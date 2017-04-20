/Поглед.инфо/ С изпращането на три самолетоносача към бреговете на Корея, Вашингтон заедно със Сеул са решени да накажат с мощен удар Северна Корея в случай на по-нататъшни провокации. Такова предупреждение отправи в понеделник, 17 април, вицепрезидентът на САЩ Майкъл Пенс по време на посещението му в демилитаризираната зона, която де факто е граница между Южна Корея и КНДР.

Според него, съюзническите задължения на Вашингтон към Сеул са "ненарушими". Америка се стреми към мир, но "винаги налага мира чрез сила", каза Пенс, който е на обиколка в страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Новата администрация на САЩ, ръководена от президента Доналд Тръмп, не възнамерява да следва политика на "стратегическо търпение" спрямо КНДР.

(рус.ез.)

Эра «стратегического терпения» завершилась

Вашингтон и Сеул пригрозили КНДР мощным ответом в случае провокаций, США направляют три авианосца к берегам Кореи.

Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших «провокаций». Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении КНДР. С таким предупреждением выступил в понедельник, 17 апреля, при посещении Демилитаризованной зоны (ДМЗ), играющей роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР, вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами, путем переговоров».

«Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи», — подчеркнул заместитель главы администрации США.

По его словам, союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы». Америка стремится к миру, но она «всегда добивалась мира посредством силы», заявил Пенс, который находится в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он также отметил, что применительно к ракетно-ядерной проблеме КНДР «эра “стратегического терпения” закончилась». А также заявил, что США рассчитывают, что Китай станет «делать больше» в целях преодоления кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров с американским вице-президентом заявил, что:

«Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР», — приводит слова Хвана информационное агентство Рёнхап.

Премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

И. о. президента заметил, что «корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Вице-президент США Майк Пенс в понедельник утром прибыл на американскую военную базу Кэмп-Бонифас в Южной Корее, расположенную у границы с КНДР. Та он провел совещание с военачальниками и встретился с американскими военнослужащими. Он находится в Южной Корее в рамках десятидневного турне по странам Азии.

Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. За два дня до этого КНДР неудачно попыталась запустить ракету. Пенс назвал этот шаг «провокацией», а президент Дональд Трамп заявил, что Китай работает с США по «проблеме Северной Кореи».

Тем временем, как передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее, США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи уже на следующей неделе. По его данным, прежде всего американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля. Помимо «Карла Винсона» в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы «Рональд Рейган» (CVN 76) и «Нимиц» (CVN 68), передает РИА Новости. Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.

Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты.

Теперь ожидается, что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА). Ранее в северокорейском МИДе сообщили, что КНДР пойдёт на войну с США в случае угрозы удара по стране.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели