигнат това, те трябва да координират интересите на своите държави и да изработят позиция по отношение на други действащи лица в Сирия.

"Формулата за сътрудничество"



В сряда президентите на Русия, Турция и Иран ще се срещнат за пръв път в тристранен формат в Сочи. Разговорите на лидерите на страните бяха предшествани от заседанията на външните министри на трите страни в Анталия на 19 ноември 2017 г. и на началниците на генералните щабове в Сочи на 21 ноември. Дневният ред включваше въпроси на политическото уреждане в САР и координацията на силите за унищожаване на последния огнен терен в тази страна. На срещата на лидерите на Русия, Иран и Турция се планира да се обсъди преди всичко ситуацията в Сирия.



"Целта е да се проведе задълбочен обмен на мнения по проблемите на сирийското урегулиране, особено като се вземе предвид съвместната продуктивна работа във формата Астана", съобщи пресслужбата на Кремъл за срещата на тримата президенти. В отговор на въпросите на журналистите Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, подчерта, че целият спектър от проблеми, свързани със Сирия, ще бъде обсъден.



"Мисля, че тристранната среща ще спомогне за стимулиране на движението към преки преговори между правителството и опозицията за политическата структура в Сирия след края на конфликта", заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Понастоящем, според руското министерство на отбраната, бойците на Ислямска държава контролират само 5% от територията на Сирия. На 21 ноември 2017 г. иранският президент Хасан Рухани обяви, че с терористичната организация в Сирия е приключено. Според експертите, това е резултат от съвместната работа на Русия, Турция и Иран в региона.



"Тройката на Русия, Иран и Турция вече демонстрира своята жизненост и успех", заяви шефът на политическото ръководство на Центъра за изследване на съвременна Турция Юрий Мавашев.



Доказателство за това са и честите срещи на лидерите. Реджеп Ердоган се срещна с Владимир Путин за последен път в същия Сочи преди 13 седмици, на 13 ноември, а преди това лидерите на Русия и Иран общуваха в Техеран на 1 ноември.



Според експерта, през 2011 г., когато конфликтът избухна, дори не можеше да се говори, че Москва, Техеран и Анкара ще могат да доближат позициите си. Но лидерите на трите страни "успяха да разработят взаимно приемлива формула за сътрудничество". Това беше взаимодействието между Русия, Турция и Иран, които помогнаха за създаването на зони за премахване на ескалацията, което от своя страна доведе до намаляване на нивото на насилие в Сирия, подчертава политологът.



Сега политическото решение е на дневния ред. То ще бъде обсъдено в тристранен формат, въпреки че, както каза руският президентски съветник Юрий Ушаков, двустранните срещи не са изключени. Поне иранските медии информират за планираните разговори между президентите на Русия и Иран.

/рус.ез./

Выравнивание позиций

«Центральная тема переговоров — послевоенное устройство Сирии, создание конституционной комиссии», — отметила RT политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

И Москва, и Анкара, и Тегеран преследуют свои интересы и стремятся поддержать своих союзников, свидетельством чему стал визит 20 ноября 2017 года в Сочи сирийского президента Башара Асада и его встреча с Владимиром Путиным, предварившие трёхсторонние переговоры по Сирии. В свою очередь специальный советник президента Турции Ибрагим Калин в статье, опубликованной в газете Daily Sabah, подчеркнул, что Асад не может возглавить «демократическую Сирию».

«Даже между союзниками всегда есть определённые противоречия, у каждой страны есть свои национальные интересы. Вопрос в том, готовы ли стороны идти на компромиссы и договариваться, — отмечает Каринэ Геворгян. — В целом можно ожидать выравнивания позиций».

«Уместно упомянуть и конгресс национального диалога. Возможно, даты его проведения также будут озвучены в Сочи», — отмечает Юрий Мавашев. Инициатива проведения этого мероприятия, которое бы собрало все политические силы Сирии, была озвучена президентом России Владимиром Путиным на Валдайском форуме в октябре 2017 года. Однако из-за противодействия Турции, которая не хочет видеть на нём представителей Сирийского демократического союза, связанного с запрещённой в Турецкой Республике Рабочей партией Курдистана (РПК), даты проведения конгресса пока не известны.

Курдский вопрос

По мнению экспертов, курдский фактор станет одним из важнейших на переговорах 22 ноября в Сочи. В первую очередь это волнует Турцию, которая боится, что после разгрома ИГ сирийские курды могут переключиться на борьбу с Анкарой, ведущей операцию против РПК в восточной части страны.

«Эрдоган и руководство Ирана очень озабочены курдской проблемой. Не исключено, что это станет одной из тем обсуждения наряду с темой беженцев», — отмечает Каринэ Геворгян.

После разгрома ИГ союзные США Сирийские демократические силы, состоящие в основном из курдов, станут наиболее серьёзной политической и военной группировкой, неподконтрольной ни официальному Дамаску, ни одному из трёх участников астанинского формата. Уже сейчас в их руках крупнейшие водохранилища на реке Евфрат, все гидроэлектростанции, богатейшие нефтяные месторождения Сирии и большая часть территории страны к востоку от Евфрата. Сирийские курды создают свои параллельные органы власти, неподконтрольные властям страны, и, кроме того, предоставляют возможность США основывать военные базы на своих территориях.

«Не секрет, что для Анкары принципиальным является вопрос Сирийских демократических сил, основу которых составляют курды. И если раньше было неясно, как согласовать это с российской позицией, так как Москва придерживалась более мягкой точки зрения по этому вопросу, то сейчас точки зрения Турции и России сблизились, — утверждает Юрий Мавашев. — Нас очень не устраивает тот факт, что курдами в районе Дейр эз-Зора ведётся оккупация нефтяных месторождений. Политика курдских формирований в отношении суннитского населения также не устраивает турецкую сторону».

Многосторонний контекст

Накануне встречи с Башаром Асадом Владимир Путин пообщался по телефону с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а позже — с президентом США Дональдом Трампом, королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Россия, Иран и Турция должны согласовать свои позиции перед лицом третьих стран, так или иначе вовлечённых в сирийский кризис, отмечают эксперты.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд

globallookpress.com

Ранее, во время саммита АТЭС во вьетнамском Дананге, президентам России и США удалось согласовать совместное заявление, опубликованное 11 ноября 2017 года. В нём делается упор на поиск мирного решения сирийской проблемы, необходимость конституционной реформы и проведения свободных выборов в стране.

Что касается Саудовской Аравии, то её тоже не стоит сбрасывать со счетов. Одновременно с саммитом в Сочи в Эр-Рияде состоится сбор представителей Высшего комитета по переговорам — сирийской оппозиции, ориентирующейся на саудовцев, и там тоже речь пойдёт о политическом урегулировании в Сирии. Накануне бессменный лидер этой группы, бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб, неожиданно покинул свой пост, что вызвало положительную реакцию российской стороны.

«Я надеюсь, что уход радикально настроенных оппозиционеров с первых ролей позволит разношёрстную оппозицию — и внутреннюю, и внешнюю — объединить на разумных, реалистичных, конструктивных позициях», — заявил по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Будем поддерживать усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия в этом направлении», — отметил глава российской дипломатии.

Катар в спорах вокруг будущего Сирии на фоне его конфликта с Саудовской Аравией, скорее всего, выступит на стороне российско-турецко-иранского триумвирата. «Катар занимает достаточно специфическую позицию и, возможно, готов примкнуть к формату взаимодействия Турция-Иран-Россия. Ранее Катар был также поддержан Анкарой», — предполагает Каринэ Геворгян.

Что же касается Соединённых Штатов, то, несмотря на заявления американской стороны о поддержке политического урегулирования, эксперт не склонна им доверять.

«Несомненно, американская сторона попытается чинить препятствия процессу политического урегулирования в Сирии», — отмечает она.

По словам Геворгян, позиции США в регионе стремительно убывают, и чтобы удержать их, американцы будут создавать самые различные препятствия и пытаться делегитимизировать позиции треугольника Москва-Анкара-Тегеран, в первую очередь России и Ирана.

«Учитывая, что определённые части военной элиты США сотрудничают с ИГ (это уже секрет Полишинеля), нельзя исключать и провокации», — утверждает эксперт. Но на уровне международных площадок у американцев меньше возможностей для препятствования новому политическому устройству Сирии, и они вряд ли смогут повлиять на внутренние процессы в стране, отмечает эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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