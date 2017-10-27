/Поглед.инфо/ Денят на националното примирение или каквото там го наричат, е измислен само за да погребе началото на създаването на съветската държава. Държавата, която осигури най-високото могъщество на Русия. Ако ние наричахме нашата държава СССР, европейците и американците ни наричаха "Русия". В известен смисъл, и ние, и те, бяха прави. Дължи се на името.

Съюзът на съветските социалистически републики - това име не включваше в себе си географски наименования. В името неявно се проявяваше тенденция към структурата на универсална, претендираща за световно значение, държавност. В действителност така и беше. Държавата и структурите на СССР наистина повлияха положително на всички световни общности. А Русия вече е геополитика. Тя има определено място на географската карта. Да се „примиряваме” тук с някой или някои – за това няма място. РСФСР беше част от СССР.

(рус.ез.)

«Примирение» = равно = «забвение»

Перенос празднования ноябрьских торжеств на другое число был сделан очень вовремя. Успели ДО 100-летия Октябрьской Революции. «День народного примирения», или как там его называют, был создан лишь для того, чтоб похоронить начало создания Советского Государства. Государства, обеспечившего наивысший взлёт могущества России. Если мы внутри страны называли наше государство СССР, то и европейцы, и американцы всё равно называли нас «Россия». В каком-то смысле были правы и мы, и они. Связано это с названием. Союз Советских Социалистических Республик – это название НЕ ВКЛЮЧАЛО в себя географических наименований. Тем самым, в нём как бы неявно прослеживалась тенденция к структуре универсальной, претендующей на мировое значение. Собственно, так оно и было. Государство и структуры СССР, действительно, повлияли положительно на все мировые сообщества. Кто бы там не выискивал каких блох. Россия же – это уже геополитика. Это вполне определенное место на географической карте. «Примирять» тут некого и не с кем. РСФСР входила в состав СССР.

А вот… «примириться» с потерей территорий… ну, тогда уж, «господа офицеры», называйте вещи своими именами, а не прячьтесь стыдливо за непонятные лозунги.Так и говорите: «нам не надо никакого влияния на Мир. Мы сами готовы подчиняться его законам». И всё. Только, господа, для успешного существования и процветания нужно брать планку повыше. Ту самую, на которую и замахнулся Сталинский СССР. Потому и побеждал.

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